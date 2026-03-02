Новини
Откриха кокаин за близо 300 000 евро на „Капитан Андреево“

2 Март, 2026

  • кокаин-
  • капитан андреево

Шофьорът с турско гражданство представя документи за превозваната стока

Откриха кокаин за близо 300 000 евро на „Капитан Андреево“ - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Три пакета с кокаин на стойност 293 583,80 евро откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево, при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 27 февруари 2026 г., около обяд, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът с турско гражданство представя документи за превозваната стока – хладилници и перални, от Кралство Дания през България за Турция. След сработил рисков профил превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген. Анализът на рентгеновото изображение показва зони с подозрителна плътност. В хода на контролните действия е включено и митническо куче.

При последвалия физически контрол, на няколко места в шофьорската кабина, митническите служители откриват три пресовани пакета, съдържащи бяло прахообразно вещество. Направен е полеви наркотест, който показва реакция на кокаин. Общото количество на открития кокаин е 3,190 кг на стойност 293 583,80 евро, по цени за нуждите на съдебната система.

Кокаинът, превозното средство и водачът, с инициали М.Й. на 30 години, са задържани.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.
По досъдебното производство са извършени действия по разследването, при които впоследствие е бил установен и К.А. на 58 години, турски гражданин, който е предал кокаина на водача на камиона на паркинг за товарни автомобили. Пратката е трябвало да бъде транспортирана до Турция.

Двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен

    7 0 Отговор
    Раздайте го на пенсионерите по селата. Да са щастливи преди да бие камбаната

    13:31 02.03.2026

  • 2 Иван С

    2 2 Отговор
    Ирански ли е?

    13:32 02.03.2026

  • 3 Стига

    4 0 Отговор
    с тия "открития" , бе !5525

    13:32 02.03.2026

  • 4 Крумчо

    3 0 Отговор
    Цял свят прави научни открития, ние открихме топлата вода. Кокаина е открит преди почти столетие.

    13:35 02.03.2026

  • 5 Таки, ИТН

    2 1 Отговор
    очакваме сега да засили атаките срещу служебното правителство чрез Т. Африкански Л.йнoмeтa...

    13:53 02.03.2026

  • 6 Перо

    1 0 Отговор
    Простотията е, че не са пропуснали камиона и уведомили турските власти! Там съдебната система работи безотказно, получават тройно присъди и директора на затвора няма право да иска намаляване на присъдата, на база корупция!

    14:02 02.03.2026

  • 7 Шиши

    1 0 Отговор
    Не ми пипайте дрогата бееееее! Ех тия измамници от ППДБ докога ще ми правят сечено бе????

    14:04 02.03.2026

  • 8 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    0 0 Отговор
    Myтpaта бойко хваща такова количество за 5 години и то само по сигнал на външни служби.

    14:27 02.03.2026

  • 9 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    0 0 Отговор
    "Иран настоява за тази война".
    "Аятоласите, със своите действия само удължават агонията на народа на Иран"

    14:30 02.03.2026