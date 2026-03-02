Новини
България »
„Възраждане“ иска спешно заседание на НС заради ескалацията в Близкия изток

„Възраждане“ иска спешно заседание на НС заради ескалацията в Близкия изток

2 Март, 2026 14:16 439 20

  • възраждане-
  • заседание-
  • нс-
  • близък изток

От партията призовават останалите формации да се подпишат под искането с оглед изискването на чл. 78 от Конституцията то да идва от поне 1/5 от народните представители

„Възраждане“ иска спешно заседание на НС заради ескалацията в Близкия изток - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

“Възраждане” внесе искане за свикване на извънредно заседание на Народното събрание (НС) от 17:00 ч. заради военната ескалация в Близкия изток, съобщава пресцентърът на политическата сила. От партията призовават останалите формации да се подпишат под искането с оглед изискването на чл. 78 от Конституцията то да идва от поне 1/5 от народните представители, пише в информацията. От "Възраждане" призовават и председателя на парламента да свика заседанието незабавно.

В дневния ред според парламентарната група трябва да бъде включен проект на решение за предприемане на дипломатически и правни действия при участие, подпомагане или използване на територията, въздушното пространство и акваторията на Република България за въоръжени действия срещу трета държава. Проектът е внесен на 27 февруари от депутати от "Възраждане", допълват от партийния пресцентър.

Като мотив за свикването на извънредно заседание от политическата сила посочват усложнената и напрегната международна обстановка. В документа е отбелязано, че в Близкия изток се редуват военни действия и атаки, които се приближават към българска територия. Посочен е и конкретен пример с изстреляни ракети от Ислямска република Иран по военна база на Великобритания на територията на Република Кипър, която е държава член на Европейския съюз. Като допълнителен аргумент е изтъкната и пряката ангажираност на българската държава към военновъздушна техника и военен персонал на армията на САЩ, разположени до края на месец май на територията на летище „Васил Левски“ в София.

От парламентарната група настояват НС да изрази ясна позиция и да предприеме действия, които да гарантират, че територията, въздушното пространство и акваторията на България няма да бъдат използвани за въвличане на страната във военен конфликт.

Няма директна военна опасност за България въз основа на данните на службите за сигурност и Министерството на отбраната, каза служебният премиер Андрей Гюров след края на заседанието на Съвета по сигурността, свикано в събота.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петроханска лама

    10 10 Отговор
    Плащаш ли с гейро, Костадинка, плащаш ли..
    Ше плащаш и ше ти пyкат yшите, популистче мyргаво..

    Коментиран от #3, #13

    14:17 02.03.2026

  • 2 малко истински факти

    9 13 Отговор
    Изрожденеца изхвърля син камък ,че неговите приятели - иранските молли са вече на изчезване ... хи хи хи .

    14:18 02.03.2026

  • 3 ихуййййййй

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Петроханска лама":

    Не го мисли костадинката , той отдавна лапа гейрото .

    14:19 02.03.2026

  • 4 А ве,

    9 9 Отговор
    разкарайте го тоя от новините. Само иска нещо, а нищо не е дал.

    14:20 02.03.2026

  • 5 Ходжа Копейкин

    8 6 Отговор
    Аллаху Акбар. До мен е Цонка баш кадън ханъм.Днес много работа ,в спициалната шатра сюнет на конвеир.

    14:21 02.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тоя

    11 5 Отговор
    и той се прави на мъж , моля ти се ?!

    Коментиран от #12

    14:22 02.03.2026

  • 8 въй

    7 4 Отговор
    Горкия рубльовец , колко се е загрижил за мацковските приятели стюрбанченчетата от Иран .

    14:22 02.03.2026

  • 9 Ееейййй

    8 5 Отговор
    Аман от психопати. Този няма отърване от Него

    14:23 02.03.2026

  • 10 Коцето гори масло

    8 5 Отговор
    Цял свят ни има за слива, ама Коцето се прави на бабаит. Тоя не разбра ли че ни карат на изживяване?

    14:23 02.03.2026

  • 11 Тези

    5 9 Отговор
    Краварски самолетчета няма ли да си ходят у тях си. Бълггария не в из с раел или кр аваристан, който стреля по дввичвски училища, ще си плаща сметката.

    Коментиран от #15

    14:23 02.03.2026

  • 12 ехе

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тоя":

    Прави се на мъжле , ама гейрото му се услажда и още пита .

    14:25 02.03.2026

  • 13 Моллата

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Петроханска лама":

    Гледай твойте десарски петрохански уши да не запукат от ракети и дронове,сатанисти гейропейски

    Коментиран от #17

    14:25 02.03.2026

  • 14 Сила

    7 0 Отговор
    възРАЖДАНЕ НА 15 ....Кафявото нищожество , изходен продукт на педофилията по делиорманските села !!!

    14:25 02.03.2026

  • 15 Ционист

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тези":

    Ти пък кой си ,че да даваш акъл.

    14:26 02.03.2026

  • 16 Ухааа

    2 3 Отговор
    Ислямистките про кремълски привърженици от партия “Забраждане” / “Израждане” / “Възраждане” пак се ибаждат от хралупата си ….

    14:28 02.03.2026

  • 17 Петроханска лама

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Моллата":

    Лично те каня на лагер в хижата си. Ще си играем на влакче. Обещавам, че ще бъде забавно и ще ти хареса.

    14:29 02.03.2026

  • 18 АИ-ГПТ

    0 0 Отговор
    Ако трябва чисто хипотетично да дам ориентировъчна прогноза „по усещане“, без да стъпвам на конкретни данни, бих казал, че една нова или по-малка коалиция около фигура като Румен Петров по-скоро би се движила в диапазона между 5% и 15%, освен ако няма много силна мобилизация или извънредна ситуация.

    14:29 02.03.2026

  • 19 ахоййййййййй

    2 0 Отговор
    .......ахой , изрожденеца , гледай че московските приятели бързо намаляват числеността си , та и ти се замисли да не врещиш много , че току виж и ти си понамалял збийш значи.......

    14:30 02.03.2026

  • 20 Горски

    1 1 Отговор
    При тези мащабни реформи дали ще се намери някое топло местенце и за съпругата на Лорер? Персите да целят парламента, там е цялата пасмина дето 35г.нищо свестно не направи за държавата. Трябват няколко ракети на летището за да се надигне народа най накрая и да измете тази пасмина от идиоти, крадци и предатели до един и да ги обеси на площад народно събрание, както обесиха Мусолини със главата на долу. Ние не сме замсесени в тази операция, само дето им дадохме достъп до нашите летища! Когато осигуряваш логистиката на една от воюващите държави, значи си съюзник и участник във военни действия. Българските политици от 35 години са едни най-обикновени селски тарикати,за които понятието "национални интереси" не съществува, има само "поза партер". Република Сев.Македония официално протестира против нападението над македонска Персия (Иран).

    14:31 02.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове