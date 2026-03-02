Новини
Северна Корея може да засили ядрените си амбиции след ударите срещу Иран

2 Март, 2026 13:58, обновена 2 Март, 2026 14:34

Експерти предупреждават, че Ким Чен-ун е подложен на влияние от действията на САЩ и Израел, възможни преговори с Тръмп остават несигурни

Северна Корея може да засили ядрените си амбиции след ударите срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Военните удари на САЩ и Израел срещу Иран могат да подтикнат лидера на Северна Корея, Ким Чен-ун, да ускори развитието на ядрените си способности, предупреждават експерти и бивши служители, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.

Преговорите между Ким и тогавашния президент Доналд Тръмп през 2018 и 2019 г. за ядрените и балистични програми на Пхенян се провалиха, но атаките срещу Иран биха могли да го накарат да преразгледа стратегията си.

Според анализатори, Ким възприема действията срещу Техеран като предупреждение за държави без ядрено оръжие, което усилва възприеманата заплаха от САЩ и може да го насърчи да продължи развитието на ядрения си арсенал. Въпреки това, някои смятат, че засиленото чувство за опасност може също да го върне обратно към масата за преговори.

Ким официално е обявил правото на превантивни ядрени удари и е запазил възможността за условни преговори с САЩ, ако бъде признат ядреният статус на Северна Корея. Той разчита и на подкрепата на Китай и Русия за стратегическа защита, но инцидентът в Иран е накарал Ким да прецени внимателно отношенията си със Съединените щати.

Според експерти, този баланс между заплахата и дипломатическите възможности ще определя поведението на Пхенян в следващите месеци.


Северна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    6 1 Отговор
    Това са истинските лидери и държавници ,като в С. Корея. Не се поддават на мародерите капиталисти.

    Коментиран от #5

    14:05 02.03.2026

  • 2 Шопо

    7 1 Отговор
    Ким Чен-ун трябва да ускори развитието на ядрените си способности ако иска да оцелее.

    14:05 02.03.2026

  • 3 Българин

    7 1 Отговор
    Във файловете на епщайн се описват детски жертвоприношения канибализъм и педофилия. Ето срещу кой воюва Иран.

    14:07 02.03.2026

  • 4 койдазнай

    1 5 Отговор
    На КНДР Путин има даде две атомни бомби, колкото да покажат че имат.
    Ако се стигне до премахване на дрогаря Ким, ще се повтори сценария с аятоласите. Е Сеул ще отнесе 2-300 хиляди снаряда, докато се поуспокоят нещата, но толкоз.

    14:09 02.03.2026

  • 5 Бай Тошо

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Бако, виждам че си запленен от вожда Ким! Я, ако обичаш, чемадан, вакзал и у Пхеняну! Айдее, шут и да те няма в бг!

    14:10 02.03.2026

  • 6 СССРБарета

    3 2 Отговор
    Кимчо товари ядрените бомби и ги карай в помощ на Иран че след него си ти моето момче!

    14:15 02.03.2026

  • 7 Феникс

    6 1 Отговор
    Еми виждат хората че когато нямаш ядрено оръжие могат да те нападнат със повод и без! Да, избиват и отвличат президенти и поллитици , без никакви последсвия и международно право!

    14:18 02.03.2026

  • 8 то е ясно

    0 0 Отговор
    Не само Северна Корея, след деградацията на фащанската политика, всеки иска да има атоми. Само ние, защото ни е все едно под какъв чехъл ще бъдем.

    14:23 02.03.2026

