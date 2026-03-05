Новини
Испания оспори твърдението за широка подкрепа на НАТО към военните действия на САЩ срещу Иран

5 Март, 2026 14:53 951 32

Министърът на отбраната Маргарита Роблес подчерта суверенитета на страната и ангажимента към алианса, като обяви участие на испанска фрегата в мисията в Кипър.

Испания оспори твърдението за широка подкрепа на НАТО към военните действия на САЩ срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Испания не споделя оценката на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че мнозинството от членовете на алианса подкрепят военната операция на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Иран. Това заяви испанският министър на отбраната Маргарита Роблес, цитирана от "Политико", предава News.bg.

Тя реагира на интервюто на Рюте от 4 март, в което той посочи, че съюзниците от НАТО "по принцип, в голям мащаб, подкрепят действията на президента" и че позволяват САЩ да предприемат удари срещу иранския ядрен и ракетен потенциал. Президентът Тръмп сподели интервюто в своя акаунт в Truth Social.

Роблес уточни, че противопоставянето на Испания срещу атаките срещу Техеран не намалява ролята ѝ като ценен член на НАТО. Тя посочи, че испанската батарея Patriot е съдействала за свалянето на иранската ракета над Турция на 4 март и че страната остава "твърдо ангажирана" към алианса.

Министърът потвърди готовността на Мадрид да участва в отбранителна мисия в Кипър, след като ирански дронове атакуваха британски бази на острова. Тя добави, че се е срещнала с американския посланик Бенджамин Леон-младши, за да подчертае, че Испания ще отстоява принципите на мултинационализма и националния си суверенитет.

"Испания е горда страна, на която няма да ѝ се четат лекции. Изискваме уважение", заяви категорично Роблес.

Малко след това министерството на отбраната обяви, че фрегатата "Кристобал Колон" - най-модерният военен кораб на страната - ще се присъедини към гръцките и френските кораби и изтребители, разположени за защита на Кипър.

Напрежението между САЩ и Испания се засили, след като премиерът Педро Санчес осъди бомбардировките над Иран като безразсъдни и незаконни и забрани на американските самолети да използват испански бази за офанзивата.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 16 гласа.
