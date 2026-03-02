Летището в Пафос евакуирано след засичане на подозрителен обект

Летището в Пафос на западния бряг на Кипър беше евакуирано, след като радарите засекли подозрителен обект, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Обектът се намира на около 60 километра от британската военна база в Акротири, която беше ударена с безпилотен дрон през нощта. Малко след обяд в базата са се задействали сирени и самолети са излетели.
Инцидентът се случва на фона на американските и израелските удари срещу Иран и последвалата ответна реакция на Техеран. На 1 март кипърското правителство отрече да е имало иранска ракетна атака срещу острова.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 търговия на дребно
13:57 02.03.2026
2 СВД
13:59 02.03.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5
14:02 02.03.2026
4 Замечтан
14:02 02.03.2026
5 Само един е ударен
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Защо лъжеш бе, само с лъжа живееш?
Коментиран от #6
14:04 02.03.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Само един е ударен":Три потвърдени и още няколко се издирват.
Коментиран от #7
14:06 02.03.2026
7 Десетки пишеш
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Много лъжеш, много, само кьорфишеци от теб.
14:07 02.03.2026
8 Феникс
14:25 02.03.2026
9 ПеПедофил от Петрохан
14:32 02.03.2026