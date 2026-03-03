Тръмп: Ако е необходимо, ВМС на САЩ ще ескортират танкери през Ормузкия проток

Президентът Доналд Тръмп заяви, че е наредил на Корпорацията за международно финансиране на развитието на САЩ да предостави „застраховка и гаранции“ за кораби, пътуващи през Персийския залив, като същевременно предложи ВМС на САЩ да ескортират танкери през Ормузкия проток, „ако е необходимо“.
„В сила незабавно, наредих на Корпорацията за финансиране на развитието на САЩ (DFC) да предостави, на много разумна цена, застраховка за политически риск и гаранции за финансовата сигурност на цялата морска търговия, особено на енергийната, пътуваща през Персийския залив. Това ще бъде достъпно за всички корабни линии“, написа Тръмп в Truth Social.
„Ако е необходимо, ВМС на САЩ ще започнат да ескортират танкери през Ормузкия проток възможно най-скоро. Независимо от всичко, САЩ ще осигурят свободния проток на енергия към света. Икономическата и военна мощ на САЩ е най-голямата на Земята - предстоят още действия“, добави той.
Тази седмица Иран заплаши да атакува кораби, преминаващи през пролива, а някои танкери вече са били атакувани в района. Редица морски застрахователи, включително Skuld, Steamship Mutual и North Standard, уведомиха клиентите си, че са прекратили покритието за всякакви щети, свързани с войната в околните води.
„Не мисля, че Иран може да затвори Ормузкия проток, но застрахователните компании и операторите на кораби могат“, каза преди това пред CNN Том Клоза, независим петролен анализатор, който съветва Gulf Oil.
Програмата на Тръмп би имала за цел да покрие кораби, които са загубили застраховката си - без която те биха били обременени с разходите за всеки загубен петрол при атака.
В резултат на това протокът е реално затворен: Само два петролни и химически танкера са преминали през него в понеделник, според данни на S&P Global Commodities at Sea, споделени със CNN. Обикновено 60 кораба преминават през пролива всеки ден, превозвайки около 20% от световните петролни потоци.
