ДПС се регистрираха за изборите. Искра Михайлова пожела на Христанов "успех в бъдеще", ако затвори "Магазин за хората"

Регистрирахме се самостоятелно като партия за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19-ти април 2026 г. с подписка, подписана от 12 222 наши сподвижници, подкрепящи партията. Това е израз на подкрепа. Това е израз на разбиране за нашата работа през последните месеци. Това е израз на готовността на всички структури на партията да работят за изборите. И най-вече: израз на приемането на работещия диалог между цялата наша партия и хората, които желаят да бъдат е такъв диалог. Оттук-нататък започва предизборната кампания, но ние тръгваме с това самочувствие: хората ни разбират, хората ни подкрепят. Ще направим кампания за позитивното бъдеще на България. Това каза пред журналисти Искра Михайлова след регистрацията на ДПС в ЦИК за участие в парламентарния вот, цитирана от novini.bg.

"Проблемите на хората не трябва да се преекспонират и да се спекулира с тях, а трябва да бъдат решавани. Това е нашият подход", добави тя.

Михайлова коментира и заявката на служебния министър на земеделието Иван Христанов да затвори "Магазин за хората" като му пожела "успех в бъдеще", ако реши да осъществи намеренията си.

"Магазините са успешна и работеща инициатива. Хората пазаруват в тях. Планирани са като дългосрочна програма", заяви политикът.

По повод ескалацията в Близкия Изток, Михайлова коментира: "Нашият лидер Делян Пеевски вече излезе с изявление, че в такава ситуация само обединението и чувството за отговорност може да изведе ясната позиция на България".