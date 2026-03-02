Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Михаела Маринова превръща напрежението в броня в „Under Pressure“ (ВИДЕО)

Михаела Маринова превръща напрежението в броня в „Under Pressure“ (ВИДЕО)

2 Март, 2026 15:13 526 10

  • михаела маринова-
  • under pressure-
  • видео-
  • валери милев

„Under Pressure“ е създадена от самата Михаела, мултиплатинения корейски продуцент JINBYJIN и норвежката авторка Julia Finster

Михаела Маринова превръща напрежението в броня в „Under Pressure“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Михаела Маринова представи видеото към „Under Pressure“ - проект, който надгражда песента с визуално присъствие и силна естетика. Моментът, в който човек стои на ръба - между това да се пречупи и да се изгради наново - именно тази вътрешна точка e в основата на видеоклипа, създаден от Валери Милев. Както винаги, режисьорът работи с контрасти - плът срещу стомана, светлина срещу тъмнина, мекота срещу структура.

„Under Pressure“ е създадена от самата Михаела, мултиплатинения корейски продуцент JINBYJIN и норвежката авторка Julia Finster по време на международния творчески лагер за писане на музика Sofia Songwriting Camp.

Паралелно с музикалната си кариера, Михаела Маринова влезе и в нова роля като вокален педагог в телевизионния формат „Като две капки вода“. Присъствието ѝ в предаването дава знак за друга страна от нейния професионален път - на изпълнител с опит, който вече може да го предава нататък.

През пролетта енергията на Михаела Маринова ще се пренесе и на живо с концертна серия в три града:

  • 18 април - Клуб Модерен Театър, Бургас
  • 28 април - The Brick Port, Варна
  • 9 май - Plovdiv Event Center, Пловдив

Официалното видео към „Under Pressure“ излиза днес, 2-ри март, в YouTube канала на Михаела Маринова и в българския телевизионен ефир.


  • 1 надарена кака

    2 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #5

    15:25 02.03.2026

  • 2 Анонимен

    1 0 Отговор
    Много талантлива, но не ми харесват песните й.

    15:25 02.03.2026

  • 3 въпросче

    1 0 Отговор
    Вече само на английски ли ще пее?

    15:30 02.03.2026

  • 4 Гост

    0 0 Отговор
    Добре си пееше на български. Какво стана?

    15:31 02.03.2026

  • 5 Надарен батко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    Аз като им направя байпас и ти пусна един силнотоков кабел, напрежението ще започне да ти избива като спукан водопровод!

    15:31 02.03.2026

  • 6 Урок по Рок

    0 0 Отговор
    Under Pressure е хитово парче на Queen от далечното минало. Тук нещата са доста по-различни. Би било по-добре имената на песните да не се дублират.

    15:34 02.03.2026

  • 7 Елизабет Цветанова

    0 0 Отговор
    Напрежението свалям с сто грама сперма на гладно 🤣🤭🤣🤭

    Коментиран от #8

    15:35 02.03.2026

  • 8 Фърлям

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Елизабет Цветанова":

    Само по триесе.

    15:41 02.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нова песен

    0 0 Отговор
    Изкарал Муньо говеда.

    16:00 02.03.2026