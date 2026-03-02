Новини
Свят »
Русия »
Русия е разочарована, че ситуацията между Иран и САЩ деградира до агресия

Русия е разочарована, че ситуацията между Иран и САЩ деградира до агресия

2 Март, 2026 14:04 1 071 72

  • иран-
  • русия-
  • сащ-
  • израел-
  • дмитрий песков

Руският президент Владимир Путин има планирани за днес международни телефонни разговори за ситуацията около Иран, каза Песков

Русия е разочарована, че ситуацията между Иран и САЩ деградира до агресия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл е разочарован, че въпреки декларирания напредък на преговорите между Иран и САЩ ситуацията деградира до агресия. Това заяви на пресконференция говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"Що се отнася до преговорите, които се водеха с посредничеството на Оман между САЩ и Иран, то, разбира се, можем да изразим дълбоко разочарование във връзка с това, че на фона на постъпващата информация за значителен напредък на тези разговори ситуацията въпреки всичко деградира до пряка агресия", посочи говорителят.

Руският президент Владимир Путин има планирани за днес международни телефонни разговори за ситуацията около Иран, каза Песков.

"Минимум за един от тях, смятам, че ще споделим информация към средата на деня, след като се състои, но сега няма да го анонсирам. Това е свързано, естествено, със ситуацията около Иран", заяви Песков.

Русия анализира развитието на събитията след американско-иранските преговори и прави съответните изводи, каза говорителят и добави, че Москва продължава преговорния процес за Украйна, по начин, който съответства на интересите ѝ.

"Безусловно анализираме ситуацията и правим съответните изводи", посочи Песков и добави: "Продължаваме обаче работата, която отговоря на нашите интереси".

Вашингтон и Техеран водеха продължителни преговори за ядрената програма на Иран в Женева, където вървят и разговорите за уреждането на конфликта в Украйна, посочва ТАСС. Въпреки че бе обявен напредък по отношение на преговорите с Иран, САЩ и Израел предприеха атака срещу Ислямската република, отбелязва ТАСС.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Два трупа си говорят

    20 9 Отговор
    На снимката

    Коментиран от #13

    14:06 02.03.2026

  • 2 Специална Военна Опсерация

    20 10 Отговор
    Путин да си стои под масата и да не вяка!

    Коментиран от #47

    14:06 02.03.2026

  • 3 Zахарова

    17 11 Отговор
    Не съм спала цяла нок! Наближава нашият край!

    14:06 02.03.2026

  • 4 скучно и точка.

    14 3 Отговор
    Да напишат оплаквания до оон или съвета за мир

    14:06 02.03.2026

  • 5 Българин

    17 3 Отговор
    Те за това са стратегическите съюзи.
    Като ти убият съюзника, ти се разочароваш.

    14:06 02.03.2026

  • 6 Българин

    9 12 Отговор
    Във файловете на епщайн се описват детски жертвоприношения канибализъм и педофилия. Ето срещу кой воюва Иран.

    Коментиран от #11, #16

    14:06 02.03.2026

  • 7 Агресия ?

    7 2 Отговор
    Война !

    14:06 02.03.2026

  • 8 Zахарова

    10 4 Отговор
    Не съм спала цяла нощ! Наближава нашият край!

    14:06 02.03.2026

  • 9 Медводков линията 🤡

    15 2 Отговор
    Това преминава всякакви червени линии

    Коментиран от #53

    14:06 02.03.2026

  • 10 Куфарче тоалетна

    14 2 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация И

    деиранизация

    14:07 02.03.2026

  • 11 Тимур

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Нали знаеш за официалната доктрина на Иран,,износ на ислямска революция"-край на цитата. Щом искаш тогава купи си фес

    Коментиран от #22

    14:08 02.03.2026

  • 12 Шопо

    10 2 Отговор
    Другарю Путин само толкова ли можете ?
    Защо не пратите един Орешник на Нетаняхо ?

    14:09 02.03.2026

  • 13 като всички купейки

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Два трупа си говорят":

    Путлер е мишок

    Коментиран от #31, #33

    14:09 02.03.2026

  • 14 Вашето мнение

    6 12 Отговор
    Мисля си, че с преговорите е свършено. Руснаците вече видяха, че преговорите на сащ са само за прикритие на вероломно нападение. И с украйна е свършено по тази линия.

    Коментиран от #20

    14:09 02.03.2026

  • 15 Атина Палада

    4 14 Отговор
    Иран направи американците барабар с Израел на луди калинки:))) хамериканските самолети падат сами ..И пак да питам нашата с.оро.сня )) Где "Е.Линкълн":)

    Коментиран от #21

    14:09 02.03.2026

  • 16 Пак аз бе

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Две руски агенции са доставяли малолетни рускинчета на Епщайн.

    Коментиран от #25

    14:10 02.03.2026

  • 17 Ционист

    9 5 Отговор
    Русия е унизена ,както през 1967,и 1973...
    Русия не е фактор.Никой не варваше ,като Натаняху каза ,че Ассад си заминава ,че Хамас и Хизбулла няма да застрашават . Е,сега повярвайте.

    14:11 02.03.2026

  • 18 Оксана

    6 13 Отговор
    Сороси и обикновенни ид.оти, Иран няма нужда от помощта на Русия сам самичък размазва израел и сащ.

    Коментиран от #26

    14:11 02.03.2026

  • 19 Копейка

    8 2 Отговор
    Слагам чалмата!

    14:11 02.03.2026

  • 20 6969

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Вашето мнение":

    Аз пък свърших като гледах как една масковса наташка я порят в задния двор(най добрите ❌❌❌ клипове са от рф

    Коментиран от #30

    14:11 02.03.2026

  • 21 Спас

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Линкалн е у вас,точно зад теб. Наведи се да го видиш

    14:12 02.03.2026

  • 22 Атина Палада

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Тимур":

    Бъркаш персите с ислямистите и от тук следва,че коментара ти е една голяма лъжа..

    Коментиран от #27, #38, #46

    14:12 02.03.2026

  • 23 Иран изгоре!

    9 2 Отговор
    Като чалмата на Аятолаха.

    14:12 02.03.2026

  • 24 Ким Чен ун

    4 4 Отговор
    Привеждам ядрените сили в пбг.да смажем главата на змията

    14:12 02.03.2026

  • 25 ру БЛАТА

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Пак аз бе":

    Не може да бъде! Руз наци и трафик на хора в едно изречение?! Абсурд!!!

    14:12 02.03.2026

  • 26 Тимур

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Оксана":

    Смени вица

    Коментиран от #35

    14:13 02.03.2026

  • 27 Тихо πръдляк!

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Некомпетентен си.

    14:14 02.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дзак

    3 2 Отговор
    Някой е преминал границата на нормални взаимоотношения преди много години. Обикновено властта развращава.

    14:14 02.03.2026

  • 30 Вашето мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "6969":

    Ми като не можеш ше гледаш бе шу.ш.ом.и.го, пхахахахаха

    14:14 02.03.2026

  • 31 И Преди и сега

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "като всички купейки":

    Ужким са много относително по форумите ама като дойде време за протест да спасяват лева стотина душ явно си е самата истина че повечето капейски мнения са ботове от чужбина

    14:15 02.03.2026

  • 32 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 33 МП4

    4 10 Отговор

    До коментар #13 от "като всички купейки":

    Путин ако е мишок , ти си прашинка в пустинята

    Коментиран от #61

    14:16 02.03.2026

  • 34 Руското безсилие няма край.

    8 5 Отговор
    Няма.

    14:16 02.03.2026

  • 35 Атина Палада

    6 12 Отговор

    До коментар #26 от "Тимур":

    Виц, виц ,ама на вторият ден Тръмп като видя,че всичките им бази барабар с радарите в близкия Изток са на пепел и поиска мир ..Но горд Иран отказа...

    Коментиран от #41, #42, #45, #49, #58, #69

    14:16 02.03.2026

  • 36 Емигрант

    12 4 Отговор
    Наглост, лицемерие, подлост и отвратителност ! Този полу(у)ч(ч)овек води вече 4-годишна война със стотици хиляди жертви заговорил за разочарование и деградация ? Лицето на ЗЛОТО КОМУНИЗЪМ ! Разумът е при комундурите е най-липсващата част в органът им мозък ! Този подч(ч)овек явно не смее да се погледне в огледалото ?

    14:16 02.03.2026

  • 37 Анонимен

    3 0 Отговор
    Обикновено шизоидните проявления в международните отношения, се предават и вътре в обществото!

    14:17 02.03.2026

  • 38 Тимур

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Не душко, не бъркам. Ти си блала. Потретвам! Официалната идеология на Иран,която се артикулира от десетелетия е,,износ на ислямска революция"- край на цитата! Учудвам се,че има хора, които сега чуват. Иран е Персия. Иранците не са араби, ако и да имат 40% друго население

    14:18 02.03.2026

  • 39 Пора

    6 3 Отговор
    Около Мара Захарова мирише на пор вдовец.

    Коментиран от #55

    14:18 02.03.2026

  • 40 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 41 Пинаколада

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Е в главата ти.

    Израел води сащ следва

    Коментиран от #50

    14:19 02.03.2026

  • 42 Тимур

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Смени вица! Излагаш се!

    14:19 02.03.2026

  • 43 Клоуна пусин 🤡💩

    9 3 Отговор
    Пucинката само с декларации и възмущения може да реагира, до толкова му стигат силичките . 🤣🤣

    14:19 02.03.2026

  • 44 0001

    0 0 Отговор
    Русия искаше да помогне на Хаменей, но нямаше възможност 😂

    14:20 02.03.2026

  • 45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Клепар днес коя година се пада от тридневната специална военна операция?




    Благодаря за отговора!

    14:20 02.03.2026

  • 46 Пий си хапчетата

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Супер си в грешка !Кой е Хаменей и режима му разбери и тогава ги зщитавай !

    14:21 02.03.2026

  • 47 Многоходовото

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Специална Военна Опсерация":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    14:21 02.03.2026

  • 48 АБЕ МАНИ.....

    3 1 Отговор
    Тва узкоглазото па ша цалива КУ РАна рамАзан!
    АааааааХахахаха
    Па Избега пе де Разина късокрак
    АааааааХахахаха

    14:22 02.03.2026

  • 49 Глупости

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Какво пиете във вашия пенсионерски клуб ? Не ви се отразява никак добре :)))))

    14:22 02.03.2026

  • 50 Атина Палада

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "Пинаколада":

    Който и ще да води...Гола вода са! Иран ги направи смешни а още не е започнал да воюва ..:)))

    Коментиран от #62

    14:22 02.03.2026

  • 51 Владимир Путин, президент

    7 3 Отговор
    Русия била разочарована......
    А какво е това Русия и кой я бръсне за слива ? ☝️

    14:22 02.03.2026

  • 52 Сатана Z

    3 0 Отговор
    "Восток — дело тонкое". Няма как Владимир Путин да не е доволен от така развиващата се ситуация,за разлика от миротвореца Тръмп.

    14:22 02.03.2026

  • 53 0001

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Медводков линията 🤡":

    Медведев е зает, не го закачайте 😂

    14:23 02.03.2026

  • 54 Теслатъ

    4 1 Отговор
    Дедо Путин или го гони старческия маразъм, или Л. му се е скрило от страх!!! Гледах изказването на Иранските дипломати в ООН, хората казват, че предния ден, преди атаката, преговарящите ирански длъжностни лица са си тръгнали доволни и спокойни, от достигнатия преговорен напредък, преведено от дипломатичен на разбираем език, ще рече, че со достигнали до съгласие, а на следващия ден, в събота рано сутринта е започнала атаката на Щатите и Израел Тоест, преговорите от страна на Щатите, са били Фиктивни и Фейкови! Ха, върви след туй вярвай на Щатите!

    14:23 02.03.2026

  • 55 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Пора":

    Мирише на умряла хамсия..

    14:24 02.03.2026

  • 56 Пламен

    4 2 Отговор
    Медведката няма ли да хвърли няколко атома по Вашингтон и Дубай ?

    Коментиран от #64

    14:24 02.03.2026

  • 57 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    9 0 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?! Вече цял свят знае, че ти и цялото ти блатно царство сте един надут балон !

    14:25 02.03.2026

  • 58 За Украйна ли думаш тра верс?

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    КНЯЗЪТ НА КИЕВСКА РУС --- ЗЕЛЕНСКИ,..вече 13 год ШИ ба монгольята у ДОНБАС
    А Фюреро пе-ДОФИЛ и ху есос, . Избега по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ
    АааааааХахахаха

    14:25 02.03.2026

  • 59 Матрьошка

    0 6 Отговор
    Сега е момента Русия да довърши започнатото в Украйна. Скоро Иран и Украйна ще бъдат свободни.

    14:26 02.03.2026

  • 60 Гражданин

    7 0 Отговор
    Русия не е разочарована, а джуджето е н.а.с.р.а.н.о; Тръмп му отряза още една ръчичка

    14:26 02.03.2026

  • 61 Русия е Нигерия

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "МП4":

    Как е времето в Петрозаводск днес, троле?

    14:26 02.03.2026

  • 62 Тимур

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Скъпа, никой няма да воюва. Ще има разпиляване на Иран отвън. Ако има промяна тя ще е отвътре,от хората. Никой няма да влиза в Иран и не е нужно

    14:26 02.03.2026

  • 63 Йес

    4 0 Отговор
    Путин е изпратил помощ за Иран.Прясно напълнено куфарче с най-добри пожелания на аятоласите...които са останали ,де...

    14:27 02.03.2026

  • 64 Сега с оная

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Пламен":

    Прес - АЛКАШЕТО Маша са в абстиненция! Ама довечера зафатат
    Ееееедехееее

    Коментиран от #67

    14:28 02.03.2026

  • 65 Ха ха

    2 0 Отговор
    Путин планира да проведе разговори с приятелите си Мадуро и Хумейни.

    14:28 02.03.2026

  • 66 кой разбрал, разбрал...

    2 0 Отговор
    Бий самаро, да се сеща магарето!

    14:29 02.03.2026

  • 67 Zахарова

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Сега с оная":

    Не съм спала цяла нощ. Къде да бягам,къде да се крия!

    14:30 02.03.2026

  • 68 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    2 0 Отговор
    "Иран настоява за тази война".
    "Аятоласите, със своите действия само удължават агонията на народа на Иран"

    14:31 02.03.2026

  • 69 Гражданин

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Всичкото русофил от два дня е на тежки химикали

    14:31 02.03.2026

  • 70 Ограмотител

    0 0 Отговор
    Иран в древното име на държавата и в последствие официализирано за използване в международната система. Персия(Парс), Медия, Хорасан, Кюрдистан,Елам, Азербайджан и др. са част от Иран както Вестфалия, Бавария и др. от Германия.

    14:31 02.03.2026

  • 71 Цвете

    1 0 Отговор
    👺🤔🙃😠🙃ПОМИСЛИ ДАЛИ ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖАВА ВОЙНАТА В УКРАЙНА? ИНАЧЕ, СИТУАЦИЯТА СЕ УСЛОЖНЯВА И ДА НЕ СИ СЛЕДВАЩИЯ.

    14:32 02.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания