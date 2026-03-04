Част от Божия план! Американски командири използват екстремистка реторика, за да оправдаят войната срещу Иран

Американските военни командири използват екстремистка християнска реторика за библейския "край на времето", за да оправдаят участието във войната в Иран пред войските. Това се посочва в жалби до Фондацията за религиозна свобода в армията, съобщава "Гардиън".
Наблюдателната група посочва, че е получила над 200 оплаквания от военнослужещи от всички родове въоръжени сили, включително морската пехота, военновъздушните сили и космическите сили.
Един жалбоподател, идентифициран като подофицер в подразделение, което може "всеки момент да се присъедини" към операции срещу Иран, е заявил , че техният командир "ни призова да кажем на войските си, че "всичко това е част от Божия план" и е посочил конкретни цитати от книгата Откровение, отнасящи се до Армагедон и предстоящото завръщане на Иисус Христос".
"Той каза, че "президентът Тръмп е помазан от Иисус, за да запали сигналния огън в Иран, за да предизвика Армагедон и да отбележи завръщането си на Земята", добави подофицерът.
Жалбата на подофицера е подадена от името на 15 войници, от които 11 християни, един мюсюлманин и един евреин.
"Всеки път, когато Израел или САЩ са замесени в Близкия изток, получаваме тези неща за християнски националисти, които са превзели нашето правителство и със сигурност нашата американска армия", заяви Майки Уайнстийн, председател на Фондацията за религиозна свобода в армията, който е ветеран от военновъздушните сили.
"Военнослужещите не са в състояние да се защитят, защото вашият военен началник не е вашият ръководител на смяна в Starbucks", добави той.
Уайнстийн предположи, че докладите показват увеличаване на християнския екстремизъм във войската и отбеляза, че жалбоподателите "съобщават за неограничената еуфория на своите командири", които възприемат "библейски санкционирана" война за ясен и неоспорим знак за бързото приближаване на "Края на времето" съгласно фундаменталисткото християнство.
Той посочи, че жалбите показват ясно нарушение на разделянето на църквата от държавата.
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е известен с подкрепата си за християнския национализъм. Преди това той подкрепяше доктрината за "сферен суверенитет" - мироглед, произлизащ от екстремистките вярвания на християнския реконструкционизъм. Философията призовава за смъртно наказание за хомосексуалност и подкрепя строго патриархални семейства и църкви.
