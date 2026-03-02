Доналд Тръмп заяви, че е силно разочарован от британския премиер Киър Стармър, че първоначално не е позволил на САЩ да използват военната база “Диего Гарсия“ за нанасяне на удари по Иран, предаде Ройтерс, цитирайки казаното от Тръмп в интервю пред британския в. “Дейли телеграф“, предаде БТА.
Великобритания първоначално отказа да даде разрешение на САЩ да извършват удари от британските военни бази, но снощи Стармър завяи, че приема искането на САЩ за тяхното ползване за всякакви “отбранителни удари“, които САЩ искат да нанесат по ирански цели.
Тръмп заяви днес пред британския вестник, че е отнело “твърде много време“ на Стармър да размисли.
“Това може би никога не се е случвало между нашите страни“, каза той пред “Телеграф“. “Изглежда е бил загрижен за законността“, добави американският президент.
Великобритания не е във война, заяви британското правителство днес, въпреки че база на Кралските военновъздушни сили в Кипър беше ударена от ирански безпилотен летателен апарат, предаде Асошиейтед прес. Същевременно в съобщението се казва, че Обединеното кралство би позволило на САЩ да използват британски бази по време на войната в Иран, пише БТА.
Сирени зазвучаха днес на британската военновъздушна база (RAF) „Акротири“, а бойни самолети бяха вдигнати под тревога, изглежда в отговор на нова заплаха.
Повече от две десетилетия след като Великобритания последва САЩ в разрушителна война срещу Ирак, тя се опитва да избегне въвличането си в нов конфликт в Близкия изток, който би имал непредвидими последици.
По информация на британските власти безпилотен летателен апарат е поразил късно снощи пистата на „Акротири“, британска военновъздушна база в Кипър. Няма ранени, а щетите са „минимални“, но ударът пренася конфликта на европейска почва, отбелязва АП.
Засега не е ясно дали летателният апарат е изпратен от Иран или от въоръжена групировка, подкрепена от Техеран, като „Хизбула“ в Ливан.
Дванадесет часа по-късно сирените се включиха отново, когато излетяха два изтребителя "Тайфун" и два F-35. Жител на района е съобщил, че е получил съобщение, изпратено от ръководството на базата, с което предупреждават живеещите наблизо за „продължаваща заплаха за сигурността“. Хората се призовават да не напускат домовете си и да стоят далеч от прозорците.
Кипърското правителство съобщи, че два безпилотни летателни апарата, насочващи се към Кипър, са били неутрализирани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Подстилник,пак си изпуснал прегледа при ветеринаря си?! 🤣😂😂😂😂
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нали ревете за иранци и ги съжалявате ?Направете им протест за защита като меланшонисти какво чакате ?После като се надигнат и тези които са в Европа ще ви питам ,това не са приятелски хора настроени и към европейци ,нищо че ги храним и ги приехме в държавни жилища и им помагаме се ръзвъждат спокойно.
До коментар #13 от "Отново":Глупости,върни историята и си припомни какво каза американският президент на 11 септември атентата в Америка?По скоро благодарение на конфликта с Израел и с тяхна помощ ,Америка върви по изпълнение на плана си за отмъщение на всички ислямски терористи.
Да се смееш ли да плачеш ли на пещерната пропаганда - САЩ нанасяли “отбранителни удари“ срещу Иран. Гьобелс ряпа да яде.
До коментар #12 от "Българин":"Ако посмеем да откажем нещо на Тръмп"
Ами заемай стойка Г и си купи повече вазелин - или ти постоянно стоиш в тази стойка. И си се писал Българин - Левски и Ботев се въртят в гробовете си - те взели че се отказали да се подчиняват на падишаха.
До коментар #14 от "Соваж бейби":"Америка върви по изпълнение на плана си за отмъщение на всички ислямски терористи"
Ха ха ха те всички ислямски терористи са рожби на краварите - кой създаде талибаните, кой обучи Осама бин Ладен който пък създаде Ал Кайда, Кой създаде ИДИЛ - забрави ли че те вече са "бойци свалили режима на Асад". Даже и атентетите на 11 септември са дело на ЦРУ - не ми казвай че някакви полуграмотни изкарали курс на Цесна изведнъж подкарват пътнически лайнери и на пълна скорост улучват кулите които са малко по широки от крилете на самолета - на повечето професионални пилоти ще им е трудно. И сграда №7 си падна ей така от солидарност към другите.
Целта ужким на атентатите беше да им развържат ръцете за да могат да нападат държави с петрол - само златото на Садам и Кадафи многократно платиха кулите.
До коментар #6 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":коментирай статията!Но...май че няма с какво!
До коментар #12 от "Българин":Робът винаги си е роб и той не може да живее без господар - типичния евроатлантик който в 99% от случаите е бивш комуняга или сътрудник на ДС и както се кланяше на СССР преди 1989 така и сега се кланя на новите си господари. Просто през повредения му мозък не може да мине мисълта че може да е свободен и независим и да отстоява интересите си.
До коментар #12 от "Българин":да използваш думата Българин! Не я заслужаваш!
До коментар #20 от "кРетен,":"Но...май че няма с какво!"
Ами те всичкинаши евроатлантици и козячета ги избират с конкурс - трябва да имат максимум 2 мозъчни клетки - които нямат нито една се ползват с предимство.
До коментар #23 от "Дон Дони":Защо ли краварника ми прилича на късната римска империя когато я управляват все по луди, извратени и смахнати. Всяка империя пада не заради външен натиск а заради вътрешни борби и неадекватни управляващи заради прекомерната власт.
До коментар #26 от "Няма логика":Да това е логично обяснение! Никой няма да анализира дрона, просто ще пратят самолетоносачи в персийския залив!
До коментар #28 от "Историк":Така е когато някой трябва да бъде манипулиран той трябва да бъде и компрометиран с нещо! И това е от оно време! Римската империя се разпада защото последните императори са били зависими и държани от дадени обкръжения за да им лобират закони и охолен живот!
До коментар #25 от "Иван Асен":"като видно целта е Европа. Слаба, без ресурси, без пазари, без потенциал и това мое да е единствено в полза на щатите"
Ами тя целта е тази още от както организираха Майдана - 2008 година имаше криза в краварника и еврото можеше да стане световна валута защото Европа с ресурсите на Русия просперираше и вървеше напред и те решиха да прекъснат връзките между Европа и Русия и да убият единствената си реална конкуренция.
Още тогава те си го казваха че в никакъв случай няма да допуснат обединение на Германия и Русия. Успяха да си сложат марионетки в ЕС и уви го постигнаха.
До коментар #31 от "Европеец":Безспорно това е целта им...ЕВРОПА! Крайно време е европолитиците да го проумеят.
