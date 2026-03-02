Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп заяви, че е силно разочарован от британския премиер

2 Март, 2026 14:46 4 281 33

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • киър стармър

Тръмп заяви днес пред британския вестник, че е отнело “твърде много време“ на Стармър да размисли

Тръмп заяви, че е силно разочарован от британския премиер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп заяви, че е силно разочарован от британския премиер Киър Стармър, че първоначално не е позволил на САЩ да използват военната база “Диего Гарсия“ за нанасяне на удари по Иран, предаде Ройтерс, цитирайки казаното от Тръмп в интервю пред британския в. “Дейли телеграф“, предаде БТА.

Великобритания първоначално отказа да даде разрешение на САЩ да извършват удари от британските военни бази, но снощи Стармър завяи, че приема искането на САЩ за тяхното ползване за всякакви “отбранителни удари“, които САЩ искат да нанесат по ирански цели.

Тръмп заяви днес пред британския вестник, че е отнело “твърде много време“ на Стармър да размисли.

“Това може би никога не се е случвало между нашите страни“, каза той пред “Телеграф“. “Изглежда е бил загрижен за законността“, добави американският президент.

Великобритания не е във война, заяви британското правителство днес, въпреки че база на Кралските военновъздушни сили в Кипър беше ударена от ирански безпилотен летателен апарат, предаде Асошиейтед прес. Същевременно в съобщението се казва, че Обединеното кралство би позволило на САЩ да използват британски бази по време на войната в Иран, пише БТА.

Сирени зазвучаха днес на британската военновъздушна база (RAF) „Акротири“, а бойни самолети бяха вдигнати под тревога, изглежда в отговор на нова заплаха.

Повече от две десетилетия след като Великобритания последва САЩ в разрушителна война срещу Ирак, тя се опитва да избегне въвличането си в нов конфликт в Близкия изток, който би имал непредвидими последици.

По информация на британските власти безпилотен летателен апарат е поразил късно снощи пистата на „Акротири“, британска военновъздушна база в Кипър. Няма ранени, а щетите са „минимални“, но ударът пренася конфликта на европейска почва, отбелязва АП.

Засега не е ясно дали летателният апарат е изпратен от Иран или от въоръжена групировка, подкрепена от Техеран, като „Хизбула“ в Ливан.

Дванадесет часа по-късно сирените се включиха отново, когато излетяха два изтребителя "Тайфун" и два F-35. Жител на района е съобщил, че е получил съобщение, изпратено от ръководството на базата, с което предупреждават живеещите наблизо за „продължаваща заплаха за сигурността“. Хората се призовават да не напускат домовете си и да стоят далеч от прозорците.

Кипърското правителство съобщи, че два безпилотни летателни апарата, насочващи се към Кипър, са били неутрализирани.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 30 Отговор
    Иран удари Кипър.ЕС влезе във войната.

    Коментиран от #6, #7

    14:47 02.03.2026

  • 2 Боклуци

    47 7 Отговор
    На снимката са два човешки боклука.

    14:50 02.03.2026

  • 3 Ей сега

    47 11 Отговор
    Настъпихте мотиката здраво. Самолетоносачи, радари за милиарди и 7-8 военни бази занулени. Иран е супер висока топка!

    14:50 02.03.2026

  • 4 Соваж бейби

    33 3 Отговор
    Прибери го Дончо при Мадуро си правят компания в килията като не слуша!Санкция за англичаните!

    14:52 02.03.2026

  • 5 За размисъл

    38 6 Отговор
    Израелското министерство на отбраната съобщи за пристигането на самолети с оръжия. От софийското летище са излетели три самолета. Сега , налага ли се да познаем българските политици за какво взимат заплати?

    14:53 02.03.2026

  • 6 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    8 17 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Подстилник,пак си изпуснал прегледа при ветеринаря си?! 🤣😂😂😂😂

    Коментиран от #20

    14:55 02.03.2026

  • 7 Соваж бейби

    8 20 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нали ревете за иранци и ги съжалявате ?Направете им протест за защита като меланшонисти какво чакате ?После като се надигнат и тези които са в Европа ще ви питам ,това не са приятелски хора настроени и към европейци ,нищо че ги храним и ги приехме в държавни жилища и им помагаме се ръзвъждат спокойно.

    14:57 02.03.2026

  • 8 Никой

    15 4 Отговор
    Сайтът " Факти бг. " участва многократно манипулативно в разпространение на неверни пропагандни наративи . Подобни публикации са класически пример на " слопаганда " евтина за създаване , нискокачествена , масова , често генерирана с изкуствен интелект пропаганда .

    15:00 02.03.2026

  • 9 Сатана Z

    19 2 Отговор
    Лондон си изигра перфектно катртите вкарвайки САШТ и Израел в месомелачката.За какво Стармър би път до Китай преди 2 седмици,а?

    15:00 02.03.2026

  • 10 Сталин

    8 1 Отговор
    Дъмбо да разходи шлонга на Биби

    15:02 02.03.2026

  • 11 Кръвта

    20 5 Отговор
    на иранците ще е по ръцете на Израел и САЩ. Историята ще фиксира тези събития точно така. Израел принуди правителството на САЩ да нападне Иран. И колкото и да се мъчеше да избегне това, правителството на САЩ, начело с неговия лидер президента Тръмп се огъна. Предстои света да види какви дивотии ще сторят в Иран Израел и САЩ.

    15:06 02.03.2026

  • 12 Българин

    4 15 Отговор
    Това трябва да ни за урок на нас! Ако посмеем да откажем нещо на Тръмп, ще ни бомбардират повече от Иран! За всички е ясно, че Тръмп не се шегува и не търпи неподчинение!

    Коментиран от #17, #21, #22

    15:08 02.03.2026

  • 13 Отново

    32 3 Отговор
    целия свят видя, че президента на САЩ е кукла на конци, насочвана от Тел Авив и американското еврейство. Това е факт.

    Коментиран от #14

    15:08 02.03.2026

  • 14 Соваж бейби

    6 13 Отговор

    До коментар #13 от "Отново":

    Глупости,върни историята и си припомни какво каза американският президент на 11 септември атентата в Америка?По скоро благодарение на конфликта с Израел и с тяхна помощ ,Америка върви по изпълнение на плана си за отмъщение на всички ислямски терористи.

    Коментиран от #19

    15:13 02.03.2026

  • 15 Читател

    21 2 Отговор
    "приема искането на САЩ за тяхното ползване за всякакви “отбранителни удари“, които САЩ искат да нанесат по ирански цели"

    Да се смееш ли да плачеш ли на пещерната пропаганда - САЩ нанасяли “отбранителни удари“ срещу Иран. Гьобелс ряпа да яде.

    15:22 02.03.2026

  • 16 ЦРУ

    12 2 Отговор
    Тия да помолят Папата да вразуми Тръмп,щото островчето им може да потъне.Русия вече им има зъб,заради зеления потник и може да даде междуконтинентални ракети на Иран да не си цапат тебръцете.А момчето с ракетите в северната част на Корейски полуостров може и да им услужи с някоя и друга атомна бомба.Ситуацията за него е много подходяща за съединение на двете части и да направи една Корея.Не знам дали и Чината няма да реши да си прибере Тайван,докато Тръмп е запретнал ръкави да помага на Израел.САЩ няма да посмеят и да гъкнат,както са се "ogynuлu" в този момент.Много тъпо си пропиляха силата,заради кефа на един смотаняк.

    15:25 02.03.2026

  • 17 Възмутен

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    "Ако посмеем да откажем нещо на Тръмп"

    Ами заемай стойка Г и си купи повече вазелин - или ти постоянно стоиш в тази стойка. И си се писал Българин - Левски и Ботев се въртят в гробовете си - те взели че се отказали да се подчиняват на падишаха.

    15:25 02.03.2026

  • 18 Тракиец 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

    13 2 Отговор
    ЦЕЛИЯТ СВЯТ Е РАЗОЧАРОВАН ОТ СВЕТОВНИЯТ ТЕРОРИСТ И ЕВРЕЙСКА ЧИ.ФУТСКА ПО.ДМЕТКА ПРЕСТЪПНИКА И МЕЖДУНАРОДЕН БАНДИТ МАСОВ УБИЕЦ ТРЪМП....СКОРО НЕ САМО ЩЕ ИМА ИМПИЙЧМЪНТ НО И СЪД ЗА ТОЗИ ТЕРОРИСТ КОЙТО ИЗБИВА ДЕВИЦИ ....ИЗРАЕЛ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН А В САЩ ЩЕ ИМА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА.. КОЛКОТО ДО ИРАН ..ИРАН ЩЕ СТАНЕ ОШЕ ПО СИЛЕН ОТ ВСЯКОГА И ЩЕ ИМА ОТНОВО РЕД МОРАЛ И ЧЕСТ ....

    15:27 02.03.2026

  • 19 Антитрол

    12 0 Отговор

    До коментар #14 от "Соваж бейби":

    "Америка върви по изпълнение на плана си за отмъщение на всички ислямски терористи"

    Ха ха ха те всички ислямски терористи са рожби на краварите - кой създаде талибаните, кой обучи Осама бин Ладен който пък създаде Ал Кайда, Кой създаде ИДИЛ - забрави ли че те вече са "бойци свалили режима на Асад". Даже и атентетите на 11 септември са дело на ЦРУ - не ми казвай че някакви полуграмотни изкарали курс на Цесна изведнъж подкарват пътнически лайнери и на пълна скорост улучват кулите които са малко по широки от крилете на самолета - на повечето професионални пилоти ще им е трудно. И сграда №7 си падна ей така от солидарност към другите.

    Целта ужким на атентатите беше да им развържат ръцете за да могат да нападат държави с петрол - само златото на Садам и Кадафи многократно платиха кулите.

    15:35 02.03.2026

  • 20 кРетен,

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    коментирай статията!Но...май че няма с какво!

    Коментиран от #24

    15:40 02.03.2026

  • 21 До къде стигнахме

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Робът винаги си е роб и той не може да живее без господар - типичния евроатлантик който в 99% от случаите е бивш комуняга или сътрудник на ДС и както се кланяше на СССР преди 1989 така и сега се кланя на новите си господари. Просто през повредения му мозък не може да мине мисълта че може да е свободен и независим и да отстоява интересите си.

    15:41 02.03.2026

  • 22 Недей

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    да използваш думата Българин! Не я заслужаваш!

    15:44 02.03.2026

  • 23 Дон Дони

    5 2 Отговор
    Този влачи пущали към ТСВ! Така ще бъде запомнен Тръмп не с Нобелова награда за мир! Човек с раздвоена самоличност страдащ от мания за величие! Има ли един ден от година и два месеца в който да е повторил казаното от предния ден? Неуравновесен човек, най вероятно спуснат от обкръжението на Епстайн за да може да бъде контролиран с комромати!

    Коментиран от #28

    15:44 02.03.2026

  • 24 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "кРетен,":

    "Но...май че няма с какво!"

    Ами те всичкинаши евроатлантици и козячета ги избират с конкурс - трябва да имат максимум 2 мозъчни клетки - които нямат нито една се ползват с предимство.

    15:45 02.03.2026

  • 25 Иван Асен

    5 0 Отговор
    Всички действия на Тръмп изглеждат много последователни и съвсем умишлени, като видно целта е Европа. Слаба, без ресурси, без пазари, без потенциал и това мое да е единствено в полза на щатите. Прибра венецуелския нефт, сега очаквано иранците блокираха ормудския проток, Русия не иска да седне на масата за преговори, емигрантския поток в следствия конфликтите около Европа, изсмуква социалните системи, вместо тези средства да се влага за усъвършенстване на технологии, инфраструктура и стандарт на хората.

    Коментиран от #31

    15:46 02.03.2026

  • 26 Няма логика

    4 3 Отговор
    Арабите да атакуват английска база и то само с един дрон?! Просто е постановка от запада за да оправдае намесата и на други държави на страната на Израел

    Коментиран от #29

    15:48 02.03.2026

  • 27 Гост

    2 1 Отговор
    Моментално целият свят трябва да тръгне да скача по свирката на Тръмп, за да не го разочарова.

    15:50 02.03.2026

  • 28 Историк

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Дон Дони":

    Защо ли краварника ми прилича на късната римска империя когато я управляват все по луди, извратени и смахнати. Всяка империя пада не заради външен натиск а заради вътрешни борби и неадекватни управляващи заради прекомерната власт.

    Коментиран от #30

    15:52 02.03.2026

  • 29 Дон Дони

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Няма логика":

    Да това е логично обяснение! Никой няма да анализира дрона, просто ще пратят самолетоносачи в персийския залив!

    15:52 02.03.2026

  • 30 Дон Дони

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Историк":

    Така е когато някой трябва да бъде манипулиран той трябва да бъде и компрометиран с нещо! И това е от оно време! Римската империя се разпада защото последните императори са били зависими и държани от дадени обкръжения за да им лобират закони и охолен живот!

    15:57 02.03.2026

  • 31 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Иван Асен":

    "като видно целта е Европа. Слаба, без ресурси, без пазари, без потенциал и това мое да е единствено в полза на щатите"

    Ами тя целта е тази още от както организираха Майдана - 2008 година имаше криза в краварника и еврото можеше да стане световна валута защото Европа с ресурсите на Русия просперираше и вървеше напред и те решиха да прекъснат връзките между Европа и Русия и да убият единствената си реална конкуренция.

    Още тогава те си го казваха че в никакъв случай няма да допуснат обединение на Германия и Русия. Успяха да си сложат марионетки в ЕС и уви го постигнаха.

    Коментиран от #32

    15:58 02.03.2026

  • 32 Сан Докан

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Европеец":

    Безспорно това е целта им...ЕВРОПА! Крайно време е европолитиците да го проумеят.

    16:03 02.03.2026

  • 33 МхТоМхТо

    0 0 Отговор
    Как звучи само " отбранителен удар". Ако още се чудите Иран ще излязат виновни за всичко. Добрите ги удариха превантивно - да си знаят.

    16:04 02.03.2026