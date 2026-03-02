МААЕ: Няма индикации за удари по ирански ядрени съоръжения

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е получила сигнали, че при израелските и американските удари срещу Иран са били поразени каквито и да е ядрени съоръжения. Това заяви нейният генерален директор Рафаел Гроси, като уточни, че агенцията все още не успява да се свърже с иранските ядрени власти, предава БТА.

"Нямаме информация някое от ядрените съоръжения да е било повредено или ударено", каза Гроси пред 35-членния Управителен съвет на МААЕ, цитиран от Ройтерс.

Той допълни, че усилията за установяване на контакт с иранските ядрени регулаторни власти продължават, но досега не е получен отговор.