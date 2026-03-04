Новини
Свят »
Русия »
Москва предупреждава за риск за АЕЦ „Бушехр“ след въздушните удари

4 Март, 2026 14:33 883 15

Русия настоява МААЕ да даде обективна оценка на ядрената безопасност

Москва предупреждава за риск за АЕЦ „Бушехр“ след въздушните удари - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Министерството на външните работи на Русия заяви, че иранската атомна електроцентрала в Бушехр е изложена на риск заради американско-израелските въздушни удари, съобщават Ройтерс и ТАСС. По информация на Москва в близост до обекта се чуват взривове на разстояние от няколко километра от защитния периметър, предава БТА.

Говорителката на външното министерство Мария Захарова подчерта, че военните действия затрудняват работата на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) по наблюдение на ситуацията.

„Според оценките на нашите атомни специалисти съществува реална заплаха за централата, тъй като експлозии се чуват на километри от защитната ѝ зона“, заяви Захарова. Тя изрази очакване МААЕ да даде обективна и технически обоснована оценка на потенциалните радиологични рискове, произтичащи от ударите на Съединените щати и Израел.

По думите ѝ на карта е поставена репутацията на агенцията и нейното ръководство.

От своя страна МААЕ съобщи, че са установени видими щети по две сгради в близост до ядрения обект в Исфахан. В същото време не са засегнати съоръженията за съхранение на ядрени материали и към момента няма данни за изтичане на радиологични вещества.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 "Украйна удари завод на 1300 км

    8 8 Отговор
    навътре в Русия. Руски източник говори за 5 поразени кораба в Новоросийск. Химически завод в Кирово-Чепецк (Кировска област на Руската федерация) е бил поразен на 4 март при украинска атака с дронове, достигнала на 1300 километра от границата навътре в руска територия. Твърди се, че нападението е осъществено с дронове АН-196 "Лютий"."

    14:34 04.03.2026

  • 2 За Запорожие

    9 7 Отговор
    толкова не са загрижени!

    14:35 04.03.2026

  • 3 Ще им

    6 7 Отговор
    построите нова,по-голяма!

    14:36 04.03.2026

  • 4 Оставка

    1 0 Отговор
    И арест на се утисъа заптяног

    14:37 04.03.2026

  • 5 Ртхтр

    5 5 Отговор
    Пик ла без си ски

    14:39 04.03.2026

  • 6 Многоходовото

    7 7 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #15

    14:40 04.03.2026

  • 7 "Русия призна

    5 5 Отговор
    за ударения руски танкер в Средиземно море и обвини Украйна. Руското министерство на транспорта потвърди нападението над руския танкер за втечнен природен газ "Арктик Метагаз" в Средиземно море и обвини Украйна. Ведомството твърди, че корабът е превозвал товар, „разрешен в съответствие с всички международни правила", от пристанището в Мурманск“.

    14:41 04.03.2026

  • 8 Ехеее

    9 6 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🤣🐑🥃

    14:45 04.03.2026

  • 9 Oня с коня

    2 7 Отговор
    Принципно предупреждават Умните и Предвидливите,като Москва иска да е точно такава.И да каже Захарова:ИМА ЛИ изобщо нещо,за което да няма Риск при една ожесточена Война?

    14:45 04.03.2026

  • 10 аха

    4 7 Отговор
    На километри от периметъра... Колко... 100 200 1000? Ма се чували. А МААЕ йак да направи огледа? С боб или хвърляне на кокъли? Тъпи нагли мурзилажки бе.

    14:45 04.03.2026

  • 11 Мадам

    2 5 Отговор
    Ами дайте им ПВО бе

    14:47 04.03.2026

  • 12 Маша

    9 2 Отговор
    Е Велика !!!


    А где кая ???!

    14:56 04.03.2026

  • 13 МААЕ

    7 0 Отговор
    Погледнахме в кристалната топка и видяхме, че всичко е наред. За сега толкова. Като ни допуснат вътре - повече информация.

    15:04 04.03.2026

  • 14 спасител от Слънчака

    1 1 Отговор
    Маро,Маро! От тебе добър помощник овчар ше напраа.И ше те рана и търлам ката ден.
    Кат едно време на Слънчака. Питай жената моя да ти дума що съм още як.Кат преди!
    Ше има рана и ягнета печени и е........И за тебе и за нея.

    15:09 04.03.2026

  • 15 рускнак без член

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Многоходовото":

    Китай ще даде пари,ама Путина да заложи Сибир.И жълтурите ще станат 3 милиарда.

    15:15 04.03.2026

