Украйна изтегля от обращение част от банкнотите си
  Тема: Украйна

2 Март, 2026 13:21 906 11

Това са банкноти с номинал от 1, 2, 5 и 10 гривни, емитирани между 2003 и 2007 години

Украйна изтегля от обращение част от банкнотите си - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Няколко вида банкноти са изтеглени от обращение в Украйна от днес. Тези банкноти вече могат да се използват за плащане само със съответните монети в обращение, обяви Националната банка на Украйна (НБУ).

„От 2 март 2026 г. банкнотите с номинал от 1, 2, 5 и 10 гривни, емитирани между 2003 и 2007 г., ще бъдат заменени със съответните монети в обращение. От тази дата тези банкноти ще престанат да бъдат законно платежно средство и ще бъдат изтеглени от обращение“, заяви НБУ.

Магазините, кафенетата, аптеките, банките и другите доставчици на услуги вече няма да приемат тези банкноти. Украинците бяха задължени да ги обменят предварително за монети.

НБУ обяснява причината за изтеглянето на банкнотите с това, че гражданите рядко са ги използвали за плащания, средният им срок на годност е бил приблизително 2,5 години, а останалите в обращение са били износени. Междувременно монети със същите номинали са в обращение от много години.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 3 Отговор
    Що бе...?! Д нямат криза за тоалетна хартия на фронта...?!

    13:23 02.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Кой се интересува вече от Украйна?

    Коментиран от #7

    13:23 02.03.2026

  • 3 Феникс

    5 2 Отговор
    Те вече са колония, все още не могат да ги засилят към натото, но ЕС скоро ще почука и на тяхната врата със ерото, при тази коруция се надявам отдавна да сме си плюли на петите от ЕС!

    13:26 02.03.2026

  • 4 евросхеми

    2 0 Отговор
    И там ги обират както при нас.

    13:34 02.03.2026

  • 5 Рядко ги били ползвали

    4 0 Отговор
    Пък навлеците у нас изобщо и не ползват пари да плащат, за тях всичко е безплатно. Сини и зелени зони, олинклузиви...

    13:36 02.03.2026

  • 6 Сатана Z

    6 0 Отговор
    На кой му пука за укрите?

    13:38 02.03.2026

  • 7 Ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не,просто въглища не достигат.А зимата си е студена.

    13:38 02.03.2026

  • 8 Петроханска лама

    4 1 Отговор
    Пуснете им от гейро валутата. Както на нас.

    13:44 02.03.2026

  • 9 Механик

    5 0 Отговор
    Украина вече не е намода и скоро съвсем ще бъде забравена от новините.
    Зеленски може да му е малко мъчно, че не го ухажват медиите, ама то всичко си има начало и край.
    А и вече съвсем се амортизира тая тема.
    Само не разбрах обаче какъв бе смисълът да публикувате тая новина?! Да не би да очаквахте някакъв интерес в България??

    13:46 02.03.2026

  • 10 Кичка

    1 0 Отговор
    Да бяхте написали нещо и за нас в България , че от средата на 2027 год. физически лица няма да могат извършват кешово плащане от 10 000 нагоре , а ще се извършва по банков път, разплащателни карти или по начин виден за властите . За търговците пък е до 3 хилки.

    Коментиран от #11

    14:01 02.03.2026

  • 11 Како Киче,

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кичка":

    то и сега таванът за кешови разплащания е 10 000 лв или по новому 5 000 левро. Нищо ново не казваш.

    14:25 02.03.2026