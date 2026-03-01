Новини
Почина депутат от „Възраждане”

1 Март, 2026 17:00 5 055 63

  • славчо крумов-
  • възраждане-
  • депутат

Напусна ни верен съратник, приятел и другар! Бог да го прости! - написа Костадинов

Снимка: ПП Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почина депутатът от „Възраждане” Славчо Крумов. Новината съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов в своя фейсбук профил.

Славчо Ангелов Крумов роден през 1975г. в София. По професия строителен предприемач. Избран с гласовете на изборен район 25 – София в 49, 50, 51 Народно събрание.

Завършил техническо образование в гр. София през 1994 г. Отбива военна служба в свързочно секретно поделение на БА. Богат опит в сферата на хранителната промишленост, земеделие и търговия. Председател на Възраждане – София район Овча купел и координатор на 25 МИР София. Член на Комисията по отбрана и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

"Славчо Крумов, депутат на Възраждане от София, е починал преди малко. Напусна ни верен съратник, приятел и другар! Бог да го прости!

Ще ни липсваш много...", написа Костадинов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 26 Отговор
    Убит от Хазарите

    Коментиран от #6, #53

    17:00 01.03.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    6 19 Отговор
    Като гледам снимката - рак.

    Коментиран от #9

    17:02 01.03.2026

  • 3 Стенли

    41 9 Отговор
    Бог да го прости и светла му памет 🔥

    17:03 01.03.2026

  • 4 жалко

    43 9 Отговор
    млад си е отишъл човека

    17:04 01.03.2026

  • 5 Спин

    19 33 Отговор
    Явно е бил от отбора на Ламата и си е играл с други заразени чичковци

    17:05 01.03.2026

  • 6 Сталин

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В Талмуда го пише ,евреите да убиват и най добрите от гоuте

    Коментиран от #22

    17:05 01.03.2026

  • 7 Не е могъл

    22 28 Отговор
    да преживее загубата на Левът!

    17:05 01.03.2026

  • 8 111

    18 51 Отговор
    Най-накрая един умря трябва още да умират

    Коментиран от #28, #46, #49

    17:07 01.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Безпристрастен

    47 9 Отговор
    Млад човек.Бог да прости!

    17:08 01.03.2026

  • 11 Никой

    28 4 Отговор
    Затова не трябва да се напрягаме.

    17:09 01.03.2026

  • 12 Амиии

    19 20 Отговор
    Така става с "неваксинираните" ваксинирани.

    17:09 01.03.2026

  • 13 Сила

    13 41 Отговор
    ЕГАТИ КЕФА...ГОЛЕМ КЕФ , ВСИЧКИ СЛЕД НЕГО , ВСИЧКИ БОКЛУЦИ ...

    17:15 01.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сила

    18 38 Отговор
    АЙДЕ И КОПЕЙКИН СЛЕД ТОЯ ...ПО БЪРЗО !!!

    17:18 01.03.2026

  • 16 За него

    12 11 Отговор
    ли имаше снимки с Брендо ?

    17:18 01.03.2026

  • 17 Делю Хайдутин

    5 10 Отговор

    До коментар #9 от "Делю тъпото":

    Няма му косата.Рак.

    17:19 01.03.2026

  • 18 Копейка от на чорапчо

    14 22 Отговор
    Мир на душата му.
    Дали има връзка с разпространението на руска пропаганда, което си е разпространение на фашизъм.

    17:20 01.03.2026

  • 19 Горски

    32 13 Отговор
    Как така?! Та той е толкова млад и изглеждаше в много добра форма! Искрени съболезнования на семейството и близките приятели! България загуби един искрен родолюбец.

    Коментиран от #23

    17:21 01.03.2026

  • 20 Тази новина

    23 5 Отговор
    засяга само близките. Ставате вече пенкелер

    17:23 01.03.2026

  • 21 Нека да пиша

    13 25 Отговор
    А,кога Костя ще види цветята от към корените..

    17:26 01.03.2026

  • 22 Ционист

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Къде го пише ,чел ли си го . В кой Талмуд Йерусалимския ,или в Вавилонския

    17:28 01.03.2026

  • 23 Нека да пиша

    11 32 Отговор

    До коментар #19 от "Горски":

    Един русофил по-малко . Супер новина .

    Коментиран от #42

    17:29 01.03.2026

  • 24 Мюнхен

    10 4 Отговор
    Стана модерно да се радваме на смъртта на някого.Може да е бил иранец,украинец,секта и т.н.

    17:32 01.03.2026

  • 25 смях в залата

    10 22 Отговор
    Да го опее Гундяев. Аз си го преместих от единия в другия

    17:32 01.03.2026

  • 26 Пепи Волгата

    8 13 Отговор
    Отишъл си е като член на еврозоната.

    17:36 01.03.2026

  • 27 Да не да е грешка?!

    6 22 Отговор
    А дано да е грешка и да става дума за Копейката! На кремълските подлоги на гробовете слагат петолъчка, вместо кръст!

    17:36 01.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Кухоглава копейка

    7 14 Отговор
    Чернобил.

    17:37 01.03.2026

  • 30 светла му памет

    17 6 Отговор
    Светла му памет. Жалко, че такива качествени българи ни напускат толкова рано.

    17:40 01.03.2026

  • 31 само за наивници

    25 4 Отговор
    Чета коментарите и се чудя..що за злоба таи в себе си българския народ.Ако това "качество" го използваме в правилната посока,щяхме да сме много добре.Не съм привърженик на възрожденци,но...къде остана човешкото в човека

    Коментиран от #47, #61

    17:41 01.03.2026

  • 32 Бутача

    9 14 Отговор
    ЧИСТ ПЕДАЛ

    17:43 01.03.2026

  • 33 Светла памет

    11 4 Отговор
    Бог да го прости!

    Коментиран от #43

    17:45 01.03.2026

  • 34 Карабаджак

    7 12 Отговор
    Следващия е копейкин. Клетвите ма хората започнаха да ги стигат.

    Коментиран от #44

    17:45 01.03.2026

  • 35 Иван

    5 13 Отговор
    Като го копат вероятно ще пускат руският химн.

    17:45 01.03.2026

  • 36 Софиянец

    16 5 Отговор
    Факти! Как може да толерирате подобна реч на омразата и то срещу българи във вашия сайт!!!

    Коментиран от #39, #41

    17:46 01.03.2026

  • 37 Бат Петьо Парчето

    3 13 Отговор
    Един безродник по малко утече в канала

    17:47 01.03.2026

  • 38 Майна

    7 3 Отговор
    Светла му памет.
    Ще липсва на близките си
    И на България!

    17:49 01.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Анонимен

    8 2 Отговор
    Светла му памет! Бог да го прости!

    17:55 01.03.2026

  • 41 смях в залата

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Софиянец":

    Какво е общото между възрожденците на копейкин и примерно на Раковси , Ботев ,Левски, Захари , Стефан Стамболов и т.н.

    17:55 01.03.2026

  • 42 Горски

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Нека да пиша":

    Няма да е лошо и няколко американофила да са в пъти по - малко за напред!

    17:57 01.03.2026

  • 43 Последния Софиянец

    7 9 Отговор

    До коментар #33 от "Светла памет":

    Русороба наведен в Бог не вярва, само в рублата!

    Коментиран от #50

    17:57 01.03.2026

  • 44 Горски

    4 7 Отговор

    До коментар #34 от "Карабаджак":

    До един ке бъдат заровени купейките продажни.

    Коментиран от #57

    17:59 01.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Крас

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "111":

    За мъртвите се говори или хубаво или нищо.
    Явно не си израснал за форума.

    18:00 01.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Митрофан Ханъм

    2 5 Отговор
    Една Купейка по малко.

    В Русия ги имаме за Разходен материал

    18:02 01.03.2026

  • 49 112

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "111":

    Ами поведи ги най-отпред...

    18:02 01.03.2026

  • 50 Презвитер Козма

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Последния Софиянец":

    Кражбата на никове е смъртен грях,чедо неразумно!

    18:02 01.03.2026

  • 51 На Концерта на Кабзон

    3 3 Отговор
    Пускат ли ги ?

    18:03 01.03.2026

  • 52 Румен

    4 6 Отговор
    Другите да го последват

    18:04 01.03.2026

  • 53 Цеко

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Добре че са сайтовете, че се обадиш.някъде.

    18:05 01.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Иво

    1 5 Отговор
    Добра новина

    18:08 01.03.2026

  • 57 Презвитер Козма

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Горски":

    Потомствено до крак ще бъдат загрузенш блатнште подложки.

    18:10 01.03.2026

  • 58 Руди

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Уууууу":

    Ти също. Тясно стана.

    18:10 01.03.2026

  • 59 АГАТ а Кристи

    4 2 Отговор
    Ай стига бе !!!
    Завалията не можа да да дочака връщането на лева, както ни обеща големият вожд с късото ню-ню... /при това и индианос/

    18:10 01.03.2026

  • 60 Дик диверсанта

    1 3 Отговор
    Участвалите в погрома на Дома на Европа в София успешно почиват вече в Еврозоната.
    Мир на душата му.

    Коментиран от #62

    18:13 01.03.2026

  • 61 Дик диверсанта

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "само за наивници":

    Познаваш ли истински копейки?
    Ако познаваш, може и да успееш да си отговориш на въпроса, който задаваш

    18:18 01.03.2026

  • 62 Жоро

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Дик диверсанта":

    Гениален си. Особено да използваш смъртта на човек за да се изкажеш.

    18:23 01.03.2026

  • 63 Линда

    0 2 Отговор
    Правилно е направил

    18:24 01.03.2026

