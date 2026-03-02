Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Великобритания »
Великобритания: „Не сме във война“, въпреки удара по база в Кипър

Великобритания: „Не сме във война“, въпреки удара по база в Кипър

2 Март, 2026 15:05 924 34

  • великобритания-
  • война-
  • кипър

Дрон порази RAF „Акротири“, Лондон допуска използване на британски бази от САЩ при конфликт с Иран

Великобритания: „Не сме във война“, въпреки удара по база в Кипър - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британското правителство заяви, че страната не е във война, въпреки че безпилотен летателен апарат е ударил пистата на базата на Кралските военновъздушни сили RAF „Акротири“ в Кипър, съобщава Асошиейтед прес. В същото време Лондон посочи, че би позволил на САЩ да използват британски бази при евентуални военни действия срещу Иран, предава БТА.

По данни на властите дронът е поразил пистата късно снощи. Няма пострадали, а щетите са определени като минимални. Инцидентът обаче пренася конфликта на европейска територия.

Часове по-късно сирените в базата отново се задействаха, а два изтребителя „Тайфун“ и два F-35 бяха вдигнати под тревога заради продължаваща заплаха. На жителите в района е препоръчано да останат по домовете си и да стоят далеч от прозорците.

Засега не е ясно дали дронът е изпратен директно от Иран или от подкрепяна от Техеран групировка, като Хизбула. Междувременно кипърските власти съобщиха, че два безпилотни апарата, насочващи се към острова, са били неутрализирани.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 4 Отговор
    Тръмп започна войната и избяга и ЕС ще я довърши като в Украйна.

    Коментиран от #3, #5, #7, #8, #13, #16, #18, #19, #28

    15:07 02.03.2026

  • 2 не сте ама сте

    9 4 Отговор
    кой праща на кого праща и как праща помощи ? двиличници !

    Коментиран от #12

    15:07 02.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дориана

    8 4 Отговор
    Напротив , новата Световна война, за която предупреждавахме вече започна и вие трябва да носите отговорност за жертвите. Европа ще пострада най - много. И това също е предупреждение.

    15:09 02.03.2026

  • 5 Безработен

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    софиянец!

    15:10 02.03.2026

  • 6 СССРБарета

    11 5 Отговор
    Не сте ли айде бе? Иран не мисли така?

    15:10 02.03.2026

  • 7 Къде

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    е липсващата част от междуушието ти?

    15:11 02.03.2026

  • 8 Болният

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ти разсъдък се забелязва веднага.

    15:12 02.03.2026

  • 9 Мани

    3 2 Отговор
    Оня дрон не надвишаваше 600-700 км и вляа у двора, ква война да водите

    15:12 02.03.2026

  • 10 СВО

    4 2 Отговор
    Никой не е във война!Който каже,война-в затвора!

    15:12 02.03.2026

  • 11 Във Британия

    8 1 Отговор
    В Британия е пълно с иранци,пакистанци,индийци и и и и то на държавни постове така,че......

    15:13 02.03.2026

  • 12 Копейка

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "не сте ама сте":

    къде се бъркаш в работата на батковците? Първо, положи усилия да се ограмотиш. Русороб може да е само неук, неграмотен хуманоид.

    15:15 02.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Що не се

    3 0 Отговор
    гръмнеш, за нищо не ставаш.

    15:17 02.03.2026

  • 15 Появиш ли се

    2 0 Отговор
    някъде, всичко става кафяво.

    15:18 02.03.2026

  • 16 Боклукът

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    си личи от сутрината.

    15:19 02.03.2026

  • 17 на тях

    3 3 Отговор
    англосаксонците, джихадистите ще им режат ЗЕЛКИТЕ

    15:19 02.03.2026

  • 18 руски

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    психопат, замъерсява природата.

    15:20 02.03.2026

  • 19 Повръща

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ми се от този наглец.

    15:21 02.03.2026

  • 20 Всеки

    1 3 Отговор
    ден прецаква хубавия весник с мръсотията която ръси този копейчо.

    15:22 02.03.2026

  • 21 Анадол нюз

    5 0 Отговор
    Смее ли да каже друго, като знае колко чалми живееят на острова!

    15:23 02.03.2026

  • 22 ОЛИ , 😮‍💨​

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Коплексите":

    Първо се научи да пишеш грамотно , тогава драскай небивалици по сайтовете !

    Коментиран от #24

    15:23 02.03.2026

  • 23 Спи да се

    1 0 Отговор
    излагаш.

    15:24 02.03.2026

  • 24 Ти да не

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "ОЛИ , 😮‍💨​":

    си ми даскалица?

    Коментиран от #29

    15:25 02.03.2026

  • 25 Веселия Роджър

    3 1 Отговор
    Страхливите пирати подвиват опашка .

    15:26 02.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Спрете бре ейй ...

    4 2 Отговор
    Просто напишете че САЩ и Израел са терористи и военнопрестъпници. Толкова ли е трудно? Абе журналета на жалка заплатка вие действително ли не осъзнавате че морала и достойнството ви прави хора? ... хора!

    15:27 02.03.2026

  • 28 Е, ти пък нищо не каза

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тръмп си действа много професионално. Снощи 4 Б-2 са минали за час над Иран и са унищожили напълно най-големия ирански завод за балистични ракети, заедно със складовете към него. Заводът е бил много добре укрепен , нямало е как да бъде унищожен стандартно и затова Б-2 са му пуснали няколко тежки бомби. Перфектна работа.

    15:27 02.03.2026

  • 29 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ти да не":

    На теб и медицината не може да ти помогне, та даскалица ли ще може ?!

    15:27 02.03.2026

  • 30 любопитен

    3 1 Отговор
    Абе к,во стана с онзи чл.5 напетия?

    15:28 02.03.2026

  • 31 Гост

    0 1 Отговор
    Член 5 увисна празен.

    15:32 02.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ей тъпунгер

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "арбалета 🎯":

    Ходи се прегледай младеж. Ама много основно ако имаш здравна осигуровка в което дълбоко се съмнявам

    15:35 02.03.2026

  • 34 Интересно

    1 1 Отговор
    Великобритания:
    - Войската ни е само от иранци и индийци. Няма да воюваме срещу свои.

    15:44 02.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания