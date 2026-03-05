Русия обмисля спиране на газовите доставки за Европа

Руското правителство ще проведе скоро заседание, за да разгледа въпроса за евентуално спиране на износа на газ към Европа, съобщи вицепремиерът Александър Новак, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

Президентът Владимир Путин вчера заяви, че Русия може да прекрати доставките незабавно, ако ситуацията го изисква, като посочи, че решението все още не е окончателно. Той свърза възможната мярка с намерението на Европейския съюз да забрани покупки на руски газ и втечнен природен газ.

"Ще се срещнем в най-скоро време, както ни нареди президентът, за да обсъдим текущото положение с енергийните компании и възможните маршрути за доставка на газ", каза Новак, който отговаря за енергийните въпроси в правителството.

Той добави: "Ще обсъдим как най-ефективно да използваме руските енергийни ресурси".

От 2022 г. насам продажбите на руски газ за Европа са намалели значително заради санкциите, свързани с войната в Украйна. Въпреки това Русия остава вторият по големина доставчик на втечнен природен газ за ЕС и доставя газ и по газопровода "Турски поток" за страни като Унгария, Словакия и Сърбия.

Новак уточни, че руският газ представлява над 12% от общите европейски доставки.