Германия няма да участва във войната срещу Иран

Германия няма да участва в американско-израелските атаки срещу Иран, заяви днес външният министър Йохан Вадефул, докато конфликтът в Близкия изток продължава да се разраства, предаде ДПА, съобщи БТА.
Германското правителство „няма намерение да участва“, заяви Вадефул пред радиостанцията „Дойчландфунк“ (Deutschlandfunk) два дни след началото на мащабните американски и израелски атаки срещу Ислямската република.
За разлика от Обединеното кралство, което позволява на САЩ да използва британски бази в региона за унищожаване на ирански ракети и площадки за изстрелване на ракети, Германия не разполага с подобни бази около Иран. „Ние също така не разполагаме с необходимите военни ресурси“, заяви Вадефул.
Въпреки това министърът заяви, че германските войници „ще се защитават, ако бъдат атакувани“. Подразделения на Бундесвера (германската армия) в момента са разположени в Йордания и Ирак. „От германска гледна точка няма да има други мерки освен това“, добави той.
В отговор на въпрос дали нападението срещу Иран противоречи на международното право, Вадефул заяви: „Разбира се, че има съмнения за това, няма спор по този въпрос“. Той подчерта, че „Иран представлява значителна заплаха не само за Израел и региона, но и за Германия и Европа“.
Вадефул подчерта, че „значителната балистична ракетна програма“ на Техеран включва ракети с обсег, представляващ заплаха и за Европа. Иранският режим „винаги е бил решен“ да „действа срещу Европа и европейските интереси“ и заплашва Германия с „тероризъм“, посочи той.
Министърът изтъкна също заплахата от Иран „да предприеме кибератаки срещу Германия“ и припомни, че Техеран подкрепя войната на Русия в Украйна.
