Урсула фон дер Лайен: Дипломацията е единственият път за стабилност в Близкия изток

2 Март, 2026 12:59 982 121

  • близкия изток-
  • дипломация-
  • урсула фон дер лaйен

Председателят на ЕК осъди атаките срещу британска база и саудитски нефтени съоръжения и призова за деескалация

Урсула фон дер Лайен: Дипломацията е единственият път за стабилност в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Стабилността в Близкия изток е от ключово значение, като единственото трайно решение е дипломатическо, заяви днес Урсула фон дер Лайен. Тя отправи изявлението преди церемонията по подписването на няколко споразумения между ЕС и Швейцария в централата на ЕК в Брюксел, предава БТА.

Фон дер Лайен подчерта, че очаква в Иран да се осъществи преход, Техеран да прекрати програмите си за ядрено и балистично оръжие и действията за дестабилизация на региона. „Трябва да работим усилено за успокояване на обстановката и предотвратяване разрастването на конфликта“, добави тя.

Председателят на ЕК отбеляза и значението на надеждата за иранския народ и подкрепата за неговото право сам да определи бъдещето си. Тя заяви, че е провела разговори с девет регионални лидери и няколко европейски лидери. В последните часове са наблюдавани множество атаки, включително срещу британската военновъздушна база в Кипър и удари по саудитски нефтени съоръжения. „Осъждам решително тези безотговорни действия на Иран и неговите съюзници“, посочи Фон дер Лайен.

Тя добави, че еврокомисарите ще се съберат по-късно днес на заседание, посветено на сигурността, и подчерта, че ЕС трябва да бъде готов за последиците от събитията в региона.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
