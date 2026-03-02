Летищата в Дубай, FlyDubai и Emirates започват ограничено възобновяване на операциите

Dubai Airports потвърждава, че от тази вечер, 2 март 2026 г., ще започне ограничено възобновяване на операциите, като на малък брой полети ще бъде разрешено да оперират от Dubai International (DXB) и Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC).

Това съобщиха от правителствената служба Dubai Media Office в платфората X. Пътниците се съветват да не се отправят към DXB или DWC, освен ако не са били директно уведомени от своята авиокомпания с потвърден час на заминаване.

FlyDubai ще изпълни ограничен брой полети вечерта на 2 март 2026 г., съобщиха още от Dubai Media Office. Клиентите се съветват да актуализират своите данни за контакт чрез „Manage Your Booking“ и да проверят статуса на полета на flydubai.com преди да пътуват към летището.

Другата местната авиокомпания – Emirates, също ще започне да изпълнява ограничен брой полети от вечерта на 2 март, посочват от Dubai Media Office. Приоритет се дава на пътници с по-ранни резервации. Пътниците, които са били пререзервирани за тези полети, ще бъдат уведомени директно от Emirates. Моля, не се отправяйте към летището, освен ако не сте получили потвърждение от авиокомпанията, допълват от медия офиса.

