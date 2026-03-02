Летищата в Дубай, FlyDubai и Emirates започват ограничено възобновяване на операциите

Dubai Airports потвърждава, че от тази вечер, 2 март 2026 г., ще започне ограничено възобновяване на операциите, като на малък брой полети ще бъде разрешено да оперират от Dubai International (DXB) и Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC).
Това съобщиха от правителствената служба Dubai Media Office в платфората X. Пътниците се съветват да не се отправят към DXB или DWC, освен ако не са били директно уведомени от своята авиокомпания с потвърден час на заминаване.
FlyDubai ще изпълни ограничен брой полети вечерта на 2 март 2026 г., съобщиха още от Dubai Media Office. Клиентите се съветват да актуализират своите данни за контакт чрез „Manage Your Booking“ и да проверят статуса на полета на flydubai.com преди да пътуват към летището.
Другата местната авиокомпания – Emirates, също ще започне да изпълнява ограничен брой полети от вечерта на 2 март, посочват от Dubai Media Office. Приоритет се дава на пътници с по-ранни резервации. Пътниците, които са били пререзервирани за тези полети, ще бъдат уведомени директно от Emirates. Моля, не се отправяйте към летището, освен ако не сте получили потвърждение от авиокомпанията, допълват от медия офиса.
Източник: travelnews.bg
1 Последния Софиянец
19:49 02.03.2026
2 Сталинистки номера
Коментиран от #8
19:51 02.03.2026
3 Очаквано
Коментиран от #6
19:56 02.03.2026
4 С атаката на Дубай
Коментиран от #5
20:01 02.03.2026
5 Ами
До коментар #4 от "С атаката на Дубай":Нищо не рухнало. Щом иаш правелите съюзници с теб.
Коментиран от #7
20:06 02.03.2026
6 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Очаквано":Американците показаха на Путин как се прави.
Коментиран от #9
20:07 02.03.2026
7 Да не си се надрусал
До коментар #5 от "Ами":Виж се как пишеш!
20:09 02.03.2026
8 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Сталинистки номера":Копейките са от жалки по жалки. Поне да бяха отишли утре на Шипка.
20:10 02.03.2026
9 Аха
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":А той вече година превзема села на по-малко от 150 км от международно презната му граница.
20:12 02.03.2026
10 Данко Харсъзина
Коментиран от #11, #13
20:22 02.03.2026
11 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Путин може да си се бъхти още 5 години за три села в околностите на Харков.
20:24 02.03.2026
12 Май е номер
На път съм да позная!!!!! Да не би свалят някой самолет и да обвинят Хизбула например...или Иран...
Коментиран от #14, #15
20:28 02.03.2026
13 Определено
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Куба макар и не още следващия месец, но до края на лятото да. Канада и Гренландия едва ли. Важното е, че руската сфера на влияние системно и методично се премахва докато Русия гледа безпомощно и само осъжда остро докато е потънала в Украйна, която изпълнява ролята на съвременния и "Авганистан". Браво на Путни, който разкри реалните възможности на Руската армия и показа на всички, че могат безпроблемно да не се съобразяват с интересите на Кремълския режим и ситемно да елиминират сферата му на влияние
20:34 02.03.2026
15 Ейай
До коментар #12 от "Май е номер":Много ти е искуствен интелекта.
20:40 02.03.2026