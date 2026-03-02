Новини
Летището в Пафос евакуирано след засичане на подозрителен обект

2 Март, 2026 13:48, обновена 2 Март, 2026 13:51 713 9

  • пафос-
  • летище-
  • затворено-
  • подозрителен обект-
  • кипър-
  • иран

Евакуацията идва дни след удар с дрон по британската база в Акротири и напрежението в региона

Летището в Пафос евакуирано след засичане на подозрителен обект - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Летището в Пафос на западния бряг на Кипър беше евакуирано, след като радарите засекли подозрителен обект, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Обектът се намира на около 60 километра от британската военна база в Акротири, която беше ударена с безпилотен дрон през нощта. Малко след обяд в базата са се задействали сирени и самолети са излетели.

Инцидентът се случва на фона на американските и израелските удари срещу Иран и последвалата ответна реакция на Техеран. На 1 март кипърското правителство отрече да е имало иранска ракетна атака срещу острова.


Кипър
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 търговия на дребно

    6 0 Отговор
    Имат ли достатъчно памперси?

    13:57 02.03.2026

  • 2 СВД

    3 1 Отговор
    Джехадисти с ПЗРК дебнат американските самолети, които се завръщат от мисия! Когато се снижат за кацане ги обстрелват и затова са катапултите и паданията на онези ,,няколко" в Кувейт! А дрона в Кипър вероятно не е пуснат от Иран, а от Хизбула! Бай Тръмп няма да изкара до есента! Самите американци ще го сменят! Байдън бе стар и много болен, този е дрът, престъпен и напълно луд! Загубиха в Украйна, търсят реванш и допускат грешки! Оказаха се по негодни и от Русия!

    13:59 02.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Десетки Ф16 свалени от приятелски огън в Кувейт.Резил.

    Коментиран от #5

    14:02 02.03.2026

  • 4 Замечтан

    6 0 Отговор
    Колко по-добър щеше да е света ако австрийския художник беше завършил картината.

    14:02 02.03.2026

  • 5 Само един е ударен

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Защо лъжеш бе, само с лъжа живееш?

    Коментиран от #6

    14:04 02.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Само един е ударен":

    Три потвърдени и още няколко се издирват.

    Коментиран от #7

    14:06 02.03.2026

  • 7 Десетки пишеш

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Много лъжеш, много, само кьорфишеци от теб.

    14:07 02.03.2026

  • 8 Феникс

    0 0 Отговор
    Когато подгъзуваш на ционистите да убиват хора, ще трябва да си понесеш цената!

    14:25 02.03.2026

  • 9 ПеПедофил от Петрохан

    0 0 Отговор
    Бягайте!Код Кафяво!

    14:32 02.03.2026