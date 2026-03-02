Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Говори Москва: САЩ и Израел искат смяна на режима в Техеран и саботират дипломацията

Говори Москва: САЩ и Израел искат смяна на режима в Техеран и саботират дипломацията

2 Март, 2026 16:50

Русия е съюзник на Иран и двете страни имат сключено споразумение за стратегическо партньорство

Руското външно министерство обвини САЩ и Израел, че се стремят да сменят режима в Иран и се опитват да осуетят нормализирането на отношенията между Техеран и арабските държави в региона, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

В официално изявление ведомството заяви, че според Москва вече е ясно, че Вашингтон и Тел Авив не само целят смяна на режима в Иран чрез "най-нечистоплътни средства" като убийството на ръководството на една суверенна държава, но се опитват и да подкопаят усилията за подобряване на отношенията между Иран и неговите арабски съседи.

Същевременно Кремъл заяви, че цени посредничеството на Вашингтон в мирните преговорите за Украйна, но разчитат само на себе си.

"Продължаваме да ценим високо посредническите усилия на САЩ, но преди всичко разчитаме само на себе си и сами отстояваме собствените си интереси. Това ще ни ръководи и занапред“, каза прессескретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Песков изрази "дълбоко разочарование" от въздушните удари срещу Иран. Според него САЩ са избрали пътя на пряката агресия срещу Техеран, въпреки че едновременно с това бяха водени преговори с Техеран.

Русия е съюзник на Иран и двете страни имат сключено споразумение за стратегическо партньорство. В миналото това сътрудничество е включвало и взаимни доставки на оръжие, част от които Москва използва във войната с Украйна. За разлика от отношенията със Северна Корея обаче, партньорството с Иран не предвижда взаимна военна помощ.

Междувременно остава неясно дали обявените от Украйна тристранни преговори, планирани за началото на март в ОАЕ, ще се състоят на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток. Последната подобна среща се състоя в Женева.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано днес, че новият кръг тристранни преговори с Русия с посредничеството на САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна, които се очакваше да се състоят тази седмица, не са били отменени след ударите на САЩ и Израел срещу Иран през уикенда, предаде Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Говори Киев

    23 15 Отговор
    2 милиона руски орки 2 метра под земята пред портите на Украйна. Император Путин “Унищожителят” на Русия.

    16:52 02.03.2026

  • 2 койдазнай

    18 12 Отговор
    Ми да! Русия винаги е била за пример и разчита само и единствено на дипломацията. За това Русия никога не е започвала война и никога не е нападала държави!

    16:52 02.03.2026

  • 3 симха

    21 11 Отговор
    Както и вие искате да смените режима в Украйна, ама не ви се получава.

    Коментиран от #11, #13

    16:54 02.03.2026

  • 4 СССРБарета

    9 17 Отговор
    Краварника удари на камък! От три дена операция вече щяла да бъде четири седмици! След 4 седмици може да обявят че ще продължи четири години! 🤣🤣🤣🤣🤣 Пълен крах за краварника! Иранците оцеляха и сега се мобилизират!

    Коментиран от #10, #12, #16, #23, #82

    16:55 02.03.2026

  • 5 ОТАН

    18 0 Отговор
    Изглежда, че в БРИКС нямат член 5 хаха

    16:55 02.03.2026

  • 6 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    17 7 Отговор
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе недopacляк?! Сега цял свят знае, че си един мишok, който се скрива в бункера при всяка незначителна опасност и изоставяш всичките си партньори, криейки се зад безсмислени декларации.

    Коментиран от #35

    16:56 02.03.2026

  • 7 Някой

    7 12 Отговор
    Когато са прави руснаците, нищо не може да се каже. Факт е, че без да са приключили преговорите с Иран, САЩ напада вероломно и убив водещите политици в страната. От тук насетне никой за нищо няма да вярва на САЩ. Никакви преговори няма да се вземат на сериозно.
    И с пълно право!

    16:56 02.03.2026

  • 8 руската мечка

    11 7 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    16:56 02.03.2026

  • 9 Джи

    8 0 Отговор
    Чакай че се обърках Сега кой беше агресора и кой жертвата? Не че от това нещо простича!🤣🤣🤣

    16:57 02.03.2026

  • 10 Питащ

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "СССРБарета":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #30

    16:57 02.03.2026

  • 11 Някой

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "симха":

    О, не мисли че руснаците не могат да гръмнат ЗЗеленски, когато си решат. просто не искат. Иначе, имат всички необходими оръжия за това. Но имат и морал. Нещо, което за американците и евреите не може да се каже.

    Коментиран от #22, #43

    16:57 02.03.2026

  • 12 койдазнай

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "СССРБарета":

    Напротив!
    Тръмп има нужда от няколко войни, за да не го занимават с вътрешни проблеми и разни Епщайни. За това няма и да има повече избори, тъй като за всички е ясно, че след всички успехи, които Тръмп донесе на народа си, няма кой друг да получи такава подкрепа!

    16:57 02.03.2026

  • 13 Крепостен на Хартиената мечка

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "симха":

    Ние искаме от век и световният ред да променяме )засега си оставаме само с искането 🙄

    16:57 02.03.2026

  • 14 бай Даньо

    9 3 Отговор
    А ти какво правиш Путине с всичките евреи около теб обграден!?

    16:57 02.03.2026

  • 15 Олигавен соросоид

    0 6 Отговор
    От израелски бункер: Дай Дай Дай още малко и ще изпадна в екстаз!!!

    16:58 02.03.2026

  • 16 Атина Палада

    2 9 Отговор

    До коментар #4 от "СССРБарета":

    САЩ нямат военен ресурс за 4-ри седмици.

    16:58 02.03.2026

  • 17 Швейк

    8 3 Отговор
    Москва помага на стратегическия си партньор с изразяване на леко недоволство.

    Коментиран от #25

    16:58 02.03.2026

  • 18 Медводков линията 🤡

    7 2 Отговор
    Не остана червена линя която да не е премината!

    16:58 02.03.2026

  • 19 Zaxaрова

    7 3 Отговор
    Скърбим за другаря Хомейни!

    16:58 02.03.2026

  • 20 КРЕМЪЛСКИЯ КАШИК

    5 4 Отговор
    Нали му беше Скучно .

    Искаше Движуха .

    Ето го резултата от Украинската Обосрация.

    Сирия Венецуела Иран .

    16:59 02.03.2026

  • 21 ФАКТ

    9 2 Отговор
    пе де Русия изостави Сирия, изостави Венецуела, изостави Куба, и това сполетява в момента Иран
    При при нея - интереса клати феса... не случайно джуджака целува кОрана.

    17:00 02.03.2026

  • 22 Буданов

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Друго си мисля...

    17:00 02.03.2026

  • 23 СССР Каскета

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "СССРБарета":

    Кога САЩ са казвали

    За 3 Дена Операция

    Бре Каскет Смачкан ?

    Коментиран от #29

    17:01 02.03.2026

  • 24 Попов

    6 4 Отговор
    Ех,...като си спомня само какви страховити супер-секретни, безаналогови, модерни и мощни оръжия имаше Путлер и рашистката орда до преди малко повече от 4 години. Цял свят се страхуваше от тях. Изпепеляваше Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон за 3 до 5 минути. Московската орда стигаше за 3 дни на Берлин, за седем на Лисабон, а САЩ потапяше за миг с "Посейдон". 🤣
    А сега? Никой вече не ги взема насериозно, червените им линии и заплахи предизвикват само истеричен смях и подигравки. Тежеста им в международните отношения е като на Папуа Нова Гвинея.
    Сега силиците им стигат само да навлезнат в някое обезлюдено село с 3 бараки, да забодат парцала на аквафреш, да се снимат за пред началството и да си плюят на петите, че дронове дебнат отвсякъде. Или пък да подкрепят някой стратегически партньор със статус във Фейсбук.

    Коментиран от #39

    17:02 02.03.2026

  • 25 Атина Палада

    7 7 Отговор

    До коментар #17 от "Швейк":

    Иран е достатъчно мощен и не се нуждае от помощ. От помощ се нуждаят САЩ и Израел..

    Коментиран от #47, #48

    17:02 02.03.2026

  • 26 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 3 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха?

    Коментиран от #41

    17:03 02.03.2026

  • 27 Ционист

    4 5 Отговор
    Че на унизена Русия кой и иска мнението .

    17:03 02.03.2026

  • 28 стоян георгиев

    5 4 Отговор
    Иран също иска смяна на цио нисстските режими в Сащ и Исрахелл .

    17:03 02.03.2026

  • 29 Атина Палада

    5 6 Отговор

    До коментар #23 от "СССР Каскета":

    Тръмп каза,че за три дни и приключва. На следващият ден обяви 4-ри седмици и приключва!

    17:03 02.03.2026

  • 30 СССРБарета

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Питащ":

    2 милиона!? Ама ти бройш фа шагите от Украйна ли? От руска страна хората на фронта са предимно наемници и местни! Руските войски са дълбоко в тила от 25 км назад! Това са предимно инженери, оператори на противовъздушни системи, на ударни системи, оператори на системи за радиоелектронна борба, снабдителни линии, артелчици, още по-назад в тила са пилоти на ударни хеликоптери, и най-назад в тила са пилоти на ударната авиация! Жертвите са най-отпред, където са предимно наемници! Отзад в тила почти няма жертви а против трупа се боен опит! Тази информация я знам от руски генерал с който разговаряха родителите ми при посещение в Москва, през август месец 2025 г. Така че руските загуби не ги мисли! Руските редовни войски са на работа и си вършат работата!

    Коментиран от #44

    17:04 02.03.2026

  • 31 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    6 4 Отговор
    "Иран настоява за тази война".
    "Аятоласите, със своите действия само удължават агонията на народа на Иран"

    Коментиран от #40

    17:04 02.03.2026

  • 32 реално

    5 3 Отговор
    няма "приятел", която Русия да не е изоставяла

    17:04 02.03.2026

  • 33 Димитър Георгиев

    6 3 Отговор
    На вниманието на копейките: Руски генерал и Дугин: Русия губи съюзници по целия свят, ставаме слуги на Китай!Логичното се случва вече! Путин унищожава Русия систематично!

    Коментиран от #46

    17:04 02.03.2026

  • 34 хмм?

    8 2 Отговор
    Абе къде е Русия? Защо не помага на братските народи от Венецуела и Иран срещу?

    17:05 02.03.2026

  • 35 Така е

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    КГБ ЧЕКИСТ

    Взе да си мисли че е Петър 1.

    Късометражно Еврейче не може да бъде

    Император

    Колкото и да драпа
    Си остава ЧЕКИСТ.

    Коментиран от #54

    17:05 02.03.2026

  • 36 "Според всяка оценка

    6 2 Отговор
    руският президент Владимир Путин явно е провалил окончателно военните си планове в Украйна. Това съобщава The Financial Times. Отбелязва се, че вярвайки, че мнозинството от украинците жадуват за „връщане в родината си“, той очаква победа в рамките на няколко дни. „Няма нужда да се спираме подробно на това колко Путин е изчислил погрешно всичко. Той също така се стреми да отслаби НАТО, което благодарение на присъединяването на Финландия оттогава почти удвои дължината на руската си граница. Премиалният парцел на Путин беше надеждата, че Тръмп рязко ще промени позицията си в сравнение с Джо Байдън, но отново сметките на Русия бяха грешни. Вместо това Тръмп наложи крути петролни санкции на Русия, които доведоха до катастрофален срив на приходите."

    17:06 02.03.2026

  • 37 Пенсионер

    9 1 Отговор
    Никога не съм си представял, че Русия има толкова разпиляна и слаба армия. Десетилетия са ни заблуждавали, че са някаква сила, а те са въздух под налягане. За 25 г. Путин успя да разруши цялото градено величие на СССР.
    Затова не е добре милиционер и фатмак да са начело на държавата.

    Коментиран от #65

    17:06 02.03.2026

  • 38 един масивен

    5 1 Отговор
    инфаркт ще му дойде добре на късократото джудже..

    17:06 02.03.2026

  • 39 Тодоров

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Попов":

    Тихоо!Тихо бе, прррр делллл,въпреки всичкият спам който си постнал не си компетентен и ти се отнема микрофоня 🎤 ,ако бъдеш послушен ще ти бъде подаден обратно .

    Коментиран от #56

    17:07 02.03.2026

  • 40 Атина Палада

    1 6 Отговор

    До коментар #31 от "Гyмен кРадев БОгаТАШа":

    Какви аятоласи сънуваш? Нали ги избиха и сега народа на Иран обяви джихад...и Тръмп побърза да иска мир,обаче народа на Иран каза Не..

    17:07 02.03.2026

  • 41 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Намериха му само Чалмата .

    17:07 02.03.2026

  • 42 Деций

    3 2 Отговор
    Стига вече с вашето двуличие, приятели на Иран и още по големи с Израел.На всеки е ясно ,че СССР е създаден от евреи,че след разпускането почти 3 милиона руски евреи се преселиха в Израел,и всеки трети евреин е рускоговорящ.Това и е причината Зеленски да е още жив, защото е евреин и путин е обещал на еврейското ръководството да не го убива.Отделно Иран многократно е настоявал да купи C400 и желанието не е удовлетворено естествено пак заради евреите.Еее,кое им е наред в отношенията между Русия и Иран,да се тупат по гърбовете и да правят общи снимки.Иран помогна с дронове,но Русия за момента само с приказки.Голяма ,част от руските олигарси и висши политически дейци са евреи.Самото противопоставяне на САЩ и Русия е противопоставяне между два еврейски клана!Та толкова за дружбата между евреи и шиити.

    17:08 02.03.2026

  • 43 След като има

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    20 неуспешни опита, явно не могат. Те, руснаците като цяло са много некадърна и глупава нация. Нищо не им се получава. Тотал щета са.

    17:08 02.03.2026

  • 44 Хм Хм

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "СССРБарета":

    Боже, какви фантазии!

    Коментиран от #55

    17:08 02.03.2026

  • 46 Q -Ресс Tиaа

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Димитър Георгиев":

    ДиДи лапуркай го с обилна слюнка ,муци ,както винаги ,аз 7мам грижата за възнаграждението .

    17:09 02.03.2026

  • 47 Колега

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Ква дрога друсате копейките?

    Коментиран от #62

    17:09 02.03.2026

  • 48 Госпожо

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    проверете какво точно пиете в пенсионерския клуб. Не ви влияе никак добре :)))

    17:10 02.03.2026

  • 49 АЯТОЛАХА

    6 1 Отговор
    Праща ли още ШАХЕДИ

    ЗА ПУСЯ ?

    Питам за Една Купейка.

    17:10 02.03.2026

  • 50 Тракиец 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ПЛЮЯ НА РАСИЯ

    6 3 Отговор
    Русия е срам и позор за света !! Къде са Русия Китай Северна Корея Азия Брикс Индия Пакистан сега да защитят единствената държава на планетата която не е отровена от еврейската отрова? Къде е сега расия да защити Иран и да се застъпи за Иран ??? Когато стане въпрос за евреи расия сащ БРИТАНИЯ и всички отре.пки ги бранят .. историята го е доказала.....помним ТРЕТИЯ РАЙХ помним Хитлер.....плюя ви на русията империята която винаги изостава съмишлениците си

    Коментиран от #57, #60, #72

    17:10 02.03.2026

  • 51 Козлодуйския

    3 0 Отговор
    Къде е моят приятел механика?Жив ли е човека?

    17:11 02.03.2026

  • 52 Уса

    2 3 Отговор
    Аятолаха отдавна обръсна брадата и не е в Иран.Има още 100 аятоласи близнаци

    17:11 02.03.2026

  • 53 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    6 0 Отговор
    Рашистите започнаха войната! Започнаха СВО на фюрера Путлер! На фашиста Путлер! На комплексара Путлер!
    Към края на ВСВ Хитлер воюва САМ срещу целия свят.Така ще стане и с любимия на рашафилите УБИЕЦ на деца и старци иZpoда Путлер.
    Той си мисли, че ще остане в историята. Останаха ли в историята Саддам Хюсеин и Муамар Кадафи, диктаторите ,които намериха кучешка смъpт?
    Всеки незначителен кървав диктатор си мисли, че е велик, докато не умре като кyче в бункера си !

    17:11 02.03.2026

  • 54 Димитър Георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Така е":

    Пак съм аз и съм ти ръгаллл яко в боба ,чушки 🌶️ в захлас 😂😂😂.

    17:11 02.03.2026

  • 55 СССРБарета

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Хм Хм":

    Е Какво стана бе нали на Путин му свършаха ракетите преди 4 години? Междувременно умираше 34 пъти? Сипахте закани че Русия щяла да фалира на третия ден след санкциите? Взима ли чиповете от перални?... Оня соросоид смешен Тагарев дори обясняваше 2023 година че контра на стопа вече е готов и след няколко месеца съюзническите натовски войски щяли да бъдат край Москва? Някой друг май фантазира? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #58, #74

    17:12 02.03.2026

  • 56 Копейкотрошач

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "Тодоров":

    Теслата.

    Коментиран от #59

    17:12 02.03.2026

  • 57 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Тракиец 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ПЛЮЯ НА РАСИЯ":

    Много си се превъзбудил неонацистска маz Тийоо,да ти дам парцал 🇺🇦 да се позабършеш ...

    Коментиран от #68, #73

    17:13 02.03.2026

  • 58 Тихо πръдляк!

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "СССРБарета":

    Не си компетентен по военните въпроси.

    Коментиран от #66

    17:14 02.03.2026

  • 59 оня с кола

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Копейкотрошач":

    Замах със сап зад връта и щаа целуват студен .

    17:14 02.03.2026

  • 60 Многоходовото

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Тракиец 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ПЛЮЯ НА РАСИЯ":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    17:15 02.03.2026

  • 61 Олигавен в екстаз суросоид

    1 3 Отговор
    Натаняху бил ли е в офиса днес, или си е бил в бункера цял ден?

    17:15 02.03.2026

  • 62 КРОКОДИЛ🐊

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Колега":

    В раша харесват опиатите тип херо фента и класиката КРОКОДИЛ🐊

    Коментиран от #67

    17:15 02.03.2026

  • 63 Ще си събираш

    1 0 Отговор
    кара.нтийте

    17:16 02.03.2026

  • 64 А ГДЕ

    2 3 Отговор
    МърсУлата ?А где Кая Калас постната балтийска шпрота ?

    17:17 02.03.2026

  • 65 Януари 2022

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Пенсионер":

    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    17:17 02.03.2026

  • 66 Реза Пахлави

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "Тихо πръдляк!":

    Шти распора парделникъ!

    17:17 02.03.2026

  • 67 Петър Първи -първият руски император

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "КРОКОДИЛ🐊":

    "Със западняците можеш да се разбереш.А аз се опитвам от животни да направя хора."

    17:18 02.03.2026

  • 69 Пора

    4 0 Отговор
    Путинова русия умря.

    17:19 02.03.2026

  • 70 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    4 1 Отговор
    Хич не съм се превъзбудил комунистическа антибългарска к..у..Р..во ! Е.....Б....е..м ти м..а..ме..н. ц..е..то г..я..у.р..ако ц..и.г..а..нс.ко без.родно ...само Иран и морала ще прочисти такива демони като теб от Европа нищо...жество долн..оп..роб..но ....само Иран и третият райх ще изпепелят м.ъ рш.и като теб чи.футска из.ме.т

    Коментиран от #80

    17:19 02.03.2026

  • 72 Бат Тъньо Кочаня

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "Тракиец 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ПЛЮЯ НА РАСИЯ":

    Искаш ли да мигго понаплюеш хубаво ,а минн дилл,след волната програма ща кича 5€врака за вечерта за хоремага .

    Коментиран от #77

    17:19 02.03.2026

  • 73 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩":

    Хич не съм се превъзбудил комунистическа антибългарска к..у..Р..во ! Е.....Б....е..м ти м..а..ме..н. ц..е..то г..я..у.р..ако ц..и.г..а..нс.ко без.родно ...само Иран и морала ще прочисти такива демони като теб от Европа нищо...жество долн..оп..роб..но ....само Иран и третият райх ще изпепелят м.ъ рш.и като теб чи.футска из.ме.т

    Коментиран от #79, #90

    17:20 02.03.2026

  • 74 Хм Хм

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "СССРБарета":

    "съюзническите натовски войски щяли да бъдат край Москва?"

    Кой го е казал? Къде? Кога?

    Коментиран от #78

    17:20 02.03.2026

  • 75 Ицо

    2 0 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    Коментиран от #84, #87

    17:21 02.03.2026

  • 76 Путин

    2 4 Отговор
    Сорос..н ята днеска заработва и извънредно! Днеска цял ден плюят по Путин вече плюнки не им останаха ама още се надуват! По принцип са до 17:00 ч. Ама днеска бачкат извънредно явно ще има центове! Ама бе много сте се олигавили оставете малко плюмнки и за утре!

    17:22 02.03.2026

  • 77 Тракиец 🇺🇦

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Бат Тъньо Кочаня":

    Искаш ли м..а.йка ти и жена ти и сестра ти да ми плюят на х..у..я докато ги ч..у..К..а..м отзад в комунистическите ду.пари и им се празня в у стаите за без пари и шише водка г..я..у..Р..ска ц..и..г..а..н..с..К..а из..Мет

    Коментиран от #83

    17:23 02.03.2026

  • 78 СССРБарета

    2 3 Отговор

    До коментар #74 от "Хм Хм":

    Лично аз го чух по канал 1 в съботното предаване на "говори сега"! И за да съм по-точен не каза натовски, а просто каза украинските войски въоръжени подкрепени от западните съюзници до няколко месеца ще освободят Донбас Крим и ще бъдат на руска територия на път за Москва! Пълен фантазьор!

    Коментиран от #88

    17:25 02.03.2026

  • 79 Ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    На майка ти ,да и купиш една хускварна ,че долу е обрасала като гора айдушка ...

    17:26 02.03.2026

  • 80 Шехерезад

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Догато картечаря Ханс пускаше откос след откос хипнотизиран от лаещия звук на MG42 ,така и не разбра кога тувинският снайперист известен с прозвището си Ловеца сред руснците и Шварце Тойфел между германците с снайперска карабина Мосин от 700м му пръсна кратуната през каската .В предсмъртния си гърч Ханс се усука и пусна откос в посока на своите .

    Коментиран от #89

    17:27 02.03.2026

  • 81 вовосрит

    3 0 Отговор
    говорела масва, но остана само пхенян да слуша и то с едно ухо. До чего вовачкин страну довел! тези малоумници още живеят в 60те години на 20в а в дълбоката провинция ище не знаят че крепостното право е отменено преди 130 г.

    17:27 02.03.2026

  • 82 хаха🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "СССРБарета":

    остави го краварника, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 в Рашка крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад, мизерия е купонна система по северно корейски модел 🤣

    17:29 02.03.2026

  • 83 Бат Тъньо Кочаня

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Тракиец 🇺🇦":

    Лапуркай бе тръбарррр,кой го интересува какво искаш бре мррррршооо сqoп пенна .

    17:29 02.03.2026

  • 85 КАВО ИСКАТ ЛИ???

    0 0 Отговор
    САМО ТОБВА ЛИ ИСКАТ , СМЯНА НА ВЛАСТТА ЛИ?????? СЪМНИТЕЛНО Е ДА Е САМО ТОВА !!

    17:31 02.03.2026

  • 86 КАВО ИСКАТ ЛИ???

    0 0 Отговор
    САМО ТОБВА ЛИ ИСКАТ , СМЯНА НА ВЛАСТТА ЛИ?????? СЪМНИТЕЛНО Е ДА Е САМО ТОВА !!

    17:32 02.03.2026

  • 87 Тракиец 🇺🇦

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Ицо":

    Ицка мажи г3ягатта и отт ворри бу33ки ,че съм наблизо .

    17:32 02.03.2026

  • 88 "Руски Z-блогъри -

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "СССРБарета":

    Русия е слаба и не може без промяна. Четири години война са чудовищно дълго и обезсърчително време. Тези резултати са крайно разочароващи и унизителни- за четири години загубихме страната си и сега живеем в друга, която все още се казва Русия, разположена на същото място, но... е различна страна". Тези думи са на Никита Третяков - един от т.нар. Z-военни кореспонденти, който е мобилизиран като десантчик в руските ВВС и участва във войната в Украйна. "Нашата страна е, преди всичко, образ, който пазим в главите и сърцата си, но няма нищо общо с това, което ни предствят и което е реално. Русия вече не може да съществува в този й вид, трябва фундаментална промяна. "

    17:33 02.03.2026

  • 89 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Шехерезад":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    17:34 02.03.2026

  • 90 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Ти срррра в Уста та за първомайска лютеница хорцето ,от бившия Първомай съм и знам тайните и съставки .Имам и парцал 🇺🇦 да се забършеш след консумация .

    17:37 02.03.2026

