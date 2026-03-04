Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Слави Трифонов травмирал Алекс Раева, докато била в "Ку-ку Бенд"

4 Март, 2026 15:31

Още преди години Трифонов забранил на Алекс Раева да пее български песни

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неочаквано признание на Алекс Раева по време на последния концерт на живо на „Като две капки вода“ изуми зрителите, пише Шоу Блиц. Певицата за първи път публично коментира отношенията си със Слави Трифонов и призна, че думите му преди години са оставили сериозен комплекс, който я преследва и до днес.

Преди да излезе на сцената и да се превъплъти в Катя Филипова, Александра сподели, че изпитва истински страх, когато трябва да изпълнява български песни.

„Най-голям страх са ми българските песни. Имам комплекс още от работата си при Слави. Той ми е казвал: „Не можеш да пееш българско. Деси Добрева пее българско, ти си за английските песни“. Този комплекс сега се възвръща“, призна певицата.

Водещият Димитър Рачков веднага се възползва от ситуацията и я провокира с въпрос, който предизвика смях и напрежение едновременно.

„Не е ли сега моментът да докажеш на Трифонов, че не е бил прав?“, попита той.

Алекс Раева отвърна с чувство за хумор, но и с известна доза притеснение: „Надявам се да му го докажа, защото иначе ще е много тъпо, няма да съм в изгодна позиция.“

След изпълнението ѝ Веселин Маринов побърза да я поздрави и да защити таланта ѝ.

„Слави Трифонов ти е казал да не пееш български песни, но ти направи тази песен толкова хубаво, сякаш е твоя песен. Хубаво е да не забравяме тези български песни и артисти като вас да ги припомнят на публиката“, заяви той.

Думите на Алекс Раева върнаха зрителите дълги години назад. В началото на кариерата си като певица Алекс Раева беше част от екипа на „Шоуто на Слави“, където пееше с Деси Добрева в „Ку-ку бенд“.

По това време между нея и Слави Трифонов се появиха и слухове за романтична връзка, които дълго време бяха сред най-коментираните теми в родния шоубизнес, но те така и не коментираха тази тема.


  • 1 Дориана

    30 5 Отговор
    Слави Трифонов определено е един от най- мразените "политици" в България.Да видим какво свършиха Тошо Йорданов и Балабанов досега в Парламента. Проявяваха агресивно и непристойно поведение , което се изразяваше с чупене и рушене на микрофони и камери, сипеха обидни квалификации и провокации срещу опонентите си, защитаваха с всички сили мафията, корупцията , олигархията ,полицейщината и пълзящата диктатура , чиито проводници бяха Борисов и Пеевски. Неистово искаха да фалшифицират и откраднат вота на избирателите като изпълняваха поръчки чрез измислени скенери и орязване на секции в чужбина. Опорочиха Будизма като религия и го замесиха с педофилия и секта за да очернят опонентите си . Използваха трагедията в Петрохан за свои политически цели чрез провокации и нападки. Агресивно и непристойно сипеха провокации, клюки и всевъзможни нападки към Служебното правителство. Такива хора нямат място в Парламента. Наказателен вот срещу тях – падат надолу на 1 % и губят субсидия. Финансов срив за ИТН.

    15:35 04.03.2026

  • 2 Запознат

    15 3 Отговор
    А вие някога запитвали ли сте се защо Рачков Зуека и Плешивия не ходят в Сливен? Защото след един концерт, местните бабаити са ги травмирали. И оттогава те никога повече не стъпиха в града.

    Коментиран от #5

    15:35 04.03.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    Така ли му се вика вече - травмиране?
    откъм задния край или? дайте подробности де! толкова сме заинтересовани

    15:39 04.03.2026

  • 4 Голям майтап

    5 4 Отговор
    Слави е имал предвид български народни песни... не всяка певица го може.

    15:42 04.03.2026

  • 5 Тоалетна Хартия

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Запознат":

    Не в Сливен, а в Ямбол!!!

    15:47 04.03.2026

  • 6 раз

    9 4 Отговор
    Слави не я е задоволявал,затова я е "травмирал".

    15:51 04.03.2026

  • 7 Костадинов

    19 3 Отговор
    Най големия педофил в софия-славе трифонов чалга мумията. Изклецал стотици платени малолетки. Питайте свинята и тиквата, с това го държат.

    15:54 04.03.2026

  • 8 яяяяяя

    3 1 Отговор
    Ахахах, травмирал я е, направо я изнасилил, да го съди...моля ви се...Фактите: била е бременна от него и по собствено желание е направила аборт. Достатъчно за тая!

    16:11 04.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Тъз га еди кифтяаата ни рива.

    16:13 04.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.