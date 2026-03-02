Софи Маринова прекарала 8 години от детството си в пансион (ВИДЕО)

Неочаквано признание направи ромският славей Софи Маринова. Оказа се, че звездата е прекарала цели 8 години от ученическия си живот в пансион, далеч от дома си. В ефира на предаването Култ по bTV Софка разкри, че от 1 до 8 клас е учила в село Брусен, където от понеделник до петък живеела като в пансион.

„Мога да кажа, че съм имала прекрасно детство – с прекрасни учители и много добри родители. Благодарна съм за грижите, дисциплината и ценностите, които са ми дали. Сигурно затова маестрото ме нарича прекрасна“, сподели певицата с типичната си искрена усмивка.

Маестро Йордан Камджалов не спести суперлативите си към звездата. Той заяви, че Софи Маринова е пример за уважение и човечност.

„От нея се уча на уважение към колеги. Тя винаги се държи с почит към майка си и към всички около нея“, разказа диригентът, който разкри още, че поп фолк звездата се притеснява и трепери преди всеки концерт, въпреки че от десетилетия е на сцената.

И добави емоционален детайл, който разтопи зрителите – Софи често се разплаква по време на изпълнения, включително на емблематичната песен "Облаче ле бяло".

„Изпява първия куплет, после публиката довършва песента, а майка ѝ стои на първия ред и плаче безутешно“, разкри Камджалов.