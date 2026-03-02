Украйна изтегля от обращение част от банкнотите си

Няколко вида банкноти са изтеглени от обращение в Украйна от днес. Тези банкноти вече могат да се използват за плащане само със съответните монети в обращение, обяви Националната банка на Украйна (НБУ).

„От 2 март 2026 г. банкнотите с номинал от 1, 2, 5 и 10 гривни, емитирани между 2003 и 2007 г., ще бъдат заменени със съответните монети в обращение. От тази дата тези банкноти ще престанат да бъдат законно платежно средство и ще бъдат изтеглени от обращение“, заяви НБУ.

Магазините, кафенетата, аптеките, банките и другите доставчици на услуги вече няма да приемат тези банкноти. Украинците бяха задължени да ги обменят предварително за монети.

НБУ обяснява причината за изтеглянето на банкнотите с това, че гражданите рядко са ги използвали за плащания, средният им срок на годност е бил приблизително 2,5 години, а останалите в обращение са били износени. Междувременно монети със същите номинали са в обращение от много години.