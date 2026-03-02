Новини
Гърция засилва сигурността на летищата и обекти, свързани със САЩ и Израел

2 Март, 2026 12:25, обновена 2 Март, 2026 12:43

Мерките идват на фона на напрежението в Близкия изток и дронова атака срещу британска база в Кипър

Гърция засилва сигурността на летищата и обекти, свързани със САЩ и Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Властите в Гърция повишиха мерките за сигурност на основните летища и на обекти на нейна територия, свързани с САЩ и Израел, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, предава БТА.

Говорителката на гръцката полиция, Константия Димоглиду, уточни, че засилената охрана обхваща не само дипломатически мисии, но и търговски и бизнес обекти, които биха могли да се окажат потенциални мишени. Мерките за сигурност включват и основните летища, като полицията работи в тясно сътрудничество с армията и разузнавателните служби.

На фона на напрежението десетки полети от Атина към страните от региона бяха отменени, отбелязва „Катимерини“.

Новината следва и нападението с дрон срещу британската военна база в Акротири в югозападната част на Кипър. Британската армия потвърди атаката, а кипърските власти активираха протоколите за сигурност и свикаха националния съвет за сигурност, съобщи говорителят на кипърското правителство, Константинос Летимбиотис.

Министърът на външните работи Христодулидис подчерта, че Кипър не участва и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция. Междувременно председателката на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, изрази подкрепата на ЕС за Никозия, заявявайки, че блокът стои „колективно, твърдо и недвусмислено“ зад своите страни членки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    3 11 Отговор
    Как ли е засилена сигурността на Терминал 2 от Корман Ишмаел? Пак ли бъркат Ганчо на скенерите за нелегална лютеница и патрончета домашна ракия?

    Коментиран от #3, #6

    12:44 02.03.2026

  • 2 ФАКТ

    2 4 Отговор
    Путлерчето страхливото 5та година не може да убие Зеленски. Евреите убиха Хаменей на първия ден. Израел е 100 пъти по-силен от Русия, а вие копейки сте безкрайно неумни.

    Коментиран от #13

    12:46 02.03.2026

  • 3 Ганчо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Тоя Ишмаил на пъпа изникна. Напиши го още 100 💯 пъти.

    12:46 02.03.2026

  • 4 До втръсване да се повтаря

    0 0 Отговор
    Властите в Гърция повишиха мерките за сигурност на основните летища, поради непровокираната и пълномащабна война започната от САЩ и Израел срещу Иран

    12:47 02.03.2026

  • 5 Путин

    0 1 Отговор
    Мерилна единица за простотия и страх - 1 копейка.

    Коментиран от #7, #11

    12:48 02.03.2026

  • 6 няма да се притесняваш

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    В Банско вече взеха мерки.. яхабиби ТелАвив.

    12:48 02.03.2026

  • 7 Лада с АГУ

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    Мерната единица за страх е 1 Путлер(П). В Русия управляват типове, които по тази скала измерват в милиони П.

    12:49 02.03.2026

  • 8 000

    2 0 Отговор
    И ние ще се пазим - с голия дърт задник на надето.

    Коментиран от #10

    12:49 02.03.2026

  • 9 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    На летище София разположиха 20 комплекса Пейтриът и НАСАМС.Цял ден летят бойни самолети.

    12:49 02.03.2026

  • 10 Въй нидей!

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "000":

    Страшно е да си го представи човек

    12:51 02.03.2026

  • 11 А за к0рупция

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    Е 1 копийка

    12:56 02.03.2026

  • 12 Даааа

    0 0 Отговор
    Тази нощ да излетяло 4 американски самолета и са кацнали още 5. Кипър и ударен по американската база. Кой разреши тези самолети да са на нашето летище? Защо медиите нищо не казват? Къде са правителството? Ние как ще защитим себе си? Какво имаме - системи за сваляне на дронове, самолети или нагли политици, които защитават пак нечии интереси. Кои са тези, които да разрешили това и какво печелят?

    12:58 02.03.2026

  • 13 666

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Договорил е с Тръмп са си поделят света, като САЩ и Израел вземат Иран, а Путин още 2 села в Украйна.

    12:59 02.03.2026

  • 14 Запрянов

    0 0 Отговор
    А Ник засилване пълненето на памперсите .ние от елита сме вече по бункерите

    12:59 02.03.2026