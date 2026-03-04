Москва предупреждава за риск за АЕЦ „Бушехр“ след въздушните удари

Министерството на външните работи на Русия заяви, че иранската атомна електроцентрала в Бушехр е изложена на риск заради американско-израелските въздушни удари, съобщават Ройтерс и ТАСС. По информация на Москва в близост до обекта се чуват взривове на разстояние от няколко километра от защитния периметър, предава БТА.

Говорителката на външното министерство Мария Захарова подчерта, че военните действия затрудняват работата на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) по наблюдение на ситуацията.

„Според оценките на нашите атомни специалисти съществува реална заплаха за централата, тъй като експлозии се чуват на километри от защитната ѝ зона“, заяви Захарова. Тя изрази очакване МААЕ да даде обективна и технически обоснована оценка на потенциалните радиологични рискове, произтичащи от ударите на Съединените щати и Израел.

По думите ѝ на карта е поставена репутацията на агенцията и нейното ръководство.

От своя страна МААЕ съобщи, че са установени видими щети по две сгради в близост до ядрения обект в Исфахан. В същото време не са засегнати съоръженията за съхранение на ядрени материали и към момента няма данни за изтичане на радиологични вещества.