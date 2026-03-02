Токаев с послание, подкрепящо лидерите на арабските държави

Президентът на Казахстан изпрати лични послания до лидерите на Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Катар, Бахрейн и Кувейт, изразявайки искрената си подкрепа и солидарност с народите на тези страни през този труден период на дълбоки предизвикателства, съобщава информационна агенция Qazinform, позовавайки се на съветника на президента и прессекретар Айбек Смадяров.

Касъм-Жомарт Токаев категорично осъди всякакви военни действия, насочени към подкопаване на суверенитета и сигурността на държави, които са приятелски настроени и братски на Казахстан.

„Нашата страна последователно се застъпва за разрешаване на всички сложни международни въпроси и въоръжени конфликти единствено по дипломатически път“, заяви казахстанският лидер в посланията си.

Държавният глава също така потвърди, че Казахстан е готов да окаже всякаква възможна помощ на братските арабски държави и изрази надежда за продължаване на редовните работни контакти с тяхното висше ръководство.