Дуран: Всички страни да се въздържат от стъпки, които биха могли да ескалират напрежението в Близкия изток

4 Март, 2026 14:25 1 193 11

Турция полага интензивни дипломатически усилия, за да гарантира, че в региона преобладават мир, стабилност и диалог

Милена Богданова

„Ракета, изстреляна от Иран, която е прелетяла през въздушното пространство на Ирак и Сирия и след това се е насочила към нашето въздушно пространство от района на Хатай, е била неутрализирана от системите за противовъздушна отбрана на НАТО. Фрагмент от ракета-прехващач е паднал в открита местност в Дортьол, Хатай; няма съобщения за жертви или ранени.“ Това написа в своя профил в социалната мрежа Х Бурханетин Дуран, ръководителят на комуникациите на Турция и Министерството на националната отбрана.

"Нашите институции следяха ситуацията в реално време и в пълна координация. Нашата решителност и капацитет да гарантираме сигурността на страната ни и на уважаваната ни нация са на най-високо ниво", каза Дуран. Всички необходими мерки за защита на нашата територия и въздушно пространство ще бъдат предприети без колебание. На всякакви враждебни действия, които могат да бъдат възникнали, ще бъде посрещнат необходимия отговор в рамките на международното право. В този процес ще се поддържат консултации и сътрудничество с НАТО и нашите съюзници.

Турция повтаря апела си към всички страни да се въздържат от стъпки, които биха могли да ескалират напрежението в региона и да доведат до разпространение на конфликти в по-широк район. От голямо значение е всички страни да действат с чувство за отговорност.

В този процес учтиво молим нашите медийни организации и потребителите на социални медии да действат с по-голяма чувствителност и да се въздържат от даване на доверие на новинарски репортажи и публикации, които изискват проверка, могат да причинят обществена паника или да съдържат дезинформация. Важно е да се внимава по отношение на информация и публикации, различни от тези, издадени от нашите официални органи, припомни Дуран.

Както президента Реджеп Тайип Ердоган, е подчертавал при всеки повод, Турция полага интензивни дипломатически усилия, за да гарантира, че в региона преобладават мир, стабилност и диалог. Под ръководството на нашия президент, страната ни поема активна роля за предотвратяване на по-нататъшна ескалация, защита на цивилното население и решаване на проблемите по мирен път, въз основа на международното право.

В условията на подобни развития, най-голямата ни сила се крие в единството, солидарността и сплотеността, които ще демонстрираме като нация. Нашата държава, с всичките си институции, остава напълно ангажирана и изпълняваща длъжността си.

Турция ще продължи да изпълнява своите отговорности по конструктивен начин за намаляване на напрежението в региона и за разрешаване на проблемите по мирен път.


  • 1 ЕС сме ние

    0 5 Отговор
    Ние сме ЕС

    14:29 04.03.2026

  • 2 честен ционист

    2 17 Отговор
    Братишките може и да ви освободиха вчера, но днес Дуран ви спаси кожите.

    Коментиран от #5

    14:29 04.03.2026

  • 3 Някой

    6 2 Отговор
    Явно не са всички страни, щото САЩ и Израел налитат като невидели и ескалират конфликта.

    14:30 04.03.2026

  • 4 ФАКТ

    5 2 Отговор
    КАЖИ НА САЩ И ИСРАЕЛ ЩЕ ЗАПАЛЯТ СВЕТА

    14:31 04.03.2026

  • 5 Мнооооого си умен

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Нали нямаш нищо против да се възхищавам на злобата ти безгранично?

    14:31 04.03.2026

  • 6 Долу

    4 0 Отговор
    Идиотското правителство ом се жоретки на шта гюро

    14:31 04.03.2026

  • 7 ФАКТ

    5 1 Отговор
    Краварско робство пред турско излезе 20 пъти по зле

    14:33 04.03.2026

  • 8 Есил Дюран

    1 1 Отговор
    Правете сех...

    14:34 04.03.2026

  • 9 ФАКТ

    3 0 Отговор
    Краварско робство пред турско излезе 20 пъти по зле

    Коментиран от #10

    14:35 04.03.2026

  • 10 При Султана

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТ":

    Ако не друго поне глад и клошари не е имало.

    14:38 04.03.2026

  • 11 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Странно защо Натовско ПВО е сработило, нали Турция закупи най модерната система С400 от Русия, сигурно я пазят за някакви свръх ракети ….

    15:10 04.03.2026

