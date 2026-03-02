Новини
Летищата в Дубай, FlyDubai и Emirates започват ограничено възобновяване на операциите

2 Март, 2026 20:40, обновена 2 Март, 2026 19:48 621 15

На малък брой полети ще бъде разрешено да оперират от Dubai International (DXB) и Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC)

Летищата в Дубай, FlyDubai и Emirates започват ограничено възобновяване на операциите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Dubai Airports потвърждава, че от тази вечер, 2 март 2026 г., ще започне ограничено възобновяване на операциите, като на малък брой полети ще бъде разрешено да оперират от Dubai International (DXB) и Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC).

Това съобщиха от правителствената служба Dubai Media Office в платфората X. Пътниците се съветват да не се отправят към DXB или DWC, освен ако не са били директно уведомени от своята авиокомпания с потвърден час на заминаване.

FlyDubai ще изпълни ограничен брой полети вечерта на 2 март 2026 г., съобщиха още от Dubai Media Office. Клиентите се съветват да актуализират своите данни за контакт чрез „Manage Your Booking“ и да проверят статуса на полета на flydubai.com преди да пътуват към летището.

Другата местната авиокомпания – Emirates, също ще започне да изпълнява ограничен брой полети от вечерта на 2 март, посочват от Dubai Media Office. Приоритет се дава на пътници с по-ранни резервации. Пътниците, които са били пререзервирани за тези полети, ще бъдат уведомени директно от Emirates. Моля, не се отправяйте към летището, освен ако не сте получили потвърждение от авиокомпанията, допълват от медия офиса.

Източник: travelnews.bg


Дубай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Имат ли застраховка живот?

    19:49 02.03.2026

  • 2 Сталинистки номера

    3 2 Отговор
    По новините даваха протеста на агент Коце е буквално един автобус хора иначе музики, знамена да вдигат врява уж, че са много 😆

    Коментиран от #8

    19:51 02.03.2026

  • 3 Очаквано

    3 2 Отговор
    На 72 час вече иранския режим няма никакав контрол над въздушното си постранство и съответно му е невазможно да оганизира масирани ракетни запове повече. Военна операция по учебник. Който го може, го може

    Коментиран от #6

    19:56 02.03.2026

  • 4 С атаката на Дубай

    8 2 Отговор
    Рухна мисълта, че може да има безопасен финансов център без мощна страна и мощна армия. Ще се промени географията на финансовите потоци.

    Коментиран от #5

    20:01 02.03.2026

  • 5 Ами

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "С атаката на Дубай":

    Нищо не рухнало. Щом иаш правелите съюзници с теб.

    Коментиран от #7

    20:06 02.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Очаквано":

    Американците показаха на Путин как се прави.

    Коментиран от #9

    20:07 02.03.2026

  • 7 Да не си се надрусал

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Виж се как пишеш!

    20:09 02.03.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сталинистки номера":

    Копейките са от жалки по жалки. Поне да бяха отишли утре на Шипка.

    20:10 02.03.2026

  • 9 Аха

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    А той вече година превзема села на по-малко от 150 км от международно презната му граница.

    20:12 02.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    За месец Иран приключва и на ред са Куба и Гренландия. Канада е за десерт.

    Коментиран от #11, #13

    20:22 02.03.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Путин може да си се бъхти още 5 години за три села в околностите на Харков.

    20:24 02.03.2026

  • 12 Май е номер

    1 3 Отговор
    Пече се нещо...
    На път съм да позная!!!!! Да не би свалят някой самолет и да обвинят Хизбула например...или Иран...

    Коментиран от #14, #15

    20:28 02.03.2026

  • 13 Определено

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Куба макар и не още следващия месец, но до края на лятото да. Канада и Гренландия едва ли. Важното е, че руската сфера на влияние системно и методично се премахва докато Русия гледа безпомощно и само осъжда остро докато е потънала в Украйна, която изпълнява ролята на съвременния и "Авганистан". Браво на Путни, който разкри реалните възможности на Руската армия и показа на всички, че могат безпроблемно да не се съобразяват с интересите на Кремълския режим и ситемно да елиминират сферата му на влияние

    20:34 02.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ейай

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Май е номер":

    Много ти е искуствен интелекта.

    20:40 02.03.2026