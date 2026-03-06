Иран съобщи за 1 230 жертви, загиналите в Ливан са 123-ма. САЩ се похвалиха с 30 потопени ирански кораба

Държавната телевизия в Иран излъчи призив на ирански аятолах за "проливането" на кръвта на израелците и на американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Призивът на аятолах Абдула Джавади Амоли е едно от малкото изявления на ирански духовници след началото на израелско-американската военна кампания срещу Ислямската република.



"Сега сме изправени пред голям тест и трябва да положим усилия за пълно запазване на единството", заяви аятолахът.



Иранският духовник призова в своята фетва (религиозно постановление - бел. ред.) за "проливането на кръвта на ционистите и на Тръмп".

Външните министри на държавите от Арабската лига ще проведат спешна среща в неделя, на която да обсъдят иранските атаки в региона, съобщава Уолстрийт джърнъл, предаде БНР.

Срещата е по искане на Саудитска Арабия и ще се осъществи по видеовръзка.

Междувременно ливанското министерство на здравеопазването обяви, че броят на загиналите от началото на израелските атаки срещу членове на Хизбула в страната в понеделник е вече 123-ма. Сред тях има и 7 деца. Ранените са над 680 души.



Техеран информира за над 1 230 жертви от началото на войната. По данни на Червения полумесец бомбардировките на САЩ и Израел в Иран са разрушени повече от 4000 цивилни сгради.

От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че до момента американските военни са потопили 30 ирански кораба.



Саудитска Арабия обяви, че е прехванала три ирански балистични ракети, насочени към базата "Принц Султан". В съобщението на военното министерство обаче липсват други подробности.



Властите в Бахрейн пък съобщиха за ирански обстрел, при който са били повредени два хотела и жилищна сграда в столицата Манама, а иранска ракета е поразила държавна петролна рафинерия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Не се съобщава за пострадали.

Бахрейнските власти заявиха, че избухналият тази вечер пожар е потушен и че рафинерията все още работи.

Това обаче е поредният ирански удар срещу петролната индустрия в региона на Залива, отбелязва АП.

Държавният департамент на САЩ обяви, че американското посолство в Кувейт затваря след ирански удари.

Иран атакува обекти на територията на Кувейт с ракети и дронове в отговор на атаката на Израел и САЩ срещу Ислямската република. Шестима американски войници в Кувейт бяха убити при иранска атака с дронове в неделя.