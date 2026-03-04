Европейската комисия предлага нови мерки за сигурността на пристанищата

Европейската комисия представи пакет от мерки, насочени към засилване на сигурността на европейските пристанища. В съобщението се подчертава, че като ключови входно-изходни точки те са особено уязвими както на външни заплахи, така и на дейността на организирани престъпни групи, предава БТА.

Комисията възнамерява да преразгледа действащото законодателство в областта на морската сигурност и да предложи въвеждането на проверки на миналото на пристанищните служители. Според данните пристанищата са гръбнакът на европейската икономика, като осигуряват около 74% от външната търговия на ЕС. Всяка година през тях преминават над 3,4 милиарда тона товари и близо 395 милиона пътници, а също така се осъществяват енергийни доставки и дейности, свързани със сигурността и отбраната.

Сред планираните инициативи са изготвянето на насоки относно чуждестранната собственост върху пристанищна инфраструктура, както и мерки за енергиен преход чрез електрификация и по-добра свързаност с логистичните мрежи.

Предложенията обхващат още развитието на високотехнологично корабостроене, производство на плавателни съдове за обслужване на морски паркове за възобновяема енергия и създаване на подводни дронове. Включено е и разширяване на капацитета за производство на военноморско оборудване, както и строителство на фериботи с възможно двойно предназначение - гражданско и военно.