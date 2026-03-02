Новини
Гърция изпраща фрегати и F-16 в Кипър след напрежението около острова

Гърция изпраща фрегати и F-16 в Кипър след напрежението около острова

2 Март, 2026 14:53, обновена 2 Март, 2026 14:53 949 33

Дронове към базата в Акротири, евакуация на летище Пафос и засилена координация между Атина и Никозия

Гърция изпраща фрегати и F-16 в Кипър след напрежението около острова - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гърция ще изпрати две фрегати и два изтребителя F-16 в Кипър заради нарастващите опасения за сигурността около острова. Това заяви гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас, цитиран от Катимерини, предава БТА.

По думите му, след „непровокираните атаки“ на кипърска територия, Атина ще допринесе с всички възможни средства за отбраната на Република Кипър. Дендиас ще посети острова заедно с началника на въоръжените сили генерал Димитриос Хупис за срещи с президента Никос Христодулидис и министъра на отбраната Василис Палмас с цел координация на действията.

Междувременно говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис съобщи, че два безпилотни апарата, насочени към британската военна база в Акротири, са били неутрализирани. В района са въведени допълнителни мерки за сигурност, а учебните занятия в близките населени места са преустановени.

По информация на Ройтерс гражданското летище в Пафос също е било временно евакуирано след засичане на подозрителен обект. По-рано британската армия съобщи за предполагаема атака с дрон срещу базата в Акротири.

Президентът Христодулидис подчерта, че страната му не участва и няма намерение да участва във военни операции. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за Никозия, заявявайки, че ЕС стои „колективно, твърдо и недвусмислено“ зад своите държави членки.


Гърция
  • 1 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    ДСБ излязоха с пост в социалните мрежи България да прати Ф16 в Израел.

    Коментиран от #31

    14:54 02.03.2026

  • 2 ши плашим гаргите

    5 3 Отговор
    ало гурция де се пъхаш между шамарите ?

    Коментиран от #15

    15:01 02.03.2026

  • 3 българия праща 4

    12 4 Отговор
    Четири самолета на ВВС на САЩ излетяха тази нощ с изключени транспондери от летище София !
    И ние сме на масата ! или под нея ? Надке, къде си, къде скри дядо свързочник ?

    Коментиран от #5

    15:03 02.03.2026

  • 4 Никой

    6 9 Отговор
    " Възраждане " да организират протест пред руското посолство в защита на Иран . Путя нали се прегръща с Хаменей , що не помага ?

    Коментиран от #29

    15:03 02.03.2026

  • 5 Ха,ха

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "българия праща 4":

    Много се вживяваш бе.

    15:04 02.03.2026

  • 6 Агресията на Американският ционизъм

    7 7 Отговор
    Няколко американски военни самолета са свалени над Кувейт.

    Пилотите са заловени.

    Коментиран от #30

    15:04 02.03.2026

  • 7 Агресията на Американският ционизъм

    6 3 Отговор
    Гори нефтената рафинерия на Aramco в Саудитска Арабия в следствие на ирански удар.

    15:05 02.03.2026

  • 8 Агресията на Американският ционизъм

    4 2 Отговор
    Сирени се включиха в базата на Кралските военновъздушни сили в Акротири, Кипър, докато военни самолети бързаха да я напуснат.

    15:06 02.03.2026

  • 9 Хеми значи бензин

    5 5 Отговор
    Само булгарските ф16 не летят. Това е поради високото ниво на учените от Бан завършили по соца много умни само тди 2.0 могат да запалят с крива манивела.

    Коментиран от #25, #32

    15:06 02.03.2026

  • 10 Агресията на Американският ционизъм

    2 3 Отговор
    Още един петролен танкер е атакуван и гори от ирански дронове край бреговете на Оман.

    15:06 02.03.2026

  • 11 Агресията на Американският ционизъм

    8 5 Отговор
    Ирански балистични ракети са нанесли удари срещу групировка на ВМС на САЩ в Персийския залив!

    Ударен е самолетоносача „Линкълн“, цялата американска самолетоносна група се е оттеглила на 1000 км от Иран!

    Коментиран от #18, #19

    15:08 02.03.2026

  • 12 Агресията на Американският ционизъм

    3 2 Отговор
    И Ким иска да се включи във войната

    „Ако Иран иска, можем да им предоставим ракети срещу Израел. Една такава ракета може да унищожи целия Израел“, каза Ким Чен Ун.

    15:09 02.03.2026

  • 13 ЦРУ

    4 4 Отговор
    Сега и Турция вероятно ще изпрати фрегати с може и войска е своята част.Е такива смутни времена съединението на двете половини на острова е много вероятно.Нали съединението прави силата.А приказките на брюкселските лейки,са може да те кажем Франсетата вече дадоха фира в базата им в близкия изток.И базата на американците в съседна
    Турция-Инджерлик е била ударена с ракета и гори ,но не е ясно от къде е дошла.

    15:09 02.03.2026

  • 14 Агресията на Американският ционизъм

    5 2 Отговор
    Ирански дрон, Shahed-136, е ударил посолството на САЩ в Кувейт.

    Геолокацията е потвърдена.

    Разбиването на F-16 над Кувейт е дело на противовъздушната отбрана, която се е опитвала да свали дрона.

    15:10 02.03.2026

  • 15 смаян

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ши плашим гаргите":

    Гърция може да прати каквото реши. Виж напиши в чичо Гугъл за справка - Гърция армия.

    15:10 02.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Агресията на Американският ционизъм

    4 2 Отговор
    Ракетни удари и в международното летище „Бен Гурион“ в Тел Авив.

    А Катарското външно министерство заяви, че атаките на Иран срещу него „не могат да останат без отговор“.

    Минути след изявлението Иран изстреля още десет ракети по Доха, унищожавайки няколко американски и един катарски военен обект.

    15:12 02.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Член коресп. Бан

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Агресията на Американският ционизъм":

    Балистична или Баластична ракета

    Коментиран от #23

    15:12 02.03.2026

  • 20 Агресията на Американският ционизъм

    2 3 Отговор
    Светът сега ще разбере, че като се съгласи да приеме американска военна база, една държава не получава по-голяма сигурност; тя просто става заложник.

    В момента получават нагледно доказателство - арабските държави от Персийския залив буквално са заложници на Израел и САЩ. Да имаш американска военна база на своя територия не ти дава преимущество, а те превръща в мишена.

    Нашата главнокомандваща журналистка Йотова дали схваща това?

    15:16 02.03.2026

  • 21 Агресията на Американският ционизъм

    2 2 Отговор
    Китайското външно министерство обяви подкрепата си за Иран в защитата на неговия суверенитет и териториална цялост.
    Руското външно министерство призова за незабавно прекратяване на огъня и преговори.
    Испания осъди атаката на САЩ и Израел срещу Иран.
    Индия осъди ударите на Иран срещу ОАЕ.

    Цените на газа в Европа се повишиха с 50% от откриването на търговията.

    15:17 02.03.2026

  • 22 Тоалетна Хартия

    2 1 Отговор
    Айдееее, почна се...Сега и турция ще прати нещо към Кипър, пък може и към Атина!!!

    15:21 02.03.2026

  • 23 Агресията на Американският ционизъм

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Член коресп. Бан":

    За теб Баластична - от БАЛАстра )))

    15:22 02.03.2026

  • 24 Контраелински

    2 2 Отговор
    Не ходете в Александруполис. Лъжат масово по таверните, мразят българите, лошо обслужване. Особено по крайбрежния булевард.

    15:26 02.03.2026

  • 25 "хеми значи....."

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хеми значи бензин":

    мало.....мен бак... лук

    15:26 02.03.2026

  • 26 Византийски номера

    1 3 Отговор
    Гола вода са гърците. Ние им правим оборот, те ни лъжат.

    15:27 02.03.2026

  • 27 ВЪХ И ТИЯ

    1 2 Отговор
    А НИЕ ? ТИЯ ОТ КАРЛОВО КО ЧАКАТ?

    15:34 02.03.2026

  • 28 Казанлъшкия

    0 1 Отговор
    Непровокирани атаки? Кипър е съучастник и от там излитат самолети ,които бомбардират Иран. Ние вероятно ще сме следващите.

    15:36 02.03.2026

  • 29 Казанлъшкия

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    Помага им ,явно не си чел. Русия продаде пво-та на Иран. Но явно са твърде малко пво-тата, защото не до личи да са спрели някого.

    15:38 02.03.2026

  • 30 Казанлъшкия

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Агресията на Американският ционизъм":

    Не са свалени,а сами са се разбили глупаците.

    15:38 02.03.2026

  • 31 Пилот

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Още се учим да ги караме.

    15:45 02.03.2026

  • 32 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хеми значи бензин":

    Учените от БАН, завършили по соца, станаха доценти по сапунджилък и ПеПе ДеРаси.

    15:47 02.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

