Софи Маринова прекарала 8 години от детството си в пансион (ВИДЕО)

Неочаквано признание направи ромският славей Софи Маринова. Оказа се, че звездата е прекарала цели 8 години от ученическия си живот в пансион, далеч от дома си. В ефира на предаването Култ по bTV Софка разкри, че от 1 до 8 клас е учила в село Брусен, където от понеделник до петък живеела като в пансион.
„Мога да кажа, че съм имала прекрасно детство – с прекрасни учители и много добри родители. Благодарна съм за грижите, дисциплината и ценностите, които са ми дали. Сигурно затова маестрото ме нарича прекрасна“, сподели певицата с типичната си искрена усмивка.
Маестро Йордан Камджалов не спести суперлативите си към звездата. Той заяви, че Софи Маринова е пример за уважение и човечност.
„От нея се уча на уважение към колеги. Тя винаги се държи с почит към майка си и към всички около нея“, разказа диригентът, който разкри още, че поп фолк звездата се притеснява и трепери преди всеки концерт, въпреки че от десетилетия е на сцената.
И добави емоционален детайл, който разтопи зрителите – Софи често се разплаква по време на изпълнения, включително на емблематичната песен "Облаче ле бяло".
„Изпява първия куплет, после публиката довършва песента, а майка ѝ стои на първия ред и плаче безутешно“, разкри Камджалов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ами
14:01 02.03.2026
2 При
14:05 02.03.2026
3 голям праз кво ни интересува чалгари
ще ни е по интересно от пълнежите кифленски
14:16 02.03.2026
4 Мюмюн от съседното село
14:24 02.03.2026
5 Винкело
14:24 02.03.2026
6 Така значи
14:25 02.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.