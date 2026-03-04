Слави Трифонов травмирал Алекс Раева, докато била в "Ку-ку Бенд"

Неочаквано признание на Алекс Раева по време на последния концерт на живо на „Като две капки вода“ изуми зрителите, пише Шоу Блиц. Певицата за първи път публично коментира отношенията си със Слави Трифонов и призна, че думите му преди години са оставили сериозен комплекс, който я преследва и до днес.

Преди да излезе на сцената и да се превъплъти в Катя Филипова, Александра сподели, че изпитва истински страх, когато трябва да изпълнява български песни.

„Най-голям страх са ми българските песни. Имам комплекс още от работата си при Слави. Той ми е казвал: „Не можеш да пееш българско. Деси Добрева пее българско, ти си за английските песни“. Този комплекс сега се възвръща“, призна певицата.

Водещият Димитър Рачков веднага се възползва от ситуацията и я провокира с въпрос, който предизвика смях и напрежение едновременно.

„Не е ли сега моментът да докажеш на Трифонов, че не е бил прав?“, попита той.

Алекс Раева отвърна с чувство за хумор, но и с известна доза притеснение: „Надявам се да му го докажа, защото иначе ще е много тъпо, няма да съм в изгодна позиция.“

След изпълнението ѝ Веселин Маринов побърза да я поздрави и да защити таланта ѝ.

„Слави Трифонов ти е казал да не пееш български песни, но ти направи тази песен толкова хубаво, сякаш е твоя песен. Хубаво е да не забравяме тези български песни и артисти като вас да ги припомнят на публиката“, заяви той.

Думите на Алекс Раева върнаха зрителите дълги години назад. В началото на кариерата си като певица Алекс Раева беше част от екипа на „Шоуто на Слави“, където пееше с Деси Добрева в „Ку-ку бенд“.

По това време между нея и Слави Трифонов се появиха и слухове за романтична връзка, които дълго време бяха сред най-коментираните теми в родния шоубизнес, но те така и не коментираха тази тема.