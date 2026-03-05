Масово сбиване във Виена, според полицията в сблъсъка са участвали предимно мъже от ирански произход

При масово сбиване снощи пред ислямски център във Виена са били ранени девет души, съобщи австрийското радио и телевизия. По данни на полицията участниците в масовия бой са били около 70. Инцидентът е станал след възпоменателна церемония за убития духовен водач на Иран Али Хаменей, в която са взели участие няколкостотин души, предаде БТА.
По време на възпоменанието от другата страна на улицата пред сградата на ислямския център е имало разрешена демонстрация на противници на режима.
Полицията се е старала двете групи да не влязат в сблъсъци. След края на възпоменателното събитие участниците са се разпръснали.
„Около 21:30 ч. полицейската операция беше прекратена. По това време на място се намираха само няколко участници в демонстрацията“, обясни говорителят на полицията Маркус Дитрих.
Минути по-късно десетки участници от възпоменателното събитие и от демонстрацията са се върнали отново пред сградата, където избухнал масов бой с тояги и пръти. Полицаи от районното полицейско управление и сили на специалното подразделение ВЕГА са успели да овладеят ситуацията. „Заподозрените избягаха“, съобщи Дитрих.
Според полицията в сблъсъка са участвали предимно мъже от ирански произход, както и няколко мъже от афганистански произход. Общо девет души са били ранени. Те са получили спешна медицинска помощ, седем от тях са били откарани в болница.
Още по време на демонстрацията са били задържани двама души – единият по подозрение за опит за съпротива срещу орган на властта, а другият за агресивно поведение. Освен това един човек е бил обвинен в отправяне на заплахи и са били съставени 19 акта за нарушаване на правилата за движение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Коментиран от #3, #11
19:25 05.03.2026
2 Тояги и пръти
19:26 05.03.2026
3 Любопитен
До коментар #1 от "хаха":А ти от кой горд народ си? И как се научи да пишеш на български?
Коментиран от #4
19:28 05.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 СПОМНЯМ СИ ВИЕНА
19:33 05.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Госあ
Коментиран от #9
19:37 05.03.2026
8 Хеми значи бензин
19:37 05.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Съсел
До коментар #1 от "хаха":Да дуаш супата п адал
19:40 05.03.2026
12 ....
19:46 05.03.2026
13 Данко Харсъзина
19:57 05.03.2026
14 Шейх Будала Хамал Абдал
20:08 05.03.2026
15 Тити на Кака
20:21 05.03.2026
16 започва се дано се увеливават проблемите
20:32 05.03.2026
17 оня с коня
20:33 05.03.2026
18 Манол
20:51 05.03.2026
19 Ал Бълхи
20:55 05.03.2026