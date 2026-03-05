Румъния се намира под ядрения чадър на НАТО, осигурен от САЩ

Румъния, като всички членки на НАТО, се намира под ядрения чадър на НАТО, предоставен от Съединените щати, заяви днес румънският президент Никушор Дан по време на посещение във Варшава, като добави, че от тази гледна точка страната е защитена, предаде Аджерпрес, съобщи БТА.

"На първо място Румъния, като всички страни в НАТО, е под ядрения чадър на НАТО, предоставен от Съединените щати. Това е първото нещо. След това, като страна членка на НАТО Румъния участва в решенията, програмите с ядрен компонент, които се вземат в рамките на алианса. Значи от тази гледна точка Румъния е защитена, намира се под ядрения чадър", посочи Никушор Дан на съвместна пресконференция с полския си колега Карол Навроцки.

Коментарът му беше в отговор на въпрос как гледа на факта, че Румъния е била поканена от Франция за участие в разширяването на ядрения ѝ чадър, което бе съобщено по-рано тази седмица от румънския външен министър Оана Цою.

Никушор Дан уточни, че Румъния има стратегическо партньорство с Франция. "Ние, както знаете, имаме стратегическо партньорство, което е партньорство в редица сфери. Това партньорство е в процес на разширяване и спирам дотук", каза държавният глава.

Попитан какви са рисковете за сигурността на военните бази в Румъния, след като отбраната на НАТО в Турция свали вчера иранска ракета, президентът подчерта, че "няма причини за безпокойство в този момент", съобщава телевизия Диджи 24.

"Напълно защитени (сме). Няма причина за безпокойство в този момент. Очевидно в контекста на ескалацията в зоната на Залива беше повишено нивото на готовност в американските бази в цял свят, но такава е ситуацията. Няма причина за безпокойство", подчерта президентът.

Той добави, че засега няма намерение да свиква заседание на Върховния съвет за национална отбрана във връзка със ситуацията в Близкия изток, тъй като тя в момента не представлява "пряка и непосредствена опасност" за Румъния.

От своя страна полският президент Карол Навроцки напомни, че Румъния е стратегически партньор на Полша от 2009 г., когато е подписан договорът за стратегическо партньорство между двете страни. Той каза, че е обсъдил с румънския си колега теми, свързани със сигурността, НАТО, ЕС, сътрудничеството между Полша и Румъния, както и сътрудничеството със САЩ, предаде Аджерпрес.

"Радвам се много, че заедно с г-н президента сме убедени в това, че както присъствието на американската армия в Полша и Румъния, така и сътрудничеството в областта на сигурността е в интерес както на Полша, така и на Румъния", изтъкна Навроцки, който добави, че двамата са обменили мнения и за ситуацията в Близкия изток.

Той напомни и за сътрудничеството между двете страни в рамките на инициативата "Три морета", която по думите му обединява над 130 милиона граждани и страни с бързо развиващи се икономики, които играят важна роля в региона. Навроцки каза също, че е била обсъдена и предстоящата среща на формата Букурещ-9 през май, когато ще бъде отправена покана и към скандинавските държави.

В икономически план президентът на Полша посочи, че полският износ към Румъния е нараснал с 3,3 процента, а румънският износ към Полша - с около 1,5 процента. Увеличава се и броят на компаниите, които проявяват интерес към инвестиции в Румъния, посочи Навроцки.