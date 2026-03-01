Срещу иранските ответни удари! Израелската армия призова 20 000 резервисти за защита на мирните жители

Израелските въоръжени сили обявиха днес, че са призовали близо 20 000 резервисти за осигуряване на защита на мирните жители при иранските ответни удари, последвали израелско-американската операция срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Командването на вътрешния фронт призова близо 20 000 резервисти, които през последните 24 часа са се присъединили към неговите сили, разположени и приведени в готовност на цялата територия на Израел", гласи съобщение на Командването на вътрешния фронт, род войски, част от въоръжените сили на Израел, които защитават цивилното население във военно време.