Дуран: Всички страни да се въздържат от стъпки, които биха могли да ескалират напрежението в Близкия изток

„Ракета, изстреляна от Иран, която е прелетяла през въздушното пространство на Ирак и Сирия и след това се е насочила към нашето въздушно пространство от района на Хатай, е била неутрализирана от системите за противовъздушна отбрана на НАТО. Фрагмент от ракета-прехващач е паднал в открита местност в Дортьол, Хатай; няма съобщения за жертви или ранени.“ Това написа в своя профил в социалната мрежа Х Бурханетин Дуран, ръководителят на комуникациите на Турция и Министерството на националната отбрана.

"Нашите институции следяха ситуацията в реално време и в пълна координация. Нашата решителност и капацитет да гарантираме сигурността на страната ни и на уважаваната ни нация са на най-високо ниво", каза Дуран. Всички необходими мерки за защита на нашата територия и въздушно пространство ще бъдат предприети без колебание. На всякакви враждебни действия, които могат да бъдат възникнали, ще бъде посрещнат необходимия отговор в рамките на международното право. В този процес ще се поддържат консултации и сътрудничество с НАТО и нашите съюзници.

Турция повтаря апела си към всички страни да се въздържат от стъпки, които биха могли да ескалират напрежението в региона и да доведат до разпространение на конфликти в по-широк район. От голямо значение е всички страни да действат с чувство за отговорност.

В този процес учтиво молим нашите медийни организации и потребителите на социални медии да действат с по-голяма чувствителност и да се въздържат от даване на доверие на новинарски репортажи и публикации, които изискват проверка, могат да причинят обществена паника или да съдържат дезинформация. Важно е да се внимава по отношение на информация и публикации, различни от тези, издадени от нашите официални органи, припомни Дуран.

Както президента Реджеп Тайип Ердоган, е подчертавал при всеки повод, Турция полага интензивни дипломатически усилия, за да гарантира, че в региона преобладават мир, стабилност и диалог. Под ръководството на нашия президент, страната ни поема активна роля за предотвратяване на по-нататъшна ескалация, защита на цивилното население и решаване на проблемите по мирен път, въз основа на международното право.

В условията на подобни развития, най-голямата ни сила се крие в единството, солидарността и сплотеността, които ще демонстрираме като нация. Нашата държава, с всичките си институции, остава напълно ангажирана и изпълняваща длъжността си.

Турция ще продължи да изпълнява своите отговорности по конструктивен начин за намаляване на напрежението в региона и за разрешаване на проблемите по мирен път.