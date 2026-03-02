Гърция засилва сигурността на летищата и обекти, свързани със САЩ и Израел

Властите в Гърция повишиха мерките за сигурност на основните летища и на обекти на нейна територия, свързани с САЩ и Израел, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, предава БТА.
Говорителката на гръцката полиция, Константия Димоглиду, уточни, че засилената охрана обхваща не само дипломатически мисии, но и търговски и бизнес обекти, които биха могли да се окажат потенциални мишени. Мерките за сигурност включват и основните летища, като полицията работи в тясно сътрудничество с армията и разузнавателните служби.
На фона на напрежението десетки полети от Атина към страните от региона бяха отменени, отбелязва „Катимерини“.
Новината следва и нападението с дрон срещу британската военна база в Акротири в югозападната част на Кипър. Британската армия потвърди атаката, а кипърските власти активираха протоколите за сигурност и свикаха националния съвет за сигурност, съобщи говорителят на кипърското правителство, Константинос Летимбиотис.
Министърът на външните работи Христодулидис подчерта, че Кипър не участва и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция. Междувременно председателката на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, изрази подкрепата на ЕС за Никозия, заявявайки, че блокът стои „колективно, твърдо и недвусмислено“ зад своите страни членки.
1 честен ционист
Коментиран от #3, #6
12:44 02.03.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #13
12:46 02.03.2026
3 Ганчо
До коментар #1 от "честен ционист":Тоя Ишмаил на пъпа изникна. Напиши го още 100 💯 пъти.
12:46 02.03.2026
4 До втръсване да се повтаря
12:47 02.03.2026
5 Путин
Коментиран от #7, #11
12:48 02.03.2026
6 няма да се притесняваш
До коментар #1 от "честен ционист":В Банско вече взеха мерки.. яхабиби ТелАвив.
12:48 02.03.2026
7 Лада с АГУ
До коментар #5 от "Путин":Мерната единица за страх е 1 Путлер(П). В Русия управляват типове, които по тази скала измерват в милиони П.
12:49 02.03.2026
8 000
Коментиран от #10
12:49 02.03.2026
9 Последния Софиянец
12:49 02.03.2026
10 Въй нидей!
До коментар #8 от "000":Страшно е да си го представи човек
12:51 02.03.2026
11 А за к0рупция
До коментар #5 от "Путин":Е 1 копийка
12:56 02.03.2026
12 Даааа
12:58 02.03.2026
13 666
До коментар #2 от "ФАКТ":Договорил е с Тръмп са си поделят света, като САЩ и Израел вземат Иран, а Путин още 2 села в Украйна.
12:59 02.03.2026
14 Запрянов
12:59 02.03.2026