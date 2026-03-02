"Урсула фон дер Лайен: Дипломацията е единственият път за стабилност в Близкия изток"

Стабилността в Близкия изток е от ключово значение, като единственото трайно решение е дипломатическо, заяви днес Урсула фон дер Лайен. Тя отправи изявлението преди церемонията по подписването на няколко споразумения между ЕС и Швейцария в централата на ЕК в Брюксел, предава БТА.
Фон дер Лайен подчерта, че очаква в Иран да се осъществи преход, Техеран да прекрати програмите си за ядрено и балистично оръжие и действията за дестабилизация на региона. „Трябва да работим усилено за успокояване на обстановката и предотвратяване разрастването на конфликта“, добави тя.
Председателят на ЕК отбеляза и значението на надеждата за иранския народ и подкрепата за неговото право сам да определи бъдещето си. Тя заяви, че е провела разговори с девет регионални лидери и няколко европейски лидери. В последните часове са наблюдавани множество атаки, включително срещу британската военновъздушна база в Кипър и удари по саудитски нефтени съоръжения. „Осъждам решително тези безотговорни действия на Иран и неговите съюзници“, посочи Фон дер Лайен.
Тя добави, че еврокомисарите ще се съберат по-късно днес на заседание, посветено на сигурността, и подчерта, че ЕС трябва да бъде готов за последиците от събитията в региона.
До коментар #1 от "А санкцийййййййй":Пълна солидарност с братския ирански народ! Кирчо да организира по една заплата всички да дадем за Иран!
Трябва режима на аятолаха да изпие до дъно сладката чаша на мъченичеството.
9 Години
10 Сатана Z
Тръмп се пенявеше ,че ще смени правителството в Иран за 24 часа
За голямо разочарование на Израел, президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че иранското ръководство уж е поискало преговори. Експертите обаче твърдят, че Вашингтон си е пожелателно мислене и че Белият дом всъщност иска преговори по такъв директен начин, изпращайки превантивен сигнал към Техеран.
След като призна смъртта на аятолах Хаменей, Иран очевидно няма намерение да се предаде; в противен случай не би признал значителни загуби. Междувременно както САЩ, така и Иран изразходват ракети, дронове и противовъздушни ракети с такава скорост, че конфликтът очевидно не може да продължи с настоящата си интензивност повече от две или най-много три седмици. Ясно е, че скоро някой ще изчерпи запасите си.
И интензивността на атаките вече няма да е същата. Междувременно щетите за двете страни вече са много високи и ще продължат да се увеличават експоненциално. А съюзниците на САЩ (особено ОАЕ, които бяха особено силно засегнати) започват да оказват натиск върху Вашингтон.
Обаче убийството на 150 момичета от девическо училище в Иран от ракета фон дер Лайен не го осъжда....
Демокрация в целия й блясък !!!
А вчера ДСБ излязоха с декларация в подкрепа на ударите на Тръмп и за тях тези 150 момичета..."нямат никакво стратегичско значение", както обичат да казват за падналите градове Покровск, Бахмут, Авдеевка, Мирноград и т.н.
18 Невероятно ей хора
Коментиран от #71
19 Историк
Коментиран от #34, #69
20 А ГДЕ
Коментиран от #76
23 Някой
А нима не е същото решеието и за Украйна?
От друга страна, говорете си. Никой не ви взема под внимание.
13:13 02.03.2026
27 ХЕГЕМОНИТЕ НА СВЕТА
До коментар #1 от "А санкцийййййййй":Това НЕ е пълномащабна война а са САМО учения , даже пехотен полк на земята няма...като изгрее слънцето в три часа вечерно време тогава ще е пълномащабно
28 АБВ
На тази дементирала бабичка трябва да и се припомни, че ЕС заговори за дипломация/преговори в Украйна едва когато Тръмп дойде на власт. Преди това в ЕС се говореше за "стратегическо поражение на Русия на бойното поле", "мир чрез сила" и т.н., а сега от първия ден на непредизвиканата пълномащабна агресия на САЩ и Израел срещу суверенна държава заговори за дипломация. Защо така ?
29 Кравввоооо
30 Стара , ръждясала фурна
31 Тодор
До коментар #21 от "Пламен":"Защо нито една мюсюлманска държава не подкрепя чалмите ?"
Защото във всяка една от тях има американски бази и са си дали задните части за употреба от Рижия и защото за тях е по-добре да си продават петрола вместо рижия да им наложи санкции и парите да спрат.
32 Оня със Смока
До коментар #7 от "Карго 200":Искаш ли да изпиеш до дъно демократичната чашка на Оня със Смока и Дисагите ?Само го пожелай !
13:15 02.03.2026
33 Карго 200
Той беше назначен тази сутрин, за да замени Хаменей, който също беше убит вчера при удари на САЩ и Израел.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
34 И Преди и сега
До коментар #19 от "Историк":Ето ти го и отговора военните нямат нищо против да тренират и да им вдигат бюджетите при успехи защото нека си бъдем напълно честни справиха се блестящо елиминирайки брадатко номер едно толкова бързо мисля че за три дена ✌️
13:16 02.03.2026
35 Урсулата
36 Пич
37 На тоя фееекалллл
До коментар #15 от "Не гласувайте за атлантическите":Председателят на Федерацията на ционистите в България и "бивш" командир в армията на Израел Николай Гълъбов веднага да му бъде отнето българското гражданство. Този гнусен индивид не е българин! ДАНС да го арестува веднага този израелски терорист преди да е налапал "сам" патлака на Околчица
Коментиран от #63, #105
38 стоян георгиев
39 Панчаревската кметица
и да ги изстрелят за Марс
и двамата са уникално противни вече и по цял ден се чудят къде да ядат безплатни кюфтета и от къде да крадат пари
40 Васил
До коментар #21 от "Пламен":Пламка винаги го бжжжижешшш прекрасно ,наготвил съм ти същата сума плюс ехххтра и букет за 8ми март .Да си жив и здрав още дълги години да го лигавиш качествено !
13:20 02.03.2026
42 Фидел
До коментар #39 от "Панчаревската кметица":Говори с пу да им направи един марсиански Орешник
45 Това не е пълномащабна война.
До коментар #1 от "А санкцийййййййй":Пълномащабна война е войната в Украйна. С милиони мобилизирани руснаци в окопите на фронта, 5 години.
Израел и САЩ провеждат една бърза 10 дневна операция по унищожаване на групировката, наречена Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).
Това е, нищо повече или по-малко.
46 Пъф Деди
47 Скоро ще се пенсионира
До коментар #46 от "Пъф Деди":На нейно място ще е Кая Калас.
До коментар #41 от "Пламене, отдавна си угаснал пламък":Хаяско е следващият.
53 Панчаревската кметица
До коментар #42 от "Фидел":може и с алигоfрена Мъск
неговите ракети вече след 20 изстрелвания достигат 1000 метра над земята и близо 2 минути полет
13:25 02.03.2026
54 А мир
55 Урсуло ма, скумрийо вмирисанаа
56 Софиянци,
До коментар #41 от "Пламене, отдавна си угаснал пламък":Вратлето ти колко минути ще издържи?
59 Офф Ц
60 Колективен руски крепостен
До коментар #56 от "Софиянци,":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
61 Май
До коментар #2 от "Зевс":така прави и Путин.
62 Софиянци,
До коментар #60 от "Колективен руски крепостен":По-бедни сме от Гана! След нас е Гватемала.
А знаете ли, че в Русия пенсионерите получават и втора пенсия, така наречената социална пенсия. Освен това държавата им плаща всички сметки като ток, вода, отопление и лекарствата са безплатни и зъболекарските услуги, а не като тук срещаш беззъби хора.
До коментар #37 от "На тоя фееекалллл":"федерацията на ционистите в България" ДАНС са проспали .... Всички явно там са за уволнение
69 Атина Палада
До коментар #19 от "Историк":Израел държи републиканците на по къса каишка в сравнение с демократите.
70 АБВ
До коментар #45 от "Това не е пълномащабна война.":"Пълномащабна война е войната в Украйна. С милиони мобилизирани руснаци в окопите на фронта, 5 години....."
Пълномащабна е, ама друг път. Пълномащабна война за руснаците бе Втората световна. Участваха с 14 милионна армия в края на 1945 г. при население на СССР от 180 000 000 души. В Украйна днес се бият само доброволци на договор около 700 000 души. За украинците може да е мащабна със 7 - 8 мобилизации, с пари и оръжие от цял свят, но за руснаците си е СВО. Освен 1 - 2 тестови Орешник-а, никакво друго по-сериозно оръжие не се използва.
71 Те това
До коментар #18 от "Невероятно ей хора":за Свободата само урсулианците го верват - останалите не.
72 Само питам
73 Само питам
До коментар #45 от "Това не е пълномащабна война.":Къде ги видя тия милиона мобилизирани руснаци ? Русия почна войната с 120 000 човека срещу 800 000 обучени по натовски стандарт бандери .
75 Само у България
До коментар #55 от "Урсуло ма, скумрийо вмирисанаа":израелския посланик-педофил е лош педофил. Другите извратеняци посланици-педофили в тоя ЕС са убави педофили ! Оня пък извратеняк Стефан Тафров той е най убавият и достоен извратеняк с надежда общата
76 Не се
До коментар #20 от "А ГДЕ":притеснявай толкова. След като тази скрипя изпълзя от дупката си, ще изпълзи и другата - въпрос на време е. Те са като скачени съдове.
77 Огнян
До коментар #21 от "Пламен":как позна бе мало...мен
и Турция
и Египет
и Саудитска Арабия
и ОАЕ
и Йордания
и и и и и и 21
78 Прочетете го хора ! Внимателно....
един човек (дори неевреин) – камо ли към цял народ (т.е. палестинците). Писано е (Второзаконие 16:20): „ Ще търсиш правда!“ И (Второзаконие 30:15-19): „ Ще избереш живота.“ По същия начин Тората трябва да бъде „наша мъдрост и разум пред очите на народите“ (Второзаконие 4:6), а не наръчник за националистическо потисничество ......
79 Карго 200
Руският генерал Гурулев го каза директно: „Това е тревожно. Губим съюзници пред очите си. Първо Венецуела падна, сега израелците напълно изгарят Иран. Утре Куба ще маха с опашка. Останахме сами.“
80 Така е
До коментар #8 от "Бендида":не разбирам и тези дето се кефят на чалмосания фанатик.
81 А русофилите
До коментар #72 от "Само питам":защо не осъдиха нападението в Украйна ?
83 Путин:
До коментар #73 от "Само питам":" Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."
😁
84 Прочетете го хора ! Внимателно....
САЩ и Израел. Трябва да бъдат обявени за терористични държави. И колкото по рано, толкова по добре за света и народите. Трудно ли е да се осъзнае и ясно да се заяви че САЩ и Израел са военнопрестъпници и терористи. Паразити вредни за света. Защо е нужно да си заравяме главата в пясъка ?
85 Пълномащабна е
До коментар #70 от "АБВ":На година се мобилизират по 700 000 руснака, малко ли ти се вижда ?
86 Къде е редовната руска армия от 350 хил?
До коментар #73 от "Само питам":Ами при Кобзон разбира се.
88 Амии
До коментар #59 от "Офф Ц":никак. То плямпането на празни приказки не е като мисленето.
89 да бе да
До коментар #56 от "Софиянци,":затова Русия е на първо място по смъртност в света, средно руснака живее до 65г. Много ниско качество на живота, лошо здравеопазване, ниска хигиена,бедност, нездравословен живот, много притеснения и т.н, явно си оказват влияние.
90 рачко пръдлето
До коментар #3 от "Лешпер":Тази и съпартийника и Манфред са пълни Карикатури.
91 Само питам
До коментар #83 от "Путин:":Това го каза потника преди няколко дена ...Ти четеш или нещо си чул ?!
92 Ццц
До коментар #81 от "А русофилите":Понеже за двуизмерния атлантик и аз минавам за русофил, ще ти кажа: Осъдихме го! Всички с по-голям интелект от сушилнята в къщи отдавна казахме, че американците и НАТО нямат работа на границите с Русия, че ще стане беля. Обратно, всички на ниво Байдън ръкопляскаха и се радваха, че най-накрая с руснаците е свършено. 😂
93 Прочетете го хора ! Внимателно....
94 Това са думи
До коментар #91 от "Само питам":на Путин. И Песков ги е казвал много пъти. Може да провериш. Всички улици в Русия са с такива плакати - "Набираме герои за Отечествената война за спасението на Русия"
95 Да бе брат
До коментар #86 от "Къде е редовната руска армия от 350 хил?":Украйна почна войната с 800 000 обучени от нато човека вкарани в Донбас . Руснаците имаха учения с 120 000 на границата .
Информацията я има в нета .
След това укрите правиха пет мобилизации и събраха 1 300 000 човека . Думите са на Зелника .
Къде отидоха тия 800 000 човека ? Къде отиде армията от 1 300 000 човека от преди 4 години . След това привиха още пет мобилизации !!! Къде са хората . Сега според думите пак на зеления мобилизират по 35 000 човека на месец ?! Това прави 400 000 човека на година !!!
Къде са хората ??!!!
К
96 Само питам
До коментар #94 от "Това са думи":Я дай сайта където си ги чел че да ги прочетем и ние !
97 Ха-ха
До коментар #35 от "Урсулата":Русия спи зимен сън. Преди 3 часа ВСУ гръмнаха руското пристанище Новорусийск.!
99 И как реши, че
До коментар #92 от "Ццц":НАТО нямат работа на границите с Русия. Това че Русия е толкова страхлива си е проблем само за нея. Всяка държава може да се присъединява към който съюз си реши. Ето Финландия реши, че иска в НАТО и се присъедини. Има 1300км граница с Русия. Защо това да е проблем ?
100 а в България колко години живее човек
До коментар #89 от "да бе да":Много хора не дочакаха пенсията .
101 Истина е! Има го на сайта на Ватикана
До коментар #84 от "Прочетете го хора ! Внимателно....":хммм.. Un Ponte Per Ватикана ... Ама кой да го публикува в българските атлантически продажни медии? Папата лично ли ?
102 Само питам
До коментар #99 от "И как реши, че":А ако Македония иска да се присъедини към ИД , как ще ти се струва на тебе ? ИД на границата ни ?!
103 Ето го това ...
10Отговор
Какво заявяват в съвместно изявление съпредседателите на Un Ponte Per, италианската пацифистка НПО към Ватикана. ( чакаме 20 години Международният съд в Хага да изправи пред съда бившия президент на САЩ Джордж У. Буш и бившия британски премиер Тони Блеър, които ръководиха инвазията в суверенна държава“. (Става дума за Ирак!) ....произволните арести и срама на изтезания в затвора Абу Граиб. Няма с какво да се гордеем в сравнение с онази война, започнала на базата на обвинения – въображаемите оръжия за масово унищожение - явно изфабрикувани и напълно фалшиви. Ето защо чакаме 20 години Международният съд в Хага да изправи пред съда бившия президент на САЩ Джордж У. Буш и бившия британски премиер Тони Блеър, които ръководиха инвазията в суверенна държава“.....и т.н
САЩ и Израел. Трябва да бъдат обявени за терористични държави. И колкото по рано, толкова по добре за света и народите. Трудно ли е да се осъзнае и ясно да се заяви че САЩ и Израел са военнопрестъпници и терористи. Паразити вредни за света. Защо е нужно да си заравяме главата в пясъка ?
104 Македония
До коментар #102 от "Само питам":не искаше ли да се присъединява към ЕС, ? Какъв е този съюз ИД, не съществува такъв ? Кой където си реши може да се присъедини. Няма никакъв проблем.
105 Тоя имал и фейсбук
До коментар #37 от "На тоя фееекалллл":Ей сега му теглих една маййййна
106 Чакай ти някоя мисирка
До коментар #78 от "Прочетете го хора ! Внимателно....":В родната ни атлантическа кочина статия за това да напише
108 Ей сега веднага
До коментар #103 от "Ето го това ...":Атлантическите подлоги ще го съобщят. БТАту ту-тууу-ту и по веригата...
109 да си чувал за Персия тпак
До коментар #80 от "Така е":Иран е древна страна, голяма, богата. Имат право да се защитават, защото бяха нападнати!
110 Има го навсякъде във всички медии
До коментар #96 от "Само питам":Странно е, че не вярваш. Нещата в Русия са много, много сериозни. Това е казвано много пъти, може и повече от 50-60хил. да са, защото руските жертви напоследък се увеличиха многократно. Ако ви трудно да намирате информация в интернет, аз няма как да ви помогна. Но все пак ето още една извадка :
Путин: 50 000-60 000 доброволци всеки месец заминават за фронта в Украйна.50 000-60 000 руснаци месечно отиват да се бият като доброволци на фронта в Украйна. Това разкри президентът Владимир Путина на форума "Делова Русия", цитиран от "Ведомости". при нас месечно идват по 50 000-60 000 души. Те идват доброволно. Това са момчета от вашите трудови колективи, наред с други", похвали се Путин.Държавният глава участва в конгреса на "Делова Русия" и общува с участниците във форума чрез видеоконферентна връзка."
111 Не думай, ма дъpта вeщицe!
112 доста повече
До коментар #100 от "а в България колко години живее човек":живеем от руснаците, с около 10 и повече години, което е огромна разлика.
113 АБВ
До коментар #85 от "Пълномащабна е":"На година се мобилизират по 700 000 руснака, малко ли ти се вижда ?"
В този форум съм чел и по-големи глупости. Не си първият.
114 Ето го това ...!!!!
До коментар #103 от "Ето го това ...":В прочем точно за публикуването на този 100% факт колеги, в Дневник получих 30 дневен бан. Че толкова относно свободата на словото, демокрацията, някой медии и т.н. Поздравление на Факти за достойнството!
115 Даже и повече
До коментар #113 от "АБВ":Ако всеки месец мобилизират по 60 000 руснака, прави точно 720 000 на година. Смятай за 5 години какво става.
116 Как можете да се
До коментар #103 от "Ето го това ...":оставите, да ви лъжат така. Г-жо, станали сте жертва на манипулации и фалшиви новини.
117 Аре бре ? Не думай
До коментар #116 от "Как можете да се":манипулации и фалшиви новини на сайта на Ватикана? И до това ли стигнахме нацистите вече ?
118 Усрaулa Лaйнес
119 Неописуема сган сте ей атлантенцата
До коментар #116 от "Как можете да се":Ама верно неописуема. Гледаш черно и твърдиш че е бяло... Невероятни измекяри сте !
120 Пенсионер 69 годишен
До коментар #112 от "доста повече":А знаете ли, че в Русия пенсионерите получават и втора пенсия, така наречената социална пенсия. Освен това държавата им плаща всички сметки като ток, вода, отопление и лекарствата са безплатни и зъболекарските услуги, а не като тук срещаш беззъби хора.
121 Много лошо е нали?
До коментар #116 от "Как можете да се":Някой да се опитва да ви раздува малкото информационно балонче ? Там ДВ ви сига ...
