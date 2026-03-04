Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Макрон увери Испания в „европейска солидарност“ след заплахите на Тръмп

4 Март, 2026 15:34 1 328 14

Париж подкрепя Мадрид на фона на напрежението около конфликта в Близкия изток

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Франция Еманюел Макрон е провел телефонен разговор с испанския премиер Педро Санчес, за да изрази „европейската солидарност“ на Париж след отправените търговски заплахи от страна на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Новината беше съобщена от ЕФЕ, предава БТА.

Източник от Елисейския дворец заяви, че разговорът е бил насочен към демонстриране на подкрепа към Испания в отговор на заплахите за икономическа принуда, отправени срещу Мадрид.

Тръмп предупреди за възможно прекъсване на търговските отношения със Испания заради позицията на испанското правителство по конфликта между САЩ, Израел и Иран.

По-рано Санчес потвърди позицията на кабинета си с лозунга „не на войната“, подчертавайки, че действията на Мадрид се ръководят от основните принципи на Европейския съюз, международното право и стремежа към мир. Той заяви също, че Испания няма да стане „съучастник в нещо лошо за света“ и няма да подкрепи настоящата война, като добави, че страната не се страхува от евентуално отмъщение.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    6 3 Отговор
    ЗАМИРИСА И НА ФРЕНСКА ПРОЛЕТ

    15:36 04.03.2026

  • 2 3 ТИ КМ.

    4 0 Отговор
    ПЛАЧЕ ЗА НЕГО.

    15:39 04.03.2026

  • 3 Боги

    27 0 Отговор
    Кога български премиер или президент ще има позиция като на премиера на Испания? Нашите са страхливи, продажни и мекотели!

    15:42 04.03.2026

  • 4 Ква солидарност бе шмоко

    11 3 Отговор
    Тебе те бие една баба на почивки
    Станал си за посмешище

    15:54 04.03.2026

  • 5 Франсиско

    4 11 Отговор
    Тия левичари от правителството на Педро и изобщо Испания плачат за нов генерал Франко. Отново трябва да започне прочистване къща по къща, улица по улица , квартал по квартал, град по град и село по село. Очевидно че веднъж на четири поколения трабва да става подстригване, иначе лявата нечистива напаст се разраства множи и привлича и ислямистка измет към излишните.

    15:55 04.03.2026

  • 6 а мъжа на Макрон

    3 0 Отговор
    какво мисли по въроса, това ми е интересно, щото дан го плющят пак шамарите

    15:57 04.03.2026

  • 7 Хи хи хи

    5 1 Отговор
    Кто банда сигани са дават си кураж един на друг
    .........
    Ама кто ги насметат се разбягват като хлебарки

    16:07 04.03.2026

  • 8 Смех!

    9 1 Отговор
    Те половините щати са испанска територия.

    Коментиран от #9

    16:08 04.03.2026

  • 9 Плач!

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Смех!":

    Хи хи хи
    Бивши испански територии

    16:11 04.03.2026

  • 10 Барабар

    5 1 Отговор
    Микрочно с мъжете. Дедо му пак че го степа.

    16:19 04.03.2026

  • 11 ССССС

    4 0 Отговор
    ЕС да разкара ФАЩ сами да си воюва.

    16:27 04.03.2026

  • 12 Ха,ха

    3 1 Отговор
    Йезуитската му баба го пришляпва на почивки.

    16:38 04.03.2026

  • 13 Сатана Z

    4 1 Отговор
    На бай Дончо ми е през дедовия:

    Тръмп обяви, че САЩ ще продължат да използват военни бази в Испания, ако е необходимо, в операцията срещу Иран, въпреки неодобрението на Мадрид.

    Възможно ли беше това изобщо? Испанци, разберете дали все още сте суверенна държава или вече сте Украйна?

    Коментиран от #14

    16:38 04.03.2026

  • 14 Пешо с гилотината

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Бе що не ходиш се прегледаш

    16:39 04.03.2026

