Никола Цолов беше принуден да обиколи половината земно кълбо, за да стигне до Мелбърн

2 Март, 2026 15:21 614 5

Причината е ескалиращото напрежение в Близкия изток

Никола Цолов беше принуден да обиколи половината земно кълбо, за да стигне до Мелбърн - 1
Снимка: БГНЕС
Вълнуващо начало на сезона във Формула 2 очаква българския талант Никола Цолов, но пътят му до Мелбърн се превърна в истинско изпитание, достойно за сценарий на приключенски филм. Заради ескалиращото напрежение в Близкия изток и внезапното затваряне на въздушни коридори, младият пилот бе принуден да обиколи половината свят, за да достигне до Австралия.

Всичко започна с обичайния полет от Валенсия до Истанбул, който обаче се забави с повече от два часа. Това закъснение провали връзката към следващия полет и постави Никола и неговия спътник – бившия съотборник Тасанапол Интрапувасак – пред сериозно предизвикателство. Семейството на Цолов реагира светкавично, като резервира нови билети през Дубай, но съдбата отново се намеси – летището в Дубай бе затворено заради военните действия, а всички полети – отменени.

Без да губят кураж, двамата пилоти се пренасочиха към Банкок, където пристигнаха след дълъг и изтощителен полет. Оттам маршрутът им премина през Сингапур, преди най-накрая да стъпят на австралийска земя в Мелбърн. „Никола обожава Австралия, но този път пътуването беше истинско изпитание“, сподели майка му Мира пред Sportal.bg.

Военните конфликти в Близкия изток не само затрудниха личното пътуване на Цолов, но и предизвикаха хаос в логистиката на целия автомобилен спорт. Екипите от Формула 1, Формула 2 и Формула 3, както и журналисти и механици, бяха принудени да търсят алтернативни маршрути, основно през Азия. Дори тестовете на гумите на Пирели в Бахрейн бяха отменени.

Въпреки всички перипетии, Никола Цолов е вече в Мелбърн и се готви за първия си пълен сезон във Формула 2. След впечатляващия си дебют и подиум през 2023 година, българският лъв е решен да покори нови върхове. Тренировките и квалификациите започват още в петък, а състезателният уикенд обещава много емоции за феновете на моторните спортове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    При условие че Австралия е на другия край на света, чудя се как това е новина!? Как бе?

    15:23 02.03.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Ако беше отишъл до Руското посолство, да са му издействали транзитна виза.

    15:25 02.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Писна ми

    1 2 Отговор
    Григор Димитров залезе, изгряха Никола Цолов и Карлос Насар.

    Ама само ако знаете колко пък не ме ивтересуват и двамата. Ще се радвам много когато бг федерациите по щанги и бокс фалират. И тези два просташки спорта престанат да се практикуват в България. САЩ държавата на просташките зрилища бокс, кеч, американски футбол.

    15:32 02.03.2026

  • 5 неуважамо сайтче

    0 0 Отговор
    Това че на авторчето не му харесва кометара ми ни най-малко не му дава право да го изтрие!
    Освен това си беше по същество!

    От Испания до Мелбърн при всички случаи се преминава половината земно кълбо!
    Нима не е важно каква е логиката на писанията ви?

    15:41 02.03.2026

