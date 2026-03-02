Иранските сили обявиха, че са извършили удари срещу офиса на Нетаняху

Иранските Гвардейци на Революцията обявиха, че са извършили ракетни удари, насочени срещу офисите на израелския премиер Бенямин Нетаняху, както и срещу щаба на командващия военновъздушните сили на Израел, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"На прицел бяха взети канцеларията на престъпния премиер на ционистския режим (Израел, бел. АФП) и щабът на командващия военновъздушните сили на режима", се казва в комюникето на Гвардейците, разпространено от информационна агенция Фарс.

При атаката са били използвани ракети "Хейбар", се уточнява в текста. Тази информация не е потвърдена от независими източници.

Израелски изтребители нанесоха нови удари по цели в Иран около обед, предаде ДПА, като се позова на израелските сили за отбрана.

Поредните атаки взеха на прицел свързани със сигурността обекти „в сърцето на Техеран“, добавиха военните.

По-рано военен говорител заяви, че са били убити двама служители на министерството на разузнаването на Иран, включително официален представител, който отговарял за Израел.

Очевидци в Техеран съобщиха за тежки бомбардировки в центъра на града, включително близо до сградата на парламента. Съобщено бе и за ракетни удари в северната част на столицата.