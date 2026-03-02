„Възраждане“ иска спешно заседание на НС заради ескалацията в Близкия изток

“Възраждане” внесе искане за свикване на извънредно заседание на Народното събрание (НС) от 17:00 ч. заради военната ескалация в Близкия изток, съобщава пресцентърът на политическата сила. От партията призовават останалите формации да се подпишат под искането с оглед изискването на чл. 78 от Конституцията то да идва от поне 1/5 от народните представители, пише в информацията. От "Възраждане" призовават и председателя на парламента да свика заседанието незабавно.
В дневния ред според парламентарната група трябва да бъде включен проект на решение за предприемане на дипломатически и правни действия при участие, подпомагане или използване на територията, въздушното пространство и акваторията на Република България за въоръжени действия срещу трета държава. Проектът е внесен на 27 февруари от депутати от "Възраждане", допълват от партийния пресцентър.
Като мотив за свикването на извънредно заседание от политическата сила посочват усложнената и напрегната международна обстановка. В документа е отбелязано, че в Близкия изток се редуват военни действия и атаки, които се приближават към българска територия. Посочен е и конкретен пример с изстреляни ракети от Ислямска република Иран по военна база на Великобритания на територията на Република Кипър, която е държава член на Европейския съюз. Като допълнителен аргумент е изтъкната и пряката ангажираност на българската държава към военновъздушна техника и военен персонал на армията на САЩ, разположени до края на месец май на територията на летище „Васил Левски“ в София.
От парламентарната група настояват НС да изрази ясна позиция и да предприеме действия, които да гарантират, че територията, въздушното пространство и акваторията на България няма да бъдат използвани за въвличане на страната във военен конфликт.
Няма директна военна опасност за България въз основа на данните на службите за сигурност и Министерството на отбраната, каза служебният премиер Андрей Гюров след края на заседанието на Съвета по сигурността, свикано в събота.
