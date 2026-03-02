Гърция засилва сигурността на летищата и обекти, свързани със САЩ и Израел

Властите в Гърция повишиха мерките за сигурност на основните летища и на обекти на нейна територия, свързани с САЩ и Израел, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, предава БТА.

Говорителката на гръцката полиция, Константия Димоглиду, уточни, че засилената охрана обхваща не само дипломатически мисии, но и търговски и бизнес обекти, които биха могли да се окажат потенциални мишени. Мерките за сигурност включват и основните летища, като полицията работи в тясно сътрудничество с армията и разузнавателните служби.

На фона на напрежението десетки полети от Атина към страните от региона бяха отменени, отбелязва „Катимерини“.

Новината следва и нападението с дрон срещу британската военна база в Акротири в югозападната част на Кипър. Британската армия потвърди атаката, а кипърските власти активираха протоколите за сигурност и свикаха националния съвет за сигурност, съобщи говорителят на кипърското правителство, Константинос Летимбиотис.

Министърът на външните работи Христодулидис подчерта, че Кипър не участва и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция. Междувременно председателката на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, изрази подкрепата на ЕС за Никозия, заявявайки, че блокът стои „колективно, твърдо и недвусмислено“ зад своите страни членки.