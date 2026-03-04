Русия: Действията на Франция представляват потенциална заплаха

Москва заяви днес, че планът на Франция да разшири ядрения си арсенал е силно дестабилизираща стъпка, която представлява потенциална заплаха за Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
По-рано френският президент Еманюел Макрон обяви план, в който страната му ще увеличи броя на ядрените си бойни глави, като заяви, че други европейски страни също ще може да участват във френските ядрени учения. Освен това Франция и Германия заявиха, че са създали съвместна ръководна група, която да обсъжда въпроси, свързани с ядреното възпиране.
През март 2025 г. Макрон за първи път обяви намерението си да започне стратегически диалог за разширяване на френския ядрен чадър и към европейските съюзници, които досега разчитаха на защитата на САЩ.
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред репортери, че изявлението на Макрон тази седмица е „изключително дестабилизираща стъпка“. Планът представлява „значително засилване и разширяване на ядрения потенциал на НАТО, който в случай на пряк военен конфликт с Русия може да бъде използван по координиран начин срещу нашата страна“, каза тя.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, заяви, че това действие потвърждава позицията на Москва, че френските и британските ядрени оръжия трябва да бъдат част от всякакви бъдещи преговори за глобалния ядрен баланс.
Русия твърди, че е отворена за такива преговори след изтичането на последния двустранен договор „Нов СТАРТ”, който ограничаваше броя на стратегическите ядрени бойни глави и ракети на Русия и САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нямат край
Коментиран от #3, #11
14:49 04.03.2026
2 Дориана
Коментиран от #14, #42, #43
14:50 04.03.2026
3 Дориана
До коментар #1 от "Нямат край":Точно Русия слага край на войната, но след като Европа вече е унищожена.
Коментиран от #10, #12
14:51 04.03.2026
5 аха
14:52 04.03.2026
6 Трол
14:52 04.03.2026
7 Светът върви към своя край
Коментиран от #25
14:52 04.03.2026
8 ......
Коментиран от #30
14:52 04.03.2026
9 Банго Костя
Коментиран от #20
14:53 04.03.2026
10 Ха-ха
До коментар #3 от "Дориана":Русийката никой вече не я бръсне за слива.Тръмп й видя сметката.!
14:54 04.03.2026
11 Zaxaрова
До коментар #1 от "Нямат край":Нас.рахме се Две мнения няма.
14:54 04.03.2026
12 Атина Палада
До коментар #3 от "Дориана":Руската пропаганда е предназначена за глупаците.
Коментиран от #16
14:56 04.03.2026
13 Денис Джамбазов
14:56 04.03.2026
14 Ха-ха
До коментар #2 от "Дориана":Няма значение кой какво прави, защото накрая винаги Русийката хваща средния.!
Коментиран от #32
14:57 04.03.2026
15 Инж1
Коментиран от #19, #27
14:57 04.03.2026
16 Град Козлодуй
До коментар #12 от "Атина Палада":Приятелю ,не е добре да славиш козяшките терористи !
Коментиран от #17
14:58 04.03.2026
17 Разкрит
До коментар #16 от "Град Козлодуй":Вальо, жив ли си бе мойто момче?
15:00 04.03.2026
19 Ха-ха
До коментар #15 от "Инж1":Лапуркай бе тръбар ,най обичам инженери да мигго лиггавят ,вижда ми се много романтично
15:01 04.03.2026
20 Трола
До коментар #9 от "Банго Костя":Чисто и просто и Митрофанова трябва да бъде изгонена.
15:01 04.03.2026
21 Оня с коня
Коментиран от #26, #29
15:02 04.03.2026
22 Путин
15:02 04.03.2026
23 Владо
Коментиран от #35
15:03 04.03.2026
24 Русия: Действията на Франция
15:04 04.03.2026
25 Атина Палада
До коментар #7 от "Светът върви към своя край":Нетаняху от три дни не се е появявал ..Изчезна..
Коментиран от #31, #33
15:05 04.03.2026
27 Тото
До коментар #15 от "Инж1":Значи Иран не може да изгради своя ядрена защита срещу агресивни, терористични и обезумели режими/хунти - като Израел /който притежава ядрено оръжие/ и САЩ например!?!??! А трябва да стои в ступор и да вика: "Ела вълко - изяш ме"!?!?!?
15:05 04.03.2026
28 Азззззззз
15:06 04.03.2026
29 Истинския Професор Герджиков
До коментар #21 от "Оня с коня":Конски Кестен ,логиката не ти е силната страна ,яжжжжж и запълвай външния си нужжж... никкк там нееде в Северозападнала България ,бе пусти ...няккк!
15:06 04.03.2026
30 Не са 5 а 18 кораба
До коментар #8 от "......":Лично Песков го каза по РИА Новости.
Нали така, малоумник?
Коментиран от #40
15:07 04.03.2026
31 глупости
До коментар #25 от "Атина Палада":всеки ден е в новините. нещо не си пиеш хапчетата или се размечта.
Коментиран от #36
15:07 04.03.2026
32 Атина Палада
До коментар #14 от "Ха-ха":Не,накрая винаги Европата хваща средния...
15:07 04.03.2026
33 Тольо Цайса с Брадъта
До коментар #25 от "Атина Палада":От Сатта Няхуу незнай по каква причина останаха само големите му уши 😂.
15:08 04.03.2026
34 Щото
15:09 04.03.2026
35 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #23 от "Владо":Владко ,сокай бибека ,верно си гррррзеннн ,но го правиш прекрасно !
15:10 04.03.2026
36 Атина Палада
До коментар #31 от "глупости":Няма го в новините..Ако му показват само снимка джурналята ..това е друг въпрос..
15:10 04.03.2026
37 Бийк
Край ми ъ ривър бич
Ся няма нужда да обяснявам но,
бич=пРоссийка
За кухите копета
Коментиран от #38
15:11 04.03.2026
38 Сък Майдик
До коментар #37 от "Бийк":Бийк ,нотинг море ,нотинг лесс ,джъст съккк майдиккк 😂 .
15:15 04.03.2026
39 Православен
някога България е видяла нещо хубаво от тях /като се почне от латинците, сатанинският Берлински конгрес, Ньоският грабителски договор, бомбадировките през втората световна война и т.н./, нито ни смят за пълноправни!Това са общества с доказани и практикуващи колониални и грабителски практики! Бъдещето е на изток!!!
15:16 04.03.2026
40 значи Русия
До коментар #30 от "Не са 5 а 18 кораба":Остана без кораби, ама те за какво са й и без друго няма какво да превозва с тях :)))
15:17 04.03.2026
41 Констатация
15:22 04.03.2026
42 Курсант
До коментар #2 от "Дориана":Имат мотив.Толкова белогвардейци има там.И в България има.
15:31 04.03.2026
43 Дидо
До коментар #2 от "Дориана":Да не обърка лексотана с рициново масло???!! 😂😂😂😂😂
15:33 04.03.2026