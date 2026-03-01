Почина депутат от „Възраждане”

Почина депутатът от „Възраждане” Славчо Крумов. Новината съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов в своя фейсбук профил.
Славчо Ангелов Крумов роден през 1975г. в София. По професия строителен предприемач. Избран с гласовете на изборен район 25 – София в 49, 50, 51 Народно събрание.
Завършил техническо образование в гр. София през 1994 г. Отбива военна служба в свързочно секретно поделение на БА. Богат опит в сферата на хранителната промишленост, земеделие и търговия. Председател на Възраждане – София район Овча купел и координатор на 25 МИР София. Член на Комисията по отбрана и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
"Славчо Крумов, депутат на Възраждане от София, е починал преди малко. Напусна ни верен съратник, приятел и другар! Бог да го прости!
Ще ни липсваш много...", написа Костадинов.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #53
17:00 01.03.2026
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #9
17:02 01.03.2026
3 Стенли
17:03 01.03.2026
4 жалко
17:04 01.03.2026
5 Спин
17:05 01.03.2026
6 Сталин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В Талмуда го пише ,евреите да убиват и най добрите от гоuте
Коментиран от #22
17:05 01.03.2026
7 Не е могъл
17:05 01.03.2026
8 111
Коментиран от #28, #46, #49
17:07 01.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Безпристрастен
17:08 01.03.2026
11 Никой
17:09 01.03.2026
12 Амиии
17:09 01.03.2026
13 Сила
17:15 01.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сила
17:18 01.03.2026
16 За него
17:18 01.03.2026
17 Делю Хайдутин
До коментар #9 от "Делю тъпото":Няма му косата.Рак.
17:19 01.03.2026
18 Копейка от на чорапчо
Дали има връзка с разпространението на руска пропаганда, което си е разпространение на фашизъм.
17:20 01.03.2026
19 Горски
Коментиран от #23
17:21 01.03.2026
20 Тази новина
17:23 01.03.2026
21 Нека да пиша
17:26 01.03.2026
22 Ционист
До коментар #6 от "Сталин":Къде го пише ,чел ли си го . В кой Талмуд Йерусалимския ,или в Вавилонския
17:28 01.03.2026
23 Нека да пиша
До коментар #19 от "Горски":Един русофил по-малко . Супер новина .
Коментиран от #42
17:29 01.03.2026
24 Мюнхен
17:32 01.03.2026
25 смях в залата
17:32 01.03.2026
26 Пепи Волгата
17:36 01.03.2026
27 Да не да е грешка?!
17:36 01.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Кухоглава копейка
17:37 01.03.2026
30 светла му памет
17:40 01.03.2026
31 само за наивници
Коментиран от #47, #61
17:41 01.03.2026
32 Бутача
17:43 01.03.2026
33 Светла памет
Коментиран от #43
17:45 01.03.2026
34 Карабаджак
Коментиран от #44
17:45 01.03.2026
35 Иван
17:45 01.03.2026
36 Софиянец
Коментиран от #39, #41
17:46 01.03.2026
37 Бат Петьо Парчето
17:47 01.03.2026
38 Майна
Ще липсва на близките си
И на България!
17:49 01.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Анонимен
17:55 01.03.2026
41 смях в залата
До коментар #36 от "Софиянец":Какво е общото между възрожденците на копейкин и примерно на Раковси , Ботев ,Левски, Захари , Стефан Стамболов и т.н.
17:55 01.03.2026
42 Горски
До коментар #23 от "Нека да пиша":Няма да е лошо и няколко американофила да са в пъти по - малко за напред!
17:57 01.03.2026
43 Последния Софиянец
До коментар #33 от "Светла памет":Русороба наведен в Бог не вярва, само в рублата!
Коментиран от #50
17:57 01.03.2026
44 Горски
До коментар #34 от "Карабаджак":До един ке бъдат заровени купейките продажни.
Коментиран от #57
17:59 01.03.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Крас
До коментар #8 от "111":За мъртвите се говори или хубаво или нищо.
Явно не си израснал за форума.
18:00 01.03.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Митрофан Ханъм
В Русия ги имаме за Разходен материал
18:02 01.03.2026
49 112
До коментар #8 от "111":Ами поведи ги най-отпред...
18:02 01.03.2026
50 Презвитер Козма
До коментар #43 от "Последния Софиянец":Кражбата на никове е смъртен грях,чедо неразумно!
18:02 01.03.2026
51 На Концерта на Кабзон
18:03 01.03.2026
52 Румен
18:04 01.03.2026
53 Цеко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Добре че са сайтовете, че се обадиш.някъде.
18:05 01.03.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Иво
18:08 01.03.2026
57 Презвитер Козма
До коментар #44 от "Горски":Потомствено до крак ще бъдат загрузенш блатнште подложки.
18:10 01.03.2026
58 Руди
До коментар #55 от "Уууууу":Ти също. Тясно стана.
18:10 01.03.2026
59 АГАТ а Кристи
Завалията не можа да да дочака връщането на лева, както ни обеща големият вожд с късото ню-ню... /при това и индианос/
18:10 01.03.2026
60 Дик диверсанта
Мир на душата му.
Коментиран от #62
18:13 01.03.2026
61 Дик диверсанта
До коментар #31 от "само за наивници":Познаваш ли истински копейки?
Ако познаваш, може и да успееш да си отговориш на въпроса, който задаваш
18:18 01.03.2026
62 Жоро
До коментар #60 от "Дик диверсанта":Гениален си. Особено да използваш смъртта на човек за да се изкажеш.
18:23 01.03.2026
63 Линда
18:24 01.03.2026