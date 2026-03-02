Гърция изпраща фрегати и F-16 в Кипър след напрежението около острова

Гърция ще изпрати две фрегати и два изтребителя F-16 в Кипър заради нарастващите опасения за сигурността около острова. Това заяви гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас, цитиран от Катимерини, предава БТА.
По думите му, след „непровокираните атаки“ на кипърска територия, Атина ще допринесе с всички възможни средства за отбраната на Република Кипър. Дендиас ще посети острова заедно с началника на въоръжените сили генерал Димитриос Хупис за срещи с президента Никос Христодулидис и министъра на отбраната Василис Палмас с цел координация на действията.
Междувременно говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис съобщи, че два безпилотни апарата, насочени към британската военна база в Акротири, са били неутрализирани. В района са въведени допълнителни мерки за сигурност, а учебните занятия в близките населени места са преустановени.
По информация на Ройтерс гражданското летище в Пафос също е било временно евакуирано след засичане на подозрителен обект. По-рано британската армия съобщи за предполагаема атака с дрон срещу базата в Акротири.
Президентът Христодулидис подчерта, че страната му не участва и няма намерение да участва във военни операции. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за Никозия, заявявайки, че ЕС стои „колективно, твърдо и недвусмислено“ зад своите държави членки.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #31
14:54 02.03.2026
2 ши плашим гаргите
Коментиран от #15
15:01 02.03.2026
3 българия праща 4
И ние сме на масата ! или под нея ? Надке, къде си, къде скри дядо свързочник ?
Коментиран от #5
15:03 02.03.2026
4 Никой
Коментиран от #29
15:03 02.03.2026
5 Ха,ха
До коментар #3 от "българия праща 4":Много се вживяваш бе.
15:04 02.03.2026
6 Агресията на Американският ционизъм
Пилотите са заловени.
Коментиран от #30
15:04 02.03.2026
7 Агресията на Американският ционизъм
15:05 02.03.2026
8 Агресията на Американският ционизъм
15:06 02.03.2026
9 Хеми значи бензин
Коментиран от #25, #32
15:06 02.03.2026
10 Агресията на Американският ционизъм
15:06 02.03.2026
11 Агресията на Американският ционизъм
Ударен е самолетоносача „Линкълн“, цялата американска самолетоносна група се е оттеглила на 1000 км от Иран!
Коментиран от #18, #19
15:08 02.03.2026
12 Агресията на Американският ционизъм
„Ако Иран иска, можем да им предоставим ракети срещу Израел. Една такава ракета може да унищожи целия Израел“, каза Ким Чен Ун.
15:09 02.03.2026
13 ЦРУ
Турция-Инджерлик е била ударена с ракета и гори ,но не е ясно от къде е дошла.
15:09 02.03.2026
14 Агресията на Американският ционизъм
Геолокацията е потвърдена.
Разбиването на F-16 над Кувейт е дело на противовъздушната отбрана, която се е опитвала да свали дрона.
15:10 02.03.2026
15 смаян
До коментар #2 от "ши плашим гаргите":Гърция може да прати каквото реши. Виж напиши в чичо Гугъл за справка - Гърция армия.
15:10 02.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Агресията на Американският ционизъм
А Катарското външно министерство заяви, че атаките на Иран срещу него „не могат да останат без отговор“.
Минути след изявлението Иран изстреля още десет ракети по Доха, унищожавайки няколко американски и един катарски военен обект.
15:12 02.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Член коресп. Бан
До коментар #11 от "Агресията на Американският ционизъм":Балистична или Баластична ракета
Коментиран от #23
15:12 02.03.2026
20 Агресията на Американският ционизъм
В момента получават нагледно доказателство - арабските държави от Персийския залив буквално са заложници на Израел и САЩ. Да имаш американска военна база на своя територия не ти дава преимущество, а те превръща в мишена.
Нашата главнокомандваща журналистка Йотова дали схваща това?
15:16 02.03.2026
21 Агресията на Американският ционизъм
Руското външно министерство призова за незабавно прекратяване на огъня и преговори.
Испания осъди атаката на САЩ и Израел срещу Иран.
Индия осъди ударите на Иран срещу ОАЕ.
Цените на газа в Европа се повишиха с 50% от откриването на търговията.
15:17 02.03.2026
22 Тоалетна Хартия
15:21 02.03.2026
23 Агресията на Американският ционизъм
До коментар #19 от "Член коресп. Бан":За теб Баластична - от БАЛАстра )))
15:22 02.03.2026
24 Контраелински
15:26 02.03.2026
25 "хеми значи....."
До коментар #9 от "Хеми значи бензин":мало.....мен бак... лук
15:26 02.03.2026
26 Византийски номера
15:27 02.03.2026
27 ВЪХ И ТИЯ
15:34 02.03.2026
28 Казанлъшкия
15:36 02.03.2026
29 Казанлъшкия
До коментар #4 от "Никой":Помага им ,явно не си чел. Русия продаде пво-та на Иран. Но явно са твърде малко пво-тата, защото не до личи да са спрели някого.
15:38 02.03.2026
30 Казанлъшкия
До коментар #6 от "Агресията на Американският ционизъм":Не са свалени,а сами са се разбили глупаците.
15:38 02.03.2026
31 Пилот
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Още се учим да ги караме.
15:45 02.03.2026
32 Факт
До коментар #9 от "Хеми значи бензин":Учените от БАН, завършили по соца, станаха доценти по сапунджилък и ПеПе ДеРаси.
15:47 02.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.