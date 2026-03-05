Новини
Румъния се намира под ядрения чадър на НАТО, осигурен от САЩ

5 Март, 2026 17:35 630 14

Никушор Дан добави, че засега няма намерение да свиква заседание на Върховния съвет за национална отбрана във връзка със ситуацията в Близкия изток

Румъния се намира под ядрения чадър на НАТО, осигурен от САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Румъния, като всички членки на НАТО, се намира под ядрения чадър на НАТО, предоставен от Съединените щати, заяви днес румънският президент Никушор Дан по време на посещение във Варшава, като добави, че от тази гледна точка страната е защитена, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.

"На първо място Румъния, като всички страни в НАТО, е под ядрения чадър на НАТО, предоставен от Съединените щати. Това е първото нещо. След това, като страна членка на НАТО Румъния участва в решенията, програмите с ядрен компонент, които се вземат в рамките на алианса. Значи от тази гледна точка Румъния е защитена, намира се под ядрения чадър", посочи Никушор Дан на съвместна пресконференция с полския си колега Карол Навроцки.

Коментарът му беше в отговор на въпрос как гледа на факта, че Румъния е била поканена от Франция за участие в разширяването на ядрения ѝ чадър, което бе съобщено по-рано тази седмица от румънския външен министър Оана Цою.

Никушор Дан уточни, че Румъния има стратегическо партньорство с Франция. "Ние, както знаете, имаме стратегическо партньорство, което е партньорство в редица сфери. Това партньорство е в процес на разширяване и спирам дотук", каза държавният глава.

Попитан какви са рисковете за сигурността на военните бази в Румъния, след като отбраната на НАТО в Турция свали вчера иранска ракета, президентът подчерта, че "няма причини за безпокойство в този момент", съобщава телевизия Диджи 24.

"Напълно защитени (сме). Няма причина за безпокойство в този момент. Очевидно в контекста на ескалацията в зоната на Залива беше повишено нивото на готовност в американските бази в цял свят, но такава е ситуацията. Няма причина за безпокойство", подчерта президентът.

Той добави, че засега няма намерение да свиква заседание на Върховния съвет за национална отбрана във връзка със ситуацията в Близкия изток, тъй като тя в момента не представлява "пряка и непосредствена опасност" за Румъния.

От своя страна полският президент Карол Навроцки напомни, че Румъния е стратегически партньор на Полша от 2009 г., когато е подписан договорът за стратегическо партньорство между двете страни. Той каза, че е обсъдил с румънския си колега теми, свързани със сигурността, НАТО, ЕС, сътрудничеството между Полша и Румъния, както и сътрудничеството със САЩ, предаде Аджерпрес.

"Радвам се много, че заедно с г-н президента сме убедени в това, че както присъствието на американската армия в Полша и Румъния, така и сътрудничеството в областта на сигурността е в интерес както на Полша, така и на Румъния", изтъкна Навроцки, който добави, че двамата са обменили мнения и за ситуацията в Близкия изток.

Той напомни и за сътрудничеството между двете страни в рамките на инициативата "Три морета", която по думите му обединява над 130 милиона граждани и страни с бързо развиващи се икономики, които играят важна роля в региона. Навроцки каза също, че е била обсъдена и предстоящата среща на формата Букурещ-9 през май, когато ще бъде отправена покана и към скандинавските държави.

В икономически план президентът на Полша посочи, че полският износ към Румъния е нараснал с 3,3 процента, а румънският износ към Полша - с около 1,5 процента. Увеличава се и броят на компаниите, които проявяват интерес към инвестиции в Румъния, посочи Навроцки.


Полша
  • 1 честен ционист

    9 6 Отговор
    Влахът е застанал точно под ядрената гъба.

    17:36 05.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    11 2 Отговор
    Исраел е в руини, а юдеите са навряни денонощно в канализацията. да ти имам и чадъра и купола и всички холивудски мурафети.

    Коментиран от #12

    17:37 05.03.2026

  • 3 гост

    10 1 Отговор
    А бе мамалига, за какъв ядрен чадър бълнуваш? Нали ако падне само един дори тактически ядрен заряд половин Европа ще даде фира!

    17:38 05.03.2026

  • 4 Швейк

    7 1 Отговор
    А ние се намираме под кривата круша

    17:38 05.03.2026

  • 5 604

    6 1 Отговор
    Ядрен чадър да хиперзвукови НЯМА!

    17:39 05.03.2026

  • 6 ХиХи

    3 0 Отговор
    Ко значи ядрен чадър? Ще спираш ракети с едрнни бомби или ще спираш ядренни бойни гоави с чадър, щото гледам Иранските бързи ракети не можа да ги фани купола, а как ша фани ядренни ракети не е много ясно

    17:45 05.03.2026

  • 7 Лилава Жена

    1 1 Отговор
    За Циганите отвъд дунава незнам
    Но Ядреният чадър ☂️ на САЩ най вече е надвиснал над
    Данайска Гърция
    Атиняните дано ги изритат от Крит но американците няма да ги оставят намира защото обичат да клатят от любов задните части на гъркините

    17:46 05.03.2026

  • 8 Не съществува подобно нещо

    6 0 Отговор
    "ядрен чадър"! Абсолютна атлатическа олигофрения е това. Наративи за глупаци !

    17:47 05.03.2026

  • 9 Безпристрастен

    5 0 Отговор
    След като наблюдавах клиповете с падащия орешник в Украйна с няколко Макс скорост и пораженията предизвикани от него без наличия на взривни вещества си представям каква ще бъде защитата с наличие на ядрено оръжие в орешника.
    Никакъв шанс за спиране и детонация която ще предизвика апокалипсис.
    Не искам никой да ме пази защото ни вкарвате в някак ви ваши измислени фантасмагории.

    17:47 05.03.2026

  • 10 име

    3 1 Отговор
    И израел уж имаш железен чадър, 7-8 нива на ракетна защита, ама се оказа пластмасов.

    17:47 05.03.2026

  • 11 Уса

    2 0 Отговор
    Явно не сте много в час и ще ви разясня накратко.Ядрената ескалация е приключила и сме в ерата на хипер по-хипер най-хипер ракети и дронове.Няма смисъл ор това да загиват масово хората от атомни бомби а богатите да прекарат остатъка от греховете си под земята пъпчасали с разпадащи се телеса.Това не е фантастичен филм а истината,че няма подземна технология,която да ви гарантира дълъг живот и благоденствия,каквито сте имали на повърхноста.Това е договорено между най-силните САЩ и Русия,като всички останали ядрени сили са длъжни да спазват договорките,ако искат да живеят.Новата надпревара е в ход и няма да трае с години а докато някой от воюващите не се нсре първи.Еврейчетата вече се нсрха,защото американските граждани не желаят да се бият за тях и ги намразиха още повече

    17:49 05.03.2026

  • 12 име

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Не е точно целия в руини, има още доста здрави сгради и иранците си думка за станат на руини, а ционистчетата свалят клипчета от тиктока да не се вижда къв зян са.

    17:50 05.03.2026

  • 13 У лево атлантическа подлого

    5 0 Отговор
    румънският президент Никушор Дан дойде с измама на власт. Тотална атлантическа фалшификация. Ама брутално нагла

    17:50 05.03.2026

  • 14 Чадъра не знам

    1 0 Отговор
    Но с ядрения презерватив може и да може да се опазят

    17:52 05.03.2026

