Гърция изпраща фрегати и F-16 в Кипър след напрежението около острова

Гърция ще изпрати две фрегати и два изтребителя F-16 в Кипър заради нарастващите опасения за сигурността около острова. Това заяви гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас, цитиран от Катимерини, предава БТА.

По думите му, след „непровокираните атаки“ на кипърска територия, Атина ще допринесе с всички възможни средства за отбраната на Република Кипър. Дендиас ще посети острова заедно с началника на въоръжените сили генерал Димитриос Хупис за срещи с президента Никос Христодулидис и министъра на отбраната Василис Палмас с цел координация на действията.

Междувременно говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис съобщи, че два безпилотни апарата, насочени към британската военна база в Акротири, са били неутрализирани. В района са въведени допълнителни мерки за сигурност, а учебните занятия в близките населени места са преустановени.

По информация на Ройтерс гражданското летище в Пафос също е било временно евакуирано след засичане на подозрителен обект. По-рано британската армия съобщи за предполагаема атака с дрон срещу базата в Акротири.

Президентът Христодулидис подчерта, че страната му не участва и няма намерение да участва във военни операции. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за Никозия, заявявайки, че ЕС стои „колективно, твърдо и недвусмислено“ зад своите държави членки.