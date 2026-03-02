Новини
Софи Маринова прекарала 8 години от детството си в пансион (ВИДЕО)

2 Март, 2026 13:59 605 7

Днес звездата е искрено благодарна за детството си

Софи Маринова прекарала 8 години от детството си в пансион (ВИДЕО) - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неочаквано признание направи ромският славей Софи Маринова. Оказа се, че звездата е прекарала цели 8 години от ученическия си живот в пансион, далеч от дома си. В ефира на предаването Култ по bTV Софка разкри, че от 1 до 8 клас е учила в село Брусен, където от понеделник до петък живеела като в пансион.

„Мога да кажа, че съм имала прекрасно детство – с прекрасни учители и много добри родители. Благодарна съм за грижите, дисциплината и ценностите, които са ми дали. Сигурно затова маестрото ме нарича прекрасна“, сподели певицата с типичната си искрена усмивка.

Маестро Йордан Камджалов не спести суперлативите си към звездата. Той заяви, че Софи Маринова е пример за уважение и човечност.

„От нея се уча на уважение към колеги. Тя винаги се държи с почит към майка си и към всички около нея“, разказа диригентът, който разкри още, че поп фолк звездата се притеснява и трепери преди всеки концерт, въпреки че от десетилетия е на сцената.

И добави емоционален детайл, който разтопи зрителите – Софи често се разплаква по време на изпълнения, включително на емблематичната песен "Облаче ле бяло".

„Изпява първия куплет, после публиката довършва песента, а майка ѝ стои на първия ред и плаче безутешно“, разкри Камджалов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ами

    3 0 Отговор
    Личи й.

    14:01 02.03.2026

  • 2 При

    3 0 Отговор
    живи родители ?

    14:05 02.03.2026

  • 3 голям праз кво ни интересува чалгари

    4 0 Отговор
    я кажи пък ти миче къде к как прекара твойте буйни и бурни години
    ще ни е по интересно от пълнежите кифленски

    14:16 02.03.2026

  • 4 Мюмюн от съседното село

    3 0 Отговор
    Ай при сосиализъма нямаше пансиони а интирнати и домуве за деса и юнуши

    14:24 02.03.2026

  • 5 Винкело

    1 0 Отговор
    Пък преди няколко месеца разправяше как в 6-7 клас работела в консервен комбинат. Абе пускайте им старите "признания", че ептен се излагат.

    14:24 02.03.2026

  • 6 Така значи

    0 0 Отговор
    Там в пансиона трябва бая километра да е навъртяла наша Софка. Каквато е добродушна и не може да казва не, трябва да яздила цялото стадо коне.

    14:25 02.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.