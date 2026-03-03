Феноменален Иво Димчев като Емил Димитров с втора победа в "Като две капки вода"

В третата вечер на 14-ия сезон на предаването за имитации "Като две капки вода" категоричен победител стана Иво Димчев, който направи изумителна имитация на Емил Димитров. Това е втора победа за Димчев, превърнал се вече във фаворит на зрителите. Всички членове на журито дадоха най-много точки именно на Димчев. Максимумът на зрителите също отиде при него, пише actualno.com.

И тази вечер, по традиция в едно от най-позитивните предавания в българския телевизионен ефир, участниците направиха много силни имитации. По случай 3 март в днешния епизод бяха изпълнявани само български песни - естрада, фолклор и попфолк.

Първа тази вечер на сцената излезе Пламена, която влезе в образа на обичаната от няколко поколения Маргарита Хранова и изпълни песента "Далечна песен". Имитацията ѝ беше много убедителна, като в случая особено голяма заслуга имаха и гримьорите.

След нея дойде ред на младата Симона и нейното превъплъщение във вечната Ваня Костова и песента ѝ "Нека бъда твоята есен". Младата певица има голям талант, но не успя да наподоби достатъчно убедително голямата българска изпълнителка, запомнена и до днес като един от най-големите гласове на родната естрада.

Фолкпевицата Емилия получи задачата да имитира легендарната Лили Иванова и изпълни песента "За тебе бях". Пролича си, че Емилия се старае изключително много, но невъзможността ѝ да избяга от жанровото си пеене я затрудни много в задачата да наподоби тембъра на Лили Иванова.

Следващата имитация бе на Борис Христов, който пое на отговорната мисия да изпее хита на Веселин Маринов "Рожден ден". Борис вложи много емоция, енергия и внимание към детайла и представи професионална имитация на единия член от журито.

Дойде времето и за големия Иво Димчев, който трябваше да влезе в кожата на Емил Димитров, за да изпълни "Моя страна". Изпълнението му беше толкова убедително и категорично, че потребителите в интернет призоваха сезонът на "Като две капки вода" да приключи, защото победителят е ясен отсега.

Актьорът Даниел Пеев - Дънди трябваше да изпее "Заспал Гочо под салкъм" на певицата Мария Кехайова. Актьорът, в типичния за него стил, изпълни песента с настроение и актьорско умение, при това пред очите на самата Мария Кехайова, която бе сред публиката.

Задачата на Весела Бабинова не бе никак лека. Бутонът на късмета предишната седмица отреди актрисата да изпее песента "Обичам те" на Силвия Кацарова. Бабинова се постара сериозно да направи максимално добра имитация, но не успя да повтори убедително тембъра на Кацарова.

Предпоследен за тази вечер бе водачът във временното класиране Виктор, който трябваше да имитира Ивана и да изпълни песента ѝ "Празник всеки ден". Виктор вложи доста старание, но си пролича, че хич не му беше лесно.

На финала на вечерта Алекс Раева влезе в образа на Катя Филипова и изпя "Незабрава". Имитацията ѝ бе на много високо ниво и беше оценена подобаващо както от публиката, така и от журито.