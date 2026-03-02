Чехия изпраща военни самолети в Близкия изток

Чехия изпраща два военни самолета в Близкия изток, за да евакуира своите граждани, заяви премиерът Андрей Бабиш днес след заседание на Съвета за национална сигурност в Прага, предаде ДПА, съобщи БТА.
Единият самолет ще лети до египетския курорт Шарм ел Шейх, а другият - до столицата на Йордания, Аман. Очаква се част от пътниците да бъдат чешки граждани, които са напуснали Израел по суша.
Бабиш също така заяви, че чешката авиокомпания "Смартуингс" (Smartwings) ще върне у дома няколкостотин туристи от Оман.
Външното министерство в Прага съобщи, че около 6500 чехи, които в момента се намират в Близкия изток, са включени в списък за действия при извънредни ситуации.
В събота, първия ден на съвместните въздушни атаки на САЩ и Израел срещу Ислямската република, беше убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Техеран отговори с атаки срещу Израел и по цели в района на Персийския залива, където се намират американски военни бази. Хиляди хора останаха блокирани поради затварянето на въздушното пространство.
