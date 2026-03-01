Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Срещу иранските ответни удари! Израелската армия призова 20 000 резервисти за защита на мирните жители

1 Март, 2026 11:24 869 35

Това гласи съобщение на Командването на вътрешния фронт, род войски, част от въоръжените сили на Израел, които защитават цивилното население във военно време

Срещу иранските ответни удари! Израелската армия призова 20 000 резервисти за защита на мирните жители - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелските въоръжени сили обявиха днес, че са призовали близо 20 000 резервисти за осигуряване на защита на мирните жители при иранските ответни удари, последвали израелско-американската операция срещу Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Командването на вътрешния фронт призова близо 20 000 резервисти, които през последните 24 часа са се присъединили към неговите сили, разположени и приведени в готовност на цялата територия на Израел", гласи съобщение на Командването на вътрешния фронт, род войски, част от въоръжените сили на Израел, които защитават цивилното население във военно време.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    В понеделник 18 ч протест пред Министерския съвет.

    Коментиран от #12

    11:26 01.03.2026

  • 2 Какво стана

    27 2 Отговор
    С железния купол?

    Коментиран от #5

    11:26 01.03.2026

  • 3 ВВП

    12 3 Отговор
    Путин гениално пак прецака запада като им набута Иран.

    Коментиран от #29

    11:27 01.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Ирански ракети падат в центъра на Тел Авив.Резил.

    11:27 01.03.2026

  • 5 варна

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Какво стана":

    всичко е 6

    Коментиран от #10

    11:27 01.03.2026

  • 6 Между другото

    23 1 Отговор
    Politico предупреди Зеленски: Не очаквайте ракети „Пейтриът“, Иран атакува, няма с какво да защитим базите.

    11:27 01.03.2026

  • 7 БОЛШЕВИК

    26 2 Отговор
    Юдеите са коварен, алчен и надменен народ, научил и други народи на грабеж, феодализъм, капитализъм и робовладелство.

    11:28 01.03.2026

  • 8 Не са резервисти

    23 3 Отговор
    А терористи! Пасмина нацистка

    11:28 01.03.2026

  • 9 Лумпен

    21 2 Отговор
    20 000 сапуна в магазина скоро...

    11:28 01.03.2026

  • 10 Ха ХаХа

    23 2 Отговор

    До коментар #5 от "варна":

    Железният купол е тенекиен

    11:29 01.03.2026

  • 11 Още 20хил да извикат

    23 1 Отговор
    И тия резервисти за къв чап са? Ще ловят ракетите с мрежи?

    11:29 01.03.2026

  • 12 Пан Зеленко

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще трябват още пари!

    11:30 01.03.2026

  • 13 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 14 Смешки ! Резервистите

    19 2 Отговор
    били защитавали цивилното население. Олеееее.....

    11:30 01.03.2026

  • 15 Асен Генов

    14 2 Отговор
    Розовите джендъри от ПП ДБ са комунисти педофили.

    Коментиран от #21, #32

    11:31 01.03.2026

  • 16 Това гласи, онова гласи ...

    13 1 Отговор
    И все нацистки и ционистки наративи ни се прибутват

    11:32 01.03.2026

  • 17 Тролче шекалджийче на Оземпика

    12 2 Отговор
    В шок сме! Иран на падна! Джералд Форд потъна! Тръмпоча е импийчнат!

    11:33 01.03.2026

  • 18 Софиянец

    10 1 Отговор
    Хайде 😅 насилствена мобилизация и в исрахел

    11:33 01.03.2026

  • 19 Сталин

    12 1 Отговор
    Кошерните плъхове няма къде да се крият ,ще бъдат преследвани и убивани ,това изродско племе трябва да бъде заличено от земята и целия свят да си почине

    11:33 01.03.2026

  • 20 Може тея ууууроди

    10 1 Отговор
    Да си приберат и "резервистите" от България. Естествено че с калушковците е малко трудно в момента нали?

    11:34 01.03.2026

  • 21 Ицо Хазарда, евродyпетат

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Асен Генов":

    ППДБ са шепа нещастни фашисти!

    11:35 01.03.2026

  • 22 Да дадат списък

    5 3 Отговор
    На резервистите в България. Ние ще им ги пратим

    11:36 01.03.2026

  • 23 Скъсаняк от жълтия паваж

    7 1 Отговор
    В ППДБ сме монго притеснени! Вече втори ден няма новини за нашия любим наркос Зеленко! Превзе ли вече Масквата? Да не умря от свръхдоза в бункера в Краков?

    11:36 01.03.2026

  • 24 Конфети "Земя-въздух-земя "

    7 1 Отговор
    Купола да не се пропука?🤔😆🤣

    11:38 01.03.2026

  • 25 Соваж бейби

    0 1 Отговор
    Хубаво ги нареди Тръмп всички на скарата се пекът като пържоли,и Израел ще намажат мизерия ще отслаби икономически всички .Ще има и доста парцели за голф игрища 🤣.

    11:39 01.03.2026

  • 26 Курти

    3 4 Отговор
    Абе копеи коги Бащицата утрепа милиони свои и чужди и аятоласите тоже вие не ривахте а ся се дерете

    11:40 01.03.2026

  • 27 Обаче ми се струва

    2 1 Отговор
    Че много чфути са се окопали в медиите. Много процентно деее, щото иначе са един самолет хора де в България. Я има, я няма 1000 общо евреи

    11:40 01.03.2026

  • 28 маке..

    6 1 Отговор
    Бравос на тегеране..направия дупка на абрахамо,а сега требва да думнат и пистата със цръните авиони-цистерни

    11:40 01.03.2026

  • 29 Много зле се развиха

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "ВВП":

    събитията за Путин.

    11:41 01.03.2026

  • 30 Дедо ви...

    6 1 Отговор
    Израелската отбрана е разпробита, доколкото Железният купол и Прашката на Давид би следвало да се справят с подобни заплахи. Самолетоносачът "Джералд Форд" е изтеглен на 400 км. навътре в морето от израелския бряг и разчита на разстоянието и на собственото си ПВО, а не на "купола" и "прашката" - както беше в началото, като го доближиха до Хайфа... Ако Шахедите пробиват израелската отбрана (както изглежда се случва), то на Израел му предстои съдбата на Украйна - вълни от хиляди дронове, които разрушават всичко наред.
    Ако разбира се, САЩ и Израел не измислят някаква причина да обявят мир (т.е. да капитулират)...

    11:42 01.03.2026

  • 31 Констатация

    3 1 Отговор
    Иранците затвориха Омрузкия пролив. В Понеделник следете цената на Петрола!!!

    11:42 01.03.2026

  • 32 Розовото пони Путин 🦄

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Асен Генов":

    И аз съм джендър от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    11:43 01.03.2026

  • 33 Олеееее..... чудо и световна иновация

    3 0 Отговор
    "Командването на вътрешния фронт" ...

    11:43 01.03.2026

  • 34 само да попитам

    3 1 Отговор
    Къде е небългаринът ереън Николай Младенов, свинята на тръмпа, дали е призован за резервист?

    11:43 01.03.2026

  • 35 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    0 1 Отговор
    Ако се чудите,защо не дават изявление, защото отново са на конференция да обсъдят ситуацията 🤣🤣🤣

    11:44 01.03.2026