Макрон увери Испания в „европейска солидарност“ след заплахите на Тръмп

Президентът на Франция Еманюел Макрон е провел телефонен разговор с испанския премиер Педро Санчес, за да изрази „европейската солидарност“ на Париж след отправените търговски заплахи от страна на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Новината беше съобщена от ЕФЕ, предава БТА.
Източник от Елисейския дворец заяви, че разговорът е бил насочен към демонстриране на подкрепа към Испания в отговор на заплахите за икономическа принуда, отправени срещу Мадрид.
Тръмп предупреди за възможно прекъсване на търговските отношения със Испания заради позицията на испанското правителство по конфликта между САЩ, Израел и Иран.
По-рано Санчес потвърди позицията на кабинета си с лозунга „не на войната“, подчертавайки, че действията на Мадрид се ръководят от основните принципи на Европейския съюз, международното право и стремежа към мир. Той заяви също, че Испания няма да стане „съучастник в нещо лошо за света“ и няма да подкрепи настоящата война, като добави, че страната не се страхува от евентуално отмъщение.
1 Мурка
15:36 04.03.2026
2 3 ТИ КМ.
15:39 04.03.2026
3 Боги
15:42 04.03.2026
4 Ква солидарност бе шмоко
Станал си за посмешище
15:54 04.03.2026
5 Франсиско
15:55 04.03.2026
6 а мъжа на Макрон
15:57 04.03.2026
7 Хи хи хи
.........
Ама кто ги насметат се разбягват като хлебарки
16:07 04.03.2026
8 Смех!
Коментиран от #9
16:08 04.03.2026
9 Плач!
До коментар #8 от "Смех!":Хи хи хи
Бивши испански територии
16:11 04.03.2026
10 Барабар
16:19 04.03.2026
11 ССССС
16:27 04.03.2026
12 Ха,ха
16:38 04.03.2026
13 Сатана Z
Тръмп обяви, че САЩ ще продължат да използват военни бази в Испания, ако е необходимо, в операцията срещу Иран, въпреки неодобрението на Мадрид.
Възможно ли беше това изобщо? Испанци, разберете дали все още сте суверенна държава или вече сте Украйна?
Коментиран от #14
16:38 04.03.2026
14 Пешо с гилотината
До коментар #13 от "Сатана Z":Бе що не ходиш се прегледаш
16:39 04.03.2026