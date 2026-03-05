Новини
Русия обмисля спиране на газовите доставки за Европа

Русия обмисля спиране на газовите доставки за Европа

5 Март, 2026 14:49

Вицепремиерът Александър Новак обяви, че правителството ще обсъди възможностите за енергийни доставки на фона на кризата в Иран и скока в цените на газа.

Русия обмисля спиране на газовите доставки за Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското правителство ще проведе скоро заседание, за да разгледа въпроса за евентуално спиране на износа на газ към Европа, съобщи вицепремиерът Александър Новак, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

Президентът Владимир Путин вчера заяви, че Русия може да прекрати доставките незабавно, ако ситуацията го изисква, като посочи, че решението все още не е окончателно. Той свърза възможната мярка с намерението на Европейския съюз да забрани покупки на руски газ и втечнен природен газ.

"Ще се срещнем в най-скоро време, както ни нареди президентът, за да обсъдим текущото положение с енергийните компании и възможните маршрути за доставка на газ", каза Новак, който отговаря за енергийните въпроси в правителството.

Той добави: "Ще обсъдим как най-ефективно да използваме руските енергийни ресурси".

От 2022 г. насам продажбите на руски газ за Европа са намалели значително заради санкциите, свързани с войната в Украйна. Въпреки това Русия остава вторият по големина доставчик на втечнен природен газ за ЕС и доставя газ и по газопровода "Турски поток" за страни като Унгария, Словакия и Сърбия.

Новак уточни, че руският газ представлява над 12% от общите европейски доставки.


  • 1 Георги

    39 12 Отговор
    ама ние нали вече не ползваме този комунистически продукт. Какво ни интересува това.

    Коментиран от #8, #14, #44

    14:51 05.03.2026

  • 2 Индияна

    14 28 Отговор
    На кой не му е ясно още защо се спира АЕЦ ? ИМАМЕ ПРЯКА ЗАПЛАХА ЗА УДАРИ ПО ЦЕНТРАЛАТА ! Ако работи риска от контролирано спиране може да стане ОПАСЕН . Затова в най критичните моменти , когато пряко се удря по чужда ДЪРЖАВА в пряко участие на нашата СТРАНА, реакторите се извеждат ! Другото са лакъртии за ИНДИАНЦИ И АБОРИГЕНИ , които са на най ниско ниво на съзнанието ! 😎

    Коментиран от #31

    14:51 05.03.2026

  • 3 Боруна Лом

    34 4 Отговор
    АБЕ, ХАЙДЕ СПИРАЙТЕ,НИЕ СМЕ МАЗОХИСТИ!

    14:51 05.03.2026

  • 4 сара

    21 28 Отговор
    Това ще е най-доброто. Най-накрая наистина ще спрем да ползваме руски газ и няма да се приемат все половинчати мерки заради един или друг. Една работа тръгва да се оправя чак като се развали съвсем. Казвам го не с ирония.

    14:52 05.03.2026

  • 5 малко истински факти

    14 26 Отговор
    Прекрасно , може вече да се самогЪзофицират сами в рушрята .

    14:53 05.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    22 17 Отговор
    И пак ще купуваме руски демократизиран газ през фирмите посредници на шарлатаните от ППДБ и Румен Боташа, но на петорни цени.

    Коментиран от #12, #63

    14:53 05.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    34 9 Отговор
    АКО БРАТУШКИТЕ " ОТ ИРАН" УДАРЯТ
    И ГАЗОВИТЕ ПОЛЕТА НА БРИТИШ ПЕТРОЛИУМ В АЗЕРБЕЙДЖАН
    ЩЕ СТАНЕ ЕВРО - ИМАМ БАЯЛДЪ :)

    Коментиран от #39

    14:54 05.03.2026

  • 8 Гост

    44 5 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    В клуба на богатите се греят на перки и на ветър.

    14:54 05.03.2026

  • 9 Нали

    27 2 Отговор
    уж го бяха спрели от ЕС още преди години. Дори май го отпразнуваха, като ден на освобождение от руската агресия.

    14:56 05.03.2026

  • 10 Това е ефектът на

    12 26 Отговор
    санкциите, унищожителен. Газпром фалира през 2023г, а сега предстои да фалира и Роснефт. Тръмп и ЕС спряха всички кранчета на приходите на Русия.

    Коментиран от #34

    14:56 05.03.2026

  • 11 Селаката

    24 2 Отговор
    Пръчка калъс , изказа ли се по повода ?

    14:57 05.03.2026

  • 12 ГРУ гайтанжиева

    11 25 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !
    От както Газпром няма монопол, цената на газът е същата и по ниска от цената за целия ЕС. Преди това беше от 2 до 4 пъти по висока. Голямо браЦко дране беше.

    Коментиран от #20

    14:57 05.03.2026

  • 13 Ицо

    17 0 Отговор
    Има ли ръгани шекелки?

    Коментиран от #17

    14:57 05.03.2026

  • 14 Така е нас не интересува вече

    7 17 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Но е интересен факт, че Русия искала да продава газ в Африка :) Оттам казали, че не им трябва, просто не използват :)

    Коментиран от #35

    14:58 05.03.2026

  • 15 Въх, упаших сЪ !

    8 9 Отговор
    Ама да не вземем да измръзнем пак и да си ядем хамстерите.

    14:58 05.03.2026

  • 16 От САЩ

    5 11 Отговор
    излиза най на сметка. Само да не се караме с тях заради глупости, като парчето лед Гренландия.

    14:59 05.03.2026

  • 17 Копейка

    8 7 Отговор

    До коментар #13 от "Ицо":

    На линия сме. Викаме за световно господство на Иран и Русия.

    14:59 05.03.2026

  • 18 Смех с ватенки

    6 15 Отговор
    Че тя Европа го измисли.Чао Газпром.Пийте си го😁

    15:00 05.03.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 4 Отговор
    АМЕРИКАНСКИ СПЕЦИАЛИСТ КАЗА
    ЧЕ РУСИЯ + ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ ДЪРЖАТ 60% ОТ
    ДОСТАВКИТЕ НА ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ
    .. .
    ТОВА БИЛО ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ

    Коментиран от #23

    15:01 05.03.2026

  • 20 Това са безспорни

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "ГРУ гайтанжиева":

    Факти.

    15:01 05.03.2026

  • 21 Анализатор

    7 19 Отговор
    Ако въобще може да мислите, Европа отдавна ги спря!!!
    Сега си правите газопроводи за Китай, ама ще продавата на половин цена и ще станете индустриален придатък на Китай, во веки...
    Тъй рече великият Аятолах Путиней....
    Но всички аятоласи свършват по един начин....

    Коментиран от #30, #33

    15:01 05.03.2026

  • 22 Нормално

    17 5 Отговор
    Китай е по-переспективен и надежден клиент.

    Коментиран от #27, #67

    15:02 05.03.2026

  • 23 Атина Палада

    1 6 Отговор

    До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Я дай линк 😂😂😂

    Коментиран от #41, #48

    15:02 05.03.2026

  • 24 Възpожденец 🇧🇬

    2 17 Отговор
    Ако управляващите гледаха интереса на България, а не лазеха в краката на тези монголо-татарски npимати, щяха да приложат законопроекта на Асен Василев за такса пренос по Турски поток, който Myтpaта борисов построи на Путлер, за да нападне Украйна и досега да сме изплатили и потока, и Боташ, и старите железа за беляНЕ ...

    Коментиран от #42

    15:02 05.03.2026

  • 25 Софиянец

    15 3 Отговор
    Урсулата ще полудее 😂 ще се моли и на Северна Корея пт немай къде

    15:02 05.03.2026

  • 26 Бесен - Язовец

    17 4 Отговор
    Ко4ината сороска ЕС е вече на колене пред Кремъл.

    15:03 05.03.2026

  • 27 Анализатор

    8 2 Отговор

    До коментар #22 от "Нормално":

    И много по-евтин....

    15:03 05.03.2026

  • 28 Фори

    16 2 Отговор
    Ми да! Цяла Азия и Африка чакат руска газ! За какво трябва да се морат с умряла Европа , на която я даваха газта на безценица.Перспективните купувачи са Африка и Азия!

    Коментиран от #43, #68

    15:03 05.03.2026

  • 29 Атина Палада

    14 3 Отговор
    За да обмислят руснаците да спират газа за Европа,значи газ от Русия пристига в Европата..А нас БрУсел ни лъже,че не купувала от Русия газ.

    Коментиран от #50

    15:03 05.03.2026

  • 30 Стойко

    16 3 Отговор

    До коментар #21 от "Анализатор":

    Спрял е дедовия 😂 само на думи, иначе постоянно цоцат руска газ и петрол

    15:03 05.03.2026

  • 31 Цък

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "Индияна":

    Така ли се успокояваме. Истината е една, вложена е не оргинална мембрана. Не можем да направим руската сплав и затова толкова често дефиктира

    15:04 05.03.2026

  • 32 Киро Сводника

    4 13 Отговор
    Спрете и доставките на руски хурветини !

    15:05 05.03.2026

  • 33 Износът

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Анализатор":

    На газ е беше под 3% от руската икономика когато доставяха на европейците почти половината от потреблението в ЕС. Много приказки за нищо. Голямото потребление на газ и петрол е вътре в самата Русия.

    15:05 05.03.2026

  • 34 Варненец

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Това е ефектът на":

    В главите на жълтопаветните дбили може и така да изглежда 🤭 все пак два грама мозък общо нямате

    Коментиран от #59

    15:06 05.03.2026

  • 35 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Така е нас не интересува вече":

    Сладур,знаеш ли какво е газ и къде намира приложение? Един твой съмишленик тук,ме убеждаваше ,че петрола се използвал само за да си търкаляме автомобилите:)) Обидно ми беше да му отговоря:)

    Коментиран от #38

    15:06 05.03.2026

  • 36 да познаем ли

    1 1 Отговор
    веднага ща спрат Северен поток 1, че даже и 2. На момента.
    ха ха ха ха...

    Коментиран от #61

    15:07 05.03.2026

  • 37 я пак!

    5 2 Отговор
    А за Турция?!? Транзита на газ от Турция за Европа е основно с руски произход, но смесен малко с техен собствен колкото да няма претенции.

    15:07 05.03.2026

  • 38 Пепи Волгата

    2 5 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото!

    15:09 05.03.2026

  • 39 хаха

    4 12 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Типичен путлерастки пислямист. Ае ходи цалувай кУран на путлер бе измет ориенталска!

    Да видиш тогава как Азербайджан ще анексира провинция Азербайджан. ХАХАХА
    Кухоглаво тиквистко шопарче.

    Коментиран от #45

    15:09 05.03.2026

  • 40 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Русия не обмисля а го направи.Вчера Владимир Путин заповяда на правителството да спре газ за Европейския райх.

    Коментиран от #72

    15:09 05.03.2026

  • 41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    СИЕНЕН АМЕРИКА ... НЕ ВИ ГО ПУСКАТ НА ВАС :)

    15:10 05.03.2026

  • 42 Боко

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Възpожденец 🇧🇬":

    ДУХХХАЧЧ 15-то “възрожденско”поколение 👌 лизач на каламбаци омазани с собствените си 💩🤮👌

    15:10 05.03.2026

  • 43 Атина Палада

    6 4 Отговор

    До коментар #28 от "Фори":

    Там са работещите икономики..В Европа вече няма работещи икономики .Само за едното отопление на 5% от населението,което се отоплява на газ ..това е нищо ..капка в морето ..

    15:10 05.03.2026

  • 44 не може да бъде

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Вие не го ползвате но някои още го ползват защото на борсата в Ротердам цената газа е достигнала 720USD/1000 куб.м -и това вече е червена лампа за химическата промишленост и дребния бизнес на всяка европейска държава!?Ние разбира се не се вълнуваме защото нямаме вече химическа промишленост а за т.н дребен бизнес ....нямам какво да кажа мисля че това не е точно дребен бизнес!?

    15:12 05.03.2026

  • 45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 4 Отговор

    До коментар #39 от "хаха":

    РАМЗАН АХМАТОВИЧ , ДАГЕСТАНСКИТЕ ОРЛИ
    И АРМЕНСКИТЕ ОРКИ САМО ТОВА ЧАКАТ - АЗЕРБЕЙДЖАН ДА АНЕКСИРА ИРАНСКАТА ПРОВИНЦИЯ
    .....
    ЗА ДА НАПРАВЯТ БАКУ СТОЛИЦА НА РУСКИ КАВКАЗ:)

    15:12 05.03.2026

  • 46 И това какво го интересува

    4 4 Отговор
    Целокупният български народ?

    15:12 05.03.2026

  • 47 Сус бе копейки мърляви!

    7 6 Отговор
    Мажете се с руска газ.

    15:13 05.03.2026

  • 48 Атина Палада

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Като пишеш от моя ник,поне не бъди г.лупак..
    Какво е това :"дай линк"? Все едно си о лиго.френ,че не можеш да си намериш инфото в мрежата ...ами чакаш линкове;)) като се показваш като о.лиго.френ,пиши си от други никове.

    15:14 05.03.2026

  • 49 Късно е чадо

    1 2 Отговор
    Трябваше март 2022!

    15:14 05.03.2026

  • 50 да, ама не

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    Съвсем официално е обявено, че вноса на руски газ в Европа все още не е напълно прекратен.
    "През януари 2026 г. Съветът прие регламент за забрана на вноса от Русия както на ВПГ, така и на газ, пренасян по газопроводи, считано от 18 март 2026 г., с преходни периоди за съществуващите договори. До края на 2027 г. целият внос на руски газ ще бъде забранен. Делът на руския газ, внасян по газопроводи в ЕС, намаля от около 40% през 2021 г. до около 6% през 2025 г. За газа, внасян по газопроводи, и за ВПГ, взети заедно, на Русия се падат около 12% от общия внос на газ в ЕС през 2025 г."

    15:14 05.03.2026

  • 51 Добивът

    2 2 Отговор
    на природен газ в Русия е с изключително ниска себестойност - $0.07 до $0.10 за кубичен метър.
    Или $70 до $100 за 1000 м3.

    15:15 05.03.2026

  • 52 Супер ! Ама супер

    7 5 Отговор
    Много хубавичко ще стане особенно след като утре Иран удари Азербайджан ! 3 пъти хората предупредиха

    15:15 05.03.2026

  • 53 Фьодор

    2 1 Отговор
    Изобретих боксер,съхраняващ метан!

    15:15 05.03.2026

  • 54 Газпром

    5 1 Отговор
    Ще доставяме райски газ!

    15:16 05.03.2026

  • 55 Обективно

    2 3 Отговор
    на ЕС вече му трябва газ само за отопление на домакинствата. Така, че и обемите са слезли под половината, на това което бяха преди 10 години.

    15:18 05.03.2026

  • 56 Нали ви е ясно пичове

    4 1 Отговор
    че когато Иран атакува производството на петрол в Азербайджан, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства или производството на газ в Катар, а това ще се случи до часове, крайният резултат ще бъде глобална енергийна криза - колапс на световната икономика. Това ще бъде катастрофално и за Иран. Затова иранците не са го направили до сега защото това е екзистенциално но САЩ и Израел точно екзистенциална заплаха за Иран създадоха.... А сега четем че и Русия обмисля спиране на газовите доставки за Европа...

    15:19 05.03.2026

  • 57 Гост

    3 1 Отговор
    И защо пак такова манипулативно заглавие?! Какво пак ви ограничава Русия, когато всичко е вече решено?
    Официална информация - по долу.

    Държавите от Европейския съюз (ЕС) окончателно одобриха в понеделник пълна забрана за внос на руски природен газ от 2027 г. През май 2025 г. Европейската комисия обяви стратегия за прекратяване на доставките на руски природен газ, а през септември обяви конкретни срокове. Новите правила предвиждат ЕС да прекрати вноса на руски втечнен газ до края на 2026 г., а вноса по газопроводи – до 30 септември 2027 г.
    Предвижда се възможност този срок да бъде удължен най-късно до 1 ноември 2027 г., ако дадена държава срещне затруднения при запълването на газовите си хранилища с доставки от неруски източници преди началото на зимния отоплителен сезон.

    15:22 05.03.2026

  • 58 Ватняшка им работа.

    3 6 Отговор
    Откакто Европа им би шута.

    15:23 05.03.2026

  • 59 "Русия ударно намалява сондирането

    5 5 Отговор

    До коментар #34 от "Варненец":

    на нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."

    15:24 05.03.2026

  • 60 az СВО Победа 80

    6 3 Отговор
    Накратко:

    1. Катар спря работата на най-големия завод за производство на втечнен газ в света.

    2. Ормузкия пролив е блокиран.

    3. Цената на газа в Европа скоча всеки ден.

    4. Сега Русия обявява, че сама ще прекрати доставките на газ за Европа.

    В задачата се пита, кой ще бъде първи от европейците, който ще звъни в Кремъл?

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #65

    15:29 05.03.2026

  • 61 1945

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "да познаем ли":

    те не ги ли взривиха преди няколко години а и за какво са ни

    Коментиран от #71

    15:30 05.03.2026

  • 62 Бай

    2 3 Отговор
    Трампо дали ще продължи да дава газ и петрол на ойро пуйчетата ако продължават да се дърпат за Гренландия?

    15:32 05.03.2026

  • 63 Нищо руско няма да се

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Данко Харсъзина":

    купува. Тръмп не пуска аванта на никой, той акула. Ще се продава само венецуелски петрол, американски газ и петрол и газ от съюзниците на Тръмп - ОАЕ, Катар, Кувейт, Саудитска арабия. Русия е вън от чадъра.

    15:33 05.03.2026

  • 64 Голям

    5 4 Отговор
    Защо бе 60клуци непоръбени все още купуваате руски газ... сериозно ли?
    Нали искаме войната да спре, това може да стане само, когато спрете да плащате за руска, фашистка газ на машината на войната Кремъл...

    15:34 05.03.2026

  • 65 Нормално

    3 5 Отговор

    До коментар #60 от "az СВО Победа 80":

    Русия се опитва да избегне унижението на което подложена, но не й се получава :)))

    15:35 05.03.2026

  • 66 За кога бе, Саше?

    0 1 Отговор
    Днес сте на 12%, а бяхте над 50. Малко стягане на редиците и можете съвсем да изчезнете от европейския пазар. Никой не ви се връзва на заплахите.

    15:41 05.03.2026

  • 67 Китай

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Нормално":

    използва много малко количество газ. Наполовина от това, което Германия е купувача преди войната. Невъзможно е Русия да се намери купувач дори и за 1/3 от количеството, което е продавача на Европа преди 2022. Русия сама се закопа.

    Коментиран от #70, #73, #76

    15:44 05.03.2026

  • 68 В Азия никой не чака руска газ

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Фори":

    Там единствено Китай купува, но много малко количество. Русия още 2023 спря добива на газ, поради липса на клиенти.

    Коментиран от #75

    15:54 05.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ти знаеш повече от Ройтерс

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Китай":

    "През 2026 година Китай ще увеличи вноса на втечнен газ, но търсенето ще е ограничено от отслабналата икономика, пише Ройтерс. Според оценките на анализатори през тази година Пекин ще купи между 70,5 млн. и 75,5 млн. тона втечен газ, което е увеличение от 3% до 10% спрямо 2025 година.
    Увеличението се дължи на търсенето от газовите електроцентрали (за производство на електроенергия), както и за транспортния сектор. Заради увеличения брой камиони, каращи на газ, потреблението ще се повиши с 3,6 млн. тона".

    15:56 05.03.2026

  • 71 да познаем ли

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "1945":

    тихо сега... показват мускИли.
    Окончателно ще ги спрат и двата. И ще удари с юмруче по масата дори малкия пигмей.

    15:57 05.03.2026

  • 72 С две думи

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Сатана Z":

    Путин заповяда да се фалира Русия 😂👍

    15:57 05.03.2026

  • 73 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Китай":

    Ти на какви субстанции си ? Фабриката на света използва малко газ? Русия е втора след Катар по внос на газ в Китай! Даваш ли си сметка за какво иде реч? А Европа какво купуваше? Една Германия купуваше,защото само там имаше работеща икономика! Останалите страни от ЕС бяха под вода.Сега и Германия сдаде багажа...Който и да било какво ще продава на Европа сега? Нищо! Капка в морето..За училищата и болниците за отопление .Чудо големо ,голем бизнес,нема що:)))).

    16:01 05.03.2026

  • 74 Пришелец

    0 1 Отговор
    Вчера сключих договор за доставка на газ и ток за две години на по-ниска цена от досегашната,която беше по-ниска от 2022 г..

    16:02 05.03.2026

  • 75 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "В Азия никой не чака руска газ":

    😂😂😂😂😂😂 личи си,че си ж.ълто.паве.тник..
    Свещена простота.

    16:03 05.03.2026

  • 76 Олеле колко си зле

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Китай":

    "Германия беше най-големият пазар на "Газпром" до войната в Украйна - годишно купуваше около 50 млрд. куб. метра газ". Сега за руския газ за Китай-"Председателят на управителния съвет на "Газпром" Алексей Милер заяви на 30 май, че компанията е доставила първите 100 милиарда кубически метра руски газ на Китай по газопровода "Силата на Сибир". Договорът е валиден до средата на 2049 г". Толкова за опорките ви и това е само тръбния газ, втечнения е плюс!

    16:06 05.03.2026

