Иранската армия е атакувала с дронове ключова американска военна база

5 Март, 2026 16:05

Над 1200 души са били убити в Иран от началото на войната, съобщи държавната агенция ИРНА

Иранската армия е атакувала с дронове ключова американска военна база - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранската армия съобщи днес, че е предприела атака с дронове срещу ключова американска военна база в северозападната част на Кувейт, на шестия ден от войната в Близкия изток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Дронове на военноморските ни сили атакуваха обект в базата на американските сили Удайри в Кувейт", посочи иранската армия в изявление, излъчено по държавната телевизия.

Хиляда двеста и тридесет души са били убити в Иран от началото на бомбардировките на САЩ и Израел, съобщи държавната новинарска агенция ИРНА, цитирана от Франс прес.

АФП отбелязва, че не може да провери този брой по независим път. В понеделник агенцията съобщи за 1045 убити – както военни, така и цивилни.

„Броят на мъчениците на агресивните военни атаки достигна на 5 март 1230“, съобщи ИРНА, позовавайки се на изявление на Фондацията на мъчениците и ветераните.


Кувейт
  • 1 Ганя Путинофила

    13 77 Отговор
    Няма нито една снимка или имена на уж убитите момичета в Иран!

    Коментиран от #9, #32, #33, #38, #103

    16:07 05.03.2026

  • 2 Дориана

    62 7 Отговор
    Една част от населението на Земята загинаха от Корона вируса, друга част от климатичните промени , а останалата част сами ще се избият. Това е предупреждението.

    16:08 05.03.2026

  • 3 Поздравления за Иран

    77 13 Отговор
    Колкото повече удрят този терорист САЩ, толкова по добре!

    Коментиран от #95

    16:08 05.03.2026

  • 4 Проф.Витанов

    11 52 Отговор
    Иранските ракети ще свършат в края на април.

    Коментиран от #11, #28

    16:09 05.03.2026

  • 5 Питанка

    51 9 Отговор
    А дали иранските ракети могат да достигнат територията база на име България.

    Коментиран от #27

    16:10 05.03.2026

  • 6 Хасковски каунь

    56 9 Отговор
    Путин за една година не е убил толкова.
    Затова светът мрази УСА и Израел

    Коментиран от #25

    16:10 05.03.2026

  • 7 Горски

    57 8 Отговор
    Всеки нормален военен ще работи в пълна секретност , а не да ви пуска информация кога и къде ще си праща самолетите , ракетите или летящите чиний . Ако това е война , значи ви правят на маймуни , при това ненормални. Това е шоу за публиката. Иран кое време предупреди, че всеки който помага на щатите, е негова мишена. Какво значи не участва, когато щатските самолети са ти накацали, пардон паркирали на гражданското летище, та и си излитат и кацат в американски бази на други места. В момента се оказа, по всички бази се водело учение и нямало да го прекъсват по никакви причини. Дали сами си вярват тия хора, като Запрянов, на простотиите, дето ги ръсят. Ционистките Господари на света избиват иранския народ - както неудобния палестински народ. Целта е Иран да се разпадне, да бъде разграбен и да няма кой да пречи на ционистите. Днешната Евротеритория “България”, като част от съучастника ЕС, подпомага ционистите в осъществяването на техните планове.

    Коментиран от #20

    16:10 05.03.2026

  • 8 Вашето мнение

    55 9 Отговор
    Тия иранци без ракети ги попиляха, апък ако имаха, малееее. Дъ греат американ арми бютюфуууул е посмешище.

    16:11 05.03.2026

  • 9 Има има!

    66 9 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Наредени труповете им пред руините училището. И скъбящата тълпа
    Ама няма да ги видиш по любимите си медии

    Коментиран от #42

    16:11 05.03.2026

  • 10 Българин

    57 9 Отговор
    Айде, САЩ да започват сухопътна операция срещу Иран, както е заповедта на евреите. Иран ще стане за САЩ втори Виетнам. И даже по-лошо.

    Коментиран от #13, #18

    16:12 05.03.2026

  • 11 Хохо Бохо

    33 3 Отговор

    До коментар #4 от "Проф.Витанов":

    Кажи епщайнските кога? Щом Италия им праща слвоите

    16:12 05.03.2026

  • 12 Тръц!

    6 2 Отговор
    Е и?

    16:13 05.03.2026

  • 13 Вашето мнение

    41 7 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Сащ се мъчат да подкукуросат кюрдите, да печелят отново от чужда кръв. Да ама вече всички им разбраха номерата и кюрдите не щат.

    Коментиран от #16

    16:14 05.03.2026

  • 14 Болен мозък

    6 34 Отговор
    Базите отдавна са празни, ама кой да знай.

    Коментиран от #93

    16:14 05.03.2026

  • 15 Е стига де!

    54 6 Отговор
    Вижте как представят новините, обърнете внимание. Иран атакува, но дават щети на Иран. Не дават какво е нанесъл Иран като щети, а колко е пострадал. Представят го като губещ, защото вместо да покажат какво е поразил казват какво е загубил. ПРОПАГАНДА!

    Коментиран от #19

    16:14 05.03.2026

  • 16 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    10 44 Отговор

    До коментар #13 от "Вашето мнение":

    Бомбандировачи В2 излитат от Мисури. Стигайки до Иран, отприщват АДА. Бомби ДЖЕЙДАМ с бойни глави БЛУ 109, унищожават безмилостно иранските силози и ПЕЩЕРИ за иранските ракети...Бомбените килими следват един след друг. Спират американците, почват ги израелците и така до безкрай

    Коментиран от #24, #43

    16:14 05.03.2026

  • 17 Сталин

    33 10 Отговор
    Слава на великите перси

    16:15 05.03.2026

  • 18 Рашка в колапс

    10 32 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Греда ! Влязоха иракските кюрди в наземна операция .

    Коментиран от #26

    16:16 05.03.2026

  • 19 Я пъ тоа

    6 27 Отговор

    До коментар #15 от "Е стига де!":

    Базите отдавна са празни. Кво да порази Иран....

    Коментиран от #50, #60

    16:16 05.03.2026

  • 20 Напиши си поста още

    6 33 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    няколко пъти, белким си го запомниш. Копейките четат само заглавията, не се хаби. А ние копейски постове не четем. Напразно се мориш. Иди посей едно дръвче, да има някаква полза от теб.

    Коментиран от #41, #61

    16:16 05.03.2026

  • 21 Роден в НРБ

    26 11 Отговор
    Браво!!! Смъ-р за сащ, израел, ес и украйна

    16:16 05.03.2026

  • 22 Голям праз!

    5 23 Отговор
    Атакували с дронове!

    Трябва да сме впечатлени ли?
    Съюзниците очакват тези атаки.

    16:16 05.03.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    29 5 Отговор
    САЩ ИЗРАЕЛ И СЪЮЗНИЦИТЕ ИМ
    МИНАХА НА СХЕМАТА С " ИЗБИРАТЕЛНО СВАЛЯНЕ НА ЦЕЛИ"
    ПОНЕЖЕ НЯМАТ ВЕЧЕ РАКЕТИ ЗА ВСИЧКИ ИРАНСКИ ПЧЕЛИЧКИ :)
    .... АВТОМАТ КАЛАШНИКОВ - ГЕРАНЬ - РАБОТИ ДАЖЕ СЛЕД ПРЕСТОЙ ВЪВ ВИЕТНАМСКО БЛАТО

    16:17 05.03.2026

  • 24 Вашето мнение

    27 5 Отговор

    До коментар #16 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Пий си хапчетат и спри ч....ите. Ще ти стане лошо. Бомбандировачите на рамбовците трябва да навлезнат във въздушното пространство на Иран за да пуснат бомбите. Но ти, който си играеш сд кукли и не си стъпвал на военен плац от де да знаеш.

    Коментиран от #31

    16:17 05.03.2026

  • 25 Геноцида на Путин

    7 27 Отговор

    До коментар #6 от "Хасковски каунь":

    Е ненадминат..над два милиона славяни. В сравнение с него, Тръмп е....хуманист.

    16:18 05.03.2026

  • 26 ХаХа

    18 7 Отговор

    До коментар #18 от "Рашка в колапс":

    Тая греда с Кюрдите е за бай Реджеб

    16:18 05.03.2026

  • 27 Категорично не

    6 28 Отговор

    До коментар #5 от "Питанка":

    Не вярвай на бъзливите копейки. На тях им плащат да всяват страх. Не го ли знаеш?

    16:18 05.03.2026

  • 28 Много

    1 18 Отговор

    До коментар #4 от "Проф.Витанов":

    по рано ще свършат. Не забравяй в какви количества ги унищожават

    16:18 05.03.2026

  • 29 хаха

    6 25 Отговор
    Много па важно. Да мрЪт там на общо основание. И пислямистките араби и еврейските араби...всички.
    Ако може и цялата пустиня някой да я глазира...

    И путлер да отиде там с цялото си ватнишко стадо и те да се вмирисват там.

    16:19 05.03.2026

  • 30 Малко

    7 16 Отговор
    объркващо е всичко това. Нали Иран нападна всички тези държави, а Израел с помощта на САЩ ги защитават?
    Що се оплакват сега иранците.

    16:19 05.03.2026

  • 31 Я пъ тоа

    4 35 Отговор

    До коментар #24 от "Вашето мнение":

    В2 са над Иран. РУСКОТО ПВО на Иран е унищожено. Бомбените килими са един след друг . Над Техеран спокойно си летят израелски изтребители.

    Коментиран от #63

    16:20 05.03.2026

  • 32 Бей хазаров

    27 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Снимки има колкото щеш, ама безмозъчните шекелки гледате само укроинформ.

    Коментиран от #45

    16:21 05.03.2026

  • 33 Пророк

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Твоите деца имат ли имена?

    16:22 05.03.2026

  • 34 Копейците "помагат" на Иран

    4 21 Отговор
    с руски опорки По форумите, а Мацква мълчи безсилно.
    Какви юнаци са нашите копейки! С клавиатура срещу НАТО. Машалла!

    16:23 05.03.2026

  • 35 Абе

    2 20 Отговор
    Те толкова атакуват на думи, че вече нищо не трява да е останало от тези бази дето са толкова малки като площ в страни които са с нещожни размери в сравнение с Иран. Но реалноста е малко по-друга Иран имат единични попадения в общия случай с оганичени поражания, а за сметка на това в Иран всичко военно или на силите за сигурност бива ситемно елеменирано въпреки размера на страната.

    16:25 05.03.2026

  • 36 Гост

    22 2 Отговор
    Една малка част от "износа на демокрация" включва Ирак, Либия, Сирия, напоследък Панама, Венецуела и Иран. После Канада, Гренландия... и ще стигнат до Европа. Интересно, нас на кого ще ни дадат, защото едва ли сме им необходими - петрол нямаме. Та, пак да попитам евроатлантическите фенове, на какво точно се радвате?С какво се промени животът ви към по хубаво ...или с какво ще се промени, от цялата тази военна вакханалия на САЩ?

    16:26 05.03.2026

  • 37 Баба Тонка

    22 5 Отговор
    Напред,Иран! Разгромете ЕВРЕЙСКИТЕ УБИЙЦИ!

    16:26 05.03.2026

  • 38 Цък

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Няма в българските медии. Защо ООН се занимава с този въпрос. Защо военния министър на многократни журналистически въпроси отговори: водим разследване и това е на третия ден. Защо не каза няма убити деца, а отговора му за всеки нормален човек знае какво значи.

    16:26 05.03.2026

  • 39 Димитър Георгиев

    6 1 Отговор
    Уудрий !

    16:26 05.03.2026

  • 41 На кой му пука

    13 1 Отговор

    До коментар #20 от "Напиши си поста още":

    какво не четете шекелките кухи и да чете и да не четете, си оставате безмозъчни.

    16:26 05.03.2026

  • 42 Нека да пиша

    3 13 Отговор

    До коментар #9 от "Има има!":

    С Al.
    Вече не вярваме на рускоподобна пропаганда.

    16:27 05.03.2026

  • 43 Хохо Бохо

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Стигнаха ли Техеран за 3 дня? Щото руснаците на третия ден бяха в Буча. Нали така?

    Коментиран от #52, #73

    16:27 05.03.2026

  • 44 стоян георгиев

    14 3 Отговор
    Ще има поздрав от Иран за Ганя. Търпение

    16:27 05.03.2026

  • 45 стоян георгиев

    8 2 Отговор

    До коментар #32 от "Бей хазаров":

    Бей хазаров !

    16:27 05.03.2026

  • 46 Ха Ха

    6 3 Отговор
    Ей сега ще пращам Зеленски с Ил- 18 ката и картечницата на вратата да мачка дронове!

    16:28 05.03.2026

  • 47 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Мара тъпунгера не спря да трие

    Коментиран от #51

    16:28 05.03.2026

  • 48 Опитват се иранците

    3 10 Отговор
    да дадат някакъв отговор, но нямат никакъв шанс.

    Нямат авиация, нямат кораби, нямат средства за бързо придвижване на войски.
    Единственото, което могат, е да се защитават някак.

    16:28 05.03.2026

  • 49 Ицо

    10 1 Отговор
    Има ли недоръъъгани козяци ?Започнати и недовършени !

    16:28 05.03.2026

  • 50 Празна ти е

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "Я пъ тоа":

    главата, те иранците ще си хабят ракетите на вятъра.

    Коментиран от #55

    16:29 05.03.2026

  • 51 Магия Атанасова

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Чувам,чувам жребецо,ще си говорим явно на кафе с райбер ....

    16:30 05.03.2026

  • 52 Я пъ тоа

    2 16 Отговор

    До коментар #43 от "Хохо Бохо":

    Бомбят Техеран със самолети.....60 километрова РУСКА колона стигна Киев и стана на СКРАП....САЩ не са глупави колкото Русия. Смазаха Югославия и Либия без сухопътна атака. На там върви и Иран.

    Коментиран от #57

    16:30 05.03.2026

  • 53 .....

    5 1 Отговор
    Спирайте безсмислените войни

    Коментиран от #62

    16:31 05.03.2026

  • 54 А ГДЕ

    13 2 Отговор
    МърсУлата ?А где Кая Калас постната балтийска шпрота ?

    Коментиран от #58

    16:31 05.03.2026

  • 55 Я пъ тоа

    1 7 Отговор

    До коментар #50 от "Празна ти е":

    Аятоласите първо стрелят после ...мислят....ама кой да знай.

    16:32 05.03.2026

  • 56 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Разправят ,че Краварската армия била номер 1 в света,а Иран я разнася като куцо пиле домат.
    Баджанакът на Джефри Епстийн,Доналд, си мисли ,че никой няма да му държи сметка за умрелите американци събирани в чували из горящите бази

    Коментиран от #59

    16:32 05.03.2026

  • 57 ХА ХА

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "Я пъ тоа":

    Споко бре Дъррргелл ,да не пръснеш някоя кауна венна от патос !

    16:33 05.03.2026

  • 58 Един подпис на Урсула

    1 9 Отговор

    До коментар #54 от "А ГДЕ":

    И ракетите политат над Русия.

    Коментиран от #67

    16:33 05.03.2026

  • 59 Последни издихания на аятоласите

    2 13 Отговор

    До коментар #56 от "Сатана Z":

    Бомбандировачи В2 излитат от Мисури. Стигайки до Иран, отприщват АДА. Бомби ДЖЕЙДАМ с бойни глави БЛУ 109, унищожават безмилостно иранските силози и ПЕЩЕРИ за иранските ракети...Бомбените килими следват един след друг. Спират американците, почват ги израелците и така до безкрай

    Коментиран от #65

    16:34 05.03.2026

  • 60 Базите може да са празни

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "Я пъ тоа":

    Но оборудването им остава, или казваш са си демонтирани примерно 20 метрови те радарни станции, я па ти, мисли! Чоканчето горе не е само за омайване след вискито.

    Коментиран от #64

    16:35 05.03.2026

  • 61 Горски

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Напиши си поста още":

    Не знаех, че можете да четете, ама дали ви влиза неща у празните чутури това е друг въпрос.

    16:35 05.03.2026

  • 62 Путин

    2 5 Отговор

    До коментар #53 от ".....":

    Повлече крак.....

    Коментиран от #99

    16:35 05.03.2026

  • 63 поручик Христо Иванов

    14 1 Отговор

    До коментар #31 от "Я пъ тоа":

    Ей голем кеф ще е иранците да думнат В2 и без това не знаят ,че е невидим и голяма веселба ще се получи .Ще има и парти в къщи след това .

    Коментиран от #66

    16:36 05.03.2026

  • 64 Я пъ тоа

    1 11 Отговор

    До коментар #60 от "Базите може да са празни":

    В базите се ползват само сателити.. Радарите са подвижни , на автомобили и са изнесени от там....оставили са само не кенефите, ама кой да знай....

    Коментиран от #80

    16:38 05.03.2026

  • 65 хаха🤣

    6 3 Отговор

    До коментар #59 от "Последни издихания на аятоласите":

    И като се събуди изпотен с пръсти в контакта и усети че един ага е много плътно зад теб и те кара на задна 🤣🤣🤣 .

    Коментиран от #69

    16:38 05.03.2026

  • 66 Я пъ тоа

    2 14 Отговор

    До коментар #63 от "поручик Христо Иванов":

    САЩ колко радари и руско пво ПВО гръмнаха само Господ знай. Тоя са закахърил за един радар.....

    Коментиран от #70

    16:39 05.03.2026

  • 67 Димитър Георгиев- ДиДи

    5 1 Отговор

    До коментар #58 от "Един подпис на Урсула":

    Мой да ти полети кухия кофалник в случая .

    Коментиран от #71

    16:40 05.03.2026

  • 68 ППДБ/ЛГБТ

    4 2 Отговор
    Има ли paznpaни укроби?

    Коментиран от #72, #85

    16:40 05.03.2026

  • 69 Посл

    5 11 Отговор

    До коментар #65 от "хаха🤣":

    Над 2500 УДАРА над Иран..за седмица. Тва си е почти погром...колко ли седмици ша има още напред....

    Коментиран от #77

    16:41 05.03.2026

  • 70 поручик Христо Иванов

    7 1 Отговор

    До коментар #66 от "Я пъ тоа":

    Аз кахър нямам,подготвям се за голям купон .

    Коментиран от #75

    16:41 05.03.2026

  • 71 Я пъ тоа

    2 9 Отговор

    До коментар #67 от "Димитър Георгиев- ДиДи":

    Един подпис на Урсула и НАТО бомби Русия.

    Коментиран от #74, #81

    16:42 05.03.2026

  • 72 Асен Василев

    3 2 Отговор

    До коментар #68 от "ППДБ/ЛГБТ":

    Кой ме търси ?

    Коментиран от #84

    16:42 05.03.2026

  • 73 Ани не

    3 9 Отговор

    До коментар #43 от "Хохо Бохо":

    И няма да го стигат посто защото не са тъпи като други. А направиха на швейцарско сирене вече не само Техеран, а и целия Иран. Военна инфраструра вече няма. Има останала още някоя друга установка за изтрелване на ракети скрита под земята но стратечическите бомбандеровачи вече сипят бомби дето поникват и в планени и ще погребат за винаги това което е скрито

    16:42 05.03.2026

  • 75 Я пъ тоа

    3 12 Отговор

    До коментар #70 от "поручик Христо Иванов":

    Купона е СЕГА.....Хвърчат тюрбани и шалвари на поразия.

    16:43 05.03.2026

  • 77 хаха🤣

    5 2 Отговор

    До коментар #69 от "Посл":

    Явно ти е харесало със ряз занни карабини под строй да те водят , като дете когато сте играли на влакче навярно винаги си бил локомотива ....хахаха .

    Коментиран от #82

    16:46 05.03.2026

  • 78 Макробиолог

    7 2 Отговор
    Бодряшко безхаберие по форумите от дежурните тр...ве. Май нямат реална представа ,а само спуснати опорки.Проточи ли се кризата,вируса ще е детски красив спомен.

    16:46 05.03.2026

  • 79 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    4 8 Отговор
    Почват бомбенето израелците, после американците. Пак израелците, пак американците.....после заедно...и АДА над Иран са отваря.

    Коментиран от #91

    16:46 05.03.2026

  • 80 🤣🤣🤣🤣🤣

    8 3 Отговор

    До коментар #64 от "Я пъ тоа":

    Те затова персите думнаха един keнеф(радар) за 1 милярд долара на жидоянките или той беше неподвижен. 🤭🤭🤭🤑🤑

    Коментиран от #86, #107, #110

    16:46 05.03.2026

  • 81 Орк

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Я пъ тоа":

    Да живее Урсула повелителница на глупаци!!!

    Коментиран от #83, #97

    16:48 05.03.2026

  • 82 Мен не ме мисли

    3 6 Отговор

    До коментар #77 от "хаха🤣":

    Бомбят аятоласите и ...Русия. И то с НАТОВСКО оръжие.

    16:48 05.03.2026

  • 83 А така.....

    3 5 Отговор

    До коментар #81 от "Орк":

    Урсула...ТРЕПАЧА на руснаци....

    16:49 05.03.2026

  • 84 Доцент ДенкоФ

    6 3 Отговор

    До коментар #72 от "Асен Василев":

    Аз, ще организираме прайда да браним и$paeл.

    Коментиран от #89, #109

    16:49 05.03.2026

  • 85 Розовото пони Путин 🦄

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "ППДБ/ЛГБТ":

    И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #88

    16:50 05.03.2026

  • 86 Я пъ тоа

    4 7 Отговор

    До коментар #80 от "🤣🤣🤣🤣🤣":

    Един радар нищо не значи. Тръмп им думна целия ИРАН...и продължава яко да ги бомби.

    16:50 05.03.2026

  • 87 Айгедотор

    8 4 Отговор
    Слава на Иран!! Краварите Ша го дуат под вода, докато изсъхне

    16:51 05.03.2026

  • 88 Филип Киркоров

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Падам си по руските прайдове....

    16:51 05.03.2026

  • 89 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 2 Отговор

    До коментар #84 от "Доцент ДенкоФ":

    И ние ще се включим в купона на прайда🥳

    16:51 05.03.2026

  • 90 Като в щатски екшън

    5 5 Отговор
    Бомбандировачи В2 излитат от Мисури. Стигайки до Иран, отприщват АДА. Бомби ДЖЕЙДАМ с бойни глави БЛУ 109, унищожават безмилостно иранските силози и ПЕЩЕРИ за иранските ракети...Бомбените килими следват един след друг. Спират американците, почват ги израелците и така до безкрай

    16:52 05.03.2026

  • 91 Е, това е ясно

    5 3 Отговор

    До коментар #79 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    никой не твърди, че Иран има някакъв шанс срещу Израел и САЩ. Жалко само за цивилните жертви.

    Коментиран от #94, #98

    16:53 05.03.2026

  • 92 Геноцида на Путин

    6 5 Отговор
    Изби над ДВА МИЛИОНА славяни. В сравнение с него Тръмп е хуманист.

    16:54 05.03.2026

  • 93 Нищо бе...

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Болен мозък":

    Остави копейките да се радват, като вече не могат с Украйна сега поне да врякат ако някой дрон изпочупи прозорците на базата 😜😄

    Коментиран от #96

    16:55 05.03.2026

  • 94 Война, като на война

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Е, това е ясно":

    Нема добри лоши......

    16:55 05.03.2026

  • 95 Иран напразно

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "Поздравления за Иран":

    се самоуби, нищо няма да постигне. Сринаха го до основи, а това можеше да се избегне. Но на престъпния Режим на аятоласите не им пука за иранския народ.

    Коментиран от #108

    16:55 05.03.2026

  • 96 Болен мозък

    4 4 Отговор

    До коментар #93 от "Нищо бе...":

    Никаква радост за копейките...да са мачкат нон стоп.

    16:56 05.03.2026

  • 97 Многоходовото

    6 5 Отговор

    До коментар #81 от "Орк":

    градинско джудже Хаяско се оказа най-глупавия. Провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    16:57 05.03.2026

  • 98 За теб е ясно но за...

    4 4 Отговор

    До коментар #91 от "Е, това е ясно":

    Празноглавите копейки не... те вярват в това, както и вярват че Путин ще превземе Украйна и ще дойде в България да ги освободи от Европа, САЩ и Израел🤣

    16:58 05.03.2026

  • 99 Ха-ха

    4 2 Отговор

    До коментар #62 от "Путин":

    Путин повлече крак с войните, а Русия както винаги пак е най-пострадалата, независимо къде и от кой се води войната.!

    17:01 05.03.2026

  • 100 БОМБЕН КИЛИМ НАД ИРАН

    3 2 Отговор
    Всичко е мазало...нема С200, С300, Кинжали, Искандери, Калибри, Солцепеци, Мигове, Сута......нема и ШАХЕДИ ЗА Путин.

    17:02 05.03.2026

  • 101 Болен мозък

    3 2 Отговор
    Къде го безаналоговия Путин, да отърве аверчатата си, аятоласите.....

    17:05 05.03.2026

  • 102 УдоМача

    0 1 Отговор
    Так держат!!

    17:06 05.03.2026

  • 103 Наркомани

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Майка ти те е родила уникално тъпо същество

    17:07 05.03.2026

  • 104 Иран е на РЕШЕТО

    4 1 Отговор
    Само след шест дена бомбене.

    17:10 05.03.2026

  • 106 славянин

    3 1 Отговор
    Светът трябва да помогне на черните и латиносите в говедария да направят едно свое освободително въстание!

    17:17 05.03.2026

  • 107 Доста си..

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "🤣🤣🤣🤣🤣":

    Думкан в главата....

    Коментиран от #111, #114

    17:20 05.03.2026

  • 108 Иран не се е самоубил бе глупав

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Иран напразно":

    А световните терористи САЩ и Израел нападнаха суверенна страна. Къде ви намират толкова полирани?

    17:21 05.03.2026

  • 109 Асен Василев

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Доцент ДенкоФ":

    Може и да изглеждам амбициозен,но държа да съм локомотива на влакчето !

    Коментиран от #112

    17:22 05.03.2026

  • 111 А ти

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Доста си..":

    под кръста.

    17:27 05.03.2026

  • 112 Доцент ДенкоФ

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Асен Василев":

    Добре, разбрахме се, аз ще съм последния вагон, ще поема всички желаещи.

    17:29 05.03.2026

  • 113 Убит е Йоав Галант, военен министър

    2 0 Отговор
    Това съобщение пусна вчера иранската осведомителна агенция.
    Иранците не повярваха, че са успяли да го извършат.
    Йова Галант не повярва, че е убит.
    Биби Нетаняху не повярва, че смененият през ноември 2024 година Йоав Галант му е още министър.

    17:30 05.03.2026

  • 114 Яко си

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Доста си..":

    думкан в дивия!

    17:32 05.03.2026

  • 115 Ирански наивници

    0 0 Отговор
    Ша бомбят Иран до откат. Ша унищожат Иран заради болните амбиции на Аятоласите....дали трябва да умират хора заради религиозни схващания или всеки трябва да живее както намери за добре...

    17:35 05.03.2026