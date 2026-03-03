Новини
Илияна Йотова ще участва в тържественото отбелязване на Националния празник

Илияна Йотова ще участва в тържественото отбелязване на Националния празник

3 Март, 2026 08:32

  • трети март-
  • празник-
  • шипка

Кулминация на честванията за националния празник е тържествената заря-проверка на площад "Народно събрание"

Илияна Йотова ще участва в тържественото отбелязване на Националния празник - 1
Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

На 3 март отбелязваме 148-ата годишнина от Освобождението на България.

От 1991 година Денят на Освобождението от османско иго е Националният празник на България. На този ден е подписан Санстефанският мирен договор за прекратяването на Руско-турската война (1877-1878 г.), който ознаменува символично Освобождението на България.

По традиция център на тържествата е историческият връх Шипка. От 11:00 часа БНТ 1 ще излъчи пряко церемонията по издигане на Националния трибагреник от паметника на Незнайния войн в София, а в 11:30 часа ще предаде на живо церемонията от връх Шипка.

Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в тържественото отбелязване на Националния празник. Държавният глава ще отдаде почит пред паметта и героизма на загиналите за свободата на България. Йотова ще приеме почетния строй на представителните части на Българската армия. Държавният глава ще отправи приветствие и ще се поклони пред Паметника на свободата.

Кулминация на честванията за националния празник е тържествената заря-проверка на площад "Народно събрание" от 18:30 часа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От немай къде

    40 4 Отговор
    Пак лимузини , охрани , привилегии , разходи и фалш .

    Коментиран от #28, #31

    07:36 03.03.2026

  • 2 хехе

    47 9 Отговор
    като нищо може да я освиркат след онова изказване за Русия.

    Коментиран от #13, #82

    07:37 03.03.2026

  • 3 1300 г България

    16 14 Отговор
    2/3 и повече от съществуването си територията е под робство или чуждо командване.

    07:39 03.03.2026

  • 4 Пич

    28 8 Отговор
    Важи !!! Главнокомандващата само за това става - да се върти като чучело, и да важничи !!! Дано само да не проговори...

    07:39 03.03.2026

  • 5 О ШИПКА!

    35 4 Отговор
    Освобождението не беше ли от ТУРСКО РОБСТВО??

    Коментиран от #10

    07:42 03.03.2026

  • 6 Бегето е робска кочина от 681година

    11 18 Отговор
    Обаче на байряка лъвове тигъри ше кажеш че държи половината свят😅😅🤣🤣🤣🤣

    07:42 03.03.2026

  • 7 Турците вън от парламента

    29 8 Отговор
    Еничарите на дръвника!
    Пеевски да поднесе цветя на жертвите от Баташкото клане! Лично и на колене!

    07:43 03.03.2026

  • 8 Групировката ТИМ

    17 13 Отговор
    се завръща на бял кон с Радев на седлото (под името Движение Нашият народ). Честито, българи! Е, сега ще изпитате физически какво е да те управлява мафията. Честита ви баш мутра, финансирана от баш деньгите!
    Народе???

    07:43 03.03.2026

  • 9 А БОКО И ПП-ТО

    32 10 Отговор
    Искаха да премахнат 3-ти МАРТ като празник.

    Коментиран от #95

    07:43 03.03.2026

  • 10 Абе никво робство не е имало

    5 27 Отговор

    До коментар #5 от "О ШИПКА!":

    Тва е фолклорна измислица заедно с лески и оня брадатия щото просто требва да има герой паметници цветя и да се чества нещо си там

    Коментиран от #67

    07:43 03.03.2026

  • 11 Не се чува врякането на копейките

    7 29 Отговор
    Явно са заминали за Шипка, там да покажат циркаджийските си номера, и телешкият си възторг от русия🤣

    Коментиран от #24

    07:44 03.03.2026

  • 12 Йотова

    26 8 Отговор
    Да присъства на летище София и да ни освободи от американските самолети!

    07:45 03.03.2026

  • 13 Няма

    7 12 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Румен Радев отиде при ТИМ. Явява се с тях ма Ще играем по тяхната свирка, момко.

    07:45 03.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 НЕКА СИ СПОМНИМ ЧЕ РУСИЯ НИ ОСВОБОДИ

    34 7 Отговор
    Не Британия, Франция, САЩ или Германия.

    Коментиран от #19

    07:46 03.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Омазана ватенка

    7 20 Отговор
    Абе нали Митрофанова щеше да затваря руското посолство?

    07:47 03.03.2026

  • 18 да отиде на Шипка

    25 4 Отговор
    и да каже Русия каква е

    Коментиран от #54

    07:47 03.03.2026

  • 19 Да бе

    4 15 Отговор

    До коментар #15 от "НЕКА СИ СПОМНИМ ЧЕ РУСИЯ НИ ОСВОБОДИ":

    Пра-пор- дядото на Путин е бил на Шипка,а пра-пра-пра бабата на Захарова е била линейка😁😂

    07:50 03.03.2026

  • 20 Трябва да честваме Варна, а не Шипка

    9 11 Отговор
    Оттам тръгва най-новата ни история. Доган, Марешки, Костадинов, сега пък ТИМ, начело с Радев. Злите езици говорят, че Боко се въздържал на власт, само защото се е пазиш да е далеч от Варна. Сега разбирам защо Румчо с всичките си роднини беше затворил града с екскорта си онова лято. Докато Деса се е пекла на плажа, той в преговарял с ТИМ. Доживяхме и това. Ще бори олигарсите с мафия. Руската мафия превзе Варна, сега ще превземе държавата. Машалла, чоджум Решетников!

    07:51 03.03.2026

  • 21 КОЙТО НЕ ЗНАЕ ЗАЩО ЧЕСТВАМЕ НАПШИПКА

    19 3 Отговор
    Върхът отговаря с други вик: ура!
    И с нов дъжд куршуми, камъни и дървье;
    дружините наши, оплискани с кърви,
    пушкат и отблъскват, без сигнал, без ред,
    всякой гледа само да бъде напред
    и гърди геройски на смърт да изложи,
    и един враг повеч мъртъв да положи.
    Пушкалата екнат. Турците ревът,
    насипи налитат и падат, и мрът; -
    Идат като тигри, бягат като овци
    и пак се зарвъщат

    Коментиран от #25

    07:54 03.03.2026

  • 22 Идиотова

    19 7 Отговор
    Да си спомни Киро и въобще да не ходи. Ще бъде осворкана, щото не знаем дали има сняг.

    07:54 03.03.2026

  • 23 ТИМаджиите

    8 11 Отговор
    превземат България, начело с Радев. Аз съм в траур и няма да празнувам

    07:54 03.03.2026

  • 24 Уточнение

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Не се чува врякането на копейките":

    И от леврото !

    07:54 03.03.2026

  • 25 Това е Вазова интерпретация ве,

    4 15 Отговор

    До коментар #21 от "КОЙТО НЕ ЗНАЕ ЗАЩО ЧЕСТВАМЕ НАПШИПКА":

    балък. Забрави финландците и украинците. Е са ни освободили и тук-там някой беден мобилизиран руснак.

    Коментиран от #33

    07:56 03.03.2026

  • 26 НПО ВСЕЛЕНСКИ СОП СБОР

    6 2 Отговор
    И четиримата му члена тролят тука в момента.

    07:56 03.03.2026

  • 27 Защо загинали руски войници?

    6 9 Отговор
    През Руско-турска война Русия загубила около 200 хил.на войници и офицери - убити, ранени или умрели от болести. Освен това Русия понесла големи финансови загуби (банковска криза) - около 1 милиарда рубли.Всичко това довело до икономическа криза и социално недоволство вътре в страната.

    Коментиран от #44

    07:56 03.03.2026

  • 28 Европеец

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "От немай къде":

    Агресорката трябва да бъде освиркана....

    07:57 03.03.2026

  • 29 Последния Софиянец

    3 9 Отговор
    Комунистииии, всички след нашата пътеводна звезда - другарят Президент, другарката Йотова !!!
    Където Тя - там и ние !

    07:58 03.03.2026

  • 30 Крум

    15 3 Отговор
    Сега е моментът да я питат кой е агресора...!?

    Коментиран от #38, #48

    08:00 03.03.2026

  • 31 Оги

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "От немай къде":

    А паметникът се руши, ями по пътя, бях там наскоро, няма кой да отпусне пари да го ремонтира.

    Коментиран от #45

    08:00 03.03.2026

  • 32 факт

    15 4 Отговор
    Паметникът на Шипка не е издигнат само в памет на българските опълченци, но и на всички, дали живота си за освобождението на България по време на Руско-Турската война. Немалка част от тези герои са руснаци, същите, които наскоро Йотова нарече агресори. След това изказване Йотова няма морално право да бъде на Шипка днес и лицемерно да коленичи пред паметта на героите. Да празнуваш освобождението на България, докато над главата ти прелитат американски военни сачолети, на които ти си разрешил въздушен коридор и така си направил България легитимна цел на евентуални военни действия, е мерзост.

    Коментиран от #57

    08:01 03.03.2026

  • 33 ДРУГ БЪЛГАРСКИ ПОЕТ ЗА НПО ПРЕДАТЕЛИТЕ

    9 4 Отговор

    До коментар #25 от "Това е Вазова интерпретация ве,":

    Кажи ми, кажи, бедний народе,
    кой те в таз рабска люлка люлее?
    Тоз ли, що спасителят прободе
    на кръстът нявга зверски в ребрата,
    или тоз, що толкоз годин ти пее:
    „Търпи, и ще си спасиш душата?!“



    Той ли ил някой негов наместник,
    син на Лойола и брат на Юда,
    предател верен и жив предвестник
    на нови тегла за сиромаси,
    нов кърджалия в нова полуда,
    кой продал брата, убил баща си?!

    Коментиран от #37

    08:01 03.03.2026

  • 34 Петко р. Славейков

    9 3 Отговор
    ."........... Немци френци, англичани наши са враждебници дружни с нашите душмани, с нашите изедници.
    Спекуланти са омразни, интерес им покажи, че да видиш дела проказни и чифутски в тях лъжи..."

    08:03 03.03.2026

  • 35 ДНЕС Е ДЕН НА ВЕЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ

    14 3 Отговор
    А времето ще отмие всичката НПО пяна, мутрополитици и други предатели. Поклон пред тези, които ни извоюваха свободата.

    08:06 03.03.2026

  • 36 А ГДЕ

    5 13 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #39, #53

    08:06 03.03.2026

  • 37 Забрави да впишеш какво е казал Ботев за

    4 12 Отговор

    До коментар #33 от "ДРУГ БЪЛГАРСКИ ПОЕТ ЗА НПО ПРЕДАТЕЛИТЕ":

    рашките, защото не е лицеприятно. А тогава е нямало НПО. Пак си прекалил с хапчетата.

    08:08 03.03.2026

  • 38 Раша е,

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "Крум":

    то се знае от цял свят. Изоставаш.

    08:09 03.03.2026

  • 39 Как

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "А ГДЕ":

    где ? На м..... у п..... !

    08:10 03.03.2026

  • 40 Ако не беше граф Игнатиев,

    6 11 Отговор
    Левски можеше да е жив. Копейките нямат право да се кичат с името му. И без това един копей тук му викаше терорист.

    08:11 03.03.2026

  • 41 ДНЕС Е ЧЕРЕН ДЕН

    13 4 Отговор
    За НПО пьодалите и останалите предатели на България.

    08:11 03.03.2026

  • 42 Честит празник на всички българи!

    10 3 Отговор
    Педофилите са българяни, те не празнуват днес!

    08:12 03.03.2026

  • 43 Днес е ден

    6 8 Отговор
    на окончателното поробване на България от мутрите ТИМ. Колко ли платиха на Радев да се яви с тях на избори.

    08:12 03.03.2026

  • 44 😁.........

    4 9 Отговор

    До коментар #27 от "Защо загинали руски войници?":

    Ти добре ли си? 🤣, имперска Русия е участвала във войната с 170хил. войника, как ще загинат 200хил. бе?, и след това България е плащала със злато освобождението си, пито, платено, нищо не им дължим на руснаците.

    Коментиран от #49, #62

    08:12 03.03.2026

  • 45 Те са милиардери

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Оги":

    и милионери червените , но са свикнали само да грабят . Да дадат нещо ? Никога !

    08:14 03.03.2026

  • 46 НПО-ТАТА ДНЕС СЕ СЪБИРАЛИ ПРИ КАЛУШЕВ

    6 3 Отговор
    На Околчица.

    08:14 03.03.2026

  • 47 ФАКТ

    6 4 Отговор
    СПОКО ВАС ВИ ОСВОБОДИ БЪФАЛО БИЛ И ВИНЕТУ НЕ РУСИЯ И СЕГА ПАК СТЕ РОБИ НЕЩАСТНИЦИ

    08:15 03.03.2026

  • 48 И за какво да я питат?

    4 6 Отговор

    До коментар #30 от "Крум":

    Всички знаят че Русия е агресор.

    08:16 03.03.2026

  • 49 Абе мани

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "😁.........":

    Те руснаците и преди и сега са разходен материал.

    08:17 03.03.2026

  • 50 В името на имперска Русия,

    3 6 Отговор
    чиято цел е била Босфора, са загинали много обикновени хора от всякакви народности. Най-много българи. Защото пътят на Раша към целта е минавал оттук. Случайност на географското положение. Иначе нямаше да ни освобождава. От какъв зор?

    Коментиран от #52, #56, #84

    08:17 03.03.2026

  • 51 Последния Софиянец

    4 7 Отговор
    Смърт за блатния окупатор.

    08:18 03.03.2026

  • 52 "Който ни освободи,

    4 7 Отговор

    До коментар #50 от "В името на имперска Русия,":

    той ще ни пороби". Точно така се случи. Велико пророчество.

    Коментиран от #61

    08:18 03.03.2026

  • 53 Да бе верно

    4 6 Отговор

    До коментар #36 от "А ГДЕ":

    копейкитеМалоумни да ходят на МОЧАТА.

    Коментиран от #58

    08:19 03.03.2026

  • 54 Последния Софиянец

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "да отиде на Шипка":

    Агресор и терорист, каква да е!

    08:19 03.03.2026

  • 55 Гробар

    2 4 Отговор
    Омазания с фекалии Ганю нито заслужава нито умее да управлява собствена държава. За него това е непосилно бреме и затова непрекъснато захожда разни господари на заден ход със смъкнати гащи.

    08:19 03.03.2026

  • 56 Цххгф

    2 6 Отговор

    До коментар #50 от "В името на имперска Русия,":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    08:20 03.03.2026

  • 57 Плачи, копей!

    3 7 Отговор

    До коментар #32 от "факт":

    Малцинство си.

    08:20 03.03.2026

  • 58 Гробар

    6 1 Отговор

    До коментар #53 от "Да бе верно":

    А приматите от ппдб помпят малки момченца по чукарите. Всеки празнува както си знае.

    08:21 03.03.2026

  • 59 дцокасз

    4 1 Отговор
    Напразно тази БСП маймуна ще ходи да си пише актив. Вече е презряна от българите и докато не научи кой е агресор и кой не, няма нужда да се напъва да ни лъже. Вече е политически труп тази маймуна. Слава на Господ Иисус Христос, ние българите помним. Лъжци треперете.

    08:22 03.03.2026

  • 60 киру сложното яде топки сняг на Шипка

    6 2 Отговор
    сега е ред на шоpoшкaтaЙoта

    08:22 03.03.2026

  • 61 Неграмотник нещастен.

    6 4 Отговор

    До коментар #52 от ""Който ни освободи,":

    Левски никога не е говорил: “Който ни освободи,той …” по простата причина,че той е починал преди събитията. Срамно е да не знаеш собствената история.Провери датите.

    Коментиран от #66, #71, #102

    08:24 03.03.2026

  • 62 въпрос

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "😁.........":

    Ти добре ли си, бе? Откъде България, току-що освободена от 5 вековно робство, е имала злато? Къде е било съхранявано това злато, като е нямало държава и държавен трезор? Територия, населена с бедно селско население, и няколко еснафски фамилии, направили пари от търговия, имала тонове злато и ги дала на Русия, демек загиналите тук руснаци са били наемници?! Нормални ли сте да твърдите такива измислици, които просто няма как да са истина. В тези глави поне капка здрав разум не вирее ли?

    Коментиран от #65, #105

    08:25 03.03.2026

  • 63 ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ - Поклон

    3 5 Отговор
    На всички Украински, Финландски, полски, румънски, Латви йски воини -
    Огромен респект

    Коментиран от #68

    08:26 03.03.2026

  • 64 Народ

    3 0 Отговор
    с подарена свобода е вечен роб днес по зле от африканци и индиянци в пъти

    08:27 03.03.2026

  • 65 Малиии шо си ПроЗДТ

    3 3 Отговор

    До коментар #62 от "въпрос":

    Само Без- родна Ко пейка мое е да е толко де... Билна

    08:27 03.03.2026

  • 66 нещастник илитератен

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Неграмотник нещастен.":

    КОЙ уби АПОСТОЛА? графинята

    08:28 03.03.2026

  • 67 Ясно е,

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Абе никво робство не е имало":

    че си циганин. Вие, циганите, нито държава имате, нито народ и нация, нито национални герои. Затова на признавате чуждите. Отивай си в Цигания, нямаш място тук.

    08:28 03.03.2026

  • 68 ФАКТ

    5 2 Отговор

    До коментар #63 от "ВЕЛИКИ БЪЛГАРИ - Поклон":

    Украински га ма няма галфон

    Коментиран от #75

    08:28 03.03.2026

  • 69 гост

    2 3 Отговор
    Трезва ли ще е ?

    08:29 03.03.2026

  • 70 канибалчето Йепщайн

    4 4 Отговор
    Днес е единствения ден в годината , в който копейката може и то да се почувства човек 🤣

    08:29 03.03.2026

  • 71 Сатана Z

    4 5 Отговор

    До коментар #61 от "Неграмотник нещастен.":

    Грамотните са знаели блатния нужник за какво идва тук, копейка кална.

    08:30 03.03.2026

  • 72 Гробар

    4 2 Отговор
    До крак ще ви заровя, русороби пошли и съдрани.

    08:31 03.03.2026

  • 73 Някой

    4 2 Отговор
    Нали медийте гърмяха че тук имало малко турско "присъствие"? - какво освобождение, от кого? - наведените европуДЕЛИ.

    08:31 03.03.2026

  • 74 Епопея на забравените

    7 4 Отговор
    Как не я срам да отиде Шипка след като нарече Русия нашата освободителка "агресор". Ще слушате дълги речи на предателите наши в които нито един път няма споменат кой ни е освободил и от какво сме се освободили!?

    Коментиран от #81

    08:31 03.03.2026

  • 75 Ту пой, ДА? ))))..

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "ФАКТ":

    У коя Република живеят тия ..."русняци" ?!? Всички Поробени у П ЕДЕРАЦИЯТА си имате Език, традиции, култура, Републики а на ху ЙЛО...Где?

    08:32 03.03.2026

  • 76 Боги

    2 3 Отговор
    Всяка година една и съща простотия и огромна омраза към освободителите на България! Колко сме елементарни, с тоз народ България никога няма да просперира!

    08:34 03.03.2026

  • 77 Ае копейките

    5 1 Отговор
    Йотовица не беше ли от вашите?

    08:34 03.03.2026

  • 78 Не забравяйте!

    4 4 Отговор
    България е освободена от циганското робство благодарение на украинските войници, предвождани от украинският генерал Радецки, от белоруските войници, предвождани от белоруският генерал Гурко и от българските опълченци на връх "Шипка". Вечна слава на героите!

    Коментиран от #89

    08:35 03.03.2026

  • 79 Максуда

    3 0 Отговор
    Ще има ли 200 телета?

    08:35 03.03.2026

  • 80 таз кифла без

    3 2 Отговор
    мармалад няма място там ! нелигитимна персона , "парашутист" без тиранти.

    08:36 03.03.2026

  • 81 Последния Софиянец

    3 4 Отговор

    До коментар #74 от "Епопея на забравените":

    Щеше да бъде хубаво да е нарекла кочината агресор, но не посмя блатната подлога, каза само , че имало агресор и жертва, робе задунайски.

    08:36 03.03.2026

  • 82 Ще я освиркат

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    със снежни топки -)

    08:36 03.03.2026

  • 83 Руският граф Игнатиев е убил Дякона

    4 4 Отговор
    Факт.

    Коментиран от #86

    08:38 03.03.2026

  • 84 Мръсна лъжа.

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "В името на имперска Русия,":

    Никога.никога Босфор не е бил целта на Русия, а спасение на братя славяни православни, които масово искал руски народ вдигнал волна от възмущение. Били содадени обществени организаци и събирали пари в помощ и подкрепа на българите.

    Коментиран от #98, #115

    08:40 03.03.2026

  • 85 Тая ко била

    3 2 Отговор
    Не я ли я е срам да се подиграва с паметта на загиналите за освобождението ни от турския бозибозук, или ще се поклони само пред загиналите украинци?

    Коментиран от #88

    08:40 03.03.2026

  • 86 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #83 от "Руският граф Игнатиев е убил Дякона":

    само наведените копейки твърдят друго

    08:40 03.03.2026

  • 87 Смех с копейки

    4 1 Отговор
    След няколко години на Шипка ще ходят по 50 изветряли русофила.

    08:41 03.03.2026

  • 88 Артилерист

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "Тая ко била":

    надувай калната хурка, копейка пробита

    08:41 03.03.2026

  • 89 кой командва обаче

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Не забравяйте!":

    На 24 април преди 139 г. Александър ІІ подписва Манифеста за обявяването на Руско-турската война

    Забвението и неблагодарността не са добри качества, особено днес, когато все по-често изпускаме оръжието, наречено история. Забравяме, или някои въобще отричат, събития и дати, които ни превръщат в свободен народ и държава!

    Коментиран от #92

    08:42 03.03.2026

  • 90 Сатана Z

    3 0 Отговор
    импийчмънт за блатното мекере

    08:44 03.03.2026

  • 91 Минута мълчание в памет на

    3 1 Отговор
    Великите турци загинали в защита на бг от руско българска комунистическа мутренска милиционерска сган...дълбок поклон и паметник трябва да се направи на турците в плевен

    Коментиран от #94

    08:46 03.03.2026

  • 92 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #89 от "кой командва обаче":

    пияния коняр пред Парламента трябва да бъде нарязан и заровен на бунището при мочата и копейките.

    08:47 03.03.2026

  • 93 Реалист

    5 2 Отговор
    Може да се говори за "Освобождение", когато има държавни институции, функционираща държава. Когато някой си подписал, нещо си - в случая примирие - нямаме нито държава, нищо обещания. Напълно измислена дата.

    08:47 03.03.2026

  • 94 Ислямът е руски

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Минута мълчание в памет на":

    Там политици целуват Корана и се съюзяват с ислямистки държави против цивилизования свят. По сравнение: в Русия християните са едва 47.3 %, в мюсюлмански Ливан са 39%

    08:48 03.03.2026

  • 95 Аааа

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "А БОКО И ПП-ТО":

    Точно какво празнуваш? На 4-ти март имаше ли вече българска държава или не?

    08:48 03.03.2026

  • 96 Копейка

    3 1 Отговор
    Кибапчета ще пускат ли?

    Коментиран от #103

    08:49 03.03.2026

  • 97 кдумий

    1 2 Отговор
    На всички евро талибани, нека днес да им е ден в които да се чудят какво да лъжат и да мажат. Руския Цар Освободител Николай и неговите войски под Руския флаг и под командването на Императора, проляха кръв и дадоха живота си за да може днес да има свободна България и да има българи. Всички, подчертавам всички войни са били в Руската войска която по Божията милост се е била за свободата на България. Всеки който друго приказва, е добре да бъде зашлевен през лъжливата уста с опакото на ръката. България е благодарна на Русия и на руските ни братя. Слава на Господ Иисус Христос българите помнят и знаят на кого да благодарят, а именно на Бог и Русия. Колкото и да лъжат лукавите все е напразно.

    Коментиран от #99, #100, #104

    08:50 03.03.2026

  • 98 Памче

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "Мръсна лъжа.":

    Щях да го повярвам, ако руснаците не бяха роби на собствените си аристократи. Под руснаци имам предвид не само "етнически руские", а всякакви други стотици народи и племена живеещи в тая обширна империя. И от тия руски народи 90% не са славяни.

    08:51 03.03.2026

  • 99 Руската пропаганда

    3 2 Отговор

    До коментар #97 от "кдумий":

    Има за цел глупака.

    08:52 03.03.2026

  • 100 О, невежий?

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "кдумий":

    Кой е тоя Цар Освободител Николай? На училище след 3-ти клас ходил ли си?

    Коментиран от #107

    08:52 03.03.2026

  • 101 Механик

    3 2 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    08:54 03.03.2026

  • 102 Неграмотник

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Неграмотник нещастен.":

    къде видя кавички за цитат ве? Това беше препратка за сбъднато, не цитат. Айде, в първи клас, прррроЗта копейке.

    08:54 03.03.2026

  • 103 Кебапите са на обесването на лески

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Копейка":

    Тогава пуштат и бира и вие чалга на площада по селата има и кебапи

    08:55 03.03.2026

  • 104 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #97 от "кдумий":

    Да гниете на бунището до девето коляно с матушката ви пияна.

    Коментиран от #109

    08:56 03.03.2026

  • 105 Добре съм, добре съм! А ти пиеш ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "въпрос":

    България не е изплатила "дълга" на 4-ти март, а в продължение на много години. Като е плащала дали е давала кюлчета злато или пшеница, добитък е без значение. Царят е предоставил сметката не в крини просо, а в злато. Как е била изплатена е икономически въпрос. Имало е банки, икономика, търговия, данъци.

    08:56 03.03.2026

  • 106 Празнувайте копейки

    3 2 Отговор
    На 3 март 1918 г., Съветска Русия капитулира пред победителя България и нейните съюзници в Първата световна война – Германия, Австро-Унгария и Турция и ще подпише един от най-унизителните мирни договори, а именно Брест-Литовския мирен договор.
    Датата не е случайна. Избрана е от българският премиер Васил Радославов, като символичен отговор на цялата анти-българска политика на Русия – схизмата против Българската църква от 1872 г., умишленото разкъсване на българските земи с цел по-лесното им присъединяване като губерния, предварително договорено със секретни договори на Русия и заложено в Берлинския договор, организирането на метежи, преврати, убийства на български патриоти, които се опитват да отстояват националната ни независимост и накрая – вероломно нападение през Добруджа и в гръб, през Македония, където също действа руски експедиционен корпус от 20 000 щика под общо френско командване.
    При сраженията ни с руснаците нашата армия има в актива си пленени 5 руски бойни знамена. Кавалерията на генерал-майор Иван Колев дори пленява цялата Оренбургска дружина, заедно с командира и бойното им знаме.
    Паметни са останали думите му на 4 септември 1916 г. пред строената българска конница когато към командваната от него дивизия се насочва цяла руска кавалерийска дивизия, превъзхождаща двукратно българската:
    "Кавалеристи, Бог ми е свидетел, че съм признателен на Русия, задето ни освободи. Но какво търсят сега казаците в нашата Добруджа? Ще ги бием и прогоним ка

    08:57 03.03.2026

  • 107 дцлазс

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "О, невежий?":

    Цар Освободител Александър Николаевич. Така е по истината, доволен ли си и стана ли ти по леко??? Така е по истината. Слава на Христовите герой.

    08:58 03.03.2026

  • 108 Когато

    2 4 Отговор
    Русия ни освобождава да я питам Одеса , Харков , Николаев и още други градове от измислената Окраина , кои градове са били ? Аз мога да й отговоря руски , там са живеели руснаци . Благодарим ти Боже , че остави качествения български ген на север !

    Коментиран от #110, #113, #114

    08:58 03.03.2026

  • 109 дцкаед

    0 2 Отговор

    До коментар #104 от "Последния Софиянец":

    Докато за мен мислиш, не ти остава време да помислиш ти къде ще бъдеш. Остава ли ти време да помислиш ти къде ще гниеш??? За лъжата и лъжците Христос е предупреждавал още преди 2000 години.

    09:01 03.03.2026

  • 110 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #108 от "Когато":

    Смърт за самагонения окупатор и продажните му копейки.

    Коментиран от #112

    09:01 03.03.2026

  • 111 Бог забавя но не забравя! Амин!

    0 2 Отговор
    ЙОТОВА В ЛАКЕЙСТВОТО И ПОДЛАГАНЕТО НА ИСРАЕЛ И ЗАПАДА Е С ГОЛЕМИ ЛИЛЯВИ ПОДУТИНИ ПОД ОЧИТЕ. МАЙ НЕ И ИДВА ЗДРАВОСЛОВНО ПРЕЗИДЕНСТВОТО. ЩЕ ПЛАЩА С ЗДРАВЕТО СИ ПРЕДАТЕЛСТВАТА КОИТО ПРАВИ.

    09:02 03.03.2026

  • 112 Удри копейката продажна се лопатЕто

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Последния Софиянец":

    До нас.и.ране.

    09:06 03.03.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 това са измишльотини

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Мръсна лъжа.":

    от учебниците през соца, писани под диктовката на руски историци. Един такъв бг учебникар се самоуби (или го самоубиха), защото не понесе манипулациите, които е публикувал. В задачата се пита; защо рашките ни окраоха архива? Не отговаряй. Въпросът е риторичен.

    09:08 03.03.2026

  • 116 Промяна

    1 0 Отговор
    ОСТАВКА НА ТАЗИ ГОСПОЖА НИКОЙ НЕ Я Е ИЗБИРАЛ

    09:09 03.03.2026

