Новини
Свят »
Австрия »
Масово сбиване във Виена, според полицията в сблъсъка са участвали предимно мъже от ирански произход

Масово сбиване във Виена, според полицията в сблъсъка са участвали предимно мъже от ирански произход

5 Март, 2026 19:24 1 872 19

  • иран-
  • виена-
  • австрия-
  • иранци-
  • сбиване-
  • али хаменей

По време на възпоменанието от другата страна на улицата пред сградата на ислямския център е имало разрешена демонстрация на противници на режима

Масово сбиване във Виена, според полицията в сблъсъка са участвали предимно мъже от ирански произход - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При масово сбиване снощи пред ислямски център във Виена са били ранени девет души, съобщи австрийското радио и телевизия. По данни на полицията участниците в масовия бой са били около 70. Инцидентът е станал след възпоменателна церемония за убития духовен водач на Иран Али Хаменей, в която са взели участие няколкостотин души, предаде БТА.

По време на възпоменанието от другата страна на улицата пред сградата на ислямския център е имало разрешена демонстрация на противници на режима.

Полицията се е старала двете групи да не влязат в сблъсъци. След края на възпоменателното събитие участниците са се разпръснали.

„Около 21:30 ч. полицейската операция беше прекратена. По това време на място се намираха само няколко участници в демонстрацията“, обясни говорителят на полицията Маркус Дитрих.

Минути по-късно десетки участници от възпоменателното събитие и от демонстрацията са се върнали отново пред сградата, където избухнал масов бой с тояги и пръти. Полицаи от районното полицейско управление и сили на специалното подразделение ВЕГА са успели да овладеят ситуацията. „Заподозрените избягаха“, съобщи Дитрих.

Според полицията в сблъсъка са участвали предимно мъже от ирански произход, както и няколко мъже от афганистански произход. Общо девет души са били ранени. Те са получили спешна медицинска помощ, седем от тях са били откарани в болница.

Още по време на демонстрацията са били задържани двама души – единият по подозрение за опит за съпротива срещу орган на властта, а другият за агресивно поведение. Освен това един човек е бил обвинен в отправяне на заплахи и са били съставени 19 акта за нарушаване на правилата за движение.


Австрия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    7 42 Отговор
    Да се екстрадират в Блатото при байганьовците. Пасмина при пасмина тоест.

    Коментиран от #3, #11

    19:25 05.03.2026

  • 2 Тояги и пръти

    29 6 Отговор
    Как ми напомня Столипиново това.

    19:26 05.03.2026

  • 3 Любопитен

    28 4 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    А ти от кой горд народ си? И как се научи да пишеш на български?

    Коментиран от #4

    19:28 05.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 СПОМНЯМ СИ ВИЕНА

    26 0 Отговор
    Преди 35 години. Беше приятно.

    19:33 05.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Госあ

    20 6 Отговор
    Освен заграбването на петрол и контрола върху ормузкия проток, краварите и ч@ф@дите целят и нова емигрантска вълна към Европа.

    Коментиран от #9

    19:37 05.03.2026

  • 8 Хеми значи бензин

    5 8 Отговор
    Израел става чиста държава всичките зачорлени у Западните кло зети

    19:37 05.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Съсел

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Да дуаш супата п адал

    19:40 05.03.2026

  • 12 ....

    7 1 Отговор
    Тия са в гражданска война.

    19:46 05.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    Даже закъсняха. ЕС с тия внесените ислямски клетки е чао.

    19:57 05.03.2026

  • 14 Шейх Будала Хамал Абдал

    2 4 Отговор
    Австриците няма да посмеят да се намесват. Ние сме мнозинство . А чакаме и още наши братя чалмалии да дойдат!

    20:08 05.03.2026

  • 15 Тити на Кака

    4 2 Отговор
    Чудя се с какъв акъл виенските власти са разрешили протест срещу режима в Техеран по време на траурна церемония в памет на убития Хаменей...Дано това да е плод на глупост, защото ако е съзнателен акт....лошо, лошо....абсолютен позор!

    20:21 05.03.2026

  • 16 започва се дано се увеливават проблемите

    1 6 Отговор
    браво! така трябва да е във цяла европа

    20:32 05.03.2026

  • 17 оня с коня

    1 7 Отговор
    вече гръмне някой АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    20:33 05.03.2026

  • 18 Манол

    1 0 Отговор
    И там полиция харчи пари от данъци за да спасява навлеци. да ги оставят да се избият и останалите живи на един кораб за Персийския залив. Там който го уцели. И булдозери за "центъра на исляма " . Да се трепят един друг на сметищата.

    20:51 05.03.2026

  • 19 Ал Бълхи

    0 0 Отговор
    Във Виена сме мнозинство

    20:55 05.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания