Русия обмисля спиране на газовите доставки за Европа

Руското правителство ще проведе скоро заседание, за да разгледа въпроса за евентуално спиране на износа на газ към Европа, съобщи вицепремиерът Александър Новак, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.
Президентът Владимир Путин вчера заяви, че Русия може да прекрати доставките незабавно, ако ситуацията го изисква, като посочи, че решението все още не е окончателно. Той свърза възможната мярка с намерението на Европейския съюз да забрани покупки на руски газ и втечнен природен газ.
"Ще се срещнем в най-скоро време, както ни нареди президентът, за да обсъдим текущото положение с енергийните компании и възможните маршрути за доставка на газ", каза Новак, който отговаря за енергийните въпроси в правителството.
Той добави: "Ще обсъдим как най-ефективно да използваме руските енергийни ресурси".
От 2022 г. насам продажбите на руски газ за Европа са намалели значително заради санкциите, свързани с войната в Украйна. Въпреки това Русия остава вторият по големина доставчик на втечнен природен газ за ЕС и доставя газ и по газопровода "Турски поток" за страни като Унгария, Словакия и Сърбия.
Новак уточни, че руският газ представлява над 12% от общите европейски доставки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
Коментиран от #8, #14, #44
14:51 05.03.2026
2 Индияна
Коментиран от #31
14:51 05.03.2026
3 Боруна Лом
14:51 05.03.2026
4 сара
14:52 05.03.2026
5 малко истински факти
14:53 05.03.2026
6 Данко Харсъзина
Коментиран от #12, #63
14:53 05.03.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ГАЗОВИТЕ ПОЛЕТА НА БРИТИШ ПЕТРОЛИУМ В АЗЕРБЕЙДЖАН
ЩЕ СТАНЕ ЕВРО - ИМАМ БАЯЛДЪ :)
Коментиран от #39
14:54 05.03.2026
8 Гост
До коментар #1 от "Георги":В клуба на богатите се греят на перки и на ветър.
14:54 05.03.2026
9 Нали
14:56 05.03.2026
10 Това е ефектът на
Коментиран от #34
14:56 05.03.2026
11 Селаката
14:57 05.03.2026
12 ГРУ гайтанжиева
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !
От както Газпром няма монопол, цената на газът е същата и по ниска от цената за целия ЕС. Преди това беше от 2 до 4 пъти по висока. Голямо браЦко дране беше.
Коментиран от #20
14:57 05.03.2026
13 Ицо
Коментиран от #17
14:57 05.03.2026
14 Така е нас не интересува вече
До коментар #1 от "Георги":Но е интересен факт, че Русия искала да продава газ в Африка :) Оттам казали, че не им трябва, просто не използват :)
Коментиран от #35
14:58 05.03.2026
15 Въх, упаших сЪ !
14:58 05.03.2026
16 От САЩ
14:59 05.03.2026
17 Копейка
До коментар #13 от "Ицо":На линия сме. Викаме за световно господство на Иран и Русия.
14:59 05.03.2026
18 Смех с ватенки
15:00 05.03.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ РУСИЯ + ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ ДЪРЖАТ 60% ОТ
ДОСТАВКИТЕ НА ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ
.. .
ТОВА БИЛО ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ
Коментиран от #23
15:01 05.03.2026
20 Това са безспорни
До коментар #12 от "ГРУ гайтанжиева":Факти.
15:01 05.03.2026
21 Анализатор
Сега си правите газопроводи за Китай, ама ще продавата на половин цена и ще станете индустриален придатък на Китай, во веки...
Тъй рече великият Аятолах Путиней....
Но всички аятоласи свършват по един начин....
Коментиран от #30, #33
15:01 05.03.2026
22 Нормално
Коментиран от #27, #67
15:02 05.03.2026
23 Атина Палада
До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Я дай линк 😂😂😂
Коментиран от #41, #48
15:02 05.03.2026
24 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #42
15:02 05.03.2026
25 Софиянец
15:02 05.03.2026
26 Бесен - Язовец
15:03 05.03.2026
27 Анализатор
До коментар #22 от "Нормално":И много по-евтин....
15:03 05.03.2026
28 Фори
Коментиран от #43, #68
15:03 05.03.2026
29 Атина Палада
Коментиран от #50
15:03 05.03.2026
30 Стойко
До коментар #21 от "Анализатор":Спрял е дедовия 😂 само на думи, иначе постоянно цоцат руска газ и петрол
15:03 05.03.2026
31 Цък
До коментар #2 от "Индияна":Така ли се успокояваме. Истината е една, вложена е не оргинална мембрана. Не можем да направим руската сплав и затова толкова често дефиктира
15:04 05.03.2026
32 Киро Сводника
15:05 05.03.2026
33 Износът
До коментар #21 от "Анализатор":На газ е беше под 3% от руската икономика когато доставяха на европейците почти половината от потреблението в ЕС. Много приказки за нищо. Голямото потребление на газ и петрол е вътре в самата Русия.
15:05 05.03.2026
34 Варненец
До коментар #10 от "Това е ефектът на":В главите на жълтопаветните дбили може и така да изглежда 🤭 все пак два грама мозък общо нямате
Коментиран от #59
15:06 05.03.2026
35 Атина Палада
До коментар #14 от "Така е нас не интересува вече":Сладур,знаеш ли какво е газ и къде намира приложение? Един твой съмишленик тук,ме убеждаваше ,че петрола се използвал само за да си търкаляме автомобилите:)) Обидно ми беше да му отговоря:)
Коментиран от #38
15:06 05.03.2026
36 да познаем ли
ха ха ха ха...
Коментиран от #61
15:07 05.03.2026
37 я пак!
15:07 05.03.2026
38 Пепи Волгата
До коментар #35 от "Атина Палада":Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото!
15:09 05.03.2026
39 хаха
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Типичен путлерастки пислямист. Ае ходи цалувай кУран на путлер бе измет ориенталска!
Да видиш тогава как Азербайджан ще анексира провинция Азербайджан. ХАХАХА
Кухоглаво тиквистко шопарче.
Коментиран от #45
15:09 05.03.2026
40 Сатана Z
Коментиран от #72
15:09 05.03.2026
41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #23 от "Атина Палада":СИЕНЕН АМЕРИКА ... НЕ ВИ ГО ПУСКАТ НА ВАС :)
15:10 05.03.2026
42 Боко
До коментар #24 от "Възpожденец 🇧🇬":ДУХХХАЧЧ 15-то “възрожденско”поколение 👌 лизач на каламбаци омазани с собствените си 💩🤮👌
15:10 05.03.2026
43 Атина Палада
До коментар #28 от "Фори":Там са работещите икономики..В Европа вече няма работещи икономики .Само за едното отопление на 5% от населението,което се отоплява на газ ..това е нищо ..капка в морето ..
15:10 05.03.2026
44 не може да бъде
До коментар #1 от "Георги":Вие не го ползвате но някои още го ползват защото на борсата в Ротердам цената газа е достигнала 720USD/1000 куб.м -и това вече е червена лампа за химическата промишленост и дребния бизнес на всяка европейска държава!?Ние разбира се не се вълнуваме защото нямаме вече химическа промишленост а за т.н дребен бизнес ....нямам какво да кажа мисля че това не е точно дребен бизнес!?
15:12 05.03.2026
45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #39 от "хаха":РАМЗАН АХМАТОВИЧ , ДАГЕСТАНСКИТЕ ОРЛИ
И АРМЕНСКИТЕ ОРКИ САМО ТОВА ЧАКАТ - АЗЕРБЕЙДЖАН ДА АНЕКСИРА ИРАНСКАТА ПРОВИНЦИЯ
.....
ЗА ДА НАПРАВЯТ БАКУ СТОЛИЦА НА РУСКИ КАВКАЗ:)
15:12 05.03.2026
46 И това какво го интересува
15:12 05.03.2026
47 Сус бе копейки мърляви!
15:13 05.03.2026
48 Атина Палада
До коментар #23 от "Атина Палада":Като пишеш от моя ник,поне не бъди г.лупак..
Какво е това :"дай линк"? Все едно си о лиго.френ,че не можеш да си намериш инфото в мрежата ...ами чакаш линкове;)) като се показваш като о.лиго.френ,пиши си от други никове.
15:14 05.03.2026
49 Късно е чадо
15:14 05.03.2026
50 да, ама не
До коментар #29 от "Атина Палада":Съвсем официално е обявено, че вноса на руски газ в Европа все още не е напълно прекратен.
"През януари 2026 г. Съветът прие регламент за забрана на вноса от Русия както на ВПГ, така и на газ, пренасян по газопроводи, считано от 18 март 2026 г., с преходни периоди за съществуващите договори. До края на 2027 г. целият внос на руски газ ще бъде забранен. Делът на руския газ, внасян по газопроводи в ЕС, намаля от около 40% през 2021 г. до около 6% през 2025 г. За газа, внасян по газопроводи, и за ВПГ, взети заедно, на Русия се падат около 12% от общия внос на газ в ЕС през 2025 г."
15:14 05.03.2026
51 Добивът
Или $70 до $100 за 1000 м3.
15:15 05.03.2026
52 Супер ! Ама супер
15:15 05.03.2026
53 Фьодор
15:15 05.03.2026
54 Газпром
15:16 05.03.2026
55 Обективно
15:18 05.03.2026
56 Нали ви е ясно пичове
15:19 05.03.2026
57 Гост
Официална информация - по долу.
Държавите от Европейския съюз (ЕС) окончателно одобриха в понеделник пълна забрана за внос на руски природен газ от 2027 г. През май 2025 г. Европейската комисия обяви стратегия за прекратяване на доставките на руски природен газ, а през септември обяви конкретни срокове. Новите правила предвиждат ЕС да прекрати вноса на руски втечнен газ до края на 2026 г., а вноса по газопроводи – до 30 септември 2027 г.
Предвижда се възможност този срок да бъде удължен най-късно до 1 ноември 2027 г., ако дадена държава срещне затруднения при запълването на газовите си хранилища с доставки от неруски източници преди началото на зимния отоплителен сезон.
15:22 05.03.2026
58 Ватняшка им работа.
15:23 05.03.2026
59 "Русия ударно намалява сондирането
До коментар #34 от "Варненец":на нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."
15:24 05.03.2026
60 az СВО Победа 80
1. Катар спря работата на най-големия завод за производство на втечнен газ в света.
2. Ормузкия пролив е блокиран.
3. Цената на газа в Европа скоча всеки ден.
4. Сега Русия обявява, че сама ще прекрати доставките на газ за Европа.
В задачата се пита, кой ще бъде първи от европейците, който ще звъни в Кремъл?
🤣🤣🤣
Коментиран от #65
15:29 05.03.2026
61 1945
До коментар #36 от "да познаем ли":те не ги ли взривиха преди няколко години а и за какво са ни
Коментиран от #71
15:30 05.03.2026
62 Бай
15:32 05.03.2026
63 Нищо руско няма да се
До коментар #6 от "Данко Харсъзина":купува. Тръмп не пуска аванта на никой, той акула. Ще се продава само венецуелски петрол, американски газ и петрол и газ от съюзниците на Тръмп - ОАЕ, Катар, Кувейт, Саудитска арабия. Русия е вън от чадъра.
15:33 05.03.2026
64 Голям
Нали искаме войната да спре, това може да стане само, когато спрете да плащате за руска, фашистка газ на машината на войната Кремъл...
15:34 05.03.2026
65 Нормално
До коментар #60 от "az СВО Победа 80":Русия се опитва да избегне унижението на което подложена, но не й се получава :)))
15:35 05.03.2026
66 За кога бе, Саше?
15:41 05.03.2026
67 Китай
До коментар #22 от "Нормално":използва много малко количество газ. Наполовина от това, което Германия е купувача преди войната. Невъзможно е Русия да се намери купувач дори и за 1/3 от количеството, което е продавача на Европа преди 2022. Русия сама се закопа.
Коментиран от #70, #73, #76
15:44 05.03.2026
68 В Азия никой не чака руска газ
До коментар #28 от "Фори":Там единствено Китай купува, но много малко количество. Русия още 2023 спря добива на газ, поради липса на клиенти.
Коментиран от #75
15:54 05.03.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ти знаеш повече от Ройтерс
До коментар #67 от "Китай":"През 2026 година Китай ще увеличи вноса на втечнен газ, но търсенето ще е ограничено от отслабналата икономика, пише Ройтерс. Според оценките на анализатори през тази година Пекин ще купи между 70,5 млн. и 75,5 млн. тона втечен газ, което е увеличение от 3% до 10% спрямо 2025 година.
Увеличението се дължи на търсенето от газовите електроцентрали (за производство на електроенергия), както и за транспортния сектор. Заради увеличения брой камиони, каращи на газ, потреблението ще се повиши с 3,6 млн. тона".
15:56 05.03.2026
71 да познаем ли
До коментар #61 от "1945":тихо сега... показват мускИли.
Окончателно ще ги спрат и двата. И ще удари с юмруче по масата дори малкия пигмей.
15:57 05.03.2026
72 С две думи
До коментар #40 от "Сатана Z":Путин заповяда да се фалира Русия 😂👍
15:57 05.03.2026
73 Атина Палада
До коментар #67 от "Китай":Ти на какви субстанции си ? Фабриката на света използва малко газ? Русия е втора след Катар по внос на газ в Китай! Даваш ли си сметка за какво иде реч? А Европа какво купуваше? Една Германия купуваше,защото само там имаше работеща икономика! Останалите страни от ЕС бяха под вода.Сега и Германия сдаде багажа...Който и да било какво ще продава на Европа сега? Нищо! Капка в морето..За училищата и болниците за отопление .Чудо големо ,голем бизнес,нема що:)))).
16:01 05.03.2026
74 Пришелец
16:02 05.03.2026
75 Атина Палада
До коментар #68 от "В Азия никой не чака руска газ":😂😂😂😂😂😂 личи си,че си ж.ълто.паве.тник..
Свещена простота.
16:03 05.03.2026
76 Олеле колко си зле
До коментар #67 от "Китай":"Германия беше най-големият пазар на "Газпром" до войната в Украйна - годишно купуваше около 50 млрд. куб. метра газ". Сега за руския газ за Китай-"Председателят на управителния съвет на "Газпром" Алексей Милер заяви на 30 май, че компанията е доставила първите 100 милиарда кубически метра руски газ на Китай по газопровода "Силата на Сибир". Договорът е валиден до средата на 2049 г". Толкова за опорките ви и това е само тръбния газ, втечнения е плюс!
16:06 05.03.2026