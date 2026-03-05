Новини
Ще задейства ли НАТО член 5 след иранската атака?

5 Март, 2026 15:35 1 550 37

Турция вчера обяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е унищожила иранска балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство

Ще задейства ли НАТО член 5 след иранската атака? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

НАТО следи внимателно събитията в Близкия изток и вчерашното сваляне на ракета, насочила се към турското въздушно пространство, но задействането на член 5 в момента не е на масата, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте в интервю за Ройтерс, предаде БТА.

„Никой не говори за член 5“, заяви Рюте в разговора с агенцията. „Най-важното е, че нашите противници вчера се увериха колко силен и бдителен алианс е НАТО и че от събота той е станал дори още по-бдителен“, добави той.

Турция вчера обяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е унищожила иранска балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство. Това бе първият случай, в който Анкара бе въвлечена в кризата в Близкия изток, а това повиши опасността от осезаемо разрастване на конфликта с участието на съюзници от алианса.

Генералният щаб на иранските въоръжени сили днес отрече те да са изстрелвали ракети срещу Турция и заяви, че Ислямската република уважава суверенитета на приятелската турска страна.

Член 5 от договора за НАТО гласи, че атака срещу един от членовете на алианса е атака срещу всички останали, посочва Ройтерс.

Рюте добави, че НАТО подкрепя ударите на САЩ по Иран, тъй като тази страна е била „напът да се превърне в истинска заплаха и за Европа“.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Член 5-ти

    31 5 Отговор
    Умрял е члена. Умрял като НАТО-то и ООН.

    Коментиран от #37

    15:36 05.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 10 Отговор
    Набутаха ни в една безкрайна война която продължава вече 80 години .Децата ви ще растат и учат в мазетата като децата в Донбас и Украйна, Израел и Палестина.

    15:37 05.03.2026

  • 3 Само питам

    25 2 Отговор
    Дискомбобулаторът защо не работи срещу Иран, а само срещу Венецуела? Или не е имало никакво тайно оръжие на САЩ, а Мадуро просто е бил предаден?

    15:37 05.03.2026

  • 4 Пилотът Гошу

    16 0 Отговор
    Барем да четяхте собствените си новини, като тази за отговора на Анкара...

    15:37 05.03.2026

  • 5 честен ционист

    10 12 Отговор
    Тя тая ракета не е имала адресат Турция, а една фалшива членка на НАТЮ.

    Коментиран от #8

    15:37 05.03.2026

  • 6 Горски

    17 0 Отговор
    Всеки нормален военен ще работи в пълна секретност , а не да ви пуска информация кога и къде ще си праща самолетите , ракетите или летящите чиний . Ако това е война , значи ви правят на маймуни , при това ненормални. Това е шоу за публиката. Иран кое време предупреди, че всеки който помага на щатите, е негова мишена. Какво значи не участва, когато щатските самолети са ти накацали, пардон паркирали на гражданското летище, та и си излитат и кацат в американски бази на други места. В момента се оказа, по всички бази се водело учение и нямало да го прекъсват по никакви причини. Дали сами си вярват тия хора, като Запрянов, на простотиите, дето ги ръсят. Ционистките Господари на света избиват иранския народ - както неудобния палестински народ. Целта е Иран да се разпадне, да бъде разграбен и да няма кой да пречи на ционистите. Днешната Евротеритория “България”, като част от съучастника ЕС, подпомага ционистите в осъществяването на техните планове.

    15:39 05.03.2026

  • 7 хаха

    6 12 Отговор
    Пак започнаха байганьовщините. Оплаквачки някакви циврят и пълнят гащите.
    ХАХАХА
    Той Захарий хубаво ви е описал. Само в кръчмите сте големи на приказки... после започва мънкате, лъгане, хленчене и пълнене на гащите с кафяво вещество.

    Скоро и "държава" няма да имате бе измет ориенталска. То такива корумпирани, некомпетентни бАклуци като вас, държава не правят.ХАХАХА

    Коментиран от #9, #13

    15:40 05.03.2026

  • 8 Ганчо

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Ха ха ха ако не си излееш злобата в душицата не можеш. Напиши си го направо да ти олекне. Като свърши войната отново пирамиди ще строиш.

    15:40 05.03.2026

  • 9 Опппаааа

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Полека че ще си скъсаш чорапогащите.

    Коментиран от #15

    15:42 05.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Атина Палада

    11 2 Отговор
    Престанете с тази плоска пропаганда! Турция е на стр.ана.та на Иран ! Това и врабчетата го знаят..Какво НатЮ сънувате,какви членове:) Ама там някой си говорител в Турция бил казал ,че Турция щяла да следи за провокации в региона и при необходимост ще реагира...Това е на дипломатичен език.Првведвно на пр.ост език ,означава - общи приказки

    15:43 05.03.2026

  • 12 хехе

    12 2 Отговор
    Рюте да си завре петия член в аспуха . Според тълкуването на кранарите член 5-ти и пожелателен, а не задължителен.

    Коментиран от #36

    15:43 05.03.2026

  • 13 Факт

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Право куме в очите

    15:44 05.03.2026

  • 14 Сащ и Израел

    10 1 Отговор
    са много слаби,задължително им трябва помощ!

    15:46 05.03.2026

  • 15 Улав

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "Опппаааа":

    Не те слуша главата

    15:49 05.03.2026

  • 16 Омазана ватенка

    2 0 Отговор
    Ами ако се задействат бриксаджийте😁

    15:50 05.03.2026

  • 17 ЛЪЖА

    9 1 Отговор
    Турция ЯСНО заяви, че ракетата е летяла към Кипър и не е била срещу тях ...

    15:51 05.03.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 3 Отговор
    ДА НАПОМНЯ , ЧЕ ЧЛЕН 5-ТИ ОЗНАЧАВА
    ЧЕ БЪЛГАРИ ТРЯБВА ДС УМИРАТ
    ЗА ДЖЕФРИ ЕПСТЕЙН ОТ ПЕТРОХАН :)

    15:52 05.03.2026

  • 19 Смех с ватенки

    0 3 Отговор
    Салавьов реве:След Иран и нас ще избият и разграбят!
    Дугин реве:Ако Техеран падне тези от Вашингтон ще ликвидират Путин.

    Коментиран от #25, #28

    15:52 05.03.2026

  • 20 ОнЯ

    3 0 Отговор
    На бас че не е иранска

    Коментиран от #24

    15:53 05.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Търновец

    0 0 Отговор
    В Турция Азербайджан и Румъния има Американски радари с които Израел шпионира Иран, а е Турция още има и военна база Инджирлик в която може би още има атомни бомби

    15:55 05.03.2026

  • 23 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    2 2 Отговор
    натоТу е вече умряла работа..

    Коментиран от #32

    15:55 05.03.2026

  • 24 аре да докажеш

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "ОнЯ":

    Турците казаха по сите телевизии, че даже я показаха, че е иранска. Кой твърди, че не е?

    15:56 05.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хахахахаха

    0 2 Отговор
    Ти руснаците не ги мисля, разбиха Нато и Украйна, сега Иран довършват американците и Израел, една седмица Иран ви преподава действия, как го виждаш ти най слабата армия на американците в историята и най слабото Нато в историята да победи руснаците ха, измий си лицете от лайа. та с които ти го намазах и ще разбереш, че сънуваш

    15:59 05.03.2026

  • 27 Търновец

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Евродебил":

    НАТО съществува само на хартия и беше използуван без обосновка още около 1963 след национализацията на Американски и Британски нефтени фирми в Ирак - тук о Тюркяните получиха заповед да се намесят е Ирак

    15:59 05.03.2026

  • 28 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Смех с ватенки":

    Ти руснаците не ги мисля, разбиха Нато и Украйна, сега Иран довършват американците и Израел, една седмица Иран ви преподава действия, как го виждаш ти най слабата армия на американците в историята и най слабото Нато в историята да победи руснаците ха, измий си лицете от лайа. та с които ти го намазах и ще разбереш, че сънуваш

    Коментиран от #30

    16:00 05.03.2026

  • 29 Я пъ тоа

    1 0 Отговор
    Не виждам нападение над НАТО. Една ракета нищо не значи. Колко дрона паднаха в Полша и Румъния.

    16:00 05.03.2026

  • 30 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахахаха":

    Бомбят Путин в Русия с натовско оръжие. Кой кого ли разбива.

    16:01 05.03.2026

  • 31 Ще задействаме 100%

    3 1 Отговор
    Клиничните русофоби не можехме да ги пратим на украинския фронт защото Урсула не ги искаше,
    но сега ще ги изпратим всичките в Иран да атакуват аятоласите в жегите и планините.

    Коментиран от #34

    16:01 05.03.2026

  • 32 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":

    Натовско оръжие бомби Путин.....ако не Знаеш.

    16:03 05.03.2026

  • 33 Симо

    1 1 Отговор
    Крадеца вика, дръжте крадеца!!!!! Нападнаха хората подло и мръснишки. Убиха 200 деца в първия ден, и сега пак ТЕ са жертвите. Егаси лицемерите!!!

    Коментиран от #35

    16:04 05.03.2026

  • 34 НАТО .....

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ще задействаме 100%":

    Не го мисли. Бомби падат в Русия и Иран. Що ли???

    16:04 05.03.2026

  • 35 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Симо":

    Геноцида на Путин, дето изби над два милиона славяни е недостижим. В сравнение с него, Тръмп е ....хуманист.

    16:06 05.03.2026

  • 36 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "хехе":

    Чакаме некой да са тества с НАТО....ако му стиска де.

    16:08 05.03.2026

  • 37 Натовско оръжие

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Член 5-ти":

    Бомби Путин....от "умрел" ракети да получаваш....

    16:12 05.03.2026

