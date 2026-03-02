Новини
Токаев с послание, подкрепящо лидерите на арабските държави
  Тема: Казахстан

Токаев с послание, подкрепящо лидерите на арабските държави

2 Март, 2026 11:53 1 100 6

  • близък изток-
  • иран-
  • казахстан-
  • касъм жомарт токаев

Президентът на Казахстан категорично осъди всякакви военни действия

Токаев с послание, подкрепящо лидерите на арабските държави - 1
Снимка: Akorda
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на Казахстан изпрати лични послания до лидерите на Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Катар, Бахрейн и Кувейт, изразявайки искрената си подкрепа и солидарност с народите на тези страни през този труден период на дълбоки предизвикателства, съобщава информационна агенция Qazinform, позовавайки се на съветника на президента и прессекретар Айбек Смадяров.

Касъм-Жомарт Токаев категорично осъди всякакви военни действия, насочени към подкопаване на суверенитета и сигурността на държави, които са приятелски настроени и братски на Казахстан.

„Нашата страна последователно се застъпва за разрешаване на всички сложни международни въпроси и въоръжени конфликти единствено по дипломатически път“, заяви казахстанският лидер в посланията си.

Държавният глава също така потвърди, че Казахстан е готов да окаже всякаква възможна помощ на братските арабски държави и изрази надежда за продължаване на редовните работни контакти с тяхното висше ръководство.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 1 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    17 3 Отговор
    е изтривалка на ционистите и по команда ще запали нов фронт срещу РФ.

    Коментиран от #2

    11:57 02.03.2026

  • 2 Асан

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя":

    Що трябва да ми пука за Расийската федерация толкова много? Че до скоро ни продаваха най-скъпия газ в Европа

    12:07 02.03.2026

  • 3 Хмм

    14 3 Отговор
    да внимава кого подкрепя, че от линчуване го спаси Путин

    12:11 02.03.2026

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    0 13 Отговор
    Путилифонът миризливия пендофилен Пундю тоже подкрепи резуците с "Горе чалмите браточки,доле шалварите"!

    12:13 02.03.2026

  • 5 Токаев

    7 0 Отговор
    но ИРАН го ПОДКРЕПА Путин... Сещай се!

    12:14 02.03.2026

  • 6 Ъъъ

    3 1 Отговор
    На тоя тъпак да му кажа че тези страни за който говори са били част от Персииската империя. И те са откъснати и укопирани от за по задните кръстоносци и затова имат бази там. А меснуте правителства са марионетки сложени на власт от тях . До един всички са били камилари и козари. Токаев да не забравя че и част от днешната му територия е била в Персииската империя. А център на тази Имоерия е била в Днескашен ИраН и Ирак.

    12:35 02.03.2026