НАТО съобщи, че свалената иранска ракета е била насочена към Турция, не Кипър

Говорителят на НАТО Мартин О’Донъл днес заяви, че иранската балистична ракета, която вчера бе свалена от сили на Алианса, действително е била насочена към Турция, а не към военна база в Кипър, както по-рано твърдеше отговорен турски представител, съобщи сайтът „Търкиш минит“, позовавайки се на интервю на говорителя пред Франс прес, предаде БТА.
В интервю за агенцията, публикувано днес, О’Донъл заявява, че „Алиансът остава на позицията, че балистична ракета, изстреляна вчера от Иран, е била насочена към Турция, преди да бъде свалена“. Попитан дали ракетата умишлено е била насочена към обекти в Турция, говорителят на Алианса отговаря положително, като подчертава, че в първоначалното изявление на говорителката на НАТО Алисън Харт за инцидента, тя е посочила, че „Алиансът осъжда вземането на Турция под прицел от страна на Иран“.
„Ще се въздържа от разкриване на допълнителна информация, която би могла да повлияе на сигурността или защитата на силите“, казва в края на интервюто О’Донъл.
Вчера отговорен турски представител, пожелал анонимност, цитиран от Франс прес, заяви, че Турция не е била целта на иранската ракета, която по думите му „е била насочена към военна база в Кипър, но се е отклонила".
В официалното съобщение на турското министерство на отбраната за инцидента пък не се посочва дали ракетата е била изстреляна срещу Турция, а само, че „се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия“.
По-рано днес иранската армия отрече да е изстрелвала ракета срещу Турция и заяви, че зачита суверенитета ѝ.
Министерството на отбраната на Република Турция посочи в рамките на седмичния си брифинг, че след свалянето на иранска ракета, която се бе насочила към Турция вчера, Анкара продължава да подкрепя стабилността в региона, но си запазва правото на отговор при враждебни действия.
„Турция остава ангажирана с поддържането на регионалната стабилност, като същевременно си запазва правото да реагира на враждебни действия“, заяви пред журналисти говорителят на Министерството на отбраната на Турция контраадмирал Зеки Актюрк.
Днес от Министерството на отбраната отново подчертаха, че при случая няма жертви и ранени и изразиха надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-скоро.
„Следим отблизо конфликта, който започна с нападенията на Израел и САЩ над Иран и ескалира с вземането на прицел на трети страни. Надяваме се, че конфликтът, които засяга невинни цивилни и посяга на мира и стабилността в региона ни, ще свърши час по-скоро“, заяви контраадмирал Актюрк.
От Министерството на отбраната на Турция подчертаха, че са готови да допринесат за решаването на проблемите в региона по мирен начин и подчертават, че това може да се случи само чрез диалог.
Военните увериха, че няма мигрантски натиск към Турция след началото на конфликта в Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 То си беше ясно още
21:21 05.03.2026
3 Фъргай атома бай Дончо!!!
Коментиран от #12, #26
21:23 05.03.2026
4 Юуп
21:23 05.03.2026
5 Деций
21:24 05.03.2026
6 Какво ще съобщят
Коментиран от #21
21:25 05.03.2026
7 Чий Крим
21:25 05.03.2026
8 Хахаха
Коментиран от #15, #25
21:26 05.03.2026
9 Сандо
21:27 05.03.2026
10 Талибаните към Иран
21:28 05.03.2026
11 Госあ
Коментиран от #16
21:28 05.03.2026
12 Дядо ви
До коментар #3 от "Фъргай атома бай Дончо!!!":На какво прилича човек, който желае масово избиване на хора?
Коментиран от #18
21:29 05.03.2026
13 Иран Аслан
21:30 05.03.2026
14 Отряд1
Нова
Американска
Терористична
Организация
21:31 05.03.2026
15 Току що
До коментар #8 от "Хахаха":превзеха белия дом!
21:31 05.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пенчо
21:35 05.03.2026
18 Дон Корлеоне
До коментар #12 от "Дядо ви":На Хаяско.
21:36 05.03.2026
19 Не мога да разбера това лъготене
Някой има ли идея???
21:36 05.03.2026
20 Джамбаза
Другите преиначават истината.
21:38 05.03.2026
21 Така е
До коментар #6 от "Какво ще съобщят":Пропадналата русия допря до глупака.
Коментиран от #29
21:40 05.03.2026
22 Де да имахме ракети
21:40 05.03.2026
23 Евгений Онанегин
Коментиран от #33
21:40 05.03.2026
24 Само
До коментар #16 от "ще си събираш кара ан тийте":Евреи не съмевал
21:41 05.03.2026
25 Амадор Ривас
До коментар #8 от "Хахаха":Прав си! Едва ли са живи...При девиците и козичките са...
21:41 05.03.2026
26 И аз мисля така
До коментар #3 от "Фъргай атома бай Дончо!!!":Другия вариант е - да бъдат пребити и унижени от Иран
21:42 05.03.2026
27 Важно е единствено
21:43 05.03.2026
28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
21:43 05.03.2026
29 Така е
До коментар #21 от "Така е":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия.
21:44 05.03.2026
30 ГибМелсън
21:46 05.03.2026
31 Добре Де
21:47 05.03.2026
32 Иран
Коментиран от #36
21:47 05.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Джабер
21:48 05.03.2026
35 Иран
21:50 05.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар
Коментиран от #40
21:52 05.03.2026
38 Реконтра
21:53 05.03.2026
39 Сатана Z
21:54 05.03.2026
40 Обичам ТРА вер си
До коментар #37 от "Този коментар":Като сдадат смяната идват при мен да ги БГЗ
Коментиран от #41
21:54 05.03.2026
41 Ха Ха
До коментар #40 от "Обичам ТРА вер си":С език ли БГЗ и обслужваш ти любимите ти клиенти!?
22:04 05.03.2026
42 Жан Бойко
22:09 05.03.2026
43 Македонско войн
22:15 05.03.2026
44 Дзак
22:21 05.03.2026
45 Българин = турчин = циганин айнане
22:32 05.03.2026
46 Оня с коня
22:33 05.03.2026
47 Шаолин
22:37 05.03.2026