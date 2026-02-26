Северна Корея залага на ново поколение стратегически въоръжения

През идните пет години Северна Корея планира да разработи и въведе в експлоатация нови видове секретни оръжия, сред които и системи за поразяване на спътници. Това стана ясно от изказване на лидера на страната Ким Чен Ун по време на 9-ия конгрес на Корейската работническа партия, проведен в Пхенян между 19 и 25 февруари, съобщава държавната агенция KCNA, предава Фокус.

В речта си Ким подчерта, че Централната военна комисия е формулирала ключови задачи в рамките на новия петгодишен план, насочени към значително повишаване на военно-техническия потенциал на въоръжените сили. Той заяви, че са били разгледани и одобрени дългосрочни програми за развитие на отбраната, които включват внедряване на нови стратегически и специални оръжия.

Сред приоритетите са създаването на наземни и подводни междуконтинентални балистични ракети, ударни безпилотни системи с изкуствен интелект, технологии за неутрализиране на вражески спътници при военен конфликт, както и средства за електронна война и модерни разузнавателни сателити.

Допълнително се предвижда ежегодно разгръщане на стратегически оръжия за възпиране. В тази категория попадат 600-милиметрови и 240-милиметрови реактивни системи за залпов огън, както и оперативно-тактически ракетни комплекси, предназначени да увеличат интензивността и продължителността на концентрираните удари.

Според Ким Чен Ун, след приключването на петгодишния план отбранителните способности на страната ще достигнат ниво, което противниците ѝ няма да могат да съпоставят. Той допълни, че научноизследователската дейност в сферата на отбраната и военната индустрия ще бъде разширена, като ще се акцентира върху производството на модерни оръжия в съответствие със световните тенденции в отбранителните технологии.