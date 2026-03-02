Загиналите в Иран при американско-израелските удари до момента са 555

Най-малко 555 души са загинали до момента при американско-израелските въздушни удари срещу Иран, съобщи днес Иранското дружество на Червения полумесец, цитирано от Асошиейтед прес, предаде БТА.
Дружеството добави, че досега във войната са били атакувани 131 града.
Върховният лидер на Иран ятолах Али Хаменей беше убит в събота - първия ден на съвместните въздушни атаки на САЩ и Израел срещу Ислямската република.
Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани отхвърли днес възможността за преговори със САЩ, предадоха световните агенции.
„Ние няма да водим преговори със Съединените щати“, написа той в Екс. „Тръмп хвърли региона в хаос с илюзорните си мечти и сега се бои от нови загуби сред американските сили.“
Лариджани, който бе и съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, написа това в отговор на медийни публикации, че Иран опитва да поднови преговорите със САЩ.
Хаменей и други хора от военното и политическото ръководство на страната бяха убити в събота при съвместните удари на САЩ и Израел.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #7
12:07 02.03.2026
2 арбалета 🎯
Коментиран от #5
12:08 02.03.2026
3 Любо пита
Коментиран от #8
12:08 02.03.2026
4 Днес
12:09 02.03.2026
5 Махараминдри баба
До коментар #2 от "арбалета 🎯":Иран НЕ е арабска страна
Коментиран от #11
12:10 02.03.2026
6 ......
12:11 02.03.2026
7 Махараминдри баба
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Ха ха, а на тромпета може да се вярва
12:11 02.03.2026
8 пилето
До коментар #3 от "Любо пита":И да е вярно , Иран (колкото и да не ги харесвам друго ...верците ) не е Венецуела .
12:11 02.03.2026
9 Пич
12:11 02.03.2026
10 Авраам линкъл
12:11 02.03.2026
11 арбалета 🎯
До коментар #5 от "Махараминдри баба":Знам , приятел , но това не е мое предсказание .Не съм вярващ , но Нострадамус не е кой да е .Много от написаното от него се сбъдва .
12:13 02.03.2026
12 стоян
12:16 02.03.2026
13 Синагога на Сатаната
12:25 02.03.2026
14 Много са
12:25 02.03.2026
15 По друго звучи
12:28 02.03.2026
16 Артилерист
12:29 02.03.2026
17 Що не се споменава
12:30 02.03.2026
18 556 терориста са при аллах
12:33 02.03.2026
19 555? ЧЕ ТОВА Е ДНЕВНА НОРМА НА ЗЕЛЕНСКИ
12:34 02.03.2026
20 смех
12:34 02.03.2026
21 КАК САЩ СА ДАЛИ САМО ТРИ ЖЕРТВИ?
12:44 02.03.2026
22 Сатана Z
Междувременно, иранската Корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC) предоставя съвсем различни данни. По-конкретно, тя твърди, че американската армия е загубила 560 войници за два дни боеве.
Коментиран от #23
12:47 02.03.2026
23 На бития и мандръсания не вярвай!
До коментар #22 от "Сатана Z":Те винаги си мислят, че са победители. Бай Дончо ще ги вкара в кучи гъззз
12:59 02.03.2026