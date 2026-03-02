Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
МААЕ: Няма индикации за удари по ирански ядрени съоръжения

МААЕ: Няма индикации за удари по ирански ядрени съоръжения

2 Март, 2026 11:41 502 7

  • маае-
  • иран-
  • ядрени съоръжения-
  • удари-
  • рафаел гроси

Генералният директор Рафаел Гроси потвърди, че контакт с иранските ядрени власти все още не е установен

МААЕ: Няма индикации за удари по ирански ядрени съоръжения - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е получила сигнали, че при израелските и американските удари срещу Иран са били поразени каквито и да е ядрени съоръжения. Това заяви нейният генерален директор Рафаел Гроси, като уточни, че агенцията все още не успява да се свърже с иранските ядрени власти, предава БТА.

"Нямаме информация някое от ядрените съоръжения да е било повредено или ударено", каза Гроси пред 35-членния Управителен съвет на МААЕ, цитиран от Ройтерс.

Той допълни, че усилията за установяване на контакт с иранските ядрени регулаторни власти продължават, но досега не е получен отговор.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 7 Отговор
    Тези май не разбраха, че Бай Дончо се интересува от петрола.

    Коментиран от #5

    11:42 02.03.2026

  • 2 Краварски ненормалник

    7 0 Отговор
    Жалък лъжец

    11:43 02.03.2026

  • 3 Карго 200

    2 2 Отговор
    САЩ потвърдиха унищожаването на иранската корвета „Джамаран“ в Оманския залив.

    11:47 02.03.2026

  • 4 пилето

    3 0 Отговор
    Иран има една АЕЦ , и тя е руска . Там няма да се пипа със сигурност , за останалото - нищо не се знае .

    11:47 02.03.2026

  • 5 Сопри се бе

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    израилтянско мeкеpe! Тръмпа запали третата световна по команда от господаря си Натеняху и заплахата им от пандиз заради факти от ония епщайнските досиета.

    11:50 02.03.2026

  • 6 Баламата

    2 0 Отговор
    Каква беше целта на ударите,че не можах да разбера?

    12:06 02.03.2026

  • 7 си пън

    0 0 Отговор
    гроси,и чакате да ги ударят ли идиот

    12:11 02.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания