Загиналите в Иран при американско-израелските удари до момента са 555

2 Март, 2026 12:05 910 23

Иранското дружество на Червения полумесец обяви броя на жертвите, досега във войната са били атакувани 131 града

Загиналите в Иран при американско-израелските удари до момента са 555 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 555 души са загинали до момента при американско-израелските въздушни удари срещу Иран, съобщи днес Иранското дружество на Червения полумесец, цитирано от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Дружеството добави, че досега във войната са били атакувани 131 града.

Върховният лидер на Иран ятолах Али Хаменей беше убит в събота - първия ден на съвместните въздушни атаки на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани отхвърли днес възможността за преговори със САЩ, предадоха световните агенции.

„Ние няма да водим преговори със Съединените щати“, написа той в Екс. „Тръмп хвърли региона в хаос с илюзорните си мечти и сега се бои от нови загуби сред американските сили.“

Лариджани, който бе и съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, написа това в отговор на медийни публикации, че Иран опитва да поднови преговорите със САЩ.

Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при съвместните удари на САЩ и Израел.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    6 9 Отговор
    То и Аятолаха беше жив. Пък се оказа, че заедно с цялото държавно и военно ръководство е заминал при Аллах. На персите не може да се вярва.

    Коментиран от #7

    12:07 02.03.2026

  • 2 арбалета 🎯

    7 3 Отговор
    Нострадамус преди векове явно е познал , че Третата Световна война ще тръгне от арабска страна .

    Коментиран от #5

    12:08 02.03.2026

  • 3 Любо пита

    4 8 Отговор
    Вярно ли е че тъкмо се избрали нов брадатко върховен и са го занулили и него на Г200?

    Коментиран от #8

    12:08 02.03.2026

  • 4 Днес

    13 2 Отговор
    в краварника пристигат първите запечатани сандъци с американска каpантия. Тръмпоча го чакат импийчмънт, съд и пандиз. Съд и пандиз го чака и господаря му Сатаняуу.

    12:09 02.03.2026

  • 5 Махараминдри баба

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "арбалета 🎯":

    Иран НЕ е арабска страна

    Коментиран от #11

    12:10 02.03.2026

  • 6 ......

    5 11 Отговор
    Сега Иран иска да преговаря. Но защо не искаше преди 3 дена. Може би защото вече е унищожен над 70% от военния им потенциал, само за 1 ден

    12:11 02.03.2026

  • 7 Махараминдри баба

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Ха ха, а на тромпета може да се вярва

    12:11 02.03.2026

  • 8 пилето

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Любо пита":

    И да е вярно , Иран (колкото и да не ги харесвам друго ...верците ) не е Венецуела .

    12:11 02.03.2026

  • 9 Пич

    3 0 Отговор
    Иран казва, че в ударените хотели са били отседнали американски войници! Но засега не вярвам много и на двете страни!!!

    12:11 02.03.2026

  • 10 Авраам линкъл

    5 1 Отговор
    Къде избяга-в Каспийско море ли

    12:11 02.03.2026

  • 11 арбалета 🎯

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Махараминдри баба":

    Знам , приятел , но това не е мое предсказание .Не съм вярващ , но Нострадамус не е кой да е .Много от написаното от него се сбъдва .

    12:13 02.03.2026

  • 12 стоян

    2 1 Отговор
    Война е а само 550 а преди месец моллите избиха над 5000 протестиращи

    12:16 02.03.2026

  • 13 Синагога на Сатаната

    1 0 Отговор
    Загиналите са 666. Ще убия още 666×666

    12:25 02.03.2026

  • 14 Много са

    1 1 Отговор
    Защото терористите удрят цивилни обекти. Колко училища само бомбардираха тея уроди ...

    12:25 02.03.2026

  • 15 По друго звучи

    0 1 Отговор
    Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при непровокираната и пълномащабна война, която САЩ и Израел започнаха

    12:28 02.03.2026

  • 16 Артилерист

    1 1 Отговор
    Заглавието не е коректно. Тези ХОРА не са просто загинали ТЕ СА УБИТИ ВАРВАРСКИ. Ако приемем, че при такива масови обстрели ранените са 3-4 пъти повече от убитите, то към общо нарочно поразените трябва да се добавят още към ДВЕ ХИЛЯДИ ЧОВЕКА. Това е заслугата на "миротвореца" Тръмп. Сега вече може да му дадат "Нобел" за мир, както са дали на Обама за убитите и осакатените в американските бомбардировки над Либия. Големи миротворци са туй американците, колкото повече убиват във войните си, толкова по-траен мир установяват...

    12:29 02.03.2026

  • 17 Що не се споменава

    2 0 Отговор
    150 момиченца от начално училище и 20 волейболистки дето са тренирали. Това е от първия ден сутринта в началото. Тука пълно мълчание.

    12:30 02.03.2026

  • 18 556 терориста са при аллах

    1 2 Отговор
    Тираните гинат като пилци

    12:33 02.03.2026

  • 19 555? ЧЕ ТОВА Е ДНЕВНА НОРМА НА ЗЕЛЕНСКИ

    0 1 Отговор
    ДОКАТО СТИГНАТ 30000 УБИТИ ПРЕДИ МЕСЕЦ НА ПРОТЕСТИТЕ ОТ БРАДАТИТЕ АЯТОЛАСИ БАЯ ЩЕ ЧАКАМЕ.

    12:34 02.03.2026

  • 20 смех

    2 0 Отговор
    Къде са це 300 и це 400

    12:34 02.03.2026

  • 21 КАК САЩ СА ДАЛИ САМО ТРИ ЖЕРТВИ?

    0 0 Отговор
    РАШКИТЕ ДАВАТ ФИРА НА ДЕН ПО 1200? НАЛИ СА ОСВОБОДИТЕЛИ И ОСВОБОЖДАВАТ УКРАЙНА? И ЗАЩО ПЛАЧЕТЕ НА ЧУЖДИ ГРОБИЩА? ЖАЛ ВИ Е ЗА ЧАЛМИТЕ ЛИ?

    12:44 02.03.2026

  • 22 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Иран от своя страна обяви загубите на САШТ
    Междувременно, иранската Корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC) предоставя съвсем различни данни. По-конкретно, тя твърди, че американската армия е загубила 560 войници за два дни боеве.

    Коментиран от #23

    12:47 02.03.2026

  • 23 На бития и мандръсания не вярвай!

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    Те винаги си мислят, че са победители. Бай Дончо ще ги вкара в кучи гъззз

    12:59 02.03.2026

