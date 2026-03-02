Летището в Пафос евакуирано след засичане на подозрителен обект

Летището в Пафос на западния бряг на Кипър беше евакуирано, след като радарите засекли подозрителен обект, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Обектът се намира на около 60 километра от британската военна база в Акротири, която беше ударена с безпилотен дрон през нощта. Малко след обяд в базата са се задействали сирени и самолети са излетели.

Инцидентът се случва на фона на американските и израелските удари срещу Иран и последвалата ответна реакция на Техеран. На 1 март кипърското правителство отрече да е имало иранска ракетна атака срещу острова.