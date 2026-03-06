НАТО ще затяга противоракетната си отбрана заради войната с Иран

НАТО повишава готовността на своите отбранителни системи поради иранската ракетна атака срещу Турция, заяви тази вечер говорител на военния щаб в белгийския град Монс Мартин Л. О'Донъл, цитиран от ДПА и БТА.

Говорителят заяви, че мярката е по разпореждане от командира на Въздушното командване на НАТО. Препоръчано е готовността да се поддържа на повишено равнище, докато не отшуми заплахата от продължаващите безразборни атаки на Иран в региона. Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа „одобри тази препоръка“, добави говорителят.

По време на среща с представители на държавите-членки е изразена силна и единодушна подкрепа за мярката.

О'Донъл посочи, че отбранителната готовност вече е била демонстрирана в сряда, когато НАТО е изпълнил перфектно процедурите си за отбрана от балистични ракети. Според него за по-малко от 10 минути войници от НАТО са идентифицирали балистичната ракета, потвърдили са нейната траектория и са предупредили наземните и морските системи за противоракетна отбрана за успешното прихващане.

Според европейския полицейски орган Европол конфликтът в Близкия изток ще има „незабавни последици“ за сигурността на Европейския съюз с „нараснала заплаха от тероризъм, сериозна и организирана престъпност, както и насилствен екстремизъм и кибератаки“, предаде Ройтерс, цитиран от БНР.

Говорителят на Европол Ян Оп Ген Оорт заяви, че очаква повече кибератаки срещу европейската инфраструктура и увеличаване на онлайн измамите, използващи все по-усъвършенстван изкуствен интелект и експлоатиращи потока от информация в интернет за конфликта.

Групи, свързани с Иран, биха могли да опитат „дестабилизиращи дейности“ в рамките на ЕС, добави той, визирайки групите, свързани с така наречената Ос на съпротивата - мрежа от антиамерикански и израелски шиитски милиции в Близкия изток. Според него те „биха могли да включват терористични атаки, кампании за сплашване, финансиране на тероризъм и киберпрестъпност“.

„Нивото на терористична заплаха и насилствен екстремизъм на територията на ЕС се счита за високо“, каза той, като допълни, че терористичната заплаха може да бъде засилена от отделни лица, действащи самостоятелно, или от малки групи, действащи по собствена инициатива.

„Бързото разпространение на поляризиращо съдържание в интернет може да ускори краткосрочните процеси на радикализация сред общностите в диаспората в ЕС“, заяви той.

Сегашните сътресения в Близкия изток са пряк резултат от ерозията на международното право, заяви ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Ройтерс и БНР.



В реч пред Цюрихския университет Калас каза, че международният ред е бил подкопан от едностранни действия на велики сили, визирайки най-вече Русия, но отправяйки критики също и към Китай и САЩ.



Според върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността, руската инвазия в Украйна е насърчила други държави да действат безнаказано.



Китай също така се възползва от отслабването на международните правила, за да разширява влиянието си в Азиатско-тихоокеанския регион и да оказва натиск върху европейските икономики, посочи Калас.



"Без възстановяване на международното право и носенето на отговорност сме обречени да виждаме повтарящи се нарушения на закона, смущения и хаос", каза тя.



По отношение на САЩ Калас заяви, че промяната във външната политика на Вашингтон е "разтърсила трансатлантическите отношения из основи", с последващо сътресение в други части на света и на международния ред.



"Сегашната посока е към нов световен ред, характеризиращ се с конкуренция и политика на принуда. Световен ред, доминиран от шепа военни сили, които се стремят да установят и да си подсигурят сфери на влияние", добави Калас.



По нейните думи Иран се стреми да ескалира конфликта в Близкия изток, като атакува безразборно други страни в региона.