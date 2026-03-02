Доналд Тръмп заяви, че е силно разочарован от британския премиер Киър Стармър, че първоначално не е позволил на САЩ да използват военната база “Диего Гарсия“ за нанасяне на удари по Иран, предаде Ройтерс, цитирайки казаното от Тръмп в интервю пред британския в. “Дейли телеграф“, предаде БТА.

Великобритания първоначално отказа да даде разрешение на САЩ да извършват удари от британските военни бази, но снощи Стармър завяи, че приема искането на САЩ за тяхното ползване за всякакви “отбранителни удари“, които САЩ искат да нанесат по ирански цели.

Тръмп заяви днес пред британския вестник, че е отнело “твърде много време“ на Стармър да размисли.

“Това може би никога не се е случвало между нашите страни“, каза той пред “Телеграф“. “Изглежда е бил загрижен за законността“, добави американският президент.

Великобритания не е във война, заяви британското правителство днес, въпреки че база на Кралските военновъздушни сили в Кипър беше ударена от ирански безпилотен летателен апарат, предаде Асошиейтед прес. Същевременно в съобщението се казва, че Обединеното кралство би позволило на САЩ да използват британски бази по време на войната в Иран, пише БТА.

Сирени зазвучаха днес на британската военновъздушна база (RAF) „Акротири“, а бойни самолети бяха вдигнати под тревога, изглежда в отговор на нова заплаха.

Повече от две десетилетия след като Великобритания последва САЩ в разрушителна война срещу Ирак, тя се опитва да избегне въвличането си в нов конфликт в Близкия изток, който би имал непредвидими последици.

По информация на британските власти безпилотен летателен апарат е поразил късно снощи пистата на „Акротири“, британска военновъздушна база в Кипър. Няма ранени, а щетите са „минимални“, но ударът пренася конфликта на европейска почва, отбелязва АП.

Засега не е ясно дали летателният апарат е изпратен от Иран или от въоръжена групировка, подкрепена от Техеран, като „Хизбула“ в Ливан.

Дванадесет часа по-късно сирените се включиха отново, когато излетяха два изтребителя "Тайфун" и два F-35. Жител на района е съобщил, че е получил съобщение, изпратено от ръководството на базата, с което предупреждават живеещите наблизо за „продължаваща заплаха за сигурността“. Хората се призовават да не напускат домовете си и да стоят далеч от прозорците.

Кипърското правителство съобщи, че два безпилотни летателни апарата, насочващи се към Кипър, са били неутрализирани.