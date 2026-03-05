Иранската армия е атакувала с дронове ключова американска военна база

Иранската армия съобщи днес, че е предприела атака с дронове срещу ключова американска военна база в северозападната част на Кувейт, на шестия ден от войната в Близкия изток, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Дронове на военноморските ни сили атакуваха обект в базата на американските сили Удайри в Кувейт", посочи иранската армия в изявление, излъчено по държавната телевизия.
Хиляда двеста и тридесет души са били убити в Иран от началото на бомбардировките на САЩ и Израел, съобщи държавната новинарска агенция ИРНА, цитирана от Франс прес.
АФП отбелязва, че не може да провери този брой по независим път. В понеделник агенцията съобщи за 1045 убити – както военни, така и цивилни.
„Броят на мъчениците на агресивните военни атаки достигна на 5 март 1230“, съобщи ИРНА, позовавайки се на изявление на Фондацията на мъчениците и ветераните.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #9, #32, #33, #38, #103
16:07 05.03.2026
2 Дориана
16:08 05.03.2026
3 Поздравления за Иран
Коментиран от #95
16:08 05.03.2026
4 Проф.Витанов
Коментиран от #11, #28
16:09 05.03.2026
5 Питанка
Коментиран от #27
16:10 05.03.2026
6 Хасковски каунь
Затова светът мрази УСА и Израел
Коментиран от #25
16:10 05.03.2026
7 Горски
Коментиран от #20
16:10 05.03.2026
8 Вашето мнение
16:11 05.03.2026
9 Има има!
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Наредени труповете им пред руините училището. И скъбящата тълпа
Ама няма да ги видиш по любимите си медии
Коментиран от #42
16:11 05.03.2026
10 Българин
Коментиран от #13, #18
16:12 05.03.2026
11 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Проф.Витанов":Кажи епщайнските кога? Щом Италия им праща слвоите
16:12 05.03.2026
12 Тръц!
16:13 05.03.2026
13 Вашето мнение
До коментар #10 от "Българин":Сащ се мъчат да подкукуросат кюрдите, да печелят отново от чужда кръв. Да ама вече всички им разбраха номерата и кюрдите не щат.
Коментиран от #16
16:14 05.03.2026
14 Болен мозък
Коментиран от #93
16:14 05.03.2026
15 Е стига де!
Коментиран от #19
16:14 05.03.2026
16 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
До коментар #13 от "Вашето мнение":Бомбандировачи В2 излитат от Мисури. Стигайки до Иран, отприщват АДА. Бомби ДЖЕЙДАМ с бойни глави БЛУ 109, унищожават безмилостно иранските силози и ПЕЩЕРИ за иранските ракети...Бомбените килими следват един след друг. Спират американците, почват ги израелците и така до безкрай
Коментиран от #24, #43
16:14 05.03.2026
17 Сталин
16:15 05.03.2026
18 Рашка в колапс
До коментар #10 от "Българин":Греда ! Влязоха иракските кюрди в наземна операция .
Коментиран от #26
16:16 05.03.2026
19 Я пъ тоа
До коментар #15 от "Е стига де!":Базите отдавна са празни. Кво да порази Иран....
Коментиран от #50, #60
16:16 05.03.2026
20 Напиши си поста още
До коментар #7 от "Горски":няколко пъти, белким си го запомниш. Копейките четат само заглавията, не се хаби. А ние копейски постове не четем. Напразно се мориш. Иди посей едно дръвче, да има някаква полза от теб.
Коментиран от #41, #61
16:16 05.03.2026
21 Роден в НРБ
16:16 05.03.2026
22 Голям праз!
Трябва да сме впечатлени ли?
Съюзниците очакват тези атаки.
16:16 05.03.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МИНАХА НА СХЕМАТА С " ИЗБИРАТЕЛНО СВАЛЯНЕ НА ЦЕЛИ"
ПОНЕЖЕ НЯМАТ ВЕЧЕ РАКЕТИ ЗА ВСИЧКИ ИРАНСКИ ПЧЕЛИЧКИ :)
.... АВТОМАТ КАЛАШНИКОВ - ГЕРАНЬ - РАБОТИ ДАЖЕ СЛЕД ПРЕСТОЙ ВЪВ ВИЕТНАМСКО БЛАТО
16:17 05.03.2026
24 Вашето мнение
До коментар #16 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":Пий си хапчетат и спри ч....ите. Ще ти стане лошо. Бомбандировачите на рамбовците трябва да навлезнат във въздушното пространство на Иран за да пуснат бомбите. Но ти, който си играеш сд кукли и не си стъпвал на военен плац от де да знаеш.
Коментиран от #31
16:17 05.03.2026
25 Геноцида на Путин
До коментар #6 от "Хасковски каунь":Е ненадминат..над два милиона славяни. В сравнение с него, Тръмп е....хуманист.
16:18 05.03.2026
26 ХаХа
До коментар #18 от "Рашка в колапс":Тая греда с Кюрдите е за бай Реджеб
16:18 05.03.2026
27 Категорично не
До коментар #5 от "Питанка":Не вярвай на бъзливите копейки. На тях им плащат да всяват страх. Не го ли знаеш?
16:18 05.03.2026
28 Много
До коментар #4 от "Проф.Витанов":по рано ще свършат. Не забравяй в какви количества ги унищожават
16:18 05.03.2026
29 хаха
Ако може и цялата пустиня някой да я глазира...
И путлер да отиде там с цялото си ватнишко стадо и те да се вмирисват там.
16:19 05.03.2026
30 Малко
Що се оплакват сега иранците.
16:19 05.03.2026
31 Я пъ тоа
До коментар #24 от "Вашето мнение":В2 са над Иран. РУСКОТО ПВО на Иран е унищожено. Бомбените килими са един след друг . Над Техеран спокойно си летят израелски изтребители.
Коментиран от #63
16:20 05.03.2026
32 Бей хазаров
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Снимки има колкото щеш, ама безмозъчните шекелки гледате само укроинформ.
Коментиран от #45
16:21 05.03.2026
33 Пророк
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Твоите деца имат ли имена?
16:22 05.03.2026
34 Копейците "помагат" на Иран
Какви юнаци са нашите копейки! С клавиатура срещу НАТО. Машалла!
16:23 05.03.2026
35 Абе
16:25 05.03.2026
36 Гост
16:26 05.03.2026
37 Баба Тонка
16:26 05.03.2026
38 Цък
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Няма в българските медии. Защо ООН се занимава с този въпрос. Защо военния министър на многократни журналистически въпроси отговори: водим разследване и това е на третия ден. Защо не каза няма убити деца, а отговора му за всеки нормален човек знае какво значи.
16:26 05.03.2026
39 Димитър Георгиев
16:26 05.03.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 На кой му пука
До коментар #20 от "Напиши си поста още":какво не четете шекелките кухи и да чете и да не четете, си оставате безмозъчни.
16:26 05.03.2026
42 Нека да пиша
До коментар #9 от "Има има!":С Al.
Вече не вярваме на рускоподобна пропаганда.
16:27 05.03.2026
43 Хохо Бохо
До коментар #16 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":Стигнаха ли Техеран за 3 дня? Щото руснаците на третия ден бяха в Буча. Нали така?
Коментиран от #52, #73
16:27 05.03.2026
44 стоян георгиев
16:27 05.03.2026
45 стоян георгиев
До коментар #32 от "Бей хазаров":Бей хазаров !
16:27 05.03.2026
46 Ха Ха
16:28 05.03.2026
47 стоян георгиев
Коментиран от #51
16:28 05.03.2026
48 Опитват се иранците
Нямат авиация, нямат кораби, нямат средства за бързо придвижване на войски.
Единственото, което могат, е да се защитават някак.
16:28 05.03.2026
49 Ицо
16:28 05.03.2026
50 Празна ти е
До коментар #19 от "Я пъ тоа":главата, те иранците ще си хабят ракетите на вятъра.
Коментиран от #55
16:29 05.03.2026
51 Магия Атанасова
До коментар #47 от "стоян георгиев":Чувам,чувам жребецо,ще си говорим явно на кафе с райбер ....
16:30 05.03.2026
52 Я пъ тоа
До коментар #43 от "Хохо Бохо":Бомбят Техеран със самолети.....60 километрова РУСКА колона стигна Киев и стана на СКРАП....САЩ не са глупави колкото Русия. Смазаха Югославия и Либия без сухопътна атака. На там върви и Иран.
Коментиран от #57
16:30 05.03.2026
53 .....
Коментиран от #62
16:31 05.03.2026
54 А ГДЕ
Коментиран от #58
16:31 05.03.2026
55 Я пъ тоа
До коментар #50 от "Празна ти е":Аятоласите първо стрелят после ...мислят....ама кой да знай.
16:32 05.03.2026
56 Сатана Z
Баджанакът на Джефри Епстийн,Доналд, си мисли ,че никой няма да му държи сметка за умрелите американци събирани в чували из горящите бази
Коментиран от #59
16:32 05.03.2026
57 ХА ХА
До коментар #52 от "Я пъ тоа":Споко бре Дъррргелл ,да не пръснеш някоя кауна венна от патос !
16:33 05.03.2026
58 Един подпис на Урсула
До коментар #54 от "А ГДЕ":И ракетите политат над Русия.
Коментиран от #67
16:33 05.03.2026
59 Последни издихания на аятоласите
До коментар #56 от "Сатана Z":Бомбандировачи В2 излитат от Мисури. Стигайки до Иран, отприщват АДА. Бомби ДЖЕЙДАМ с бойни глави БЛУ 109, унищожават безмилостно иранските силози и ПЕЩЕРИ за иранските ракети...Бомбените килими следват един след друг. Спират американците, почват ги израелците и така до безкрай
Коментиран от #65
16:34 05.03.2026
60 Базите може да са празни
До коментар #19 от "Я пъ тоа":Но оборудването им остава, или казваш са си демонтирани примерно 20 метрови те радарни станции, я па ти, мисли! Чоканчето горе не е само за омайване след вискито.
Коментиран от #64
16:35 05.03.2026
61 Горски
До коментар #20 от "Напиши си поста още":Не знаех, че можете да четете, ама дали ви влиза неща у празните чутури това е друг въпрос.
16:35 05.03.2026
62 Путин
До коментар #53 от ".....":Повлече крак.....
Коментиран от #99
16:35 05.03.2026
63 поручик Христо Иванов
До коментар #31 от "Я пъ тоа":Ей голем кеф ще е иранците да думнат В2 и без това не знаят ,че е невидим и голяма веселба ще се получи .Ще има и парти в къщи след това .
Коментиран от #66
16:36 05.03.2026
64 Я пъ тоа
До коментар #60 от "Базите може да са празни":В базите се ползват само сателити.. Радарите са подвижни , на автомобили и са изнесени от там....оставили са само не кенефите, ама кой да знай....
Коментиран от #80
16:38 05.03.2026
65 хаха🤣
До коментар #59 от "Последни издихания на аятоласите":И като се събуди изпотен с пръсти в контакта и усети че един ага е много плътно зад теб и те кара на задна 🤣🤣🤣 .
Коментиран от #69
16:38 05.03.2026
66 Я пъ тоа
До коментар #63 от "поручик Христо Иванов":САЩ колко радари и руско пво ПВО гръмнаха само Господ знай. Тоя са закахърил за един радар.....
Коментиран от #70
16:39 05.03.2026
67 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #58 от "Един подпис на Урсула":Мой да ти полети кухия кофалник в случая .
Коментиран от #71
16:40 05.03.2026
68 ППДБ/ЛГБТ
Коментиран от #72, #85
16:40 05.03.2026
69 Посл
До коментар #65 от "хаха🤣":Над 2500 УДАРА над Иран..за седмица. Тва си е почти погром...колко ли седмици ша има още напред....
Коментиран от #77
16:41 05.03.2026
70 поручик Христо Иванов
До коментар #66 от "Я пъ тоа":Аз кахър нямам,подготвям се за голям купон .
Коментиран от #75
16:41 05.03.2026
71 Я пъ тоа
До коментар #67 от "Димитър Георгиев- ДиДи":Един подпис на Урсула и НАТО бомби Русия.
Коментиран от #74, #81
16:42 05.03.2026
72 Асен Василев
До коментар #68 от "ППДБ/ЛГБТ":Кой ме търси ?
Коментиран от #84
16:42 05.03.2026
73 Ани не
До коментар #43 от "Хохо Бохо":И няма да го стигат посто защото не са тъпи като други. А направиха на швейцарско сирене вече не само Техеран, а и целия Иран. Военна инфраструра вече няма. Има останала още някоя друга установка за изтрелване на ракети скрита под земята но стратечическите бомбандеровачи вече сипят бомби дето поникват и в планени и ще погребат за винаги това което е скрито
16:42 05.03.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Я пъ тоа
До коментар #70 от "поручик Христо Иванов":Купона е СЕГА.....Хвърчат тюрбани и шалвари на поразия.
16:43 05.03.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 хаха🤣
До коментар #69 от "Посл":Явно ти е харесало със ряз занни карабини под строй да те водят , като дете когато сте играли на влакче навярно винаги си бил локомотива ....хахаха .
Коментиран от #82
16:46 05.03.2026
78 Макробиолог
16:46 05.03.2026
79 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
Коментиран от #91
16:46 05.03.2026
80 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #64 от "Я пъ тоа":Те затова персите думнаха един keнеф(радар) за 1 милярд долара на жидоянките или той беше неподвижен. 🤭🤭🤭🤑🤑
Коментиран от #86, #107, #110
16:46 05.03.2026
81 Орк
До коментар #71 от "Я пъ тоа":Да живее Урсула повелителница на глупаци!!!
Коментиран от #83, #97
16:48 05.03.2026
82 Мен не ме мисли
До коментар #77 от "хаха🤣":Бомбят аятоласите и ...Русия. И то с НАТОВСКО оръжие.
16:48 05.03.2026
83 А така.....
До коментар #81 от "Орк":Урсула...ТРЕПАЧА на руснаци....
16:49 05.03.2026
84 Доцент ДенкоФ
До коментар #72 от "Асен Василев":Аз, ще организираме прайда да браним и$paeл.
Коментиран от #89, #109
16:49 05.03.2026
85 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #68 от "ППДБ/ЛГБТ":И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #88
16:50 05.03.2026
86 Я пъ тоа
До коментар #80 от "🤣🤣🤣🤣🤣":Един радар нищо не значи. Тръмп им думна целия ИРАН...и продължава яко да ги бомби.
16:50 05.03.2026
87 Айгедотор
16:51 05.03.2026
88 Филип Киркоров
До коментар #85 от "Розовото пони Путин 🦄":Падам си по руските прайдове....
16:51 05.03.2026
89 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #84 от "Доцент ДенкоФ":И ние ще се включим в купона на прайда🥳
16:51 05.03.2026
90 Като в щатски екшън
16:52 05.03.2026
91 Е, това е ясно
До коментар #79 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":никой не твърди, че Иран има някакъв шанс срещу Израел и САЩ. Жалко само за цивилните жертви.
Коментиран от #94, #98
16:53 05.03.2026
92 Геноцида на Путин
16:54 05.03.2026
93 Нищо бе...
До коментар #14 от "Болен мозък":Остави копейките да се радват, като вече не могат с Украйна сега поне да врякат ако някой дрон изпочупи прозорците на базата 😜😄
Коментиран от #96
16:55 05.03.2026
94 Война, като на война
До коментар #91 от "Е, това е ясно":Нема добри лоши......
16:55 05.03.2026
95 Иран напразно
До коментар #3 от "Поздравления за Иран":се самоуби, нищо няма да постигне. Сринаха го до основи, а това можеше да се избегне. Но на престъпния Режим на аятоласите не им пука за иранския народ.
Коментиран от #108
16:55 05.03.2026
96 Болен мозък
До коментар #93 от "Нищо бе...":Никаква радост за копейките...да са мачкат нон стоп.
16:56 05.03.2026
97 Многоходовото
До коментар #81 от "Орк":градинско джудже Хаяско се оказа най-глупавия. Провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
16:57 05.03.2026
98 За теб е ясно но за...
До коментар #91 от "Е, това е ясно":Празноглавите копейки не... те вярват в това, както и вярват че Путин ще превземе Украйна и ще дойде в България да ги освободи от Европа, САЩ и Израел🤣
16:58 05.03.2026
99 Ха-ха
До коментар #62 от "Путин":Путин повлече крак с войните, а Русия както винаги пак е най-пострадалата, независимо къде и от кой се води войната.!
17:01 05.03.2026
100 БОМБЕН КИЛИМ НАД ИРАН
17:02 05.03.2026
101 Болен мозък
17:05 05.03.2026
102 УдоМача
17:06 05.03.2026
103 Наркомани
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Майка ти те е родила уникално тъпо същество
17:07 05.03.2026
104 Иран е на РЕШЕТО
17:10 05.03.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 славянин
17:17 05.03.2026
107 Доста си..
До коментар #80 от "🤣🤣🤣🤣🤣":Думкан в главата....
Коментиран от #111, #114
17:20 05.03.2026
108 Иран не се е самоубил бе глупав
До коментар #95 от "Иран напразно":А световните терористи САЩ и Израел нападнаха суверенна страна. Къде ви намират толкова полирани?
17:21 05.03.2026
109 Асен Василев
До коментар #84 от "Доцент ДенкоФ":Може и да изглеждам амбициозен,но държа да съм локомотива на влакчето !
Коментиран от #112
17:22 05.03.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 А ти
До коментар #107 от "Доста си..":под кръста.
17:27 05.03.2026
112 Доцент ДенкоФ
До коментар #109 от "Асен Василев":Добре, разбрахме се, аз ще съм последния вагон, ще поема всички желаещи.
17:29 05.03.2026
113 Убит е Йоав Галант, военен министър
Иранците не повярваха, че са успяли да го извършат.
Йова Галант не повярва, че е убит.
Биби Нетаняху не повярва, че смененият през ноември 2024 година Йоав Галант му е още министър.
17:30 05.03.2026
114 Яко си
До коментар #107 от "Доста си..":думкан в дивия!
17:32 05.03.2026
115 Ирански наивници
17:35 05.03.2026