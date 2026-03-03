Шарън Озбърн потвърди, че Ozzfest се завръща

Шарън Озбърн официално потвърди, че Ozzfest ще се завърне през 2027 г.

Говорейки на MIDEM в Кан, Шарън ясно заяви, че възраждането се случва: „Да, абсолютно. Да, ще го направим.“

Последният Ozzfest се проведе през 2018 г., само месец преди Ози Озбърн да се разболее сериозно. Според Шарън, никога не е имало планове за спиране на фестивала. Здравето на Ози просто постави нещата на пауза.

Тя също така сподели, че Ози веднъж е попитал дали Ozzfest може да работи без него. Отговорът ѝ беше прост. „Да, това е марка. Ще работи и без теб.“ На което Ози отговори: „Трябва да го направим.“

Почти десетилетие по-късно, това най-накрая се случва.

Най-емблематичният пътуващ фестивал на метъла се завръща.