Русия: Действията на Франция представляват потенциална заплаха

4 Март, 2026 14:48 1 963 43

През март 2025 г. Макрон за първи път обяви намерението си да започне стратегически диалог за разширяване на френския ядрен чадър

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Москва заяви днес, че планът на Франция да разшири ядрения си арсенал е силно дестабилизираща стъпка, която представлява потенциална заплаха за Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По-рано френският президент Еманюел Макрон обяви план, в който страната му ще увеличи броя на ядрените си бойни глави, като заяви, че други европейски страни също ще може да участват във френските ядрени учения. Освен това Франция и Германия заявиха, че са създали съвместна ръководна група, която да обсъжда въпроси, свързани с ядреното възпиране.

През март 2025 г. Макрон за първи път обяви намерението си да започне стратегически диалог за разширяване на френския ядрен чадър и към европейските съюзници, които досега разчитаха на защитата на САЩ.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред репортери, че изявлението на Макрон тази седмица е „изключително дестабилизираща стъпка“. Планът представлява „значително засилване и разширяване на ядрения потенциал на НАТО, който в случай на пряк военен конфликт с Русия може да бъде използван по координиран начин срещу нашата страна“, каза тя.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, заяви, че това действие потвърждава позицията на Москва, че френските и британските ядрени оръжия трябва да бъдат част от всякакви бъдещи преговори за глобалния ядрен баланс.

Русия твърди, че е отворена за такива преговори след изтичането на последния двустранен договор „Нов СТАРТ”, който ограничаваше броя на стратегическите ядрени бойни глави и ракети на Русия и САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нямат край

    21 26 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #3, #11

    14:49 04.03.2026

  • 2 Дориана

    20 21 Отговор
    И точно за това Франция ще пострада най- много от Световната война, която вече е започнала.

    Коментиран от #14, #42, #43

    14:50 04.03.2026

  • 3 Дориана

    14 17 Отговор

    До коментар #1 от "Нямат край":

    Точно Русия слага край на войната, но след като Европа вече е унищожена.

    Коментиран от #10, #12

    14:51 04.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 аха

    13 11 Отговор
    Френски и британски - да, ма китайски, Северно Корейски и Ирански - не. Що бе мурзилажи?

    14:52 04.03.2026

  • 6 Трол

    8 5 Отговор
    Значи ще се сбъдне мечтата на Хитлер немците да се сдобият с атомна бомба.

    14:52 04.03.2026

  • 7 Светът върви към своя край

    20 11 Отговор
    Подпалвачите на Третата световна война са Нетаняху и Тръмп.

    Коментиран от #25

    14:52 04.03.2026

  • 8 ......

    15 11 Отговор
    Руски източник говори за 5 поразени руски кораба в Новоросийск.

    Коментиран от #30

    14:52 04.03.2026

  • 9 Банго Костя

    15 13 Отговор
    Всички цигани от иранското посолство да се изгонят в Русия,а посолството закрито!

    Коментиран от #20

    14:53 04.03.2026

  • 10 Ха-ха

    13 10 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Русийката никой вече не я бръсне за слива.Тръмп й видя сметката.!

    14:54 04.03.2026

  • 11 Zaxaрова

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Нямат край":

    Нас.рахме се Две мнения няма.

    14:54 04.03.2026

  • 12 Атина Палада

    10 11 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Руската пропаганда е предназначена за глупаците.

    Коментиран от #16

    14:56 04.03.2026

  • 13 Денис Джамбазов

    13 7 Отговор
    Уудрий Вова, да се пукат душите мнтчийски френски душмански !

    14:56 04.03.2026

  • 14 Ха-ха

    8 10 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Няма значение кой какво прави, защото накрая винаги Русийката хваща средния.!

    Коментиран от #32

    14:57 04.03.2026

  • 15 Инж1

    7 10 Отговор
    Значи ЕС не може да изгради своя защита срещу агресивни, терористични и обезумели режими/хунти - като Иран и РФ например!?!??! А трябва да стои в ступор и да вика: "Ела вълко - изяш ме"!?!?!?

    Коментиран от #19, #27

    14:57 04.03.2026

  • 16 Град Козлодуй

    6 7 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Приятелю ,не е добре да славиш козяшките терористи !

    Коментиран от #17

    14:58 04.03.2026

  • 17 Разкрит

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Град Козлодуй":

    Вальо, жив ли си бе мойто момче?

    15:00 04.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха-ха

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Инж1":

    Лапуркай бе тръбар ,най обичам инженери да мигго лиггавят ,вижда ми се много романтично

    15:01 04.03.2026

  • 20 Трола

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Банго Костя":

    Чисто и просто и Митрофанова трябва да бъде изгонена.

    15:01 04.03.2026

  • 21 Оня с коня

    6 6 Отговор
    Русия има 6300 ядрени заряда,Франция и Англия- общо 500.И защо Русия обявява усилията на тия 2 държави поне малко да актуализира въоръжението си?Отговорът е елементарен:Или Русия се съмнява в Боеготовността на Ядрените си сили,или е безумно нагла,или...и двете.

    Коментиран от #26, #29

    15:02 04.03.2026

  • 22 Путин

    7 0 Отговор
    Каква я мислих, каква стана...

    15:02 04.03.2026

  • 23 Владо

    7 3 Отговор
    На руските сбъраняци им спряха и Телеграма.

    Коментиран от #35

    15:03 04.03.2026

  • 24 Русия: Действията на Франция

    2 3 Отговор
    СКОРО ДЕЙСТВИЯТА НА ЯПОНИЯ И ЮЖНА КОРЕЯ СЪЩО ЩЕ РАЗТРЕВОЖАТ СМАЛЯНКИЯ КАРЛИК. ЗА СЕВЕРНА КОРЕЯ ЧТО СКАЗА ОН? - "НУ ЧТО МОЖНА СДЯЛАТЬСЯ, КАГДАТО КИМ ХОЧЕТ ЯДЕРНОЕ АРУЖЕЕ?"

    15:04 04.03.2026

  • 25 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Светът върви към своя край":

    Нетаняху от три дни не се е появявал ..Изчезна..

    Коментиран от #31, #33

    15:05 04.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тото

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Инж1":

    Значи Иран не може да изгради своя ядрена защита срещу агресивни, терористични и обезумели режими/хунти - като Израел /който притежава ядрено оръжие/ и САЩ например!?!??! А трябва да стои в ступор и да вика: "Ела вълко - изяш ме"!?!?!?

    15:05 04.03.2026

  • 28 Азззззззз

    1 2 Отговор
    Чудя се дали руснаците няма да направят превантивен удар по примера на уса и Израел?!

    15:06 04.03.2026

  • 29 Истинския Професор Герджиков

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Оня с коня":

    Конски Кестен ,логиката не ти е силната страна ,яжжжжж и запълвай външния си нужжж... никкк там нееде в Северозападнала България ,бе пусти ...няккк!

    15:06 04.03.2026

  • 30 Не са 5 а 18 кораба

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "......":

    Лично Песков го каза по РИА Новости.
    Нали така, малоумник?

    Коментиран от #40

    15:07 04.03.2026

  • 31 глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    всеки ден е в новините. нещо не си пиеш хапчетата или се размечта.

    Коментиран от #36

    15:07 04.03.2026

  • 32 Атина Палада

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ха-ха":

    Не,накрая винаги Европата хваща средния...

    15:07 04.03.2026

  • 33 Тольо Цайса с Брадъта

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    От Сатта Няхуу незнай по каква причина останаха само големите му уши 😂.

    15:08 04.03.2026

  • 34 Щото

    3 1 Отговор
    Руzzия е стабилизиращ фактор?!

    15:09 04.03.2026

  • 35 Димитър Георгиев- ДиДи

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Владо":

    Владко ,сокай бибека ,верно си гррррзеннн ,но го правиш прекрасно !

    15:10 04.03.2026

  • 36 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "глупости":

    Няма го в новините..Ако му показват само снимка джурналята ..това е друг въпрос..

    15:10 04.03.2026

  • 37 Бийк

    2 1 Отговор
    Дет се вика на чист български
    Край ми ъ ривър бич
    Ся няма нужда да обяснявам но,
    бич=пРоссийка
    За кухите копета

    Коментиран от #38

    15:11 04.03.2026

  • 38 Сък Майдик

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Бийк":

    Бийк ,нотинг море ,нотинг лесс ,джъст съккк майдиккк 😂 .

    15:15 04.03.2026

  • 39 Православен

    4 3 Отговор
    Не мога да разбера какво толкова ги възхвалявате и подкрепяте колониалистите от запада!Нито са православни, нито пишат на нашата азбука /имат претенции всички да им учат английският скапан езика/, нито
    някога България е видяла нещо хубаво от тях /като се почне от латинците, сатанинският Берлински конгрес, Ньоският грабителски договор, бомбадировките през втората световна война и т.н./, нито ни смят за пълноправни!Това са общества с доказани и практикуващи колониални и грабителски практики! Бъдещето е на изток!!!

    15:16 04.03.2026

  • 40 значи Русия

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Не са 5 а 18 кораба":

    Остана без кораби, ама те за какво са й и без друго няма какво да превозва с тях :)))

    15:17 04.03.2026

  • 41 Констатация

    4 2 Отговор
    Дедо Путин вече никой не го бръсне за слива!!!! Бутоксчето стои тихичко у най-дълбокия бункер и не смее да гъкне дори срещу Трибалтийските джуджета!!! -))))

    15:22 04.03.2026

  • 42 Курсант

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Имат мотив.Толкова белогвардейци има там.И в България има.

    15:31 04.03.2026

  • 43 Дидо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Да не обърка лексотана с рициново масло???!! 😂😂😂😂😂

    15:33 04.03.2026

