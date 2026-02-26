Новини
Свят »
Северна Корея »
Северна Корея залага на ново поколение стратегически въоръжения

26 Февруари, 2026 09:57 683 11

  • северна корея-
  • въоръжения-
  • ким чен-ун

Ким Чен Ун обяви амбициозна петгодишна програма за модернизация на армията

Северна Корея залага на ново поколение стратегически въоръжения - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През идните пет години Северна Корея планира да разработи и въведе в експлоатация нови видове секретни оръжия, сред които и системи за поразяване на спътници. Това стана ясно от изказване на лидера на страната Ким Чен Ун по време на 9-ия конгрес на Корейската работническа партия, проведен в Пхенян между 19 и 25 февруари, съобщава държавната агенция KCNA, предава Фокус.

В речта си Ким подчерта, че Централната военна комисия е формулирала ключови задачи в рамките на новия петгодишен план, насочени към значително повишаване на военно-техническия потенциал на въоръжените сили. Той заяви, че са били разгледани и одобрени дългосрочни програми за развитие на отбраната, които включват внедряване на нови стратегически и специални оръжия.

Сред приоритетите са създаването на наземни и подводни междуконтинентални балистични ракети, ударни безпилотни системи с изкуствен интелект, технологии за неутрализиране на вражески спътници при военен конфликт, както и средства за електронна война и модерни разузнавателни сателити.

Допълнително се предвижда ежегодно разгръщане на стратегически оръжия за възпиране. В тази категория попадат 600-милиметрови и 240-милиметрови реактивни системи за залпов огън, както и оперативно-тактически ракетни комплекси, предназначени да увеличат интензивността и продължителността на концентрираните удари.

Според Ким Чен Ун, след приключването на петгодишния план отбранителните способности на страната ще достигнат ниво, което противниците ѝ няма да могат да съпоставят. Той допълни, че научноизследователската дейност в сферата на отбраната и военната индустрия ще бъде разширена, като ще се акцентира върху производството на модерни оръжия в съответствие със световните тенденции в отбранителните технологии.


Северна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честито ЕВРО

    10 11 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци комижълтури северокимчовци

    Коментиран от #3

    09:59 26.02.2026

  • 2 Хахаха

    6 1 Отговор
    А старото оръжие ще се пука по армадата на САЩ!

    09:59 26.02.2026

  • 3 Ама

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Честито ЕВРО":

    Си се родил при извратени евро либерасти и смучеш бибата!

    10:01 26.02.2026

  • 4 Оркистан

    4 3 Отговор
    Абе брадатия козел-орк кадиров изчезна за добро а? ✌️🍾🥂

    10:05 26.02.2026

  • 5 То и Путин Залагаше на ново Оръжие

    7 3 Отговор
    Но 5 години 3 села

    10:05 26.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Швейк

    5 2 Отговор
    Барабар Кимчо с мъжете !

    10:07 26.02.2026

  • 8 Сила

    3 2 Отговор
    ПРАШКИ ....И ДЪРВЕНИ СОПИ !!!

    10:11 26.02.2026

  • 9 Само ракети

    5 2 Отговор
    и ядрено оръжие те спасява от световният терорист САЩ!

    10:14 26.02.2026

  • 10 Гост

    3 2 Отговор
    Затова и няма един билюк американски самолетоносачи и кораби по бреговете си.

    10:15 26.02.2026

  • 11 ново поколениe

    4 1 Отговор
    Много добре си правят! Не са, като някои други, да си нарежат всичките оръжия, за да ги използват после по пълна програма некакви си уж "съюзници"! И да ти пробутват техни, престарели птици, на пресолена цена и да те мислят за абсолютен балък, че няма да разбереш...
    Оказа се, че соц страните, може и да са някакви "диктатури", но поне много добре си пазят Националната сигурност и народа. А т.н. "демокрации" са си разграден двор. Китай и тези Северна Корея не се хващат на разните въдици на "демократичните" НЕизбирани лъжци и пирати!

    10:26 26.02.2026

