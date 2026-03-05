Новини
НАТО съобщи, че свалената иранска ракета е била насочена към Турция, не Кипър

5 Март, 2026 21:18

Ще се въздържа от разкриване на допълнителна информация, която би могла да повлияе на сигурността, заяви говорителят на НАТО

НАТО съобщи, че свалената иранска ракета е била насочена към Турция, не Кипър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на НАТО Мартин О’Донъл днес заяви, че иранската балистична ракета, която вчера бе свалена от сили на Алианса, действително е била насочена към Турция, а не към военна база в Кипър, както по-рано твърдеше отговорен турски представител, съобщи сайтът „Търкиш минит“, позовавайки се на интервю на говорителя пред Франс прес, предаде БТА.

В интервю за агенцията, публикувано днес, О’Донъл заявява, че „Алиансът остава на позицията, че балистична ракета, изстреляна вчера от Иран, е била насочена към Турция, преди да бъде свалена“. Попитан дали ракетата умишлено е била насочена към обекти в Турция, говорителят на Алианса отговаря положително, като подчертава, че в първоначалното изявление на говорителката на НАТО Алисън Харт за инцидента, тя е посочила, че „Алиансът осъжда вземането на Турция под прицел от страна на Иран“.

„Ще се въздържа от разкриване на допълнителна информация, която би могла да повлияе на сигурността или защитата на силите“, казва в края на интервюто О’Донъл.

Вчера отговорен турски представител, пожелал анонимност, цитиран от Франс прес, заяви, че Турция не е била целта на иранската ракета, която по думите му „е била насочена към военна база в Кипър, но се е отклонила".

В официалното съобщение на турското министерство на отбраната за инцидента пък не се посочва дали ракетата е била изстреляна срещу Турция, а само, че „се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия“.

По-рано днес иранската армия отрече да е изстрелвала ракета срещу Турция и заяви, че зачита суверенитета ѝ.

Министерството на отбраната на Република Турция посочи в рамките на седмичния си брифинг, че след свалянето на иранска ракета, която се бе насочила към Турция вчера, Анкара продължава да подкрепя стабилността в региона, но си запазва правото на отговор при враждебни действия.

„Турция остава ангажирана с поддържането на регионалната стабилност, като същевременно си запазва правото да реагира на враждебни действия“, заяви пред журналисти говорителят на Министерството на отбраната на Турция контраадмирал Зеки Актюрк.

Днес от Министерството на отбраната отново подчертаха, че при случая няма жертви и ранени и изразиха надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-скоро.

„Следим отблизо конфликта, който започна с нападенията на Израел и САЩ над Иран и ескалира с вземането на прицел на трети страни. Надяваме се, че конфликтът, които засяга невинни цивилни и посяга на мира и стабилността в региона ни, ще свърши час по-скоро“, заяви контраадмирал Актюрк.

От Министерството на отбраната на Турция подчертаха, че са готови да допринесат за решаването на проблемите в региона по мирен начин и подчертават, че това може да се случи само чрез диалог.

Военните увериха, че няма мигрантски натиск към Турция след началото на конфликта в Иран.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 То си беше ясно още

    4 26 Отговор
    при изявлението вчера на Ердоган. Още един враг на Иран- Турция.

    21:21 05.03.2026

  • 3 Фъргай атома бай Дончо!!!

    4 28 Отговор
    Атома!

    Коментиран от #12, #26

    21:23 05.03.2026

  • 4 Юуп

    27 1 Отговор
    Тя не беше ли Израелска ркета? Пък и Израел е по-близо, объркали са пътя

    21:23 05.03.2026

  • 5 Деций

    15 0 Отговор
    Аз лично се съмнявам,че дрона в Азърбайджан и ракетата над Турция,са еврейски схеми.Целта не е нужно да я обяснявам,същото е като убийството на Руският посланик в Истанбул и събарянето на Руският Су 24 над югозападна Турция.

    21:24 05.03.2026

  • 6 Какво ще съобщят

    22 2 Отговор
    лъжци като НАТО, няма никакво значение. Само глупак може да блее на лъжите им. Имаме тук двама във форума!

    Коментиран от #21

    21:25 05.03.2026

  • 7 Чий Крим

    4 16 Отговор
    Техеран е турски!

    21:25 05.03.2026

  • 8 Хахаха

    16 2 Отговор
    Току-що ХИЗБУЛА удари с руска ПРОТИВОТАНКОВА РАКЕТА "КОРНЕТ" израелски танк "МЕРКАВА"на границата с Ливан! Дали има живи не се знае!

    Коментиран от #15, #25

    21:26 05.03.2026

  • 9 Сандо

    28 3 Отговор
    Няма какво да се лъжем - силите на сатаната ще се мъчат по всякакъв начин да вкарат колкото се може повече държави във войната срещу Иран.

    21:27 05.03.2026

  • 10 Талибаните към Иран

    18 3 Отговор
    Ако имате проблем с краварника се обадете! Без проблем пак ще ги навреме в Миша дупка!

    21:28 05.03.2026

  • 11 Госあ

    24 3 Отговор
    Може, ама не ми се верва ! Краварника искат да въвлекат и ЕС в това нападение с цел грабеж. ч@ф@дите явно не са достатъчни. При положение, че удрят отново ЕС с енергийните доставки и искат да поемат пълния им контрол и отприщват поредната бежанска вълна към Европа, това е гавра.

    Коментиран от #16

    21:28 05.03.2026

  • 12 Дядо ви

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "Фъргай атома бай Дончо!!!":

    На какво прилича човек, който желае масово избиване на хора?

    Коментиран от #18

    21:29 05.03.2026

  • 13 Иран Аслан

    2 5 Отговор
    много му пука от Турция!

    21:30 05.03.2026

  • 14 Отряд1

    16 4 Отговор
    Ние много много не вярваме на НАТО.

    Нова
    Американска
    Терористична
    Организация

    21:31 05.03.2026

  • 15 Току що

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахаха":

    превзеха белия дом!

    21:31 05.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пенчо

    20 1 Отговор
    нато може да съобщи всичко, което му е изгодно, нали знаете!

    21:35 05.03.2026

  • 18 Дон Корлеоне

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Дядо ви":

    На Хаяско.

    21:36 05.03.2026

  • 19 Не мога да разбера това лъготене

    19 3 Отговор
    с цел да насъскат Турция срещу Иран ли е - или търсят начини с член 5 да се юрнат да спасяват дирниците на Израел и САЩ?
    Някой има ли идея???

    21:36 05.03.2026

  • 20 Джамбаза

    11 7 Отговор
    Аз вярвам само на Бойко Борисов и на британци!
    Другите преиначават истината.

    21:38 05.03.2026

  • 21 Така е

    3 15 Отговор

    До коментар #6 от "Какво ще съобщят":

    Пропадналата русия допря до глупака.

    Коментиран от #29

    21:40 05.03.2026

  • 22 Де да имахме ракети

    12 3 Отговор
    У Софето че да ги метнем всички по Брюксел и да ги приключим тея твари

    21:40 05.03.2026

  • 23 Евгений Онанегин

    3 10 Отговор
    Трябваше на Ердо да му го намаат иранците,както той го отмаа на Пусинцето.

    Коментиран от #33

    21:40 05.03.2026

  • 24 Само

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "ще си събираш кара ан тийте":

    Евреи не съмевал

    21:41 05.03.2026

  • 25 Амадор Ривас

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хахаха":

    Прав си! Едва ли са живи...При девиците и козичките са...

    21:41 05.03.2026

  • 26 И аз мисля така

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Фъргай атома бай Дончо!!!":

    Другия вариант е - да бъдат пребити и унижени от Иран

    21:42 05.03.2026

  • 27 Важно е единствено

    10 4 Отговор
    Турция какво казва. А тя казва НАТО да го дуе.

    21:43 05.03.2026

  • 28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    14 4 Отговор
    Подлите кравари искат да скарат Иран и Турция...

    21:43 05.03.2026

  • 29 Така е

    10 5 Отговор

    До коментар #21 от "Така е":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия.

    21:44 05.03.2026

  • 30 ГибМелсън

    3 11 Отговор
    Къстадин от няколко дни само хвърля пяна от устата за самолетите на летището в София,но ако бяха руски щеше да е омазал цялата планета с "бяло сладко" от кеф.Е,няма да я бъде твоята,Къстадине.

    21:46 05.03.2026

  • 31 Добре Де

    5 1 Отговор
    От Турция-към Кипър

    21:47 05.03.2026

  • 32 Иран

    5 1 Отговор
    я изтрелял,а НАТО я насочило към Турция!

    Коментиран от #36

    21:47 05.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Джабер

    3 0 Отговор
    В Иран има много кюрдски сепаратисти!

    21:48 05.03.2026

  • 35 Иран

    2 2 Отговор
    не се плаши от САЩ,Израел и НАТО!Само от Турция!

    21:50 05.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар

    3 1 Отговор
    Е за травестити те от ре дак ци я та

    Коментиран от #40

    21:52 05.03.2026

  • 38 Реконтра

    5 2 Отговор
    ...а Иран каза обратното!

    21:53 05.03.2026

  • 39 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Започнаха еврейските номера и провокациите не закъсняха като изстреляха ракета срещу Турция и дрон който порази паркинг в Азербайджан.

    21:54 05.03.2026

  • 40 Обичам ТРА вер си

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Този коментар":

    Като сдадат смяната идват при мен да ги БГЗ

    Коментиран от #41

    21:54 05.03.2026

  • 41 Ха Ха

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Обичам ТРА вер си":

    С език ли БГЗ и обслужваш ти любимите ти клиенти!?

    22:04 05.03.2026

  • 42 Жан Бойко

    4 2 Отговор
    А, бе била е насочена към България и това е причина България да обяви война и да нахлуе

    22:09 05.03.2026

  • 43 Македонско войн

    5 2 Отговор
    розовите са в шок, даже не могат да си синхронизират версиите, а всъщност върви настроиване срещу Иран. дали всъщност укрите не пускат дронове към Азербайджан, ракети и дронове към изтока. А всъщност не върви ли нов кръстоносен поход.... тотално изтребление и геноцид срещу една "нарочена страна", а дали Израел не желае да се разщири чисто териториално?

    22:15 05.03.2026

  • 44 Дзак

    0 2 Отговор
    Но това не интересува никого!

    22:21 05.03.2026

  • 45 Българин = турчин = циганин айнане

    1 0 Отговор
    В дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българино?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    22:32 05.03.2026

  • 46 Оня с коня

    1 0 Отговор
    На Иран не му пука вече за добросъседски от отношения,след като е на ръба на оцеляването.А в Турция е вероятно най-важната Амер. База в която се съхранява и ЯО и баш тя е била целта.

    22:33 05.03.2026

  • 47 Шаолин

    1 0 Отговор
    Имам странното чувство, че Тръмпи помага на Путин, предизвиква енергийна криза, отсвирва укрите.....и цака зверски Европата...

    22:37 05.03.2026

