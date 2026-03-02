Новини
Германия няма да участва във войната срещу Иран

2 Март, 2026 13:29

  • иран-
  • германия-
  • йохан вадефул-
  • сащ-
  • израел

Министърът подчерта, че „Иран представлява значителна заплаха не само за Израел и региона, но и за Германия и Европа“

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия няма да участва в американско-израелските атаки срещу Иран, заяви днес външният министър Йохан Вадефул, докато конфликтът в Близкия изток продължава да се разраства, предаде ДПА, съобщи БТА.

Германското правителство „няма намерение да участва“, заяви Вадефул пред радиостанцията „Дойчландфунк“ (Deutschlandfunk) два дни след началото на мащабните американски и израелски атаки срещу Ислямската република.

За разлика от Обединеното кралство, което позволява на САЩ да използва британски бази в региона за унищожаване на ирански ракети и площадки за изстрелване на ракети, Германия не разполага с подобни бази около Иран. „Ние също така не разполагаме с необходимите военни ресурси“, заяви Вадефул.

Въпреки това министърът заяви, че германските войници „ще се защитават, ако бъдат атакувани“. Подразделения на Бундесвера (германската армия) в момента са разположени в Йордания и Ирак. „От германска гледна точка няма да има други мерки освен това“, добави той.

В отговор на въпрос дали нападението срещу Иран противоречи на международното право, Вадефул заяви: „Разбира се, че има съмнения за това, няма спор по този въпрос“. Той подчерта, че „Иран представлява значителна заплаха не само за Израел и региона, но и за Германия и Европа“.

Вадефул подчерта, че „значителната балистична ракетна програма“ на Техеран включва ракети с обсег, представляващ заплаха и за Европа. Иранският режим „винаги е бил решен“ да „действа срещу Европа и европейските интереси“ и заплашва Германия с „тероризъм“, посочи той.

Министърът изтъкна също заплахата от Иран „да предприеме кибератаки срещу Германия“ и припомни, че Техеран подкрепя войната на Русия в Украйна.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    30 8 Отговор
    Германистан се готви за война с Полша,че е по-близо.

    Коментиран от #22, #27

    13:30 02.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Европеец

    26 7 Отговор
    Ако Заглавието е вярно, малко по малко им идва разума на глупавите германци.....

    Коментиран от #21

    13:31 02.03.2026

  • 4 Вашето мнение

    28 4 Отговор
    Швабен няма да участва в никоя война, щото войниците на швабин от мъжки пол се опитват да забременеят. Швабин даде всичкото си оръжие на украйна и в складовете няма нищо.

    Коментиран от #11

    13:31 02.03.2026

  • 5 честен ционист

    6 17 Отговор
    От ЕС ще участват само Орбан и Ганчо.

    Коментиран от #29

    13:32 02.03.2026

  • 6 Пич

    21 1 Отговор
    Тия не ни требат да ни се пречкат! Само нашите военни Аслани да си намерят гидорето и да ремонтират самолета да фръкне, и ще видят в Иран - бой бой бой...

    13:34 02.03.2026

  • 7 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    6 24 Отговор
    Има ли копейкиии..айде на тумби на тумби- и при Копейкин. Събира чета да защитава иранската революция. Чалмите се получават на място при пристигането..сюнета е безплатен, носете си само превързочни материали и роклички, докато зарастат раните..🤣🤣

    Коментиран от #26

    13:35 02.03.2026

  • 8 Украинката от Симитли

    7 3 Отговор
    айде и тия сега заплаха за европа
    запомнете само Русия е заплаха
    а не Инак, Куба, Венецуела и Гренландия за сега, а и Мексико забравих

    Коментиран от #28

    13:36 02.03.2026

  • 9 А бегачките

    2 9 Отговор
    Ху ЙЛО и Башо нема ли да спасяват братушките Терористи у ИРАН

    13:37 02.03.2026

  • 10 Ъхъъ

    10 0 Отговор
    Тя може и да не участва, ама ние сме готови да дадем д.пе! Нали сме си дали вече летището...

    13:38 02.03.2026

  • 11 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    И ние подкрепяме този закон 🥳 🌈 🇷🇺 🤣

    13:38 02.03.2026

  • 12 Фори

    9 0 Отговор
    Няма как да участва и да иска.В Германия има над 50 000 чалмалии от Иран.Веднага ще избомбят няколко площада и магазина.Германците се свиват и не искат да ги ядосват!

    13:42 02.03.2026

  • 13 И Киев е Руски

    6 3 Отговор
    Аятолаха това не го интересува .Ще ядете хурката

    Коментиран от #17, #23, #24

    13:42 02.03.2026

  • 14 Защо да участва ВЕЛИКА Германия?

    2 14 Отговор
    Да ритат ..ум релото куче Иран?
    ВЕЛИК Израел сам ги потроши

    13:43 02.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хихи

    8 1 Отговор
    ба@х М@аму, ква я мислехме, ква стана!?!? Иран е заплаха и за България....Може пък да тресне някой дрон на летище София....умнокрасивите ще се одр...скат

    13:46 02.03.2026

  • 17 Така е

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    Киевска РУС а селото москаль е създадено в блатата само...240 г..по късно.

    Коментиран от #20

    13:46 02.03.2026

  • 18 Конфети "Земя-въздух-земя "

    5 2 Отговор
    Иска им се, но шамара от Русия ги държи още

    13:48 02.03.2026

  • 19 Сатана Z

    4 1 Отговор
    🇺🇸🇮🇱🇩🇪🇮🇷 - Германски военни и политически представители заявиха пред израелското армейско радио:
    Кой лъже?

    „Германия сериозно обмисля да се присъедини към борбата срещу Иран и вече е започнала да планира възможни стъпки със САЩ, вариращи от участие във въздушни удари до предоставяне на военна и въздушна подкрепа.“

    13:49 02.03.2026

  • 20 И Киев е Руски

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Така е":

    А краварника на колко" века" е.Клеп.р

    13:51 02.03.2026

  • 21 хахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    прекръсти се на копейка щом разсъждаваш така...

    13:51 02.03.2026

  • 22 Ще запукват Прасетата

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Не им се занимава със чалмите
    И без това вече са нъртви

    13:52 02.03.2026

  • 23 Копейка Рубльова

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    Айатолаха вече си избира девиците ,докато не са свършили ... Наистина не го интересуват германците.

    13:54 02.03.2026

  • 24 копейкин с чалма

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    той аятулаха е при девиците....

    13:54 02.03.2026

  • 25 Българин

    3 1 Отговор
    Европа я е страх и не иска да участа във войни. За това и никой не я взема на сериозно и всички по света ни се подиграват!

    13:55 02.03.2026

  • 26 Явно е

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    че го споделяш от личен опит :)

    13:58 02.03.2026

  • 27 катран

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    И така излезе истина за германски султанат „Ние също така не разполагаме с необходимите военни ресурси“ Ви нямате тези ресурси, но направихте всичко възможно украинци да повярват че могат да нанесат стратегическото поражение на Русия..с цена на стотици хиляди убити украински младежи и те горките не разбрали защо..

    13:58 02.03.2026

  • 28 къшката

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Украинката от Симитли":

    я марш в Уссраината

    14:00 02.03.2026

  • 29 Ганчо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Ама колко злоба носиш? Въобще не се учудвам вече за случката в Банско

    14:00 02.03.2026

  • 30 Соваж бейби

    0 1 Отговор
    Смее ли да участва срещу Иран ,благодарение на техните гости в Европа е свинщина ама там най много.А и те нямат нито бази нито бойна готовност ,при едни ислямски набези ако се повторят като преди векове Германия са първите киото ще падне ,понеже си имат много войници извън граница при тях в готовност само чакат сигнал !

    Коментиран от #32

    14:10 02.03.2026

  • 31 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Що стана, бре военолюбците от четвъртия райх?

    14:26 02.03.2026

  • 32 Алооо французойката

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Соваж бейби":

    Ти нали беше за ненормалниците Тръмп, шефа му Сатаняху и ЕС-коалицията на лаещите? Шизофренията те пере и тебе!

    Коментиран от #33

    14:28 02.03.2026

  • 33 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Алооо французойката":

    В този случай съм с Тръмп ,това засяга и Европа понеже ние сме братя всички християни,католици и протестанти а в момента е борба срещу исляма и теророристите!Заедно с Америка трябва си отмъстим и за всички атентати в Европа ,следователно да се съборят тези режими там и една велика голяма екскурзия за техните се прибират в къщи.За благото на една чиста и спокойна Европа!

    14:34 02.03.2026

