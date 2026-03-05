Новини
Свят »
Турция »
Турция предупреди след свалянето на иранска ракета: Запазваме си правото на отговор

Турция предупреди след свалянето на иранска ракета: Запазваме си правото на отговор

5 Март, 2026 15:00 1 230 22

  • турция-
  • нато-
  • иран-
  • ракета

Вчера Турция потвърди информацията, че противоракетната защита на НАТО е неутрализирала балистична ракета, изстреляна от Иран

Турция предупреди след свалянето на иранска ракета: Запазваме си правото на отговор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Република Турция посочи в рамките на седмичния си брифинг, че след свалянето на иранска ракета, която се бе насочила към Турция вчера, Анкара продължава да подкрепя стабилността в региона, но си запазва правото на отговор при враждебни действия, предаде БТА.

„Турция остава ангажирана с поддържането на регионалната стабилност, като същевременно си запазва правото да реагира на враждебни действия“, заяви пред журналисти говорителят на Министерството на отбраната на Турция контраадмирал Зеки Актюрк.

Вчера Турция потвърди информацията, че противоракетната защита на НАТО е неутрализирала балистична ракета, след като е установено, че изстреляна от Иран, тя е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия и се е насочила към Турция.

Днес от Министерството на отбраната отново подчертаха, че при случая няма жертви и ранени и изразиха надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-скоро.

„Следим отблизо конфликта, който започна с нападенията на Израел и САЩ над Иран и ескалира с вземането на прицел на трети страни. Надяваме се, че конфликтът, които засяга невинни цивилни и посяга на мира и стабилността в региона ни, ще свърши час по-скоро“, заяви контраадмирал Актюрк.

От Министерството на отбраната на Турция подчертаха, че са готови да допринесат за решаването на проблемите в региона по мирен начин и подчертават, че това може да се случи само чрез диалог.

Военните увериха, че няма мигрантски натиск към Турция след началото на конфликта в Иран.

„На всички граници на Турция, включително и на тази с Иран, има засилени мерки за сигурност. Съответните ни държавни органи вземат необходимите мерки срещу потенциалните рискове“, заяви контраадмирал Актюрк.

По данни на Министерството на отбраната на Турция от началото на годината досега са заловени 1200 души, които са се опитали да преминат нелегално границите на Турция. През изминалата седмица турските власти са попречили на 1495 души да направят това, а от началото на годината досега възпрепятстваните са 11 760 души.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мислех иранците

    8 8 Отговор
    за умни хора!

    Коментиран от #12

    15:02 05.03.2026

  • 2 Аятолаха

    9 9 Отговор
    Тя само минаваше през Турция за летище София.

    15:02 05.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    4 14 Отговор
    Дъртия моше Ердоган да не се пъне много, че на сметката още му виси един руски самолет.

    Коментиран от #15, #22

    15:02 05.03.2026

  • 4 Руски фърчила не смеят да летят

    9 11 Отговор
    над Турция! Свалят ги веднага!

    Коментиран от #13

    15:03 05.03.2026

  • 5 Обаче

    13 2 Отговор
    Турция постъпва адекватно в създалата се обстановка и наште политици могат да си вземат поука за адекватни реакции.

    15:04 05.03.2026

  • 6 Ама как така

    7 8 Отговор
    Тука сите путлирски тролачи знаеха, е това е провокация от Израел, само турците не разбрали това. Срамота.

    15:05 05.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бесен - Язовец

    5 4 Отговор
    Фейковете за шекели от НПО

    15:08 05.03.2026

  • 9 Време е

    5 6 Отговор
    Ердоган да влезне в Персия!

    Коментиран от #10, #14

    15:08 05.03.2026

  • 10 Последния Софиянец

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Време е":

    Турция не е сваляла нищо.Ракета с голям обсег е летяла към Европа и е свалена от американски разрушител в Средиземно море.

    Коментиран от #11

    15:09 05.03.2026

  • 11 аха

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    така било. Ма те не разбрали. Следващия път да им кажеш троле.

    15:11 05.03.2026

  • 12 Глупави са

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Мислех иранците":

    Сега си спечелиха още един силен враг в лицето на Турция.

    15:12 05.03.2026

  • 13 глупендер

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Руски фърчила не смеят да летят":

    то ако беше орешник и на твоя з.дник щеше да гръмне

    Коментиран от #16

    15:13 05.03.2026

  • 14 ще влезне

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Време е":

    в малкия ти заден двор

    15:14 05.03.2026

  • 15 Турската армия е

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    сред най-силните в света. На трето място е, след САЩ и Израел. Затова и реснаците много се страхуват от Турция, знаят че може да ги помете за два дена.

    15:14 05.03.2026

  • 16 Завода за орешници

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "глупендер":

    беше заличен след взривове от украински ракети преди седмица. Но няма проблем, и бездруго се установи, че орешниците за нищо не стават.

    15:16 05.03.2026

  • 17 .....

    3 5 Отговор
    Туркиш аероуелс предупреди разбеснели те се персийски прадядовци да внимават в картинката.

    15:16 05.03.2026

  • 18 Такъв конфликт

    2 4 Отговор
    при Османската империя,не можеше да стане!

    15:21 05.03.2026

  • 19 Иранец

    1 5 Отговор
    Най-добре сме живели при Сюлейман !

    15:22 05.03.2026

  • 20 Атина Палада

    3 2 Отговор
    Такава елементарна пропаганда ,че чак е обидно за нас ..

    15:32 05.03.2026

  • 21 Горски

    4 0 Отговор
    Всеки нормален военен ще работи в пълна секретност , а не да ви пуска информация кога и къде ще си праща самолетите , ракетите или летящите чиний . Ако това е война , значи ви правят на маймуни , при това ненормални. Това е шоу за публиката. Иран кое време предупреди, че всеки който помага на щатите, е негова мишена. Какво значи не участва, когато щатските самолети са ти накацали, пардон паркирали на гражданското летище, та и си излитат и кацат в американски бази на други места. В момента се оказа, по всички бази се водело учение и нямало да го прекъсват по никакви причини. Дали сами си вярват тия хора, като Запрянов, на простотиите, дето ги ръсят. Ционистките Господари на света избиват иранския народ - както неудобния палестински народ. Целта е Иран да се разпадне, да бъде разграбен и да няма кой да пречи на ционистите. Днешната Евротеритория “България”, като част от съучастника ЕС, подпомага ционистите в осъществяването на техните планове.

    15:42 05.03.2026

  • 22 е той нали се "извини"

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    каза - сорри. шит хепандс.

    15:59 05.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания