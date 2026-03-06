Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран съобщи за 1 230 жертви, загиналите в Ливан са 123-ма. САЩ се похвалиха с 30 потопени ирански кораба

6 Март, 2026 02:59, обновена 6 Март, 2026 04:03 1 576 14

Аятолах призова по държавната телевизия "да се пролее кръвта" на израелците и Тръмп

Иран съобщи за 1 230 жертви, загиналите в Ливан са 123-ма. САЩ се похвалиха с 30 потопени ирански кораба - 1
Аятолах Абдула Джавади Амоли, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавната телевизия в Иран излъчи призив на ирански аятолах за "проливането" на кръвта на израелците и на американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Призивът на аятолах Абдула Джавади Амоли е едно от малкото изявления на ирански духовници след началото на израелско-американската военна кампания срещу Ислямската република.

"Сега сме изправени пред голям тест и трябва да положим усилия за пълно запазване на единството", заяви аятолахът.

Иранският духовник призова в своята фетва (религиозно постановление - бел. ред.) за "проливането на кръвта на ционистите и на Тръмп".

Външните министри на държавите от Арабската лига ще проведат спешна среща в неделя, на която да обсъдят иранските атаки в региона, съобщава Уолстрийт джърнъл, предаде БНР.

Срещата е по искане на Саудитска Арабия и ще се осъществи по видеовръзка.

Междувременно ливанското министерство на здравеопазването обяви, че броят на загиналите от началото на израелските атаки срещу членове на Хизбула в страната в понеделник е вече 123-ма. Сред тях има и 7 деца. Ранените са над 680 души.

Техеран информира за над 1 230 жертви от началото на войната. По данни на Червения полумесец бомбардировките на САЩ и Израел в Иран са разрушени повече от 4000 цивилни сгради.

От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че до момента американските военни са потопили 30 ирански кораба.

Саудитска Арабия обяви, че е прехванала три ирански балистични ракети, насочени към базата "Принц Султан". В съобщението на военното министерство обаче липсват други подробности.

Властите в Бахрейн пък съобщиха за ирански обстрел, при който са били повредени два хотела и жилищна сграда в столицата Манама, а иранска ракета е поразила държавна петролна рафинерия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Не се съобщава за пострадали.

Бахрейнските власти заявиха, че избухналият тази вечер пожар е потушен и че рафинерията все още работи.

Това обаче е поредният ирански удар срещу петролната индустрия в региона на Залива, отбелязва АП.

Държавният департамент на САЩ обяви, че американското посолство в Кувейт затваря след ирански удари.

Иран атакува обекти на територията на Кувейт с ракети и дронове в отговор на атаката на Израел и САЩ срещу Ислямската република. Шестима американски войници в Кувейт бяха убити при иранска атака с дронове в неделя.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 е гаси гнусната челма

    5 15 Отговор
    нищо духовно няма в тези аятоласи, нагли охранени безбожници! искат от постиснатия си народ да се жертва за да продължат те да са добре. няма такава наглост дори при тикво-свинете

    Коментиран от #3, #4, #9

    03:17 06.03.2026

  • 2 оня с коня

    13 1 Отговор
    видиш ли жив краварин удриии докато мърда, никаква файда от тия световни терористи

    ама си намериха майстора

    слава на великия смел персийски народ

    03:17 06.03.2026

  • 3 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "е гаси гнусната челма":

    дано те намерят къде живееш иранците, великите перси и не дерат бавно

    03:18 06.03.2026

  • 4 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "е гаси гнусната челма":

    дано те намерят къде живееш иранците, великите перси и Те дерат бавно със тъпо ножче

    закачен на ченгел като агне

    03:28 06.03.2026

  • 5 Абсурдистан

    1 9 Отговор
    Какво по-голямо доказателство, че аятоласите са разпространители на тероризма. Тези фетви ги ръсеха откакто са на власт. Законите на джунглата обхващат целия свят. Пълна приматизация

    03:29 06.03.2026

  • 6 КАЗАХ ДА НАПАДНЕТЕ ИЗРАЕЛ

    8 2 Отговор
    И ВСИЧКО ЖИВО ДО КРАК!

    03:42 06.03.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 1 Отговор
    краварника е пред фалит

    бай дончо скоро ще го трричат

    дали митрафонова търси платенииТРОЛОВЕ?

    ас съм най добрия

    03:46 06.03.2026

  • 8 Еми кво да каже друго?

    6 3 Отговор
    Тези убиха и убиват ключови фигури в управлението на страната им, разрушават инфраструктурата им, убиват даже и деца и то не без да искат. Нарочно е.
    И с кво право саш и израел ще им забраняват да имат ОМП? За да ги постигне съдбата на Ирак, Либия, Сирия....? Ким от Северна Корея се оказа абсолютен защитник на страната си. А тези айтоласи, хем знаеха повече от 20 г, че израел и саш ще ги нападнат, хем не си разработиха или поне купиха сериозни ОМП? Огромна, стратегическа грешка.

    Коментиран от #10

    03:53 06.03.2026

  • 9 връщай се в леглото

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "е гаси гнусната челма":

    при мъжката ти половинка съ@№д@ран пе!!@№деРа@№ст

    03:57 06.03.2026

  • 10 Ъъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Еми кво да каже друго?":

    В днешно време без ядрено оръжие си за никъде... Особено при наличието на САЩ и Израел. Ако искаш да живееш ти трябва ядрено оръжие..... 🤣

    03:59 06.03.2026

  • 11 Извънземни размисли

    1 1 Отговор
    Спрете САЩ и Доналд да си знай кво му мислим нищу хубу ку гу хвана ша му са случи случка

    04:04 06.03.2026

  • 12 оня с коня

    1 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмнеАEЦ-а и yнищожи тоя кoфти ГЕНбългaрcки

    04:07 06.03.2026

  • 13 оня с коня

    2 1 Отговор
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    04:08 06.03.2026

  • 14 Кирчо

    0 0 Отговор
    Иран съобщава, Израел и САЩ не съобщават, жертви няма?

    Всичко е наред няма какво да видите тук, ние смазахме Иран и се изнасяме утре победители.

    04:44 06.03.2026

