НАТО съобщи, че свалената иранска ракета е била насочена към Турция, не Кипър

Говорителят на НАТО Мартин О’Донъл днес заяви, че иранската балистична ракета, която вчера бе свалена от сили на Алианса, действително е била насочена към Турция, а не към военна база в Кипър, както по-рано твърдеше отговорен турски представител, съобщи сайтът „Търкиш минит“, позовавайки се на интервю на говорителя пред Франс прес, предаде БТА.

В интервю за агенцията, публикувано днес, О’Донъл заявява, че „Алиансът остава на позицията, че балистична ракета, изстреляна вчера от Иран, е била насочена към Турция, преди да бъде свалена“. Попитан дали ракетата умишлено е била насочена към обекти в Турция, говорителят на Алианса отговаря положително, като подчертава, че в първоначалното изявление на говорителката на НАТО Алисън Харт за инцидента, тя е посочила, че „Алиансът осъжда вземането на Турция под прицел от страна на Иран“.

„Ще се въздържа от разкриване на допълнителна информация, която би могла да повлияе на сигурността или защитата на силите“, казва в края на интервюто О’Донъл.

Вчера отговорен турски представител, пожелал анонимност, цитиран от Франс прес, заяви, че Турция не е била целта на иранската ракета, която по думите му „е била насочена към военна база в Кипър, но се е отклонила".

В официалното съобщение на турското министерство на отбраната за инцидента пък не се посочва дали ракетата е била изстреляна срещу Турция, а само, че „се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия“.

По-рано днес иранската армия отрече да е изстрелвала ракета срещу Турция и заяви, че зачита суверенитета ѝ.

Министерството на отбраната на Република Турция посочи в рамките на седмичния си брифинг, че след свалянето на иранска ракета, която се бе насочила към Турция вчера, Анкара продължава да подкрепя стабилността в региона, но си запазва правото на отговор при враждебни действия.

„Турция остава ангажирана с поддържането на регионалната стабилност, като същевременно си запазва правото да реагира на враждебни действия“, заяви пред журналисти говорителят на Министерството на отбраната на Турция контраадмирал Зеки Актюрк.

Днес от Министерството на отбраната отново подчертаха, че при случая няма жертви и ранени и изразиха надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-скоро.

„Следим отблизо конфликта, който започна с нападенията на Израел и САЩ над Иран и ескалира с вземането на прицел на трети страни. Надяваме се, че конфликтът, които засяга невинни цивилни и посяга на мира и стабилността в региона ни, ще свърши час по-скоро“, заяви контраадмирал Актюрк.

От Министерството на отбраната на Турция подчертаха, че са готови да допринесат за решаването на проблемите в региона по мирен начин и подчертават, че това може да се случи само чрез диалог.

Военните увериха, че няма мигрантски натиск към Турция след началото на конфликта в Иран.