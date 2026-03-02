Дъщерите на Андрю получиха забрана да присъстват на конните надбягвания Royal Ascot тази година

Принцесите Беатрис и Юджини, дъщери на брата на крал Чарлз III - Андрю Маунтбатън-Уиндзор и Сара Фъргюсън, няма да присъстват на тазгодишното издание на Royal Ascot, съобщават британски медии, позовавайки се на източници от кралските среди. Решението идва на фона на засилен обществен и институционален натиск след ареста на бившия принц Андрю през февруари по подозрение в неправомерно поведение на публична длъжност и предполагаеми връзки с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Според публикации в Daily Mail, на Беатрис, 37 г., и Юджини, 35 г., е било съобщено, че няма да бъдат включени в традиционното кралско шествие по време на престижните конни надбягвания през юни, както и че участието им в други официални публични събития ще бъде ограничено. Изданието твърди, че двете принцеси са били „изненадани“ от решението.

Същевременно се посочва, че принц Уилям и Кейт Мидълтън подкрепят по-дистанциран подход спрямо братовчедките си в настоящата ситуация. Според медийни информации престолонаследникът е препоръчал на членове на кралското семейство да избягват общи публични появи и официални снимки с Беатрис и Юджини през следващите месеци. От Бъкингамския дворец и от представители на принцесите не са направили официален коментар.

Арестът на Андрю на 19 февруари, на неговия 66-и рожден ден, бе свързан с разследване за предполагаемо препращане на конфиденциални търговски документи на Джефри Епстийн. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде изправен пред тежки наказания съгласно британското законодателство. Андрю от години е под обществен натиск заради връзките си с Епстийн, като още през 2019 г. се оттегли от публични задължения след катастрофално телевизионно интервю за BBC.

Междувременно Юджини бе заснета на ски ваканция в швейцарския курорт Гщаад часове преди ареста на баща ѝ. Тя е била в компанията на съпруга си Джак Бруксбанк, двете им деца, бавачка и приятели. Свидетели, цитирани от списание Hello!, са изразили изненада от публичната ѝ поява в момент на нарастващо напрежение около семейството.

Сара Фъргюсън, бивша съпруга на принц Андрю, също се намира в Швейцария, според британски издания. Тя е постъпила в частната клиника Paracelsus Recovery в Цюрих, известна с програмите си за интензивна терапия и рехабилитация. По информация на медиите престоят там струва над 17 500 долара на вечер. Няма данни срещу Фъргюсън да са повдигнати обвинения, но британски правни експерти посочват, че тя би могла да бъде разпитана като потенциален свидетел, ако се върне във Великобритания.

През октомври 2025 г. Сара Фъргюсън бе лишена от титлата херцогиня на Йорк в контекста на продължаващия скандал около Епстийн. Въпреки развода си с Андрю през 1996 г., двамата запазиха близки отношения, а източници от обкръжението ѝ твърдят, че тя продължава да го подкрепя лично.