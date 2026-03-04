Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Част от Божия план! Американски командири използват екстремистка реторика, за да оправдаят войната срещу Иран

4 Март, 2026 15:11 1 349 34

  • иран-
  • сащ-
  • пентагон-
  • ракети-
  • дронове-
  • доналд тръмп-
  • пийт хегсет-
  • аятолах али хаменей-
  • израел

Наблюдателната група посочва, че е получила над 200 оплаквания от военнослужещи от всички родове въоръжени сили, включително морската пехота, военновъздушните сили и космическите сили

Част от Божия план! Американски командири използват екстремистка реторика, за да оправдаят войната срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Американските военни командири използват екстремистка християнска реторика за библейския "край на времето", за да оправдаят участието във войната в Иран пред войските. Това се посочва в жалби до Фондацията за религиозна свобода в армията, съобщава "Гардиън".

Наблюдателната група посочва, че е получила над 200 оплаквания от военнослужещи от всички родове въоръжени сили, включително морската пехота, военновъздушните сили и космическите сили.

Един жалбоподател, идентифициран като подофицер в подразделение, което може "всеки момент да се присъедини" към операции срещу Иран, е заявил , че техният командир "ни призова да кажем на войските си, че "всичко това е част от Божия план" и е посочил конкретни цитати от книгата Откровение, отнасящи се до Армагедон и предстоящото завръщане на Иисус Христос".

"Той каза, че "президентът Тръмп е помазан от Иисус, за да запали сигналния огън в Иран, за да предизвика Армагедон и да отбележи завръщането си на Земята", добави подофицерът.

Жалбата на подофицера е подадена от името на 15 войници, от които 11 християни, един мюсюлманин и един евреин.

"Всеки път, когато Израел или САЩ са замесени в Близкия изток, получаваме тези неща за християнски националисти, които са превзели нашето правителство и със сигурност нашата американска армия", заяви Майки Уайнстийн, председател на Фондацията за религиозна свобода в армията, който е ветеран от военновъздушните сили.

"Военнослужещите не са в състояние да се защитят, защото вашият военен началник не е вашият ръководител на смяна в Starbucks", добави той.

Уайнстийн предположи, че докладите показват увеличаване на християнския екстремизъм във войската и отбеляза, че жалбоподателите "съобщават за неограничената еуфория на своите командири", които възприемат "библейски санкционирана" война за ясен и неоспорим знак за бързото приближаване на "Края на времето" съгласно фундаменталисткото християнство.

Той посочи, че жалбите показват ясно нарушение на разделянето на църквата от държавата.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е известен с подкрепата си за християнския национализъм. Преди това той подкрепяше доктрината за "сферен суверенитет" - мироглед, произлизащ от екстремистките вярвания на християнския реконструкционизъм. Философията призовава за смъртно наказание за хомосексуалност и подкрепя строго патриархални семейства и църкви.


САЩ
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Оценка 4.2 от 5 гласа.
  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 1 Отговор
    🤠 Т -ЕРОР-ИСТИ, СЪР❗

    15:13 04.03.2026

  • 2 честен ционист

    15 19 Отговор
    Янките живеят още в годините на Кръстоносните походи. И по онова време са ползвали Ганчо за транзитна дестинация.

    Коментиран от #16, #19, #31, #34

    15:14 04.03.2026

  • 3 Мурка

    13 0 Отговор
    МАЛЕЕЕЕЕЕЕИ

    15:14 04.03.2026

  • 4 Копейка с чалма

    3 16 Отговор
    И ние приехме исляма.

    Коментиран от #11

    15:14 04.03.2026

  • 5 Адрес 4000

    11 2 Отговор
    Да не забравите да закачите тая простотия най-отгоре ,поне за час два
    Трябва да събере 200 коментара

    Коментиран от #10

    15:14 04.03.2026

  • 6 604

    3 2 Отговор
    Аман от драскачи...!

    15:14 04.03.2026

  • 7 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Разправят,че краварите имали най—силната армия в света и ще сменят аятоласите за 4 дни.К’во станА,че не ядохме?

    15:14 04.03.2026

  • 8 Атина Палада

    12 1 Отговор
    Ха ха ха ха ,кажете ми сега ,това здрав разум ли е? Тръмп помазан от Иисус :))))

    Коментиран от #14

    15:15 04.03.2026

  • 9 Е ми..

    14 0 Отговор
    Каква риторика да използват? Те са екстремисти! Който още не го е разбрал... дано ни се размине, ама кой знае?

    15:15 04.03.2026

  • 10 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Адрес 4000":

    Тази простотия излезе още преди два дни в световните медии .Нашите тук Факти чак днес са я преписали ...

    Коментиран от #13

    15:16 04.03.2026

  • 11 Мурка

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Копейка с чалма":

    Ми да от триииите нааааааи дъъъъъългото си приел и то с радост

    15:16 04.03.2026

  • 12 Дориана

    7 3 Отговор
    Нищо не може да оправдае една война. Божият план на Америка може да се превърне в свещен джихат и да се избият взаимно. От това ще пострада най- много Европа.

    15:17 04.03.2026

  • 13 Адрес 4000

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Добре Горииле ....
    Вие как я карате?
    Докъде я докарахте за 5 год?
    Превзехте ли Киев?
    Убихте ли Зеленски?
    Или все още пазите цивилните...
    И да не забравиш да напишеш нещо за иранските момиченца!

    Коментиран от #23

    15:20 04.03.2026

  • 14 Потрес

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Много ми е интересно коя част са цитирали и са свързали с оранжадата.

    15:20 04.03.2026

  • 15 Д-р Марин Белчев

    5 1 Отговор
    Това е фундаментална простотия и пропаганда, която не е работила дори при по-разумните кръстоносци през 12 век, преди почти 800 години.
    Учудвам се, че си позволяват такива простотии през 21 век, когато има книги, просвещение, интернет, и има възможност да се проверяват фактите.
    Войната не е част от Божия план, и го казвам като християнин, а е част от амбициите на Военно-промишления комплекс на САЩ, лобито на Израел, нефтените компании, да бъде на тяхното и да бележат огромни печалби за сметка на мира и живота на обикновените хора.
    Бог няма общо с тази алчост, потъпкване на законите и простотия!

    15:21 04.03.2026

  • 16 Радио Елто

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Божият план е че Всички евреи да станат ПравославниХристияни

    15:21 04.03.2026

  • 17 Смешник

    4 2 Отговор
    Изглежда че почти всички американски командири са откачени като своя патрон Тръмп а да не би случайно да са на бело като Зеления наркоман

    Коментиран от #22

    15:21 04.03.2026

  • 18 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е типичен представител на тези,които определят себе си като W.A.S.P.(White Anglo-Saxon Protestant).Какво очаквате да проповядва?

    Коментиран от #30

    15:21 04.03.2026

  • 19 Хихихи

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Хеле по времето на цар Калоян!!

    15:22 04.03.2026

  • 20 Подготвят

    3 0 Отговор
    Идването на власт на АнтиХриста.

    15:23 04.03.2026

  • 21 Християни обеденете се

    4 4 Отговор
    Време е за нов кръстоносен поход в чест на Исус и против целуващите кОрана.

    15:23 04.03.2026

  • 22 Сатана Z

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Смешник":

    Това е защото Доналд Тръмп е заповядал на US marines да не взимат пленници.

    Коментиран от #25, #26

    15:23 04.03.2026

  • 23 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Адрес 4000":

    И защо трябва да се убива Зеленски? Че от него по удобен за Русия няма! Екстра си е! А Киев има много борчове и го оставяме на БрУсел да му връща заемите. :)
    За останалите ти простотии .. излишно е да им се обръща внимание...

    Коментиран от #28

    15:23 04.03.2026

  • 24 Слава ИСУС

    3 5 Отговор
    Целуващите корана да горят в Ада.

    Коментиран от #27

    15:24 04.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ха ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    да вземеш пленници със самолет. Ма в мурзилажките де толкова мозък?! А заповедта лично си я чул нали? ха ха ха,..,. смешкооооо.

    15:26 04.03.2026

  • 27 мдааа

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Слава ИСУС":

    поклонниците на сатаната и слугите му целуващи корана почнаха с минусите.

    15:27 04.03.2026

  • 28 Адрес 4000

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Ей така те искам, Горилчо
    Позитивизъм струи от тебе
    Нека и Путинката да се позадържи
    Много е полезен за руската кочинка
    Живот и здраве
    На него и на всичките му двойници

    Коментиран от #33

    15:27 04.03.2026

  • 29 малко истински факти

    2 3 Отговор
    Всяка война срещу моллите винаги е оправдана и това е факт неоспорим. Удряй здраво Тръмпи !

    15:28 04.03.2026

  • 30 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    уи аре сексуал перверт

    15:30 04.03.2026

  • 31 Балдуин е ползвал Царевец

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    за летище-))

    15:30 04.03.2026

  • 32 Отец Дионисий

    1 0 Отговор
    Според Божият план досега доста американски командири дадоха фиррра ,а много повече ще ги последват .Имало е да се случи ...

    15:31 04.03.2026

  • 33 хаха🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Адрес 4000":

    Лапуркай бе тррръбаррр ,виждам позитивизма и искрите в очите тии,просто засили темпото ,че днес важни дела ме чакат .

    15:32 04.03.2026

  • 34 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    И са си оставили уродливото семе ,затова Ганчо е дебил

    15:33 04.03.2026