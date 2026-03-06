Иран съобщи за 1 230 жертви, загиналите в Ливан са 123-ма. САЩ се похвалиха с 30 потопени ирански кораба

Държавната телевизия в Иран излъчи призив на ирански аятолах за "проливането" на кръвта на израелците и на американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Призивът на аятолах Абдула Джавади Амоли е едно от малкото изявления на ирански духовници след началото на израелско-американската военна кампания срещу Ислямската република.
"Сега сме изправени пред голям тест и трябва да положим усилия за пълно запазване на единството", заяви аятолахът.
Иранският духовник призова в своята фетва (религиозно постановление - бел. ред.) за "проливането на кръвта на ционистите и на Тръмп".
Външните министри на държавите от Арабската лига ще проведат спешна среща в неделя, на която да обсъдят иранските атаки в региона, съобщава Уолстрийт джърнъл, предаде БНР.
Срещата е по искане на Саудитска Арабия и ще се осъществи по видеовръзка.
Междувременно ливанското министерство на здравеопазването обяви, че броят на загиналите от началото на израелските атаки срещу членове на Хизбула в страната в понеделник е вече 123-ма. Сред тях има и 7 деца. Ранените са над 680 души.
Техеран информира за над 1 230 жертви от началото на войната. По данни на Червения полумесец бомбардировките на САЩ и Израел в Иран са разрушени повече от 4000 цивилни сгради.
От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че до момента американските военни са потопили 30 ирански кораба.
Саудитска Арабия обяви, че е прехванала три ирански балистични ракети, насочени към базата "Принц Султан". В съобщението на военното министерство обаче липсват други подробности.
Властите в Бахрейн пък съобщиха за ирански обстрел, при който са били повредени два хотела и жилищна сграда в столицата Манама, а иранска ракета е поразила държавна петролна рафинерия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Не се съобщава за пострадали.
Бахрейнските власти заявиха, че избухналият тази вечер пожар е потушен и че рафинерията все още работи.
Това обаче е поредният ирански удар срещу петролната индустрия в региона на Залива, отбелязва АП.
Държавният департамент на САЩ обяви, че американското посолство в Кувейт затваря след ирански удари.
Иран атакува обекти на територията на Кувейт с ракети и дронове в отговор на атаката на Израел и САЩ срещу Ислямската република. Шестима американски войници в Кувейт бяха убити при иранска атака с дронове в неделя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 е гаси гнусната челма
Коментиран от #3, #4, #9
03:17 06.03.2026
2 оня с коня
ама си намериха майстора
слава на великия смел персийски народ
03:17 06.03.2026
3 Атина Палада
До коментар #1 от "е гаси гнусната челма":дано те намерят къде живееш иранците, великите перси и не дерат бавно
03:18 06.03.2026
4 Атина Палада
До коментар #1 от "е гаси гнусната челма":дано те намерят къде живееш иранците, великите перси и Те дерат бавно със тъпо ножче
закачен на ченгел като агне
03:28 06.03.2026
5 Абсурдистан
03:29 06.03.2026
6 КАЗАХ ДА НАПАДНЕТЕ ИЗРАЕЛ
03:42 06.03.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
бай дончо скоро ще го трричат
дали митрафонова търси платенииТРОЛОВЕ?
ас съм най добрия
03:46 06.03.2026
8 Еми кво да каже друго?
И с кво право саш и израел ще им забраняват да имат ОМП? За да ги постигне съдбата на Ирак, Либия, Сирия....? Ким от Северна Корея се оказа абсолютен защитник на страната си. А тези айтоласи, хем знаеха повече от 20 г, че израел и саш ще ги нападнат, хем не си разработиха или поне купиха сериозни ОМП? Огромна, стратегическа грешка.
Коментиран от #10
03:53 06.03.2026
9 връщай се в леглото
До коментар #1 от "е гаси гнусната челма":при мъжката ти половинка съ@№д@ран пе!!@№деРа@№ст
03:57 06.03.2026
10 Ъъъъ
До коментар #8 от "Еми кво да каже друго?":В днешно време без ядрено оръжие си за никъде... Особено при наличието на САЩ и Израел. Ако искаш да живееш ти трябва ядрено оръжие..... 🤣
03:59 06.03.2026
11 Извънземни размисли
04:04 06.03.2026
12 оня с коня
04:07 06.03.2026
13 оня с коня
04:08 06.03.2026
14 Кирчо
Всичко е наред няма какво да видите тук, ние смазахме Иран и се изнасяме утре победители.
04:44 06.03.2026