ДПС се регистрираха за изборите. Искра Михайлова пожела на Христанов "успех в бъдеще", ако затвори "Магазин за хората"

2 Март, 2026 14:08 613 17

Ние тръгваме с това самочувствие: хората ни разбират, хората ни подкрепят. Ще направим кампания за позитивното бъдеще на България, обясни още Искра Михайлова

ДПС се регистрираха за изборите. Искра Михайлова пожела на Христанов "успех в бъдеще", ако затвори "Магазин за хората" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Регистрирахме се самостоятелно като партия за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19-ти април 2026 г. с подписка, подписана от 12 222 наши сподвижници, подкрепящи партията. Това е израз на подкрепа. Това е израз на разбиране за нашата работа през последните месеци. Това е израз на готовността на всички структури на партията да работят за изборите. И най-вече: израз на приемането на работещия диалог между цялата наша партия и хората, които желаят да бъдат е такъв диалог. Оттук-нататък започва предизборната кампания, но ние тръгваме с това самочувствие: хората ни разбират, хората ни подкрепят. Ще направим кампания за позитивното бъдеще на България. Това каза пред журналисти Искра Михайлова след регистрацията на ДПС в ЦИК за участие в парламентарния вот, цитирана от novini.bg.
"Проблемите на хората не трябва да се преекспонират и да се спекулира с тях, а трябва да бъдат решавани. Това е нашият подход", добави тя.
Михайлова коментира и заявката на служебния министър на земеделието Иван Христанов да затвори "Магазин за хората" като му пожела "успех в бъдеще", ако реши да осъществи намеренията си.

"Магазините са успешна и работеща инициатива. Хората пазаруват в тях. Планирани са като дългосрочна програма", заяви политикът.

По повод ескалацията в Близкия Изток, Михайлова коментира: "Нашият лидер Делян Пеевски вече излезе с изявление, че в такава ситуация само обединението и чувството за отговорност може да изведе ясната позиция на България".


Оценка 1.7 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ясен

    15 2 Отговор
    ШиШи е блокиран в Дубай ?!

    Коментиран от #2

    14:09 02.03.2026

  • 2 Така е

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ясен":

    Сега му правят близнаци, дано зачене по(скоро, че да не го мъчат много.

    14:13 02.03.2026

  • 3 Соня

    6 1 Отговор
    Още 10 щанда „за хората“ ще бъдат открити през март

    14:13 02.03.2026

  • 4 Грозна като прасето

    12 3 Отговор
    И тая изрусена е същата отврат!

    14:13 02.03.2026

  • 5 Седящият Бик

    7 3 Отговор
    Великия вожд Дебелия Шопар е номер 1. Краде от българите и строи в Родопите за османските цигани. Всички червени войни по Родопите и тези ще ги докара като овце от Турция, ще гласуват за него. Само малка част от нас ще гласуват за пияния Проскубан Сокол, ако изтрезнее и се появи на изборите. Да живее цар Шопар.

    14:13 02.03.2026

  • 6 Донко

    11 2 Отговор
    Христанов може да закрие "щандовете за хората" понеже работят без печалба

    14:15 02.03.2026

  • 7 Тая тетка

    9 3 Отговор
    е по зле и от оная тетка с чиповете от перални за ракети !
    Па вие още им се радвайте и вЕрвайте !
    Що друго да ви кажем !?

    14:18 02.03.2026

  • 8 Уравнение

    5 3 Отговор
    Магазините за хората = Лавка!

    14:18 02.03.2026

  • 9 Мазната

    6 3 Отговор
    червена баба , възпитаничка на СССР и цял живот по яки хранилки , напълно ненужна в политиката , до кога ще язди българските граждани и лежи на плещите им ?

    14:20 02.03.2026

  • 10 Руми Радевото

    1 0 Отговор
    чакам - да падне голям хилеж по форумите..

    14:22 02.03.2026

  • 11 Перхидролка

    4 2 Отговор
    стара и алчна , само как гледа важно и "умно" !

    14:24 02.03.2026

  • 12 Аве

    2 2 Отговор
    Къде е Шиши?

    14:24 02.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АИ-ГПТ

    2 1 Отговор
    Прогноза на АИ-ГПТ за Румен Радев: между 5% и 15%

    14:27 02.03.2026

  • 15 Ами, как да кажа

    1 1 Отговор
    Това с пожеланията за успех на служебния министър Христанов, по повод т.нар. Магазини за хората, които съвсем не са това, което се води, че трябва да са, ми звучи леко като заплаха. Смятам, че е точно такова. Тези наистина много са си повярвали!

    14:28 02.03.2026

  • 16 АИ-ГПТ

    0 1 Отговор
    Ако трябва чисто хипотетично да дам ориентировъчна прогноза „по усещане“, без да стъпвам на конкретни данни, бих казал, че една нова или по-малка коалиция около фигура като Румен Петров по-скоро би се движила в диапазона между 5% и 15%, освен ако няма много силна мобилизация или извънредна ситуация.

    14:28 02.03.2026

  • 17 Напил се е и седнал БИГ No 5

    0 0 Отговор
    Простак долен, когато пишеш нещо малко се замисли.
    Жителите на РОДОПИТЕ не са онези които познаваш от КОМУНИЗМА.
    Те са много по УМНИ от такива КРЕТЕНИ като ТЕБ.

    Виж МЕСТНАТА ВЛАСТ кои са.

    Сега им СЛУГУВАШ.

    14:32 02.03.2026

