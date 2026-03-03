Новини
Любопитно »
Шарън Озбърн потвърди, че Ozzfest се завръща

Шарън Озбърн потвърди, че Ozzfest се завръща

3 Март, 2026 08:17 498 3

  • ozzfest-
  • ози озбърн-
  • шарън озбърн-
  • фестивал-
  • завръща

Последният Ozzfest се проведе през 2018 г., само месец преди Ози Озбърн да се разболее сериозно

Шарън Озбърн потвърди, че Ozzfest се завръща - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Шарън Озбърн официално потвърди, че Ozzfest ще се завърне през 2027 г.

Говорейки на MIDEM в Кан, Шарън ясно заяви, че възраждането се случва: „Да, абсолютно. Да, ще го направим.“

Последният Ozzfest се проведе през 2018 г., само месец преди Ози Озбърн да се разболее сериозно. Според Шарън, никога не е имало планове за спиране на фестивала. Здравето на Ози просто постави нещата на пауза.

Тя също така сподели, че Ози веднъж е попитал дали Ozzfest може да работи без него. Отговорът ѝ беше прост. „Да, това е марка. Ще работи и без теб.“ На което Ози отговори: „Трябва да го направим.“

Почти десетилетие по-късно, това най-накрая се случва.

Най-емблематичният пътуващ фестивал на метъла се завръща.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    0 0 Отговор
    - Докторе, благодаря ви, че ме излекувахте от манията ми за величие! Сега аз съм човек
    с феноменална, невероятна, фантастична, ненадмината скромност!

    08:49 03.03.2026

  • 2 123

    0 1 Отговор
    Извратеняци - сатанисти.

    Коментиран от #3

    08:51 03.03.2026

  • 3 Кукавица

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "123":

    Чалгармазен, неграмотен при това.

    08:57 03.03.2026