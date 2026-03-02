Михаела Маринова превръща напрежението в броня в „Under Pressure“ (ВИДЕО)

Михаела Маринова представи видеото към „Under Pressure“ - проект, който надгражда песента с визуално присъствие и силна естетика. Моментът, в който човек стои на ръба - между това да се пречупи и да се изгради наново - именно тази вътрешна точка e в основата на видеоклипа, създаден от Валери Милев. Както винаги, режисьорът работи с контрасти - плът срещу стомана, светлина срещу тъмнина, мекота срещу структура.

„Under Pressure“ е създадена от самата Михаела, мултиплатинения корейски продуцент JINBYJIN и норвежката авторка Julia Finster по време на международния творчески лагер за писане на музика Sofia Songwriting Camp.

Паралелно с музикалната си кариера, Михаела Маринова влезе и в нова роля като вокален педагог в телевизионния формат „Като две капки вода“. Присъствието ѝ в предаването дава знак за друга страна от нейния професионален път - на изпълнител с опит, който вече може да го предава нататък.

През пролетта енергията на Михаела Маринова ще се пренесе и на живо с концертна серия в три града:

18 април - Клуб Модерен Театър, Бургас

28 април - The Brick Port, Варна

9 май - Plovdiv Event Center, Пловдив

Официалното видео към „Under Pressure“ излиза днес, 2-ри март, в YouTube канала на Михаела Маринова и в българския телевизионен ефир.