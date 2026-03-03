Новини
Любопитно »
Феноменален Иво Димчев като Емил Димитров с втора победа в "Като две капки вода"

Феноменален Иво Димчев като Емил Димитров с втора победа в "Като две капки вода"

3 Март, 2026 07:33 1 499 13

  • иво димчев-
  • емил димитров-
  • като две капки вода-
  • победа

По случай 3 март в днешния епизод бяха изпълнявани само български песни - естрада, фолклор и попфолк

Феноменален Иво Димчев като Емил Димитров с втора победа в "Като две капки вода" - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В третата вечер на 14-ия сезон на предаването за имитации "Като две капки вода" категоричен победител стана Иво Димчев, който направи изумителна имитация на Емил Димитров. Това е втора победа за Димчев, превърнал се вече във фаворит на зрителите. Всички членове на журито дадоха най-много точки именно на Димчев. Максимумът на зрителите също отиде при него, пише actualno.com.

И тази вечер, по традиция в едно от най-позитивните предавания в българския телевизионен ефир, участниците направиха много силни имитации. По случай 3 март в днешния епизод бяха изпълнявани само български песни - естрада, фолклор и попфолк.

Първа тази вечер на сцената излезе Пламена, която влезе в образа на обичаната от няколко поколения Маргарита Хранова и изпълни песента "Далечна песен". Имитацията ѝ беше много убедителна, като в случая особено голяма заслуга имаха и гримьорите.

След нея дойде ред на младата Симона и нейното превъплъщение във вечната Ваня Костова и песента ѝ "Нека бъда твоята есен". Младата певица има голям талант, но не успя да наподоби достатъчно убедително голямата българска изпълнителка, запомнена и до днес като един от най-големите гласове на родната естрада.

Фолкпевицата Емилия получи задачата да имитира легендарната Лили Иванова и изпълни песента "За тебе бях". Пролича си, че Емилия се старае изключително много, но невъзможността ѝ да избяга от жанровото си пеене я затрудни много в задачата да наподоби тембъра на Лили Иванова.

Следващата имитация бе на Борис Христов, който пое на отговорната мисия да изпее хита на Веселин Маринов "Рожден ден". Борис вложи много емоция, енергия и внимание към детайла и представи професионална имитация на единия член от журито.

Дойде времето и за големия Иво Димчев, който трябваше да влезе в кожата на Емил Димитров, за да изпълни "Моя страна". Изпълнението му беше толкова убедително и категорично, че потребителите в интернет призоваха сезонът на "Като две капки вода" да приключи, защото победителят е ясен отсега.

Актьорът Даниел Пеев - Дънди трябваше да изпее "Заспал Гочо под салкъм" на певицата Мария Кехайова. Актьорът, в типичния за него стил, изпълни песента с настроение и актьорско умение, при това пред очите на самата Мария Кехайова, която бе сред публиката.

Задачата на Весела Бабинова не бе никак лека. Бутонът на късмета предишната седмица отреди актрисата да изпее песента "Обичам те" на Силвия Кацарова. Бабинова се постара сериозно да направи максимално добра имитация, но не успя да повтори убедително тембъра на Кацарова.

Предпоследен за тази вечер бе водачът във временното класиране Виктор, който трябваше да имитира Ивана и да изпълни песента ѝ "Празник всеки ден". Виктор вложи доста старание, но си пролича, че хич не му беше лесно.

На финала на вечерта Алекс Раева влезе в образа на Катя Филипова и изпя "Незабрава". Имитацията ѝ бе на много високо ниво и беше оценена подобаващо както от публиката, така и от журито.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй.

    15 10 Отговор
    Айде стига с тези глупости! Искаме си / Минута е много/ и /Няма време/

    Коментиран от #10

    07:37 03.03.2026

  • 2 Лека

    29 1 Отговор
    Ако погледнем конкретно за имитациите които прави, добър е... много е добър!

    07:39 03.03.2026

  • 3 Пич

    17 17 Отговор
    Няма как да има харизмата на Емил! И двамата обратни - но единият беше човек с главно Ч, а другият предизвиква отвращение!!!

    07:42 03.03.2026

  • 4 Васо

    17 14 Отговор
    Стига сте ни натрапвали тоя гнусен пе de - раст , бе!

    Коментиран от #6

    07:44 03.03.2026

  • 5 Талантлив гей

    19 6 Отговор
    Участниците се стараят, но двамата простаци Крачун и Малчо, копат дъното!
    Еле па ония умствено отслабналия! Абе тоя Геро много бил зле бе! Фъфли, плюе, хили се като олфрен, мани- мани!

    07:56 03.03.2026

  • 6 То тия расти

    13 8 Отговор

    До коментар #4 от "Васо":

    Станаха повече от нормалните!
    Крематориум!

    07:58 03.03.2026

  • 7 лоза

    8 7 Отговор
    "Като две шапки боза" ,Весела Дядинова

    08:05 03.03.2026

  • 8 глоги

    12 7 Отговор
    И това предаване го дадоха на хомосексуалните. До кога ще е така?! Защо трябва да се кланяме на западно-европейските "ценности"?! България не е собственност на Брюксел! Българска е! ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК-3-ТИ МАРТ,БЪЛГАРИ И БЪЛГАРКИ! ДА СТЕ ЖИВИ,ЗДРАВИ И ЩАСТЛИВИ!

    Коментиран от #11

    08:13 03.03.2026

  • 9 Ивелин Михайлов

    7 7 Отговор
    не се спряха да ги лансират тия хомота

    08:20 03.03.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй.":

    "Минута е много" развиваше логическото мислене и обогатяваше знанията❗
    А това не се харесва на сегашните ВЛАСТ(и)ТУТКИ❗
    Сега се толерират РАСТЯЩИТЕ на ПЕДИ и НЕумните❗

    08:21 03.03.2026

  • 11 ЕМИИИ ПЕДИТАТА СА ВИСША РАСА

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "глоги":

    .......СТАНИ ПЕДАЛ И ПРОСПЕРИРАЙ

    08:29 03.03.2026

  • 12 гочето

    5 0 Отговор
    феноменален ГейЗер

    08:35 03.03.2026

  • 13 Изненадата на сезона

    6 0 Отговор
    Преди го бях засичал по видеа в социалните медии и ми се стори прекалено откачен, но в това предаване се представя по съвсем друг начин и дано разкрие истинският Иво Димчев. Наистина ме впечатли с отношението си и таланта. Алекс Раева също много добре изпълни Незабрава на Катя Филипове. Те двамата са ми фаворите този сезон. Дано водещите не ме откажат изцяло да го гледам това предаване, защото простотиите им ми идват в повече.

    08:42 03.03.2026