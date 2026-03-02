Великобритания: „Не сме във война“, въпреки удара по база в Кипър

Британското правителство заяви, че страната не е във война, въпреки че безпилотен летателен апарат е ударил пистата на базата на Кралските военновъздушни сили RAF „Акротири“ в Кипър, съобщава Асошиейтед прес. В същото време Лондон посочи, че би позволил на САЩ да използват британски бази при евентуални военни действия срещу Иран, предава БТА.

По данни на властите дронът е поразил пистата късно снощи. Няма пострадали, а щетите са определени като минимални. Инцидентът обаче пренася конфликта на европейска територия.

Часове по-късно сирените в базата отново се задействаха, а два изтребителя „Тайфун“ и два F-35 бяха вдигнати под тревога заради продължаваща заплаха. На жителите в района е препоръчано да останат по домовете си и да стоят далеч от прозорците.

Засега не е ясно дали дронът е изпратен директно от Иран или от подкрепяна от Техеран групировка, като Хизбула. Междувременно кипърските власти съобщиха, че два безпилотни апарата, насочващи се към острова, са били неутрализирани.