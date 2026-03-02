Иран е бил готов да разшири условията на ядрената сделка

Иранският посланик в Казахстан Али Акбар Джоукар коментира ситуацията около иранската ядрена програма на фона на последната ескалация, съобщава Kazinform. Според него, иранската ядрена програма е била изпълнявана под надзора на МААЕ от самото начало.

„По ядрения въпрос Иран предварително се съгласи със Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) и, сътрудничейки дори отвъд изискванията на Агенцията, изпълни задълженията си за проверка. Иран позволи допълнителни инспекции, за да изгради доверие в САЩ, както и в западните и европейските страни“, каза той на пресконференция в посолството.

Дипломатът подчерта, че Техеран е изразил готовност да предприеме допълнителни мерки за изграждане на доверие в последващите преговори.

„По време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп обаче американската страна се оттегли от този съвместен план за действие, а европейските страни не предприеха никакви стъпки за връщане към споразумението.“ Въпреки това, по време на последвалите преговори, иранската страна изрази готовност да сътрудничи с нововъзникващия международен консорциум за засилване на доверието, предлагайки повече клаузи, отколкото в първото споразумение, отбеляза посланикът.

Трябва да се отбележи, че споразумението за иранската ядрена програма беше сключено през 2015 г. между Иран и САЩ, Русия, Китай, Обединеното кралство, Франция и Германия.

По-рано беше съобщено, че по време на преговорите между САЩ и Иран в Женева Вашингтон е поискал Техеран да затвори три ключови ядрени съоръжения – Фордоу, Натанзе и Исфахан – и да предаде на Съединените щати всички запаси от обогатен уран, до 400 кг, обогатен до 60%, и да се откаже от ракетната си програма и подкрепата си за марионетки в Близкия изток.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform