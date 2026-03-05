Иранската армия е атакувала с дронове ключова американска военна база

Иранската армия съобщи днес, че е предприела атака с дронове срещу ключова американска военна база в северозападната част на Кувейт, на шестия ден от войната в Близкия изток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Дронове на военноморските ни сили атакуваха обект в базата на американските сили Удайри в Кувейт", посочи иранската армия в изявление, излъчено по държавната телевизия.

Хиляда двеста и тридесет души са били убити в Иран от началото на бомбардировките на САЩ и Израел, съобщи държавната новинарска агенция ИРНА, цитирана от Франс прес.

АФП отбелязва, че не може да провери този брой по независим път. В понеделник агенцията съобщи за 1045 убити – както военни, така и цивилни.

„Броят на мъчениците на агресивните военни атаки достигна на 5 март 1230“, съобщи ИРНА, позовавайки се на изявление на Фондацията на мъчениците и ветераните.