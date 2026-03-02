Никола Цолов беше принуден да обиколи половината земно кълбо, за да стигне до Мелбърн

Вълнуващо начало на сезона във Формула 2 очаква българския талант Никола Цолов, но пътят му до Мелбърн се превърна в истинско изпитание, достойно за сценарий на приключенски филм. Заради ескалиращото напрежение в Близкия изток и внезапното затваряне на въздушни коридори, младият пилот бе принуден да обиколи половината свят, за да достигне до Австралия.

Всичко започна с обичайния полет от Валенсия до Истанбул, който обаче се забави с повече от два часа. Това закъснение провали връзката към следващия полет и постави Никола и неговия спътник – бившия съотборник Тасанапол Интрапувасак – пред сериозно предизвикателство. Семейството на Цолов реагира светкавично, като резервира нови билети през Дубай, но съдбата отново се намеси – летището в Дубай бе затворено заради военните действия, а всички полети – отменени.

Без да губят кураж, двамата пилоти се пренасочиха към Банкок, където пристигнаха след дълъг и изтощителен полет. Оттам маршрутът им премина през Сингапур, преди най-накрая да стъпят на австралийска земя в Мелбърн. „Никола обожава Австралия, но този път пътуването беше истинско изпитание“, сподели майка му Мира пред Sportal.bg.

Военните конфликти в Близкия изток не само затрудниха личното пътуване на Цолов, но и предизвикаха хаос в логистиката на целия автомобилен спорт. Екипите от Формула 1, Формула 2 и Формула 3, както и журналисти и механици, бяха принудени да търсят алтернативни маршрути, основно през Азия. Дори тестовете на гумите на Пирели в Бахрейн бяха отменени.

Въпреки всички перипетии, Никола Цолов е вече в Мелбърн и се готви за първия си пълен сезон във Формула 2. След впечатляващия си дебют и подиум през 2023 година, българският лъв е решен да покори нови върхове. Тренировките и квалификациите започват още в петък, а състезателният уикенд обещава много емоции за феновете на моторните спортове.