Иранските сили обявиха, че са извършили удари срещу офиса на Нетаняху

2 Март, 2026 13:43 2 381 72

  • иран-
  • бенямин нетаняху-
  • израел

При атаката са били използвани ракети "Хейбар", се уточнява в текста

Иранските сили обявиха, че са извършили удари срещу офиса на Нетаняху - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранските Гвардейци на Революцията обявиха, че са извършили ракетни удари, насочени срещу офисите на израелския премиер Бенямин Нетаняху, както и срещу щаба на командващия военновъздушните сили на Израел, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"На прицел бяха взети канцеларията на престъпния премиер на ционистския режим (Израел, бел. АФП) и щабът на командващия военновъздушните сили на режима", се казва в комюникето на Гвардейците, разпространено от информационна агенция Фарс.

При атаката са били използвани ракети "Хейбар", се уточнява в текста. Тази информация не е потвърдена от независими източници.

Израелски изтребители нанесоха нови удари по цели в Иран около обед, предаде ДПА, като се позова на израелските сили за отбрана.

Поредните атаки взеха на прицел свързани със сигурността обекти „в сърцето на Техеран“, добавиха военните.

По-рано военен говорител заяви, че са били убити двама служители на министерството на разузнаването на Иран, включително официален представител, който отговарял за Израел.

Очевидци в Техеран съобщиха за тежки бомбардировки в центъра на града, включително близо до сградата на парламента. Съобщено бе и за ракетни удари в северната част на столицата.


  • 1 Ясен

    45 0 Отговор
    ШиШи е блокиран в Дубай ?!

    Коментиран от #14, #46

    13:44 02.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    40 17 Отговор
    Кипър е в развалини.ЕС влиза във войната.Довечера в 18 ч протест пред Министерския съвет за неутралитет.

    Коментиран от #21, #31, #33, #35, #69

    13:44 02.03.2026

  • 3 Къде

    51 3 Отговор
    се изгуби Сатаняху?

    Коментиран от #63

    13:44 02.03.2026

  • 4 Гост

    53 5 Отговор
    Нетаняху нещо не дава интервюта през последните 24 часа! Преди това беше много словоохотлив по медиите!

    Коментиран от #9

    13:45 02.03.2026

  • 5 Ком

    55 3 Отговор
    Войните рядко се водят за идеи. Войните се водят за ресурси. А Иран е златна мина, буквално и преносно.

    13:45 02.03.2026

  • 6 А терориста е избягал още в началото

    44 4 Отговор
    и се крие в Германия. Още едно доказателство че Германия и тя трябва да бъде съдена за всички геноциди извършени от терористите америка и израел.

    Коментиран от #37

    13:45 02.03.2026

  • 7 Вашето мнение

    44 5 Отговор
    Гражданите на исраел са вече трети ден в подземията при плъховете. Ако преди тази война някой ми беше казал, че армиите на сащ и исраел са толкова смешни нямаше да му повярвам.

    13:45 02.03.2026

  • 8 Хаха

    25 1 Отговор
    Това дори не е смешно:
    Дори украинците не могат да измислят това:

    „В 23:03 ч. източно време на 1 март три американски изтребителя F-15E Strike Eagle, изпълняващи мисии като част от операция „Епична ярост“, бяха свалени над Кувейт при очевиден инцидент с приятелски огън.
    По време на активни бойни операции, включващи атаки от ирански самолети, балистични ракети и дронове, американските изтребители бяха погрешно свалени от кувейтските системи за противовъздушна отбрана.
    Всичките шестима членове на екипажа се катапултираха безопасно, бяха евакуирани и са в стабилно състояние. Кувейт призна този инцидент и сме благодарни за усилията на Кувейтските отбранителни сили и тяхната подкрепа в тази продължаваща операция.“ - Централно командване на САЩ.

    Коментиран от #19

    13:47 02.03.2026

  • 9 Махараминдри баба

    26 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Скрил се е като мишка у бункеру у германиу

    Коментиран от #22

    13:47 02.03.2026

  • 10 Zaxaрова

    3 13 Отговор
    Тези лъжат повече от мен.

    13:47 02.03.2026

  • 11 Последния Софиянец

    28 5 Отговор
    Десетки Ф16 свалени над Кувейт от приятелски огън.Голям резил.

    13:48 02.03.2026

  • 12 еббр

    23 1 Отговор
    Самолетът на Сатана-яху редовно кръжи над Гърция.

    13:48 02.03.2026

  • 13 😂😂😂😂😂

    1 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    13:48 02.03.2026

  • 14 Махараминдри баба

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ясен":

    Не може да бъде, там свинско не ядът

    13:49 02.03.2026

  • 15 Нетаняхиту

    31 2 Отговор
    Най-добрата новина от последната седмица, ако на военно комюнике може да се радва човек, но мисълта, че дъртия юдеин е наказан за безчовечната си злост атаки срещу цивилно население е несъмнено радост и повод за гордост на целия свят.

    13:50 02.03.2026

  • 16 И къде е това...- ,,другаде"...?!

    25 1 Отговор
    Израел "воюва едновременно на няколко фронта - в Иран, в Ливан и другаде"...?!?!?!

    13:50 02.03.2026

  • 17 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    28 1 Отговор
    Скучно ми е...пишете и за мен

    Коментиран от #23, #24, #34, #54

    13:50 02.03.2026

  • 18 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    7 36 Отговор
    ИРАН приключи.
    ПОЗОРНО!

    Коментиран от #27

    13:50 02.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Нетаняхо

    15 1 Отговор
    Хохо скоро ще достигнат и столчето му..

    13:50 02.03.2026

  • 21 ПОП КРЪСТЬО СИ....

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И ПОСЛЕ НОСИТЕ КЛЮЧА ОТ СОФИЯ
    НА БУЛ.СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 57....А ???

    13:51 02.03.2026

  • 22 Къде е Нетаняху ли?!

    26 2 Отговор

    До коментар #9 от "Махараминдри баба":

    Седнал е на големите си уши и не чува,че светът не го подкрепя...!

    13:51 02.03.2026

  • 23 Механик

    3 13 Отговор

    До коментар #17 от "Володимир Зеленски офiцiальнъй":

    Че то е ясно:
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
    Кое не разбра

    Коментиран от #30, #39

    13:52 02.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 имаме ли новина

    21 2 Отговор
    ...Дали уродливият дегенерат е утилизиран, заедно с останалите плъхове - лъжеевреи?!

    13:53 02.03.2026

  • 26 Конфети "Земя-въздух-земя "

    23 3 Отговор
    Кораби тръгнаха и се оцапаха, сега самолетите падат като круши, Холивуд е далече

    13:53 02.03.2026

  • 27 Не бързай да се радваш!

    17 0 Отговор

    До коментар #18 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":

    Най-добре се смее тоя,който последен се смее...!

    13:53 02.03.2026

  • 28 Американската операция

    26 6 Отговор
    Епично о с и р а н е върви по план.

    13:53 02.03.2026

  • 29 фифиф

    24 2 Отговор
    Май са три самоооолета, гледах клип, как бяха натъпкали единия кррравар в багажника на една кола. Жссалка гледддка, гледа като нассссран.

    13:54 02.03.2026

  • 30 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Дали ще има парад в Москва

    Коментиран от #42

    13:54 02.03.2026

  • 31 Копанар

    9 17 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Утре приклучва Иран
    Др седмица се местят към Русия
    Джуджи е на ред

    13:55 02.03.2026

  • 32 ебброс

    12 2 Отговор
    Самолетът на Саттанаа-яхху редовно кръжи над Гъърция.

    13:55 02.03.2026

  • 33 Всички ли

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Копейкаджии ще сме там?

    13:56 02.03.2026

  • 34 Ами, Зеленски

    22 3 Отговор

    До коментар #17 от "Володимир Зеленски офiцiальнъй":

    Защо не отидеш на официално посещение в Израел сега?
    Може да искаш от Нетаняху да ти "предостави" ракети Пейтриът.

    13:56 02.03.2026

  • 35 ....

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ходи на 4 ти километър.

    13:56 02.03.2026

  • 36 Санде Глухия

    6 14 Отговор
    Некой да ли как връви 3 дневната на онОва узкоглазото Фюрерче ху ЙЛО?!?
    Още ли превзема Селото ПОКРОВСК селото ПОКРОВСК или думаме за Лиса бон?

    13:57 02.03.2026

  • 37 факт

    23 1 Отговор

    До коментар #6 от "А терориста е избягал още в началото":

    Не знам дали е в Германия, но на 28-ми февруари от едно сравнително малко израелско летище, излетя правителственият самолет, чиято крайна дестинация не беше посочена. Кацна в Париж след като направи няколко обиколки, очевидно за този полет французите са научили в последния момент. Независимо в коя държава е Нетаняху, можем обосновано да предположим, че е на територията на ЕС, вероятно с цялото си семейство се е скрил на сигурно място, докато надъхва сънародниците си да воюват срещу Иран.

    13:57 02.03.2026

  • 38 Въпрос

    11 1 Отговор
    А никой ли не ги сваля тези самолети? Очевидно нямат ракети "земя-въздух". То и ние май вече нямаме ....

    Коментиран от #52

    13:57 02.03.2026

  • 39 Амчи не разбрах?!

    17 5 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Кога Зеленски ще си пие кафето в Крим...?!
    Щото той много патетично и тържествено го заяви,пред медиите,обаче пропусна да каже коя година..😨🙄🫢?!

    Коментиран от #41, #45, #55

    13:58 02.03.2026

  • 40 добре

    17 3 Отговор
    ама сатаняхуто не е в офиса а се е сврял в най-дълбокия бункер

    13:58 02.03.2026

  • 41 Питам

    2 12 Отговор

    До коментар #39 от "Амчи не разбрах?!":

    Когато извлекат путин от бункера.

    Коментиран от #51

    13:59 02.03.2026

  • 42 А не бе

    6 9 Отговор

    До коментар #30 от "Володимир Зеленски офiцiальнъй":

    Ху ЙЛО педофила каза... Парад в КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСА БОН

    13:59 02.03.2026

  • 43 скучно и точка.

    2 14 Отговор
    Очертава се минимум половин г мачкане на брадатите

    14:00 02.03.2026

  • 44 Айдееее

    5 14 Отговор
    Иран изгоре.

    14:01 02.03.2026

  • 45 Като си

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Амчи не разбрах?!":

    излежи колонията и после като реабилитиран гражданин на Русия....

    14:01 02.03.2026

  • 46 Кръчмар

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ясен":

    Дано го намери някоя ракета! Дай боже!

    14:01 02.03.2026

  • 47 Ццц

    19 2 Отговор
    Когато поставиш чуждо тяло в един организъм, той гноясва, за да го изхвърли. По същия начин Израел трябва да бъде изтискан като гнойна пъпка. Когато през 70-та година император Тит превзема Йерусалим, разрушава храма на юдеите и ги разпръсква из цял свят. За да ги унижи допълнително прекръства провинцията от Юдея на Палестина, на името на вражеското племе. Преди това евреите се самонаричат "богоизбран народ", когато бягат от Египет и се заселват в бъдещата Палестина, като казват, че Бог им е обещал тази земя. Изглежда го е казал само на тях, защото от тогава са във вечен конфликт със съседите си. 2000 години след изгонването им, англосаксонците "решават", че трябва да поправят делото на Тит. И както винаги, когато е замесен англосаксонец, резултатът е конфликт, кръв и мъка.

    Коментиран от #60

    14:01 02.03.2026

  • 48 Верно ли

    10 0 Отговор
    Браво Марче,един път да напишеш истината! Добра новина,продължавай !

    14:01 02.03.2026

  • 49 85% от българите сме за Украйна и Израел

    6 22 Отговор
    Факт.

    Коментиран от #58, #70

    14:02 02.03.2026

  • 50 Цитат

    15 4 Отговор
    Нетеняху е законна военна цел.

    14:02 02.03.2026

  • 51 Отговарям

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Питам":

    Когато шефчето ти Оземпик от село Крушари стане пак 150 кила.

    14:04 02.03.2026

  • 52 С какво

    5 7 Отговор

    До коментар #38 от "Въпрос":

    Всички москалски ПВО системи са унищожени

    14:05 02.03.2026

  • 53 Турчин

    4 4 Отговор
    Удариха базата Инжерлик в Турция!

    14:05 02.03.2026

  • 54 бели чертички

    10 3 Отговор

    До коментар #17 от "Володимир Зеленски офiцiальнъй":

    В момента гледам словоблудството на зелениянаркоооман, предлага да "сподели" опита си с борбата с Шахедите, срещу подкрепа за усссраййна. Явно, чертите му са в повече.

    Коментиран от #59

    14:05 02.03.2026

  • 55 Туй нЯщо преди...

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Амчи не разбрах?!":

    Или след....2 ДНЯ и ВСЕ?
    Давай по ред
    Ееееедехееее

    14:07 02.03.2026

  • 56 Ужас!

    0 2 Отговор
    Биби жив ли е ?

    14:08 02.03.2026

  • 57 Срещу тръп и родата му също

    5 2 Отговор
    Трябва да умрат веднъж и тези чудовища, които тоя път не знаят с какво се захванаха....Това не им е Путин , който да ги пази от бомбите

    14:10 02.03.2026

  • 58 Излиза че 99, 9 сме за Иран

    6 3 Отговор

    До коментар #49 от "85% от българите сме за Украйна и Израел":

    И за Русия....

    Коментиран от #62

    14:11 02.03.2026

  • 59 Гледаш ми ДЕДО ВИЯ ...

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "бели чертички":

    АааааааХахахаха
    Глей Как ху ЙЛО педофила ОТНОВО ИЗБЕГА ПО ТРУСИКИ и зае..ба другарчетата до вчера на произвола
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #67

    14:11 02.03.2026

  • 60 Евреите на са богоизбран народ след

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ццц":

    ...като в азпънаха живия Бог Исус Христос... Той тогава го предупреди за проклятието , което си навлякоха, когато изпраха да спасят от кръста един престъпник пред Божия син ..

    Коментиран от #68

    14:13 02.03.2026

  • 61 СССРБарета

    7 2 Отговор
    Us базата в иракския град е Ербил е във въздуха! Никой не знае какво се случва с американските войници вътре!

    Коментиран от #65

    14:13 02.03.2026

  • 62 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Излиза че 99, 9 сме за Иран":

    Сите 12 Пен ДЕЛА и ЛЕПИЛАРЕ до МОЧАта сме 999 %
    Хихихихихи
    Сосать бу деш?

    14:13 02.03.2026

  • 63 За размисъл

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Къде":

    Един самолет кацна в британско, а днес излезнаха снимки на жена му в Маями.
    А дали е така ... кой ще ни каже ...

    14:16 02.03.2026

  • 64 Трябват само ден-два на военните в Иран

    5 1 Отговор
    Да се съберат , че срещу тях са скочили едно напълно дегра--дирали и безм--озъчни idioti, които са свикнали да убиват само по- слаби от тях - обикновено цивилни и то жени и деца и възрастни ...и никва милост за тия краварски теротисти и бандите им съучастници и убийци на деца

    14:17 02.03.2026

  • 65 Цел СВЕТ знае ама

    2 6 Отговор

    До коментар #61 от "СССРБарета":

    Пи--- дорите КОПЕЙКИ...Нет! ))))
    Преди 2 месеца , всички военни бази бяга евакуирани!
    А иначе знаем какво се случило със ония 2 Милиона човекоподобни монголья - ЧЕРНОЗЕМ у ДОНБАС

    14:17 02.03.2026

  • 66 123

    5 1 Отговор
    натаняху - проклета ционистка свиня.

    14:17 02.03.2026

  • 67 телеграм

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Гледаш ми ДЕДО ВИЯ ...":

    Искаш ли линк?

    14:20 02.03.2026

  • 68 Ццц

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Евреите на са богоизбран народ след":

    Между другото през ПСВ англичаните изпращат прочутия Лорънс Арабски при арабите с цел да ги организира, за да саботират Османската империя в гръб. В замяна обещават, че след войната ще признаят бъдеща тяхна държава. Това, както е известно не се случва. А за капак изпращат на бившите си съюзници и най-омразното им племе, за да му направят негова държава. Та те това са те!

    14:22 02.03.2026

  • 69 Гражданин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Даже и жена ти не ти вярва на глупостите

    14:23 02.03.2026

  • 70 Евреин

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "85% от българите сме за Украйна и Израел":

    То си личи

    14:25 02.03.2026

  • 71 Очаквам самолетоносача ФОРД

    2 0 Отговор
    ДА БЪДЕ УДАРЕН. тОЙ Е В иЗТОЧНО сРЕДИЗЕМНО МОРЕ. Нещо се мълчи, да не е избягал неадалече, след като е разбрал, че самолетоносача ЛИНКЪЛН е ударун сериозно.
    Очаквам Софийското летище да бъде пернато с еди-два ФАТАХА. та да отпуши народният гнуяв. Пеевски бил Дубай, но къде са Желязков и Георг Георгиев дето дадоха свободен картбланш за американските самолети.

    14:25 02.03.2026

  • 72 Айзомби

    0 0 Отговор
    Нуждаехме се от тази война.Дано се разрасне по-бързо за да може всички в европа и във България да имаме облаги от нея.Сега е важен момент и нашите къдрови военни да си заслужат заплатите и да се намесят.Имаме толкова много пехотинци,че ще загубим малко изобщо няма да ни се отрази.В 1 война винаги има някакви загуби.

    14:30 02.03.2026

