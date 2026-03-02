Северна Корея може да засили ядрените си амбиции след ударите срещу Иран

Военните удари на САЩ и Израел срещу Иран могат да подтикнат лидера на Северна Корея, Ким Чен-ун, да ускори развитието на ядрените си способности, предупреждават експерти и бивши служители, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.

Преговорите между Ким и тогавашния президент Доналд Тръмп през 2018 и 2019 г. за ядрените и балистични програми на Пхенян се провалиха, но атаките срещу Иран биха могли да го накарат да преразгледа стратегията си.

Според анализатори, Ким възприема действията срещу Техеран като предупреждение за държави без ядрено оръжие, което усилва възприеманата заплаха от САЩ и може да го насърчи да продължи развитието на ядрения си арсенал. Въпреки това, някои смятат, че засиленото чувство за опасност може също да го върне обратно към масата за преговори.

Ким официално е обявил правото на превантивни ядрени удари и е запазил възможността за условни преговори с САЩ, ако бъде признат ядреният статус на Северна Корея. Той разчита и на подкрепата на Китай и Русия за стратегическа защита, но инцидентът в Иран е накарал Ким да прецени внимателно отношенията си със Съединените щати.

Според експерти, този баланс между заплахата и дипломатическите възможности ще определя поведението на Пхенян в следващите месеци.