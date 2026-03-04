Макрон увери Испания в „европейска солидарност“ след заплахите на Тръмп

Президентът на Франция Еманюел Макрон е провел телефонен разговор с испанския премиер Педро Санчес, за да изрази „европейската солидарност“ на Париж след отправените търговски заплахи от страна на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Новината беше съобщена от ЕФЕ, предава БТА.

Източник от Елисейския дворец заяви, че разговорът е бил насочен към демонстриране на подкрепа към Испания в отговор на заплахите за икономическа принуда, отправени срещу Мадрид.

Тръмп предупреди за възможно прекъсване на търговските отношения със Испания заради позицията на испанското правителство по конфликта между САЩ, Израел и Иран.

По-рано Санчес потвърди позицията на кабинета си с лозунга „не на войната“, подчертавайки, че действията на Мадрид се ръководят от основните принципи на Европейския съюз, международното право и стремежа към мир. Той заяви също, че Испания няма да стане „съучастник в нещо лошо за света“ и няма да подкрепи настоящата война, като добави, че страната не се страхува от евентуално отмъщение.