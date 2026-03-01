Вигенин: Войната не е решение, мълчанието днес означава съгласие за следваща война

„Войната никога не е решение. Насърчаването или мълчанието, когато има война, означава да се даде картбланш не само за тази, а и за следваща война.“ Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в предаването „Говори сега“ по БНТ, коментирайки военните атаки срещу Иран и реакцията на Европа.

По думите му различните реакции в Европейския съюз са очаквани. Той подчерта, че ситуацията е сложна и не може да бъде разглеждана едностранно. „Иран има два много тежки проблема – единият е, че само преди седмици смаза брутално опита на своите граждани да поискат повече демокрация. И другото е усилието от години наред да развива собствена ядрена програма“, заяви той.

В контекста на дебата за „Европа на две скорости“ и дискусията на тази тема, която Вигенин организира в София, той призова за реализъм и ясна национална позиция. Евродепутатът припомни, че около тази идея са се обединили политици, представители на академичните среди и дипломати, които взеха участие във форума. „Не мисля, че трябва да преувеличаваме тази заплаха, но трябва да сме много внимателни. България никога няма да бъде в първата скорост, ако ЕС се раздели на скорости, да бъдем реалисти. Затова е нужна ясна национална позиция срещу тази инициатива“, подчерта Кристиан Вигенин.

Той направи поколенчески паралел. „Има хора, които работиха много, за да извоюват и да утвърдят мястото на България в Евросъюза. Но има и други, които не помнят България преди ЕС. Това са днешните млади. Те имат друго самочувствие. Някои от тях сигурно ще могат да разказват в бъдеще за това какво е била България преди Шенген и еврозоната, но никой от тях не знае какво са опашките пред западните посолства, за да получиш виза. Трябва заедно да направим нужното, за да не се налага отново да чукаме на затворени врати.“

Кристиан Вигенин коментира вътрешнопартийните процеси в БСП и гласуването на ПГ на БСП – ОЛ по ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, които регламентираха намаляване на изборните секции зад граница в страните извън ЕС: „Друга партия вероятно не би си позволила подобно гласуване. Но БСП е демократична партия и депутатите са свободни. Лошото е, когато тази свобода се използва в ущърб на партията. В крайна сметка обаче не бива да драматизираме този вот.“ Той изрази обаче недоумението си, че с гласуването си тези депутати са бламирали не толкова Зарков, а всъщност самата Йотова, докато довчера са изразявали радостта си, че БСП отново има президент.

Според него в партията съществува ясна разделителна линия относно посоката, в която трябва да се развива БСП: „С избора на Зарков, с избора на новото Изпълнително бюро, БСП ясно се позиционира и заяви: ‘Ние не сме с ГЕРБ и ДПС. Ние не сме с Борисов и Пеевски.’“ По думите му това не е просто смяна на един лидер с друг, а смяна на посоката. „Ще отнеме малко време, за да се разбере от хората, но мисля, че вървим там, където ни е мястото“, посочи Вигенин.

На въпрос къде се позиционира БСП в предстоящите избори, той заяви, че основният въпрос е дали избирателите ще дадат шанс на статуквото или на реална промяна: „Дали българите ще дадат шанс отново на статуквото, на мафиотизираната политика, на нерегламентирания контрол в различните власти, включително и в съдебната, или ще дадат шанс този път на истинска, съдържателна промяна, в която и БСП трябва да участва.“

Вигенин призна, че участието на БСП в предходното управление е било компромис в името на стабилността. „Ние направихме компромис с това да дадем шанс държавата да се управлява не от служебни правителства, да дадем шанс на едно редовно действащо правителство да направи нужните промени. В социалната сфера се постигнаха резултати, но в същото време се оказа, че другите въпроси, които са съществени за българските граждани, бяха блокирани“, заяви той. По думите му правителството, което е тръгнало с идея за „санитарен кордон около Пеевски“, впоследствие се е оказало изцяло зависимо от него. „Ние не гласувахме за това, когато дадохме съгласие за участие в управлението“, подчерта Вигенин. „БСП си намери отново мястото, което изначално искаше и на което трябваше да бъде“, заяви евродепутатът и изрази увереност, че в предстоящите избори БСП няма да се бори за четирите процента, а за солидно присъствие в следващия парламент.

