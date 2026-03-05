Турция предупреди след свалянето на иранска ракета: Запазваме си правото на отговор

Министерството на отбраната на Република Турция посочи в рамките на седмичния си брифинг, че след свалянето на иранска ракета, която се бе насочила към Турция вчера, Анкара продължава да подкрепя стабилността в региона, но си запазва правото на отговор при враждебни действия, предаде БТА.
„Турция остава ангажирана с поддържането на регионалната стабилност, като същевременно си запазва правото да реагира на враждебни действия“, заяви пред журналисти говорителят на Министерството на отбраната на Турция контраадмирал Зеки Актюрк.
Вчера Турция потвърди информацията, че противоракетната защита на НАТО е неутрализирала балистична ракета, след като е установено, че изстреляна от Иран, тя е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия и се е насочила към Турция.
Днес от Министерството на отбраната отново подчертаха, че при случая няма жертви и ранени и изразиха надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-скоро.
„Следим отблизо конфликта, който започна с нападенията на Израел и САЩ над Иран и ескалира с вземането на прицел на трети страни. Надяваме се, че конфликтът, които засяга невинни цивилни и посяга на мира и стабилността в региона ни, ще свърши час по-скоро“, заяви контраадмирал Актюрк.
От Министерството на отбраната на Турция подчертаха, че са готови да допринесат за решаването на проблемите в региона по мирен начин и подчертават, че това може да се случи само чрез диалог.
Военните увериха, че няма мигрантски натиск към Турция след началото на конфликта в Иран.
„На всички граници на Турция, включително и на тази с Иран, има засилени мерки за сигурност. Съответните ни държавни органи вземат необходимите мерки срещу потенциалните рискове“, заяви контраадмирал Актюрк.
По данни на Министерството на отбраната на Турция от началото на годината досега са заловени 1200 души, които са се опитали да преминат нелегално границите на Турция. През изминалата седмица турските власти са попречили на 1495 души да направят това, а от началото на годината досега възпрепятстваните са 11 760 души.
