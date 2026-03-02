Иранските сили обявиха, че са извършили удари срещу офиса на Нетаняху

Иранските Гвардейци на Революцията обявиха, че са извършили ракетни удари, насочени срещу офисите на израелския премиер Бенямин Нетаняху, както и срещу щаба на командващия военновъздушните сили на Израел, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"На прицел бяха взети канцеларията на престъпния премиер на ционистския режим (Израел, бел. АФП) и щабът на командващия военновъздушните сили на режима", се казва в комюникето на Гвардейците, разпространено от информационна агенция Фарс.
При атаката са били използвани ракети "Хейбар", се уточнява в текста. Тази информация не е потвърдена от независими източници.
Израелски изтребители нанесоха нови удари по цели в Иран около обед, предаде ДПА, като се позова на израелските сили за отбрана.
Поредните атаки взеха на прицел свързани със сигурността обекти „в сърцето на Техеран“, добавиха военните.
По-рано военен говорител заяви, че са били убити двама служители на министерството на разузнаването на Иран, включително официален представител, който отговарял за Израел.
Очевидци в Техеран съобщиха за тежки бомбардировки в центъра на града, включително близо до сградата на парламента. Съобщено бе и за ракетни удари в северната част на столицата.
1 Ясен
Коментиран от #14, #46
13:44 02.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #21, #31, #33, #35, #69
13:44 02.03.2026
3 Къде
Коментиран от #63
13:44 02.03.2026
4 Гост
Коментиран от #9
13:45 02.03.2026
5 Ком
13:45 02.03.2026
6 А терориста е избягал още в началото
Коментиран от #37
13:45 02.03.2026
7 Вашето мнение
13:45 02.03.2026
8 Хаха
Дори украинците не могат да измислят това:
„В 23:03 ч. източно време на 1 март три американски изтребителя F-15E Strike Eagle, изпълняващи мисии като част от операция „Епична ярост“, бяха свалени над Кувейт при очевиден инцидент с приятелски огън.
По време на активни бойни операции, включващи атаки от ирански самолети, балистични ракети и дронове, американските изтребители бяха погрешно свалени от кувейтските системи за противовъздушна отбрана.
Всичките шестима членове на екипажа се катапултираха безопасно, бяха евакуирани и са в стабилно състояние. Кувейт призна този инцидент и сме благодарни за усилията на Кувейтските отбранителни сили и тяхната подкрепа в тази продължаваща операция.“ - Централно командване на САЩ.
Коментиран от #19
13:47 02.03.2026
9 Махараминдри баба
До коментар #4 от "Гост":Скрил се е като мишка у бункеру у германиу
Коментиран от #22
13:47 02.03.2026
10 Zaxaрова
13:47 02.03.2026
11 Последния Софиянец
13:48 02.03.2026
12 еббр
13:48 02.03.2026
13 😂😂😂😂😂
13:48 02.03.2026
14 Махараминдри баба
До коментар #1 от "Ясен":Не може да бъде, там свинско не ядът
13:49 02.03.2026
15 Нетаняхиту
13:50 02.03.2026
16 И къде е това...- ,,другаде"...?!
13:50 02.03.2026
17 Володимир Зеленски офiцiальнъй
Коментиран от #23, #24, #34, #54
13:50 02.03.2026
18 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
ПОЗОРНО!
Коментиран от #27
13:50 02.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Нетаняхо
13:50 02.03.2026
21 ПОП КРЪСТЬО СИ....
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И ПОСЛЕ НОСИТЕ КЛЮЧА ОТ СОФИЯ
НА БУЛ.СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 57....А ???
13:51 02.03.2026
22 Къде е Нетаняху ли?!
До коментар #9 от "Махараминдри баба":Седнал е на големите си уши и не чува,че светът не го подкрепя...!
13:51 02.03.2026
23 Механик
До коментар #17 от "Володимир Зеленски офiцiальнъй":Че то е ясно:
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
Кое не разбра
Коментиран от #30, #39
13:52 02.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 имаме ли новина
13:53 02.03.2026
26 Конфети "Земя-въздух-земя "
13:53 02.03.2026
27 Не бързай да се радваш!
До коментар #18 от "НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ":Най-добре се смее тоя,който последен се смее...!
13:53 02.03.2026
28 Американската операция
13:53 02.03.2026
29 фифиф
13:54 02.03.2026
30 Володимир Зеленски офiцiальнъй
До коментар #23 от "Механик":Дали ще има парад в Москва
Коментиран от #42
13:54 02.03.2026
31 Копанар
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Утре приклучва Иран
Др седмица се местят към Русия
Джуджи е на ред
13:55 02.03.2026
32 ебброс
13:55 02.03.2026
33 Всички ли
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Копейкаджии ще сме там?
13:56 02.03.2026
34 Ами, Зеленски
До коментар #17 от "Володимир Зеленски офiцiальнъй":Защо не отидеш на официално посещение в Израел сега?
Може да искаш от Нетаняху да ти "предостави" ракети Пейтриът.
13:56 02.03.2026
35 ....
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ходи на 4 ти километър.
13:56 02.03.2026
36 Санде Глухия
Още ли превзема Селото ПОКРОВСК селото ПОКРОВСК или думаме за Лиса бон?
13:57 02.03.2026
37 факт
До коментар #6 от "А терориста е избягал още в началото":Не знам дали е в Германия, но на 28-ми февруари от едно сравнително малко израелско летище, излетя правителственият самолет, чиято крайна дестинация не беше посочена. Кацна в Париж след като направи няколко обиколки, очевидно за този полет французите са научили в последния момент. Независимо в коя държава е Нетаняху, можем обосновано да предположим, че е на територията на ЕС, вероятно с цялото си семейство се е скрил на сигурно място, докато надъхва сънародниците си да воюват срещу Иран.
13:57 02.03.2026
38 Въпрос
Коментиран от #52
13:57 02.03.2026
39 Амчи не разбрах?!
До коментар #23 от "Механик":Кога Зеленски ще си пие кафето в Крим...?!
Щото той много патетично и тържествено го заяви,пред медиите,обаче пропусна да каже коя година..😨🙄🫢?!
Коментиран от #41, #45, #55
13:58 02.03.2026
40 добре
13:58 02.03.2026
41 Питам
До коментар #39 от "Амчи не разбрах?!":Когато извлекат путин от бункера.
Коментиран от #51
13:59 02.03.2026
42 А не бе
До коментар #30 от "Володимир Зеленски офiцiальнъй":Ху ЙЛО педофила каза... Парад в КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСА БОН
13:59 02.03.2026
43 скучно и точка.
14:00 02.03.2026
44 Айдееее
14:01 02.03.2026
45 Като си
До коментар #39 от "Амчи не разбрах?!":излежи колонията и после като реабилитиран гражданин на Русия....
14:01 02.03.2026
46 Кръчмар
До коментар #1 от "Ясен":Дано го намери някоя ракета! Дай боже!
14:01 02.03.2026
47 Ццц
Коментиран от #60
14:01 02.03.2026
48 Верно ли
14:01 02.03.2026
49 85% от българите сме за Украйна и Израел
Коментиран от #58, #70
14:02 02.03.2026
50 Цитат
14:02 02.03.2026
51 Отговарям
До коментар #41 от "Питам":Когато шефчето ти Оземпик от село Крушари стане пак 150 кила.
14:04 02.03.2026
52 С какво
До коментар #38 от "Въпрос":Всички москалски ПВО системи са унищожени
14:05 02.03.2026
53 Турчин
14:05 02.03.2026
54 бели чертички
До коментар #17 от "Володимир Зеленски офiцiальнъй":В момента гледам словоблудството на зелениянаркоооман, предлага да "сподели" опита си с борбата с Шахедите, срещу подкрепа за усссраййна. Явно, чертите му са в повече.
Коментиран от #59
14:05 02.03.2026
55 Туй нЯщо преди...
До коментар #39 от "Амчи не разбрах?!":Или след....2 ДНЯ и ВСЕ?
Давай по ред
Ееееедехееее
14:07 02.03.2026
56 Ужас!
14:08 02.03.2026
57 Срещу тръп и родата му също
14:10 02.03.2026
58 Излиза че 99, 9 сме за Иран
До коментар #49 от "85% от българите сме за Украйна и Израел":И за Русия....
Коментиран от #62
14:11 02.03.2026
59 Гледаш ми ДЕДО ВИЯ ...
До коментар #54 от "бели чертички":АааааааХахахаха
Глей Как ху ЙЛО педофила ОТНОВО ИЗБЕГА ПО ТРУСИКИ и зае..ба другарчетата до вчера на произвола
АааааааХахахаха
Коментиран от #67
14:11 02.03.2026
60 Евреите на са богоизбран народ след
До коментар #47 от "Ццц":...като в азпънаха живия Бог Исус Христос... Той тогава го предупреди за проклятието , което си навлякоха, когато изпраха да спасят от кръста един престъпник пред Божия син ..
Коментиран от #68
14:13 02.03.2026
61 СССРБарета
Коментиран от #65
14:13 02.03.2026
62 Така е
До коментар #58 от "Излиза че 99, 9 сме за Иран":Сите 12 Пен ДЕЛА и ЛЕПИЛАРЕ до МОЧАта сме 999 %
Хихихихихи
Сосать бу деш?
14:13 02.03.2026
63 За размисъл
До коментар #3 от "Къде":Един самолет кацна в британско, а днес излезнаха снимки на жена му в Маями.
А дали е така ... кой ще ни каже ...
14:16 02.03.2026
64 Трябват само ден-два на военните в Иран
14:17 02.03.2026
65 Цел СВЕТ знае ама
До коментар #61 от "СССРБарета":Пи--- дорите КОПЕЙКИ...Нет! ))))
Преди 2 месеца , всички военни бази бяга евакуирани!
А иначе знаем какво се случило със ония 2 Милиона човекоподобни монголья - ЧЕРНОЗЕМ у ДОНБАС
14:17 02.03.2026
66 123
14:17 02.03.2026
67 телеграм
До коментар #59 от "Гледаш ми ДЕДО ВИЯ ...":Искаш ли линк?
14:20 02.03.2026
68 Ццц
До коментар #60 от "Евреите на са богоизбран народ след":Между другото през ПСВ англичаните изпращат прочутия Лорънс Арабски при арабите с цел да ги организира, за да саботират Османската империя в гръб. В замяна обещават, че след войната ще признаят бъдеща тяхна държава. Това, както е известно не се случва. А за капак изпращат на бившите си съюзници и най-омразното им племе, за да му направят негова държава. Та те това са те!
14:22 02.03.2026
69 Гражданин
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Даже и жена ти не ти вярва на глупостите
14:23 02.03.2026
70 Евреин
До коментар #49 от "85% от българите сме за Украйна и Израел":То си личи
14:25 02.03.2026
71 Очаквам самолетоносача ФОРД
Очаквам Софийското летище да бъде пернато с еди-два ФАТАХА. та да отпуши народният гнуяв. Пеевски бил Дубай, но къде са Желязков и Георг Георгиев дето дадоха свободен картбланш за американските самолети.
14:25 02.03.2026
72 Айзомби
14:30 02.03.2026