Ще задейства ли НАТО член 5 след иранската атака?

НАТО следи внимателно събитията в Близкия изток и вчерашното сваляне на ракета, насочила се към турското въздушно пространство, но задействането на член 5 в момента не е на масата, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте в интервю за Ройтерс, предаде БТА.
„Никой не говори за член 5“, заяви Рюте в разговора с агенцията. „Най-важното е, че нашите противници вчера се увериха колко силен и бдителен алианс е НАТО и че от събота той е станал дори още по-бдителен“, добави той.
Турция вчера обяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е унищожила иранска балистична ракета, насочила се към турското въздушно пространство. Това бе първият случай, в който Анкара бе въвлечена в кризата в Близкия изток, а това повиши опасността от осезаемо разрастване на конфликта с участието на съюзници от алианса.
Генералният щаб на иранските въоръжени сили днес отрече те да са изстрелвали ракети срещу Турция и заяви, че Ислямската република уважава суверенитета на приятелската турска страна.
Член 5 от договора за НАТО гласи, че атака срещу един от членовете на алианса е атака срещу всички останали, посочва Ройтерс.
Рюте добави, че НАТО подкрепя ударите на САЩ по Иран, тъй като тази страна е била „напът да се превърне в истинска заплаха и за Европа“.
1 Член 5-ти
Коментиран от #37
15:36 05.03.2026
2 Последния Софиянец
15:37 05.03.2026
3 Само питам
15:37 05.03.2026
4 Пилотът Гошу
15:37 05.03.2026
5 честен ционист
Коментиран от #8
15:37 05.03.2026
6 Горски
15:39 05.03.2026
7 хаха
ХАХАХА
Той Захарий хубаво ви е описал. Само в кръчмите сте големи на приказки... после започва мънкате, лъгане, хленчене и пълнене на гащите с кафяво вещество.
Скоро и "държава" няма да имате бе измет ориенталска. То такива корумпирани, некомпетентни бАклуци като вас, държава не правят.ХАХАХА
Коментиран от #9, #13
15:40 05.03.2026
8 Ганчо
До коментар #5 от "честен ционист":Ха ха ха ако не си излееш злобата в душицата не можеш. Напиши си го направо да ти олекне. Като свърши войната отново пирамиди ще строиш.
15:40 05.03.2026
9 Опппаааа
До коментар #7 от "хаха":Полека че ще си скъсаш чорапогащите.
Коментиран от #15
15:42 05.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Атина Палада
15:43 05.03.2026
12 хехе
Коментиран от #36
15:43 05.03.2026
13 Факт
До коментар #7 от "хаха":Право куме в очите
15:44 05.03.2026
14 Сащ и Израел
15:46 05.03.2026
15 Улав
До коментар #9 от "Опппаааа":Не те слуша главата
15:49 05.03.2026
16 Омазана ватенка
15:50 05.03.2026
17 ЛЪЖА
15:51 05.03.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ БЪЛГАРИ ТРЯБВА ДС УМИРАТ
ЗА ДЖЕФРИ ЕПСТЕЙН ОТ ПЕТРОХАН :)
15:52 05.03.2026
19 Смех с ватенки
Дугин реве:Ако Техеран падне тези от Вашингтон ще ликвидират Путин.
Коментиран от #25, #28
15:52 05.03.2026
20 ОнЯ
Коментиран от #24
15:53 05.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Търновец
15:55 05.03.2026
23 Урсул фон РептиЛайнян🐍
Коментиран от #32
15:55 05.03.2026
24 аре да докажеш
До коментар #20 от "ОнЯ":Турците казаха по сите телевизии, че даже я показаха, че е иранска. Кой твърди, че не е?
15:56 05.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хахахахаха
15:59 05.03.2026
27 Търновец
До коментар #21 от "Евродебил":НАТО съществува само на хартия и беше използуван без обосновка още около 1963 след национализацията на Американски и Британски нефтени фирми в Ирак - тук о Тюркяните получиха заповед да се намесят е Ирак
15:59 05.03.2026
28 Хахахахаха
До коментар #19 от "Смех с ватенки":Ти руснаците не ги мисля, разбиха Нато и Украйна, сега Иран довършват американците и Израел, една седмица Иран ви преподава действия, как го виждаш ти най слабата армия на американците в историята и най слабото Нато в историята да победи руснаците ха, измий си лицете от лайа. та с които ти го намазах и ще разбереш, че сънуваш
Коментиран от #30
16:00 05.03.2026
29 Я пъ тоа
16:00 05.03.2026
30 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #28 от "Хахахахаха":Бомбят Путин в Русия с натовско оръжие. Кой кого ли разбива.
16:01 05.03.2026
31 Ще задействаме 100%
но сега ще ги изпратим всичките в Иран да атакуват аятоласите в жегите и планините.
Коментиран от #34
16:01 05.03.2026
32 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #23 от "Урсул фон РептиЛайнян🐍":Натовско оръжие бомби Путин.....ако не Знаеш.
16:03 05.03.2026
33 Симо
Коментиран от #35
16:04 05.03.2026
34 НАТО .....
До коментар #31 от "Ще задействаме 100%":Не го мисли. Бомби падат в Русия и Иран. Що ли???
16:04 05.03.2026
35 Я пъ тоа
До коментар #33 от "Симо":Геноцида на Путин, дето изби над два милиона славяни е недостижим. В сравнение с него, Тръмп е ....хуманист.
16:06 05.03.2026
36 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #12 от "хехе":Чакаме некой да са тества с НАТО....ако му стиска де.
16:08 05.03.2026
37 Натовско оръжие
До коментар #1 от "Член 5-ти":Бомби Путин....от "умрел" ракети да получаваш....
16:12 05.03.2026