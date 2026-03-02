Загиналите в Иран при американско-израелските удари до момента са 555

Най-малко 555 души са загинали до момента при американско-израелските въздушни удари срещу Иран, съобщи днес Иранското дружество на Червения полумесец, цитирано от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Дружеството добави, че досега във войната са били атакувани 131 града.

Върховният лидер на Иран ятолах Али Хаменей беше убит в събота - първия ден на съвместните въздушни атаки на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани отхвърли днес възможността за преговори със САЩ, предадоха световните агенции.

„Ние няма да водим преговори със Съединените щати“, написа той в Екс. „Тръмп хвърли региона в хаос с илюзорните си мечти и сега се бои от нови загуби сред американските сили.“

Лариджани, който бе и съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, написа това в отговор на медийни публикации, че Иран опитва да поднови преговорите със САЩ.

Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при съвместните удари на САЩ и Израел.