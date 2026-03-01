Почина депутат от „Възраждане”

Почина депутатът от „Възраждане” Славчо Крумов. Новината съобщи лидерът на партията Костадин Костадинов в своя фейсбук профил.

Славчо Ангелов Крумов роден през 1975г. в София. По професия строителен предприемач. Избран с гласовете на изборен район 25 – София в 49, 50, 51 Народно събрание.

Завършил техническо образование в гр. София през 1994 г. Отбива военна служба в свързочно секретно поделение на БА. Богат опит в сферата на хранителната промишленост, земеделие и търговия. Председател на Възраждане – София район Овча купел и координатор на 25 МИР София. Член на Комисията по отбрана и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

"Славчо Крумов, депутат на Възраждане от София, е починал преди малко. Напусна ни верен съратник, приятел и другар! Бог да го прости!

Ще ни липсваш много...", написа Костадинов.