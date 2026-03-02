Новини
Свят »
Чехия »
Чехия изпраща военни самолети в Близкия изток

Чехия изпраща военни самолети в Близкия изток

2 Март, 2026 14:48 2 474 15

  • иран-
  • чехия-
  • андрей бабиш-
  • евакуация

Външното министерство в Прага съобщи, че около 6500 чехи, които в момента се намират в Близкия изток, са включени в списък за действия при извънредни ситуации

Чехия изпраща военни самолети в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чехия изпраща два военни самолета в Близкия изток, за да евакуира своите граждани, заяви премиерът Андрей Бабиш днес след заседание на Съвета за национална сигурност в Прага, предаде ДПА, съобщи БТА.

Единият самолет ще лети до египетския курорт Шарм ел Шейх, а другият - до столицата на Йордания, Аман. Очаква се част от пътниците да бъдат чешки граждани, които са напуснали Израел по суша.

Бабиш също така заяви, че чешката авиокомпания "Смартуингс" (Smartwings) ще върне у дома няколкостотин туристи от Оман.

Външното министерство в Прага съобщи, че около 6500 чехи, които в момента се намират в Близкия изток, са включени в списък за действия при извънредни ситуации.

В събота, първия ден на съвместните въздушни атаки на САЩ и Израел срещу Ислямската република, беше убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Техеран отговори с атаки срещу Израел и по цели в района на Персийския залива, където се намират американски военни бази. Хиляди хора останаха блокирани поради затварянето на въздушното пространство.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 10 Отговор
    ДСБ излязоха с пост в социалните мрежи България да прати Ф16 в Израел.

    Коментиран от #2, #11

    14:49 02.03.2026

  • 2 ПОП КРЪСТЬО СИ

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ТИ ПИН КОДА ЗА ЗАПУСК НА... МОЛЛИТЕ☝

    14:53 02.03.2026

  • 3 Ти да видиш

    24 6 Отговор
    Какво става, изровиха ли Нетаняху изпод развалините!???
    А еврейското ционистко правителство изкопаха ли го след като снощи проведе спешно заседание и го навести една хиперзвукови ракета!? Явно още ги разпознават по миризмата!

    Коментиран от #8

    14:55 02.03.2026

  • 4 Да Лупкат прасетата

    3 22 Отговор
    Москва да е в роини

    Коментиран от #7

    14:56 02.03.2026

  • 5 Сатана Z

    15 2 Отговор
    Натка Михайлова от външно набира каналджии ,които да прекарат Българските туристи от Дубай на сигурно място в Израел.

    14:56 02.03.2026

  • 6 Ехо

    11 3 Отговор
    Аз помислих, че наследниците на Швейк отиват да се сбият с някой в суматохата.

    Коментиран от #10

    14:56 02.03.2026

  • 7 Време е да заколят Прасето във

    5 12 Отговор

    До коментар #4 от "Да Лупкат прасетата":

    Бункера
    И унищожът москва

    14:56 02.03.2026

  • 8 Руската пропаганда

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Ти да видиш":

    Има за цел глупака.

    14:57 02.03.2026

  • 9 Този от скотобаза какво мисли

    15 2 Отговор
    Щом все повече и повече държави започнали да се намесват във войната, то прилича на начало на Трета световна.Тази скотина Тръмп с отбит мозък нима ли не разбира какво забърка и каква отговорност той носи?

    14:59 02.03.2026

  • 10 Лопата Орешник

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ехо":

    Те ако бяха на половината хитри колкото Швейк , ех ! Няма вече такива саркастично забавни и щекотливи хора с визия и дар слово!!

    15:00 02.03.2026

  • 11 Путин

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ротшилдите ще се бият с Иран до последния... американец.

    15:02 02.03.2026

  • 12 Сталин

    11 0 Отговор
    Барабар Петко с мъжете

    15:03 02.03.2026

  • 13 Не изпраща

    9 2 Отговор
    2 военни самолети а 4 пътнически на авиокомпанията Смарт уингс.

    15:05 02.03.2026

  • 14 ВЪХ

    1 1 Отговор
    ПЪРДЕЛИТЕ УПЛАШИХА АРАБИТЕ.

    15:20 02.03.2026

  • 15 ХА ХА ХА ХА

    2 1 Отговор
    ШВЕЙК ДА ВЗЕМЕ И Б. ГАНЬО С ТОЯ ДЕТО МУ ТЕЧЕ БЕНЗИНА.

    15:24 02.03.2026

